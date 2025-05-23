RiskBuster

MT4 için Otomatik Risk Yönetimi – Çoklu Para Birimi Desteği, Gizli Stop Loss ve Koruma 

Forex, kripto para ve emtia işlemlerinizde beklenmedik kayıplardan korunmak ister misiniz? RiskBuster, MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor (EA) olup, otomatik risk yönetimi, akıllı stop loss ve kar koruma özellikleri sunar.

 Temel Özellikler 

Akıllı Risk Yönetimi

 Hesap % Stop Loss – Belirlenen yüzdeyi aşan kayıpta otomatik kapanış (örneğin %1-5). 
 Sabit USD/TRY Stop Loss – Maksimum kayıp seviyesinde acil kapanış (örneğin -50$).
 Marjin Call Koruması – Marjin seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde pozisyonları kapatır (örneğin <%500).

 Dinamik Trailing Stop

 Kârı Otomatik Kilitleme – Fiyat lehinize hareket ettikçe stop loss'u günceller.
 Pip/Point Ayarlanabilir – Tüm enstrümanlar için optimize edilebilir (EURUSD 30 pip, BTC 200 point).
 Broker StopLevel Desteği – "Geçersiz Stop" hatalarını önler.

 Gizli Stop Loss (Stealth Modu)

 Broker Tarafından Görülmeyen SL/TP – Scalping ve arbitraj için ideal.
 Aşırı Volatilitede Bile Çalışır – Gap oluşsa bile ayarlanan seviyeden işlem yapar.

 Çoklu Enstrüman Koruma Sistemi

 Bağlantılı Enstrümanları Grup Halinde Kapatma – Örneğin EURUSD+GBPUSD toplam kâr 100$ olunca kapanış.
 TRY Hesapları için Optimize Edilmiş – USD/TRY kurunu otomatik hesaplar.
 Zarar Azaltma Modu – Ters pozisyon açarak riski dengeler.

 Esnek Filtreleme Seçenekleri

 Sembol/Magic Number'a Göre Kapatma – Sadece belirli enstrümanları veya EA'ları yönetir.
 Zaman Ayarlı Kapanış – Belirlenen saatte tüm pozisyonları kapatır (örneğin TSİ 23:00).

 Gerçek Zamanlı Bildirimler & Türkçe Panel

 Telegram/E-posta Uyarıları – SL/TP tetiklendiğinde, marjin uyarılarında anında bildirim.
 Türkçe Kontrol Paneli – Risk oranı, kâr/zarar ve açık pozisyonları gösterir.

 Kimler İçin Uygun?

Scalper'lar – Hızlı kâr alma/kesme özelliği.
 Swing Trader'lar – Trendleri maksimum verimle kullanma.
 Arbitraj Yatırımcıları – İlişkili enstrümanları yönetme.
Kripto Para Trader'ları – BTC, ETH gibi yüksek volatiliteli varlıklarda koruma.

 Neden RiskBuster?

 Duygusal Kararları Ortadan Kaldırır – Kuralları otomatik uygular.
 EA ve Manuel Trading ile Uyumlu – Tüm stratejilerle çalışır.
🇹🇷 Türk Broker'larına Özel Optimize – Düşük gecikme süresi.

  Sonuç

RiskBuster sadece bir "otomatik kapanış aracı" değil, aynı zamanda sermayenizi koruyan bir güvenlik sistemidir.

 Hemen indirin ve güvenle işlem yapın!


