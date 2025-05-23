RiskBuster
- Yardımcı programlar
- Vitali Platonov
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MT4 için Otomatik Risk Yönetimi – Çoklu Para Birimi Desteği, Gizli Stop Loss ve Koruma
Forex, kripto para ve emtia işlemlerinizde beklenmedik kayıplardan korunmak ister misiniz? RiskBuster, MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor (EA) olup, otomatik risk yönetimi, akıllı stop loss ve kar koruma özellikleri sunar.
Temel Özellikler
Akıllı Risk Yönetimi
Hesap % Stop Loss – Belirlenen yüzdeyi aşan kayıpta otomatik kapanış (örneğin %1-5).
Sabit USD/TRY Stop Loss – Maksimum kayıp seviyesinde acil kapanış (örneğin -50$).
Marjin Call Koruması – Marjin seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde pozisyonları kapatır (örneğin <%500).
Kârı Otomatik Kilitleme – Fiyat lehinize hareket ettikçe stop loss'u günceller.
Pip/Point Ayarlanabilir – Tüm enstrümanlar için optimize edilebilir (EURUSD 30 pip, BTC 200 point).
Broker StopLevel Desteği – "Geçersiz Stop" hatalarını önler.
Broker Tarafından Görülmeyen SL/TP – Scalping ve arbitraj için ideal.
Aşırı Volatilitede Bile Çalışır – Gap oluşsa bile ayarlanan seviyeden işlem yapar.
Bağlantılı Enstrümanları Grup Halinde Kapatma – Örneğin EURUSD+GBPUSD toplam kâr 100$ olunca kapanış.
TRY Hesapları için Optimize Edilmiş – USD/TRY kurunu otomatik hesaplar.
Zarar Azaltma Modu – Ters pozisyon açarak riski dengeler.
Sembol/Magic Number'a Göre Kapatma – Sadece belirli enstrümanları veya EA'ları yönetir.
Zaman Ayarlı Kapanış – Belirlenen saatte tüm pozisyonları kapatır (örneğin TSİ 23:00).
Telegram/E-posta Uyarıları – SL/TP tetiklendiğinde, marjin uyarılarında anında bildirim.
Türkçe Kontrol Paneli – Risk oranı, kâr/zarar ve açık pozisyonları gösterir.
Scalper'lar – Hızlı kâr alma/kesme özelliği.
Swing Trader'lar – Trendleri maksimum verimle kullanma.
Arbitraj Yatırımcıları – İlişkili enstrümanları yönetme.
Kripto Para Trader'ları – BTC, ETH gibi yüksek volatiliteli varlıklarda koruma.
Duygusal Kararları Ortadan Kaldırır – Kuralları otomatik uygular.
EA ve Manuel Trading ile Uyumlu – Tüm stratejilerle çalışır.
🇹🇷 Türk Broker'larına Özel Optimize – Düşük gecikme süresi.
RiskBuster sadece bir "otomatik kapanış aracı" değil, aynı zamanda sermayenizi koruyan bir güvenlik sistemidir.
