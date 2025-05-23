MT4 için Otomatik Risk Yönetimi – Çoklu Para Birimi Desteği, Gizli Stop Loss ve Koruma

Forex, kripto para ve emtia işlemlerinizde beklenmedik kayıplardan korunmak ister misiniz? RiskBuster, MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor (EA) olup, otomatik risk yönetimi, akıllı stop loss ve kar koruma özellikleri sunar.

Temel Özellikler

Akıllı Risk Yönetimi

Hesap % Stop Loss – Belirlenen yüzdeyi aşan kayıpta otomatik kapanış (örneğin %1-5).

Sabit USD/TRY Stop Loss – Maksimum kayıp seviyesinde acil kapanış (örneğin -50$).

Marjin Call Koruması – Marjin seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde pozisyonları kapatır (örneğin <%500).

Dinamik Trailing Stop

Kârı Otomatik Kilitleme – Fiyat lehinize hareket ettikçe stop loss'u günceller.

Pip/Point Ayarlanabilir – Tüm enstrümanlar için optimize edilebilir (EURUSD 30 pip, BTC 200 point).

Broker StopLevel Desteği – "Geçersiz Stop" hatalarını önler.

Gizli Stop Loss (Stealth Modu)

Broker Tarafından Görülmeyen SL/TP – Scalping ve arbitraj için ideal.

Aşırı Volatilitede Bile Çalışır – Gap oluşsa bile ayarlanan seviyeden işlem yapar.

Çoklu Enstrüman Koruma Sistemi

Bağlantılı Enstrümanları Grup Halinde Kapatma – Örneğin EURUSD+GBPUSD toplam kâr 100$ olunca kapanış.

TRY Hesapları için Optimize Edilmiş – USD/TRY kurunu otomatik hesaplar.

Zarar Azaltma Modu – Ters pozisyon açarak riski dengeler.

Esnek Filtreleme Seçenekleri

Sembol/Magic Number'a Göre Kapatma – Sadece belirli enstrümanları veya EA'ları yönetir.

Zaman Ayarlı Kapanış – Belirlenen saatte tüm pozisyonları kapatır (örneğin TSİ 23:00).

Gerçek Zamanlı Bildirimler & Türkçe Panel

Telegram/E-posta Uyarıları – SL/TP tetiklendiğinde, marjin uyarılarında anında bildirim.

Türkçe Kontrol Paneli – Risk oranı, kâr/zarar ve açık pozisyonları gösterir.

Kimler İçin Uygun?

Scalper'lar – Hızlı kâr alma/kesme özelliği.

Swing Trader'lar – Trendleri maksimum verimle kullanma.

Arbitraj Yatırımcıları – İlişkili enstrümanları yönetme.

Kripto Para Trader'ları – BTC, ETH gibi yüksek volatiliteli varlıklarda koruma.

Neden RiskBuster?

Duygusal Kararları Ortadan Kaldırır – Kuralları otomatik uygular.

EA ve Manuel Trading ile Uyumlu – Tüm stratejilerle çalışır.

🇹🇷 Türk Broker'larına Özel Optimize – Düşük gecikme süresi.

Sonuç

RiskBuster sadece bir "otomatik kapanış aracı" değil, aynı zamanda sermayenizi koruyan bir güvenlik sistemidir.

Hemen indirin ve güvenle işlem yapın!



