RiskBuster

Das wird schmerzhaft. Wir sprechen über etwas, das Anfängern Magenschmerzen bereitet und erfahrenen Tradern graue Haare beschert: Geldverlust. Kennen Sie das Gefühl, wenn der Markt genau dann dreht, wenn Sie nur kurz weggeschaut haben? Oder wenn ein Verlusttrade nach dem anderen Ihr gesamtes Kapital aufzehrt? Jeder Parameter in dieser Tabelle ist also nicht einfach nur eine Codezeile; er ist eine Krücke, die wir uns selbst geben, um dieselben Fehler nicht immer wieder zu machen. Schauen wir uns das Problem genauer an, das wir behandeln.

Grundlegendes Risikomanagement: „Um zu vermeiden, mit einem Trade die Gewinnschwelle zu erreichen“
Schmerz: Sie eröffnen einen Trade, der Markt bewegt sich gegen Sie, und Sie hoffen: „Gleich dreht er wieder …“ Tut er aber nicht. Letztendlich setzen Sie entweder Ihren Stop-Loss auf Ihr gesamtes Kapital oder müssen entsetzt zusehen, wie 20–30 % Ihres Kapitals verloren gehen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist der Schmerz des Kontrollverlusts.

Risikoprozentschwelle (Verlustschwelle in %)

Funktion: Ihr persönlicher Schutzschild. Sobald der Gesamtverlust aller offenen Positionen diesen Prozentsatz Ihres Kontos erreicht, greift das System ein, löscht alle Ihre Aufträge und sagt: „Das war’s, Spiel vorbei für heute. Raus an die frische Luft!“

Lösung: Sie werden nie wieder mehr verlieren, als Sie sich leisten können. Der klassische Verlust von 1 % ist nicht für Supergewinne gedacht, sondern fürs Überleben. Wenn Sie 1 % verloren haben, ist es nicht Ihr Tag, das System funktioniert nicht, Sie sind außer Form. Stopp! Das heilt die Hauptursache – Gier und Hoffnung.

Beispiel: Zahlen Sie 1.000 $ ein. Risikoprozentschwelle = 1,0. Sobald Ihr Gesamtverlust 10 $ erreicht, werden alle Positionen geschlossen. Schmerzhaft, aber nicht existenzbedrohend. Morgen ist ein neuer Tag.

Gewinnprozentschwelle (Gewinnschwelle in %)

Funktion: Ihr innerer Scalper sichert Gewinne. Wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Prozentsatz erreicht, wird Ihr Geld eingezogen und Sie werden zum Stoppen gezwungen.

Lösung für das Problem: Gier hat zwei Seiten. Sie haben nicht nur Angst, Verluste zu realisieren, sondern auch Gewinne! „Was, wenn es steigt?“ Und dann fällt es, und Sie stehen mit leeren Händen da. Dieser Parameter verhindert, dass Sie Ihre Gewinne wieder an den Markt abgeben. 3 % Gewinn erzielt – gut gemacht, weiter geht’s!

Beispiel: 1.000 $ einzahlen. Gewinnprozentschwelle = 3,0. 30 $ Gewinn erzielt – das war’s, Feierabend. Sie haben gewonnen. Ruhen Sie sich aus und bleiben Sie vom Terminal fern.

Versteckte Stopps: „Um zu verhindern, dass große Marktteilnehmer meinen Stopp auslösen.“
Problem: Sie setzen einen Stop-Loss, und buchstäblich fünf Minuten später greift der Kurs ihn perfekt ein, dreht um und schießt in die gewünschte Richtung. Es scheint, als hätte der Markt ein Eigenleben und würde gezielt Jagd auf Ihre Stopps machen. Das ist der Schmerz, sich wie eine Marionette in einem fremden Spiel zu fühlen.

UseHiddenSLTP (Versteckter Stop/Take-Profit aktivieren)

Funktion: Aktiviert den „Ninja-Modus“. Ihr Bot verwaltet Stop-Loss- und Take-Profit-Level nicht im System des Brokers (wo sie für alle sichtbar sind), sondern intern (im Code). Für den Broker und andere Marktteilnehmer ist Ihre Order ohne Stop-Loss sichtbar.

Lösung: Ihre Stop-Loss-Orders sind unsichtbar. Ein großer Marktteilnehmer kann keine Liquidität um Ihren Stop-Loss herum generieren und Sie aus der Position drängen. Sie schließen Ihre Position erst, wenn der Kurs Ihr Level erreicht hat, nicht nur kurz berührt.

Auf „true“ setzen. Immer. Es sei denn, Sie handeln mit einem so hohen Volumen, dass Sie eine garantierte Stop-Loss-Ausführung auf dem Server des Brokers benötigen.

HiddenSL & HiddenTP (Versteckter Stop-Loss und Take-Profit)

Funktion: Dies sind die virtuellen Level. HiddenSL = 50 bedeutet: „Wenn sich der Kurs um 50 Pips gegenüber dem Eröffnungskurs nach unten bewegt, schließe ich die Position mit Verlust.“

Lösung: Sie kontrollieren Ihr Risiko pro Trade, ohne Ihre Absichten preiszugeben. Das gibt Ihnen Sicherheit.

Feste Beträge: „Mir sind die Zinsen egal, ich will 10 $ pro Tag!“
Problem: Zinsen auf ein Guthaben sind abstrakt. Sie möchten täglich einen bestimmten Betrag verdienen, um Ihre Ausgaben zu decken. Oder Sie möchten nicht mehr als einen bestimmten Betrag verlieren. Sie denken in Geldbeträgen, nicht in Prozenten.

UseUSDClose (Schließen mit einem festen Betrag in USD)

Funktion: Die gesamte Risikomanagement-Logik wird von Prozenten auf konkrete Dollarbeträge (oder eine andere Einzahlungswährung) umgestellt.

Lösung: Sie denken nicht: „Ich riskiere 1 %“, sondern: „Ich riskiere 5 $.“ Das ist realistischer und verständlicher.

Beispiel: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10,00, MaxLoss = -5,00. Sobald Sie 10 $ Gewinn erzielt haben (unabhängig von der Einzahlung), ist Schluss, der Handelstag ist beendet. Sobald Sie 5 $ Verlust machen, wird der Stop-Loss ausgelöst.

Automatisierung und Narrensicherheit: „Damit Sie nicht mehr vor dem Bildschirm sitzen“
Das Problem: Sie handeln in der asiatischen, dann in der Londoner und dann in der amerikanischen Session … Sie sind ständig am Bildschirm. Sie trauen sich nicht, sich einen Tee zu holen, weil dann alles schiefgehen könnte. Oder Sie wachen mitten in der Nacht auf, weil Sie vergessen haben, eine Position zu schließen. Das ist der Schmerz, wenn man seine Freiheit und seinen Schlaf verliert.

UseTimeClose & CloseTime (Schließen zu einem festgelegten Zeitpunkt)

Funktion: Ihr persönlicher Wecker. Jeden Tag zu einer festgelegten Zeit (z. B. 20:00 Uhr) werden alle Ihre Positionen gnadenlos geschlossen.

Die Lösung für das Problem: Sie halten nicht länger über Nacht an einer Stelle fest, nur um zu hoffen, dass Sie frei bekommen. Sie wissen, dass Sie um 20:00 Uhr Zeit haben. Das fördert Disziplin und gibt Ihnen einen klaren Zeitplan.

Besonders nützlich für Intraday-Strategien.

MarginLevelThreshold

Funktion: Ihre letzte Verteidigungslinie gegen einen Margin Call. Sinkt Ihre freie Margin aufgrund von Verlusten auf ein kritisches Niveau (z. B. 1000 % = Margin-Level 10,0), werden alle Positionen zwangsweise geschlossen.

Lösung bei Problemen: Schutz vor einem „Schwarzen Schwan“. Dies ist eine Situation, in der der Markt gegen Sie läuft und Ihr Guthaben stark ins Minus rutscht. Dieser Parameter verhindert, dass Sie sich bei Ihrem Broker verschulden. Er ist wie ein Feuerlöscher: Man hofft, ihn nicht zu brauchen, aber man muss ihn haben.

Hedging und Gruppenmanagement: „Wenn sich Trades widersprechen“

Problem: Sie haben eine Kaufposition auf EUR/USD und eine Verkaufsposition auf GBP/USD eröffnet, da diese Währungspaare häufig gemeinsam gehandelt werden. Ein Paar verzeichnete jedoch einen deutlichen Drawdown, während das andere einen kleinen Gewinn erzielte. Infolgedessen schließen Sie panisch eine Verlustposition, und die Gewinnposition gleicht die Verluste nicht mehr aus. Das ist der Nachteil, wenn man eine Gruppe von Vermögenswerten falsch verwaltet.

EnableHedging

Funktionsweise: Der Bot behandelt eine Gruppe von Symbolen als ein einziges „Portfolio“. Er berechnet den Gesamtgewinn/-verlust aller Trades innerhalb der Gruppe und schließt alle Positionen gleichzeitig, sobald der angestrebte Gesamtgewinn oder der akzeptable Gesamtverlust erreicht ist.

Lösung: Sie handeln eine Strategie, nicht einzelne Trades. Sie können mehrere gegenläufige Positionen sicher halten, da das System diese als ein Paket schließt und so verhindert, dass sich der Verlust einer einzelnen Position übermäßig vergrößert.

Beispiel: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0,10, HedgeMaxLoss = -0,10. Der Bot hat eine Kaufposition für EURUSD und eine Verkaufsposition für GBPUSD eröffnet. EURUSD ist um 7 $ gefallen, GBPUSD ist um 7,5 $ gestiegen. Der Gesamtgewinn der Gruppe beträgt 0,5 $. Der Bot wartet. Sobald der Gesamtgewinn 0,10 $ erreicht, schließt er beide Positionen und sichert so den Gesamtgewinn.

Trailing Stop und Break-Even: „So sichern Sie Ihre Gewinne und geben sie nicht wieder ab“

Frustrierend: Sie hatten 50 Pips Gewinn. Aber Sie haben die Position nicht geschlossen, sondern noch etwas abgewartet. Und jetzt sind Sie im Minus. Ihre Frustration ist groß. Das ist der häufigste Frust – „Buchgewinne zu verschenken“.

Trailing Stop

Funktion: Ein intelligenter Stop-Loss, der dem Kursverlauf folgt, wenn er sich zu Ihren Gunsten entwickelt. Er sichert Ihre Gewinne und verhindert, dass sie in Verluste umschlagen.

Lösung: Haben Sie den Trend erkannt? Perfekt, jetzt müssen Sie nicht mehr bangen und sich fragen, wo die Trendumkehr stattfindet. Ein Trailing Stop sorgt dafür, dass Sie nahe am Höchststand aussteigen. Trailing Stop = 20 bedeutet: „Setzen Sie den Stop-Loss 20 Pips vom aktuellen Höchstkurs entfernt (bei einer Long-Position).“

UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (Gruppen-Break-Even)

Funktionsweise: Sobald eine Gruppe Ihrer Trades (z. B. alle heutigen Orders) einen festgelegten Gewinn in Punkten erreicht, wird der Stop-Loss für die gesamte Gruppe auf den Break-Even-Punkt (den durchschnittlichen Eröffnungskurs) gesetzt.

Lösung: Sie verlieren an diesem Tag garantiert kein Geld. Sie haben Spread und Kommissionen wieder hereingeholt. Anschließend können Sie die Kursbewegung sicher mitnehmen, da Sie im schlimmsten Fall den Break-Even-Punkt erreichen. GroupBE_Points = 5,0 – sobald der durchschnittliche Gewinn der Gruppe 5 Pips erreicht, werden die Stops auf den Break-Even-Punkt gesetzt.

UsePercentTrailing (Prozentualer Trailing-Stop)

Funktionsweise: Dies ist ein Trailing-Stop für Skeptiker. Er verschiebt den Stop nicht um eine feste Distanz, sondern ermöglicht es Ihnen, bei einer starken Marktumkehr einen Teil des Gewinns zu realisieren.

Lösung für ein Problem: Sie haben eine starke Kursbewegung erwischt und einen Gewinn von +100 % erzielt. Sie befürchten, dass dieser Gewinn im nächsten Moment wieder verschwinden könnte. Dieser Parameter besagt: „Okay, sobald der Gewinn seinen Höchststand erreicht hat, sichern wir 50 % davon (PercentTrailingKeep = 50,0) und lassen den Rest fallen.“ Sollte der Kurs anschließend fallen, entspricht Ihr endgültiger Gewinn 50 % des vorherigen Höchststandes. Das mag hart klingen, aber der Gewinn ist gesichert.

Beispiel: Der Höchstgewinn betrug 20 $. Der prozentuale Trailing-Stop wurde ausgelöst. Selbst wenn der Kurs nun wieder auf den Einstandskurs zurückfällt, schließen Sie die Position mit einem Gewinn von 10 $ (50 % von 20 $).

Filter: „Um den Bot von Aktivitäten fernzuhalten, die nicht zu seinen Aufgaben gehören.“

Problem: Sie testen eine Strategie für EUR/USD, und der Bot beginnt, Ihre manuell eröffneten Goldpositionen, die Sie mit einem anderen System eröffnet haben, zu schließen. Oder Sie verwenden mehrere Berater, und diese stören sich gegenseitig.

SymbolFilter & MagicNumberFilter

Funktion: Sie schränken den Verantwortungsbereich des Bots streng ein. SymbolFilter = "EURUSD" bedeutet, dass ausschließlich EURUSD-Positionen überwacht und verwaltet werden. MagicNumberFilter = 12345 bedeutet, dass nur Orders mit der Zahl 12345 im Kommentar oder der magischen Zahl bearbeitet werden.

Lösung: Volle Kontrolle. Sie können dieses Risikomanagement-Tool auf demselben Konto wie andere Berater ausführen, ohne deren Logik zu beeinträchtigen. Es verwaltet nur die von Ihnen explizit freigegebenen Positionen.

Ergebnis: Ein Notfallset für Ihre Trading-Strategie.

Dies ist mehr als nur eine Liste von Parametern. Es sind Werkzeuge, um Ihren Trading-Stil zu formen. Sind Sie ängstlich und emotional? Erhöhen Sie den Risikoprozentsatz auf 0,5 % und aktivieren Sie UseTimeClose. Sind Sie risikofreudig? Nutzen Sie Trailing-Stops und die Gruppen-Breakeven-Methode.

Standard-Überlebenspaket:

Risikoprozentschwelle = 1,0

Versteckten SLTP verwenden = aktiviert

Versteckter SL = 50 (an die Volatilität des Instruments anpassen!)

Schlusszeitpunkt verwenden = aktiviert, Schlusszeit = 20:00 Uhr

Trailing-Stop = 20

Gruppen-Break-Even verwenden = aktiviert, Gruppen-Break-Even-Punkte = 5,0

Optimieren, testen und denken Sie daran: Geldverluste sind wertvoll. Sie zwingen Sie, nach Lösungen zu suchen. Und diese Parameter sind Ihre Lösungen. Optimieren Sie sie jetzt. Sie werden es mir später danken.

