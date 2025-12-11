RiskBuster
- Utilitys
- Vitali Platonov
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Die Lösung für das Problem: Sie halten nicht länger über Nacht an einer Stelle fest, nur um zu hoffen, dass Sie frei bekommen. Sie wissen, dass Sie um 20:00 Uhr Zeit haben. Das fördert Disziplin und gibt Ihnen einen klaren Zeitplan.
Besonders nützlich für Intraday-Strategien.
MarginLevelThreshold
Funktion: Ihre letzte Verteidigungslinie gegen einen Margin Call. Sinkt Ihre freie Margin aufgrund von Verlusten auf ein kritisches Niveau (z. B. 1000 % = Margin-Level 10,0), werden alle Positionen zwangsweise geschlossen.
Lösung bei Problemen: Schutz vor einem „Schwarzen Schwan“. Dies ist eine Situation, in der der Markt gegen Sie läuft und Ihr Guthaben stark ins Minus rutscht. Dieser Parameter verhindert, dass Sie sich bei Ihrem Broker verschulden. Er ist wie ein Feuerlöscher: Man hofft, ihn nicht zu brauchen, aber man muss ihn haben.
Hedging und Gruppenmanagement: „Wenn sich Trades widersprechen“
Problem: Sie haben eine Kaufposition auf EUR/USD und eine Verkaufsposition auf GBP/USD eröffnet, da diese Währungspaare häufig gemeinsam gehandelt werden. Ein Paar verzeichnete jedoch einen deutlichen Drawdown, während das andere einen kleinen Gewinn erzielte. Infolgedessen schließen Sie panisch eine Verlustposition, und die Gewinnposition gleicht die Verluste nicht mehr aus. Das ist der Nachteil, wenn man eine Gruppe von Vermögenswerten falsch verwaltet.
EnableHedging
Funktionsweise: Der Bot behandelt eine Gruppe von Symbolen als ein einziges „Portfolio“. Er berechnet den Gesamtgewinn/-verlust aller Trades innerhalb der Gruppe und schließt alle Positionen gleichzeitig, sobald der angestrebte Gesamtgewinn oder der akzeptable Gesamtverlust erreicht ist.
Lösung: Sie handeln eine Strategie, nicht einzelne Trades. Sie können mehrere gegenläufige Positionen sicher halten, da das System diese als ein Paket schließt und so verhindert, dass sich der Verlust einer einzelnen Position übermäßig vergrößert.
Beispiel: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0,10, HedgeMaxLoss = -0,10. Der Bot hat eine Kaufposition für EURUSD und eine Verkaufsposition für GBPUSD eröffnet. EURUSD ist um 7 $ gefallen, GBPUSD ist um 7,5 $ gestiegen. Der Gesamtgewinn der Gruppe beträgt 0,5 $. Der Bot wartet. Sobald der Gesamtgewinn 0,10 $ erreicht, schließt er beide Positionen und sichert so den Gesamtgewinn.
Trailing Stop und Break-Even: „So sichern Sie Ihre Gewinne und geben sie nicht wieder ab“
Frustrierend: Sie hatten 50 Pips Gewinn. Aber Sie haben die Position nicht geschlossen, sondern noch etwas abgewartet. Und jetzt sind Sie im Minus. Ihre Frustration ist groß. Das ist der häufigste Frust – „Buchgewinne zu verschenken“.
Trailing Stop
Funktion: Ein intelligenter Stop-Loss, der dem Kursverlauf folgt, wenn er sich zu Ihren Gunsten entwickelt. Er sichert Ihre Gewinne und verhindert, dass sie in Verluste umschlagen.
Lösung: Haben Sie den Trend erkannt? Perfekt, jetzt müssen Sie nicht mehr bangen und sich fragen, wo die Trendumkehr stattfindet. Ein Trailing Stop sorgt dafür, dass Sie nahe am Höchststand aussteigen. Trailing Stop = 20 bedeutet: „Setzen Sie den Stop-Loss 20 Pips vom aktuellen Höchstkurs entfernt (bei einer Long-Position).“
UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (Gruppen-Break-Even)
Funktionsweise: Sobald eine Gruppe Ihrer Trades (z. B. alle heutigen Orders) einen festgelegten Gewinn in Punkten erreicht, wird der Stop-Loss für die gesamte Gruppe auf den Break-Even-Punkt (den durchschnittlichen Eröffnungskurs) gesetzt.
Lösung: Sie verlieren an diesem Tag garantiert kein Geld. Sie haben Spread und Kommissionen wieder hereingeholt. Anschließend können Sie die Kursbewegung sicher mitnehmen, da Sie im schlimmsten Fall den Break-Even-Punkt erreichen. GroupBE_Points = 5,0 – sobald der durchschnittliche Gewinn der Gruppe 5 Pips erreicht, werden die Stops auf den Break-Even-Punkt gesetzt.
UsePercentTrailing (Prozentualer Trailing-Stop)
Funktionsweise: Dies ist ein Trailing-Stop für Skeptiker. Er verschiebt den Stop nicht um eine feste Distanz, sondern ermöglicht es Ihnen, bei einer starken Marktumkehr einen Teil des Gewinns zu realisieren.
Lösung für ein Problem: Sie haben eine starke Kursbewegung erwischt und einen Gewinn von +100 % erzielt. Sie befürchten, dass dieser Gewinn im nächsten Moment wieder verschwinden könnte. Dieser Parameter besagt: „Okay, sobald der Gewinn seinen Höchststand erreicht hat, sichern wir 50 % davon (PercentTrailingKeep = 50,0) und lassen den Rest fallen.“ Sollte der Kurs anschließend fallen, entspricht Ihr endgültiger Gewinn 50 % des vorherigen Höchststandes. Das mag hart klingen, aber der Gewinn ist gesichert.
Beispiel: Der Höchstgewinn betrug 20 $. Der prozentuale Trailing-Stop wurde ausgelöst. Selbst wenn der Kurs nun wieder auf den Einstandskurs zurückfällt, schließen Sie die Position mit einem Gewinn von 10 $ (50 % von 20 $).
Filter: „Um den Bot von Aktivitäten fernzuhalten, die nicht zu seinen Aufgaben gehören.“
Problem: Sie testen eine Strategie für EUR/USD, und der Bot beginnt, Ihre manuell eröffneten Goldpositionen, die Sie mit einem anderen System eröffnet haben, zu schließen. Oder Sie verwenden mehrere Berater, und diese stören sich gegenseitig.
SymbolFilter & MagicNumberFilter
Funktion: Sie schränken den Verantwortungsbereich des Bots streng ein. SymbolFilter = "EURUSD" bedeutet, dass ausschließlich EURUSD-Positionen überwacht und verwaltet werden. MagicNumberFilter = 12345 bedeutet, dass nur Orders mit der Zahl 12345 im Kommentar oder der magischen Zahl bearbeitet werden.
Lösung: Volle Kontrolle. Sie können dieses Risikomanagement-Tool auf demselben Konto wie andere Berater ausführen, ohne deren Logik zu beeinträchtigen. Es verwaltet nur die von Ihnen explizit freigegebenen Positionen.
Ergebnis: Ein Notfallset für Ihre Trading-Strategie.
Dies ist mehr als nur eine Liste von Parametern. Es sind Werkzeuge, um Ihren Trading-Stil zu formen. Sind Sie ängstlich und emotional? Erhöhen Sie den Risikoprozentsatz auf 0,5 % und aktivieren Sie UseTimeClose. Sind Sie risikofreudig? Nutzen Sie Trailing-Stops und die Gruppen-Breakeven-Methode.
Standard-Überlebenspaket:
Risikoprozentschwelle = 1,0
Versteckten SLTP verwenden = aktiviert
Versteckter SL = 50 (an die Volatilität des Instruments anpassen!)
Schlusszeitpunkt verwenden = aktiviert, Schlusszeit = 20:00 Uhr
Trailing-Stop = 20
Gruppen-Break-Even verwenden = aktiviert, Gruppen-Break-Even-Punkte = 5,0
Optimieren, testen und denken Sie daran: Geldverluste sind wertvoll. Sie zwingen Sie, nach Lösungen zu suchen. Und diese Parameter sind Ihre Lösungen. Optimieren Sie sie jetzt. Sie werden es mir später danken.