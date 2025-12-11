RiskBuster

Das wird schmerzhaft. Wir sprechen über etwas, das Anfängern Magenschmerzen bereitet und erfahrenen Tradern graue Haare beschert: Geldverlust. Kennen Sie das Gefühl, wenn der Markt genau dann dreht, wenn Sie nur kurz weggeschaut haben? Oder wenn ein Verlusttrade nach dem anderen Ihr gesamtes Kapital aufzehrt? Jeder Parameter in dieser Tabelle ist also nicht einfach nur eine Codezeile; er ist eine Krücke, die wir uns selbst geben, um dieselben Fehler nicht immer wieder zu machen. Schauen wir uns das Problem genauer an, das wir behandeln.





Grundlegendes Risikomanagement: „Um zu vermeiden, mit einem Trade die Gewinnschwelle zu erreichen“

Schmerz: Sie eröffnen einen Trade, der Markt bewegt sich gegen Sie, und Sie hoffen: „Gleich dreht er wieder …“ Tut er aber nicht. Letztendlich setzen Sie entweder Ihren Stop-Loss auf Ihr gesamtes Kapital oder müssen entsetzt zusehen, wie 20–30 % Ihres Kapitals verloren gehen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist der Schmerz des Kontrollverlusts.





Risikoprozentschwelle (Verlustschwelle in %)





Funktion: Ihr persönlicher Schutzschild. Sobald der Gesamtverlust aller offenen Positionen diesen Prozentsatz Ihres Kontos erreicht, greift das System ein, löscht alle Ihre Aufträge und sagt: „Das war’s, Spiel vorbei für heute. Raus an die frische Luft!“





Lösung: Sie werden nie wieder mehr verlieren, als Sie sich leisten können. Der klassische Verlust von 1 % ist nicht für Supergewinne gedacht, sondern fürs Überleben. Wenn Sie 1 % verloren haben, ist es nicht Ihr Tag, das System funktioniert nicht, Sie sind außer Form. Stopp! Das heilt die Hauptursache – Gier und Hoffnung.





Beispiel: Zahlen Sie 1.000 $ ein. Risikoprozentschwelle = 1,0. Sobald Ihr Gesamtverlust 10 $ erreicht, werden alle Positionen geschlossen. Schmerzhaft, aber nicht existenzbedrohend. Morgen ist ein neuer Tag.





Gewinnprozentschwelle (Gewinnschwelle in %)





Funktion: Ihr innerer Scalper sichert Gewinne. Wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Prozentsatz erreicht, wird Ihr Geld eingezogen und Sie werden zum Stoppen gezwungen.





Lösung für das Problem: Gier hat zwei Seiten. Sie haben nicht nur Angst, Verluste zu realisieren, sondern auch Gewinne! „Was, wenn es steigt?“ Und dann fällt es, und Sie stehen mit leeren Händen da. Dieser Parameter verhindert, dass Sie Ihre Gewinne wieder an den Markt abgeben. 3 % Gewinn erzielt – gut gemacht, weiter geht’s!





Beispiel: 1.000 $ einzahlen. Gewinnprozentschwelle = 3,0. 30 $ Gewinn erzielt – das war’s, Feierabend. Sie haben gewonnen. Ruhen Sie sich aus und bleiben Sie vom Terminal fern.





Versteckte Stopps: „Um zu verhindern, dass große Marktteilnehmer meinen Stopp auslösen.“

Problem: Sie setzen einen Stop-Loss, und buchstäblich fünf Minuten später greift der Kurs ihn perfekt ein, dreht um und schießt in die gewünschte Richtung. Es scheint, als hätte der Markt ein Eigenleben und würde gezielt Jagd auf Ihre Stopps machen. Das ist der Schmerz, sich wie eine Marionette in einem fremden Spiel zu fühlen.





UseHiddenSLTP (Versteckter Stop/Take-Profit aktivieren)





Funktion: Aktiviert den „Ninja-Modus“. Ihr Bot verwaltet Stop-Loss- und Take-Profit-Level nicht im System des Brokers (wo sie für alle sichtbar sind), sondern intern (im Code). Für den Broker und andere Marktteilnehmer ist Ihre Order ohne Stop-Loss sichtbar.





Lösung: Ihre Stop-Loss-Orders sind unsichtbar. Ein großer Marktteilnehmer kann keine Liquidität um Ihren Stop-Loss herum generieren und Sie aus der Position drängen. Sie schließen Ihre Position erst, wenn der Kurs Ihr Level erreicht hat, nicht nur kurz berührt.





Auf „true“ setzen. Immer. Es sei denn, Sie handeln mit einem so hohen Volumen, dass Sie eine garantierte Stop-Loss-Ausführung auf dem Server des Brokers benötigen.





HiddenSL & HiddenTP (Versteckter Stop-Loss und Take-Profit)





Funktion: Dies sind die virtuellen Level. HiddenSL = 50 bedeutet: „Wenn sich der Kurs um 50 Pips gegenüber dem Eröffnungskurs nach unten bewegt, schließe ich die Position mit Verlust.“





Lösung: Sie kontrollieren Ihr Risiko pro Trade, ohne Ihre Absichten preiszugeben. Das gibt Ihnen Sicherheit.





Feste Beträge: „Mir sind die Zinsen egal, ich will 10 $ pro Tag!“

Problem: Zinsen auf ein Guthaben sind abstrakt. Sie möchten täglich einen bestimmten Betrag verdienen, um Ihre Ausgaben zu decken. Oder Sie möchten nicht mehr als einen bestimmten Betrag verlieren. Sie denken in Geldbeträgen, nicht in Prozenten.





UseUSDClose (Schließen mit einem festen Betrag in USD)





Funktion: Die gesamte Risikomanagement-Logik wird von Prozenten auf konkrete Dollarbeträge (oder eine andere Einzahlungswährung) umgestellt.





Lösung: Sie denken nicht: „Ich riskiere 1 %“, sondern: „Ich riskiere 5 $.“ Das ist realistischer und verständlicher.





Beispiel: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10,00, MaxLoss = -5,00. Sobald Sie 10 $ Gewinn erzielt haben (unabhängig von der Einzahlung), ist Schluss, der Handelstag ist beendet. Sobald Sie 5 $ Verlust machen, wird der Stop-Loss ausgelöst.





Automatisierung und Narrensicherheit: „Damit Sie nicht mehr vor dem Bildschirm sitzen“

Das Problem: Sie handeln in der asiatischen, dann in der Londoner und dann in der amerikanischen Session … Sie sind ständig am Bildschirm. Sie trauen sich nicht, sich einen Tee zu holen, weil dann alles schiefgehen könnte. Oder Sie wachen mitten in der Nacht auf, weil Sie vergessen haben, eine Position zu schließen. Das ist der Schmerz, wenn man seine Freiheit und seinen Schlaf verliert.





UseTimeClose & CloseTime (Schließen zu einem festgelegten Zeitpunkt)





Funktion: Ihr persönlicher Wecker. Jeden Tag zu einer festgelegten Zeit (z. B. 20:00 Uhr) werden alle Ihre Positionen gnadenlos geschlossen.



