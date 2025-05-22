RiskBuster

이건 정말 고통스러울 겁니다. 초보자들을 속이 메스껍게 하고 노련한 트레이더들을 머리가 하얗게 만드는 것, 바로 돈을 잃는 것에 대해 이야기해 보겠습니다. 잠깐 손을 떼자마자 시장이 반전하는 그 기분, 아시죠? 아니면 연이은 손실 거래로 원금까지 바닥날 때요? 그러니 이 표의 각 매개변수는 단순한 코드 한 줄이 아닙니다. 같은 실수를 반복하지 않기 위해 우리가 스스로에게 주는 버팀목입니다. 우리가 겪고 있는 고통을 자세히 살펴보겠습니다.





기본 위험 관리: "한 거래에서 손익분기점에 도달하지 않기"

고통: 거래에 진입했는데 시장이 불리하게 움직이고 "곧 반전될 거야..."라고 바라지만, 그렇지 않습니다. 결국에는 원금 전액에 손절매를 걸거나, 원금의 20~30%가 손실되는 것을 공포에 떨며 지켜봐야 합니다. 익숙한 이야기죠? 이것이 바로 통제력을 잃는 고통입니다.





RiskPercentThreshold (손실 한계점, %)





기능: 당신의 개인 경호원. 모든 미결제 거래의 총 손실액이 계좌 잔액의 이 비율에 도달하는 순간, 그것은 당신의 목덜미를 움켜쥐고 모든 주문을 던져버리며 "이제 끝났어. 오늘은 그만둬. 가서 신선한 공기를 마셔."라고 말합니다.





고통에 대한 해결책: 더 이상 감당할 수 있는 것보다 더 많은 손실을 보지 않을 것입니다. 1% 손실은 엄청난 수익을 위한 것이 아니라 생존을 위한 것입니다. 1%라도 잃었다면, 오늘은 당신의 날이 아니며, 시스템이 작동하지 않고, 당신은 몸이 망가진 것입니다. 멈추세요. 이것이 당신의 주된 병, 즉 탐욕과 희망을 치료합니다.





예: 1,000달러를 입금합니다. RiskPercentThreshold = 1.0. 총 손실액이 10달러에 도달하는 순간, 모든 것이 청산됩니다. 고통스럽지만 치명적이지는 않습니다. 내일은 새로운 날입니다.





ProfitPercentThreshold (수익 기준치 %)





효과: 당신 안의 스캘퍼가 수익을 확보합니다. 전체 계좌 수익이 이 비율에 도달하면, 돈을 빼앗기고 투자를 중단하게 됩니다.





고통에 대한 해결책: 탐욕은 양면성을 가지고 있습니다. 손실을 확정하는 것뿐만 아니라 수익을 확정하는 것도 두려워합니다! "수익이 늘어나면 어쩌지?"라고 생각하다가, 수익이 떨어지면 아무것도 남지 않습니다. 이러한 상황 때문에 수익을 시장에 환원할 수 없습니다. 3% 수익 - 잘했으니, 투자하세요.





예: 1,000달러를 입금합니다. ProfitPercentThreshold = 3.0. 30달러 수익 - 이것으로 하루가 끝났습니다. 승리했습니다. 휴식을 취하고 터미널에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.





숨겨진 손절매: "큰손들이 내 손절매를 공격하지 못하도록"

고통: 손절매를 설정했는데, 단 5분 만에 가격이 멋지게 손절매를 따라잡고 반전하여 원하는 방향으로 급락합니다. 마치 시장이 스스로의 생명력을 가지고 당신의 손절매를 노리는 것처럼 보입니다. 다른 사람의 게임에서 꼭두각시처럼 느껴지는 고통입니다.





UseHiddenSLTP (숨겨진 손절매/손익절매 활성화)





기능: "닌자 모드"를 활성화합니다. 봇은 손절매 및 이익실현 수준을 브로커 시스템(모두가 볼 수 있는 곳)이 아닌, 자체적인 코드에 저장합니다. 브로커와 다른 시장 참여자에게는 주문이 손절매 없이 중단됩니다.





해결책: 손절매는 보이지 않습니다. 큰손이 손절매를 통해 유동성을 확보하여 포지션을 "탈락"시킬 수 없습니다. 가격이 이미 손절매 수준에 도달했을 때만 청산해야 하며, 잠깐 손절매한 것은 아닙니다.





true로 설정합니다. 항상 적용됩니다. 물론, 거래량이 너무 많아서 브로커 서버에서 손절매가 실제로 필요한 경우는 예외입니다.





HiddenSL & HiddenTP (숨겨진 손절매 및 이익실현)





기능: 이는 가상 레벨입니다. HiddenSL = 50은 "시가 대비 가격이 50핍 하락하면 손실을 보고 거래를 청산한다"는 의미입니다.





고통에 대한 해결책: 거래당 위험을 관리하지만, 의도를 세상에 드러내지 않습니다. 이렇게 하면 마음이 편해집니다.





고정 금액: "이자 따위는 상관없어. 하루에 10달러만 있으면 돼!"

고통: 예금 이자는 추상적인 개념입니다. 지출을 충당하기 위해 하루에 특정 금액을 벌고 싶거나, 특정 금액 이상을 잃고 싶지 않을 것입니다. 퍼센트가 아닌 금액으로 생각합니다.





UseUSDClose (USD로 고정 금액 청산)





기능: 전체 위험 관리 로직을 퍼센트에서 특정 달러(또는 다른 예금 통화)로 전환합니다.





고통에 대한 해결책: "1%의 위험을 감수하고 있어"라고 생각하지 않고 "5달러를 감수하고 있어"라고 생각합니다. 더 현실적이고 이해하기 쉽습니다.





예: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. 10달러를 벌면 (입금액과 상관없이) 모든 것이 끝납니다. 5달러를 잃으면 바로 멈추세요. 배수 밸브가 작동한 것입니다.





자동화 및 완벽 방지: "모니터 앞에 갇히는 것을 피하는 방법"

고통: 아시아 세션, 런던 세션, 미국 세션 순으로 거래합니다. 항상 화면에 붙어 있습니다. 모든 것이 잘못될까 봐 차 마시러 가는 것도 두렵습니다. 또는 거래를 청산하는 것을 잊어버려 한밤중에 깨기도 합니다. 이것이 바로 자유와 잠을 잃는 고통입니다.





UseTimeClose & CloseTime (지정된 시간에 청산)





기능: 개인용 알람 시계. 매일 정해진 시간(예: 오후 8시)에 모든 포지션을 무자비하게 청산합니다.



