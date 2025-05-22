RiskBuster

이건 정말 고통스러울 겁니다. 초보자들을 속이 메스껍게 하고 노련한 트레이더들을 머리가 하얗게 만드는 것, 바로 돈을 잃는 것에 대해 이야기해 보겠습니다. 잠깐 손을 떼자마자 시장이 반전하는 그 기분, 아시죠? 아니면 연이은 손실 거래로 원금까지 바닥날 때요? 그러니 이 표의 각 매개변수는 단순한 코드 한 줄이 아닙니다. 같은 실수를 반복하지 않기 위해 우리가 스스로에게 주는 버팀목입니다. 우리가 겪고 있는 고통을 자세히 살펴보겠습니다.

기본 위험 관리: "한 거래에서 손익분기점에 도달하지 않기"
고통: 거래에 진입했는데 시장이 불리하게 움직이고 "곧 반전될 거야..."라고 바라지만, 그렇지 않습니다. 결국에는 원금 전액에 손절매를 걸거나, 원금의 20~30%가 손실되는 것을 공포에 떨며 지켜봐야 합니다. 익숙한 이야기죠? 이것이 바로 통제력을 잃는 고통입니다.

RiskPercentThreshold (손실 한계점, %)

기능: 당신의 개인 경호원. 모든 미결제 거래의 총 손실액이 계좌 잔액의 이 비율에 도달하는 순간, 그것은 당신의 목덜미를 움켜쥐고 모든 주문을 던져버리며 "이제 끝났어. 오늘은 그만둬. 가서 신선한 공기를 마셔."라고 말합니다.

고통에 대한 해결책: 더 이상 감당할 수 있는 것보다 더 많은 손실을 보지 않을 것입니다. 1% 손실은 엄청난 수익을 위한 것이 아니라 생존을 위한 것입니다. 1%라도 잃었다면, 오늘은 당신의 날이 아니며, 시스템이 작동하지 않고, 당신은 몸이 망가진 것입니다. 멈추세요. 이것이 당신의 주된 병, 즉 탐욕과 희망을 치료합니다.

예: 1,000달러를 입금합니다. RiskPercentThreshold = 1.0. 총 손실액이 10달러에 도달하는 순간, 모든 것이 청산됩니다. 고통스럽지만 치명적이지는 않습니다. 내일은 새로운 날입니다.

ProfitPercentThreshold (수익 기준치 %)

효과: 당신 안의 스캘퍼가 수익을 확보합니다. 전체 계좌 수익이 이 비율에 도달하면, 돈을 빼앗기고 투자를 중단하게 됩니다.

고통에 대한 해결책: 탐욕은 양면성을 가지고 있습니다. 손실을 확정하는 것뿐만 아니라 수익을 확정하는 것도 두려워합니다! "수익이 늘어나면 어쩌지?"라고 생각하다가, 수익이 떨어지면 아무것도 남지 않습니다. 이러한 상황 때문에 수익을 시장에 환원할 수 없습니다. 3% 수익 - 잘했으니, 투자하세요.

예: 1,000달러를 입금합니다. ProfitPercentThreshold = 3.0. 30달러 수익 - 이것으로 하루가 끝났습니다. 승리했습니다. 휴식을 취하고 터미널에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

숨겨진 손절매: "큰손들이 내 손절매를 공격하지 못하도록"
고통: 손절매를 설정했는데, 단 5분 만에 가격이 멋지게 손절매를 따라잡고 반전하여 원하는 방향으로 급락합니다. 마치 시장이 스스로의 생명력을 가지고 당신의 손절매를 노리는 것처럼 보입니다. 다른 사람의 게임에서 꼭두각시처럼 느껴지는 고통입니다.

UseHiddenSLTP (숨겨진 손절매/손익절매 활성화)

기능: "닌자 모드"를 활성화합니다. 봇은 손절매 및 이익실현 수준을 브로커 시스템(모두가 볼 수 있는 곳)이 아닌, 자체적인 코드에 저장합니다. 브로커와 다른 시장 참여자에게는 주문이 손절매 없이 중단됩니다.

해결책: 손절매는 보이지 않습니다. 큰손이 손절매를 통해 유동성을 확보하여 포지션을 "탈락"시킬 수 없습니다. 가격이 이미 손절매 수준에 도달했을 때만 청산해야 하며, 잠깐 손절매한 것은 아닙니다.

true로 설정합니다. 항상 적용됩니다. 물론, 거래량이 너무 많아서 브로커 서버에서 손절매가 실제로 필요한 경우는 예외입니다.

HiddenSL & HiddenTP (숨겨진 손절매 및 이익실현)

기능: 이는 가상 레벨입니다. HiddenSL = 50은 "시가 대비 가격이 50핍 하락하면 손실을 보고 거래를 청산한다"는 의미입니다.

고통에 대한 해결책: 거래당 위험을 관리하지만, 의도를 세상에 드러내지 않습니다. 이렇게 하면 마음이 편해집니다.

고정 금액: "이자 따위는 상관없어. 하루에 10달러만 있으면 돼!"
고통: 예금 이자는 추상적인 개념입니다. 지출을 충당하기 위해 하루에 특정 금액을 벌고 싶거나, 특정 금액 이상을 잃고 싶지 않을 것입니다. 퍼센트가 아닌 금액으로 생각합니다.

UseUSDClose (USD로 고정 금액 청산)

기능: 전체 위험 관리 로직을 퍼센트에서 특정 달러(또는 다른 예금 통화)로 전환합니다.

고통에 대한 해결책: "1%의 위험을 감수하고 있어"라고 생각하지 않고 "5달러를 감수하고 있어"라고 생각합니다. 더 현실적이고 이해하기 쉽습니다.

예: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. 10달러를 벌면 (입금액과 상관없이) 모든 것이 끝납니다. 5달러를 잃으면 바로 멈추세요. 배수 밸브가 작동한 것입니다.

자동화 및 완벽 방지: "모니터 앞에 갇히는 것을 피하는 방법"
고통: 아시아 세션, 런던 세션, 미국 세션 순으로 거래합니다. 항상 화면에 붙어 있습니다. 모든 것이 잘못될까 봐 차 마시러 가는 것도 두렵습니다. 또는 거래를 청산하는 것을 잊어버려 한밤중에 깨기도 합니다. 이것이 바로 자유와 잠을 잃는 고통입니다.

UseTimeClose & CloseTime (지정된 시간에 청산)

기능: 개인용 알람 시계. 매일 정해진 시간(예: 오후 8시)에 모든 포지션을 무자비하게 청산합니다.

고통에 대한 해결책: 더 이상 "희망"에 차서 밤새도록 자리를 지키지 않습니다. 저녁 8시가 되면 시간이 있다는 것을 알게 되죠. 이렇게 하면 규율이 생기고 명확한 일정을 세울 수 있습니다.

특히 일중 전략에 유용합니다.

MarginLevelThreshold

기능: 마진 콜에 대한 최후의 방어선입니다. 손실로 인해 여유 증거금이 위험 수준(예: 1000% = 증거금 수준 10.0)으로 떨어지면 모든 거래를 강제로 마감합니다.

고통 해결: 이는 "블랙 스완"에 대한 보호 장치입니다. 블랙 스완은 시장 갭이 불리하게 발생하여 예치금이 심각한 마이너스 영역으로 떨어지는 상황입니다. 이 매개변수는 브로커에게 빚을 지는 것을 방지합니다. 마치 소화기와 같습니다. 필요하지 않기를 바라지만 반드시 필요합니다.

헤징 및 그룹 관리: "거래 충돌 시"

고통: EURUSD는 매수 포지션을, GBPUSD는 매도 포지션을 개설했습니다. 두 통화가 함께 거래되는 경우가 많기 때문입니다. 하지만 한 통화는 상당한 하락을 겪었고 다른 통화는 소액의 수익을 냈습니다. 결과적으로, 공황 상태에 빠져 손실 거래를 청산하게 되고, 수익 거래는 더 이상 손실을 보상하지 못합니다. 자산 그룹을 잘못 관리하면 큰 어려움을 겪게 됩니다.

EnableHedging

기능: 봇이 여러 종목을 하나의 "포트폴리오"로 취급할 수 있도록 합니다. 그룹 내 모든 거래의 총 손익을 계산하고, 총 목표 이익 또는 허용 손실에 도달하면 모든 거래를 한 번에 청산합니다.

해결책: 개별 거래가 아닌 전략을 거래합니다. 시스템이 여러 포지션을 하나의 패키지로 청산하여 손실이 급증하는 것을 방지한다는 점을 알고 있으면서 여러 개의 반대 포지션을 안전하게 유지할 수 있습니다.

예: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. 봇이 EURUSD 매수, GBPUSD 매도 주문을 냈습니다. EURUSD는 -$7 하락, GBPUSD는 +$7.5 상승했습니다. 총 그룹 이익은 $0.5입니다. 봇은 대기 중입니다. 총 수익이 $0.10에 도달하는 즉시 두 거래 모두 청산되어 전체 수익이 확정됩니다.

트레일링과 손익분기점: "모든 수익을 회수하고 되돌려주지 않는 방법"

고통: 50핍 상승했습니다. 하지만 청산하지 않고 조금 더 기다리기로 했습니다. 그리고 이제 적자입니다. 마음이 찢어지는 듯한 좌절감에 시달립니다. 이것이 바로 가장 흔한 고통입니다. "장부상의 수익을 포기하는 것"입니다.

트레일링스톱

기능: 가격이 유리하게 움직일 때 따라가는 "스마트" 스톱입니다. 수익을 확정하여 손실로 이어지는 것을 방지합니다.

고통 해결: 추세를 파악하셨나요? 좋습니다. 이제 추세 반전이 어디에서 일어날지 걱정하며 앉아 있을 필요가 없습니다. 트레일링스톱은 고점이나 그 근처에서 청산할 수 있도록 도와줍니다. 트레일링스톱 = 20은 "(롱 포지션의 경우) 현재 고가에서 20핍 떨어진 곳에 스톱을 유지하세요."를 의미합니다.

UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (그룹 손익분기점)

기능: 거래 그룹(예: 오늘의 모든 주문)이 특정 포인트 수익에 도달하면 전체 그룹의 손익분기점이 손익분기점(평균 시가)으로 이동합니다.

해결책: 그날 손실을 보지 않을 것이 보장됩니다. 스프레드와 수수료를 "회수"한 것입니다. 그러면 최악의 경우에도 손익분기점에 도달할 수 있다는 것을 알고 안전하게 가격 변동에 편승할 수 있습니다. GroupBE_Points = 5.0 — 그룹의 평균 수익이 5핍에 도달하는 즉시 손익분기점이 손익분기점으로 설정됩니다.

UsePercentTrailing (퍼센트 트레일링)

기능: 냉소적인 사람들을 위한 트레일링 손익분기점입니다. 손익분기점을 고정된 거리만큼 이동시키지는 않지만, 시장이 급격히 반전될 경우 수익의 일부만 "줄여" 유지할 수 있습니다.

고통에 대한 해결책: 강한 움직임을 포착하여 수익 +100%를 달성했습니다. 하지만 모든 것이 순식간에 사라질까 봐 걱정입니다. 이 매개변수는 "좋아요, 수익이 최고점에 도달했을 때 수익의 50%(PercentTrailingKeep = 50.0)를 확정하고 나머지는 그대로 두겠습니다."라고 말합니다. 이후 가격이 하락하면 최종 수익은 이전 최고점의 50%가 됩니다. 잔인한 설정이지만 수익은 확정됩니다.

예: 최고 수익이 $20였습니다. 퍼센트 트레일링 스톱이 발동되었습니다. 이제 가격이 손익분기점으로 돌아가더라도 $10($20의 50%)의 수익으로 거래를 마감할 수 있습니다.

필터: "봇이 자신의 업무가 아닌 일에 관여하지 않도록"

고통: EURUSD에서 전략을 테스트하고 있는데, 봇이 다른 시스템을 사용하여 시작한 수동 금 거래를 마감하기 시작합니다. 또는 여러 어드바이저를 사용하다가 서로 간섭하기 시작합니다.

SymbolFilter 및 MagicNumberFilter

기능: 봇의 책임 범위를 엄격하게 제한합니다. SymbolFilter = "EURUSD"는 EURUSD 포지션만 모니터링하고 관리한다는 것을 의미합니다. MagicNumberFilter = 12345는 주석이나 매직 넘버에 12345가 포함된 주문만 처리한다는 것을 의미합니다.

해결책: 완벽한 제어. 다른 어드바이저와 함께 이 위험 관리 "몬스터"를 같은 계좌에서 운영할 수 있으며, 로직을 깨뜨리지 않습니다. 명시적으로 허용한 항목만 관리합니다.

결과: 응급처치 키트 준비

이것은 단순한 매개변수 목록이 아닙니다. 이는 거래 특성을 형성하는 도구입니다. 겁이 많고 감정적인가요? RiskPercentThreshold를 0.5%로 높이고 UseTimeClose를 설정하세요. 탐욕스러운가요? 트레일링 스톱과 그룹 손익분기점을 최대한 활용하세요.

표준 생존 키트:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (상품의 변동성에 맞게 조정!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

조정하고 테스트하며 기억하세요. 돈을 잃는 고통은 좋은 것입니다. 해결책을 찾도록 만듭니다. 그리고 이러한 매개변수가 바로 해결책입니다. 이제 조정해 보세요. 나중에 제게 감사하게 될 겁니다.

