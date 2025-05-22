RiskBuster
- 유틸리티
- Vitali Platonov
- 버전: 1.8
- 업데이트됨: 11 12월 2025
- 활성화: 5
고통에 대한 해결책: 더 이상 "희망"에 차서 밤새도록 자리를 지키지 않습니다. 저녁 8시가 되면 시간이 있다는 것을 알게 되죠. 이렇게 하면 규율이 생기고 명확한 일정을 세울 수 있습니다.
특히 일중 전략에 유용합니다.
MarginLevelThreshold
기능: 마진 콜에 대한 최후의 방어선입니다. 손실로 인해 여유 증거금이 위험 수준(예: 1000% = 증거금 수준 10.0)으로 떨어지면 모든 거래를 강제로 마감합니다.
고통 해결: 이는 "블랙 스완"에 대한 보호 장치입니다. 블랙 스완은 시장 갭이 불리하게 발생하여 예치금이 심각한 마이너스 영역으로 떨어지는 상황입니다. 이 매개변수는 브로커에게 빚을 지는 것을 방지합니다. 마치 소화기와 같습니다. 필요하지 않기를 바라지만 반드시 필요합니다.
헤징 및 그룹 관리: "거래 충돌 시"
고통: EURUSD는 매수 포지션을, GBPUSD는 매도 포지션을 개설했습니다. 두 통화가 함께 거래되는 경우가 많기 때문입니다. 하지만 한 통화는 상당한 하락을 겪었고 다른 통화는 소액의 수익을 냈습니다. 결과적으로, 공황 상태에 빠져 손실 거래를 청산하게 되고, 수익 거래는 더 이상 손실을 보상하지 못합니다. 자산 그룹을 잘못 관리하면 큰 어려움을 겪게 됩니다.
EnableHedging
기능: 봇이 여러 종목을 하나의 "포트폴리오"로 취급할 수 있도록 합니다. 그룹 내 모든 거래의 총 손익을 계산하고, 총 목표 이익 또는 허용 손실에 도달하면 모든 거래를 한 번에 청산합니다.
해결책: 개별 거래가 아닌 전략을 거래합니다. 시스템이 여러 포지션을 하나의 패키지로 청산하여 손실이 급증하는 것을 방지한다는 점을 알고 있으면서 여러 개의 반대 포지션을 안전하게 유지할 수 있습니다.
예: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. 봇이 EURUSD 매수, GBPUSD 매도 주문을 냈습니다. EURUSD는 -$7 하락, GBPUSD는 +$7.5 상승했습니다. 총 그룹 이익은 $0.5입니다. 봇은 대기 중입니다. 총 수익이 $0.10에 도달하는 즉시 두 거래 모두 청산되어 전체 수익이 확정됩니다.
트레일링과 손익분기점: "모든 수익을 회수하고 되돌려주지 않는 방법"
고통: 50핍 상승했습니다. 하지만 청산하지 않고 조금 더 기다리기로 했습니다. 그리고 이제 적자입니다. 마음이 찢어지는 듯한 좌절감에 시달립니다. 이것이 바로 가장 흔한 고통입니다. "장부상의 수익을 포기하는 것"입니다.
트레일링스톱
기능: 가격이 유리하게 움직일 때 따라가는 "스마트" 스톱입니다. 수익을 확정하여 손실로 이어지는 것을 방지합니다.
고통 해결: 추세를 파악하셨나요? 좋습니다. 이제 추세 반전이 어디에서 일어날지 걱정하며 앉아 있을 필요가 없습니다. 트레일링스톱은 고점이나 그 근처에서 청산할 수 있도록 도와줍니다. 트레일링스톱 = 20은 "(롱 포지션의 경우) 현재 고가에서 20핍 떨어진 곳에 스톱을 유지하세요."를 의미합니다.
UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (그룹 손익분기점)
기능: 거래 그룹(예: 오늘의 모든 주문)이 특정 포인트 수익에 도달하면 전체 그룹의 손익분기점이 손익분기점(평균 시가)으로 이동합니다.
해결책: 그날 손실을 보지 않을 것이 보장됩니다. 스프레드와 수수료를 "회수"한 것입니다. 그러면 최악의 경우에도 손익분기점에 도달할 수 있다는 것을 알고 안전하게 가격 변동에 편승할 수 있습니다. GroupBE_Points = 5.0 — 그룹의 평균 수익이 5핍에 도달하는 즉시 손익분기점이 손익분기점으로 설정됩니다.
UsePercentTrailing (퍼센트 트레일링)
기능: 냉소적인 사람들을 위한 트레일링 손익분기점입니다. 손익분기점을 고정된 거리만큼 이동시키지는 않지만, 시장이 급격히 반전될 경우 수익의 일부만 "줄여" 유지할 수 있습니다.
고통에 대한 해결책: 강한 움직임을 포착하여 수익 +100%를 달성했습니다. 하지만 모든 것이 순식간에 사라질까 봐 걱정입니다. 이 매개변수는 "좋아요, 수익이 최고점에 도달했을 때 수익의 50%(PercentTrailingKeep = 50.0)를 확정하고 나머지는 그대로 두겠습니다."라고 말합니다. 이후 가격이 하락하면 최종 수익은 이전 최고점의 50%가 됩니다. 잔인한 설정이지만 수익은 확정됩니다.
예: 최고 수익이 $20였습니다. 퍼센트 트레일링 스톱이 발동되었습니다. 이제 가격이 손익분기점으로 돌아가더라도 $10($20의 50%)의 수익으로 거래를 마감할 수 있습니다.
필터: "봇이 자신의 업무가 아닌 일에 관여하지 않도록"
고통: EURUSD에서 전략을 테스트하고 있는데, 봇이 다른 시스템을 사용하여 시작한 수동 금 거래를 마감하기 시작합니다. 또는 여러 어드바이저를 사용하다가 서로 간섭하기 시작합니다.
SymbolFilter 및 MagicNumberFilter
기능: 봇의 책임 범위를 엄격하게 제한합니다. SymbolFilter = "EURUSD"는 EURUSD 포지션만 모니터링하고 관리한다는 것을 의미합니다. MagicNumberFilter = 12345는 주석이나 매직 넘버에 12345가 포함된 주문만 처리한다는 것을 의미합니다.
해결책: 완벽한 제어. 다른 어드바이저와 함께 이 위험 관리 "몬스터"를 같은 계좌에서 운영할 수 있으며, 로직을 깨뜨리지 않습니다. 명시적으로 허용한 항목만 관리합니다.
결과: 응급처치 키트 준비
이것은 단순한 매개변수 목록이 아닙니다. 이는 거래 특성을 형성하는 도구입니다. 겁이 많고 감정적인가요? RiskPercentThreshold를 0.5%로 높이고 UseTimeClose를 설정하세요. 탐욕스러운가요? 트레일링 스톱과 그룹 손익분기점을 최대한 활용하세요.
표준 생존 키트:
RiskPercentThreshold = 1.0
UseHiddenSLTP = true
HiddenSL = 50 (상품의 변동성에 맞게 조정!)
UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"
TrailingStop = 20
UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0
조정하고 테스트하며 기억하세요. 돈을 잃는 고통은 좋은 것입니다. 해결책을 찾도록 만듭니다. 그리고 이러한 매개변수가 바로 해결책입니다. 이제 조정해 보세요. 나중에 제게 감사하게 될 겁니다.