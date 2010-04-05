RiskBuster


Gestione Automatica del Rischio per MT4 – Supporto Multivaluta, Stop Loss Nascosto e Copertura

Sei stanco di perdere trade a causa di una gestione del rischio approssimativa? RiskBuster è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4 che protegge il tuo capitale con chiusure automatiche, trailing stop intelligenti e funzioni di hedging – perfetto per Forex, criptovalute e materie prime.

 Funzionalità Principali 

Gestione del Rischio Avanzata 

 Stop Loss in % del conto – Chiude i trade se la perdita supera una soglia (es. 1-5%).
 Stop Loss fisso in EUR/USD – Chiusura d'emergenza al raggiungimento della perdita massima (es. -50€).
 Protezione dal Margin Call – Chiude le posizioni se il margine scende sotto un livello critico (es. <500%).

 Trailing Stop Intelligente

 Regolazione automatica dello Stop Loss – Blocca i profitti quando il prezzo evolve a tuo favore.
 Regolabile in pips/punti – Adattabile a qualsiasi mercato (30 pips su EURUSD, 200 punti su BTC).
 Rispetta lo StopLevel del broker – Previene errori di "Stop Non Valido".

 Stop Loss Nascosto (Modalità Stealth)

 SL/TP invisibili al broker – Ideale per scalping e arbitraggio. 
 Esecuzione garantita – Anche durante alta volatilità.

 Copertura (Hedging) & Gestione del Portafoglio

Chiusura raggruppata per P&L – Es: chiude EURUSD e GBPUSD insieme se profitto combinato = +100$.
 Supporto multivaluta (EUR, USD, CHF) – Conversione automatica.
 Modalità "Recupero Perdite" – Apre posizioni inverse per bilanciare il rischio.

 Filtri Flessibili

 Chiusura per simbolo/Magic Number – Gestisce solo trade o EA specifici.
 Chiusura programmata – Chiude tutte le posizioni a un orario prestabilito (es. 22:00).

 Notifiche in Tempo Reale & Dashboard

 Avvisi Telegram/Email – Per SL/TP raggiunti, avvisi di margine, ecc.
 Interfaccia in italiano – Mostra rischio, P&L e posizioni aperte.

 A Chi è Rivolto?

 Scalper – Chiusure rapide a livelli predeterminati.
 Swing Trader – Trailing stop per sfruttare i trend.
 Arbitraggisti – Gestione di coppie correlate (es. EURUSD + USDCHF).
 Trader di Cripto – Protezione dalla volatilità (BTC, ETH...).

 Perché Scegliere RiskBuster?

 Elimina le decisioni emotive – Applica rigidamente le tue regole.
 Compatibile con EA e trading manuale.
🇮🇹 Ottimizzato per broker italiani/europei – Latenza ridotta.

  Conclusione

RiskBuster non è un semplice "chiudi trade", ma un sistema completo di protezione del capitale per trading senza stress.

 Scaricalo subito!


