RiskBuster
- Utilità
- Vitali Platonov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 maggio 2025
- Attivazioni: 5
Gestione Automatica del Rischio per MT4 – Supporto Multivaluta, Stop Loss Nascosto e Copertura
Sei stanco di perdere trade a causa di una gestione del rischio approssimativa? RiskBuster è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4 che protegge il tuo capitale con chiusure automatiche, trailing stop intelligenti e funzioni di hedging – perfetto per Forex, criptovalute e materie prime.
Funzionalità Principali
Gestione del Rischio Avanzata
Stop Loss in % del conto – Chiude i trade se la perdita supera una soglia (es. 1-5%).
Stop Loss fisso in EUR/USD – Chiusura d'emergenza al raggiungimento della perdita massima (es. -50€).
Protezione dal Margin Call – Chiude le posizioni se il margine scende sotto un livello critico (es. <500%).
Regolazione automatica dello Stop Loss – Blocca i profitti quando il prezzo evolve a tuo favore.
Regolabile in pips/punti – Adattabile a qualsiasi mercato (30 pips su EURUSD, 200 punti su BTC).
Rispetta lo StopLevel del broker – Previene errori di "Stop Non Valido".
SL/TP invisibili al broker – Ideale per scalping e arbitraggio.
Esecuzione garantita – Anche durante alta volatilità.
Chiusura raggruppata per P&L – Es: chiude EURUSD e GBPUSD insieme se profitto combinato = +100$.
Supporto multivaluta (EUR, USD, CHF) – Conversione automatica.
Modalità "Recupero Perdite" – Apre posizioni inverse per bilanciare il rischio.
Chiusura per simbolo/Magic Number – Gestisce solo trade o EA specifici.
Chiusura programmata – Chiude tutte le posizioni a un orario prestabilito (es. 22:00).
Avvisi Telegram/Email – Per SL/TP raggiunti, avvisi di margine, ecc.
Interfaccia in italiano – Mostra rischio, P&L e posizioni aperte.
Scalper – Chiusure rapide a livelli predeterminati.
Swing Trader – Trailing stop per sfruttare i trend.
Arbitraggisti – Gestione di coppie correlate (es. EURUSD + USDCHF).
Trader di Cripto – Protezione dalla volatilità (BTC, ETH...).
Elimina le decisioni emotive – Applica rigidamente le tue regole.
Compatibile con EA e trading manuale.
🇮🇹 Ottimizzato per broker italiani/europei – Latenza ridotta.
RiskBuster non è un semplice "chiudi trade", ma un sistema completo di protezione del capitale per trading senza stress.
Scaricalo subito!