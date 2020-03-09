これは辛い経験になるでしょう。初心者をうんざりさせ、ベテラントレーダーを青ざめさせるもの、つまり損失についてお話しします。一瞬でも市場を離れた瞬間に市場が反転したとき、あの感覚を覚えていますか？あるいは、負けトレードが続き、預けた資金をすべて使い果たしてしまったときの感覚を覚えていますか？この表の各パラメータは単なるコードではありません。同じミスを繰り返さないための、いわば頼みの綱なのです。では、私たちが治療しようとしている痛みを詳しく見ていきましょう。

基本的なリスク管理：「1回のトレードで損益ゼロにならないようにする」

痛み：トレードを開始し、市場が逆方向に動き、「そろそろ反転する…」と期待しますが、反転しません。最終的には、預けた資金全額にストップロスを設定するか、資金の20～30%を失うのを恐怖に震えながら見守るかのどちらかになります。聞き覚えがありますか？これは、コントロールを失ったときの苦痛です。

RiskPercentThreshold（損失閾値、%）

仕組み：あなたのパーソナルボディガード。すべての未決済取引の損失合計が口座残高のこの割合に達すると、あなたの首筋を掴み、すべての注文を破棄し、「よし、今日のゲームオーバーだ。新鮮な空気を吸ってこい」と言います。

痛みの解決策：もう二度と、耐えられる以上の損失を被ることはありません。昔ながらの1%の損失は、莫大な利益を得るためではなく、生き残るためのものです。1%の損失を出したら、今日はあなたの日ではない、システムは機能していない、あなたはもうダメだ、ということになります。さあ、諦めましょう。これが、主な病である「貪欲と希望」を治します。

例：1,000ドルを入金します。RiskPercentThreshold = 1.0。損失合計が10ドルに達すると、すべての取引が終了します。痛みはありますが、致命的ではありません。明日は新しい日です。

ProfitPercentThreshold（利益しきい値（%））

効果：あなたの内なるスキャルパーが利益を確定させます。アカウント全体の利益がこの割合に達すると、スキャルパーはあなたの資金を奪い、取引を止めさせます。

痛みへの解決策：欲​​は表裏一体です。損失を確定させるのが怖いだけでなく、利益を確定させるのも怖いのです！「もし利益が上がったらどうしよう？」と。そして、利益が下がってしまい、何も残らない。このパラメーターは、利益を市場に還元するのを防いでくれます。3%の利益を得た – よくやった、さあ、プレイしよう。

例：1,000ドルを入金。ProfitPercentThreshold = 3.0。30ドルの利益 – これで1日の取引終了。勝ちです。休んで、ターミナルから離れましょう。

隠しストップロス：「大口投資家がストップロス注文をノックアウトするのを防ぐため」

苦痛：ストップロス注文を設定したのに、文字通り5分後には価格が見事にそれを捉え、反転し、望む方向に急上昇します。まるで市場が生命を持ち、あなたのストップロス注文を狙っているかのようです。まるで他人のゲームの操り人​​形になったような苦痛です。

UseHiddenSLTP（隠しSL/TPを有効にする）

機能：「忍者モード」を有効にします。ボットは、ストップロス注文とテイクプロフィット注文のレベルを、ブローカーのシステム（誰もが閲覧できる場所）ではなく、ボット自身の記憶（コード内）に保持します。ブローカーや他の市場参加者にとって、注文はストップロス注文のない状態になります。

解決策：ストップロス注文は見えません。大口投資家は、あなたのストップロス注文の周辺に流動性を集めて、あなたのポジションを「ノックアウト」することはできません。価格があなたのレベルに「既に」達した場合にのみ決済を行い、一瞬触れただけでは決済を行いません。

常にtrueに設定してください。もちろん、ブローカーのサーバー上で確実にロスカットを執行する必要があるほどの取引量でない限りは。

HiddenSLとHiddenTP（隠れたストップロスと利食い）

機能：これらは仮想的なレベルです。HiddenSL = 50は、「価格が始値から50ピップス以上下落した場合、損失で取引を決済する」という意味です。

痛みへの解決策：取引ごとにリスクを管理しながら、自分の意図を世間に明かすことはありません。これにより、安心感が得られます。

固定額：「利息は気にしない、1日10ドル欲しい！」

痛み：預金の利息は抽象的な概念です。経費を賄うために、1日あたり一定額の利息を稼ぎたい。あるいは、一定額以上の損失は避けたい。パーセンテージではなく、金額で考えます。

UseUSDClose（USDで一定額で決済）

機能：リスク管理ロジック全体をパーセンテージから特定のドル（または他の預金通貨）に切り替えます。

痛みの解決策：「1%のリスクを負う」ではなく、「5ドルのリスクを負う」と考える。より現実的で理解しやすい。

例：UseUSDClose = true、TargetProfit = 10.00、MaxLoss = -5.00。10ドルの利益（入金額に関係なく）を得た途端、すべてが終わり、その日は終わり。5ドルの損失が出たら、すぐに取引を止め、排水弁が作動したと認識する。

自動化とフールプルーフ：「モニターの前に釘付けにならないようにする」

痛み：アジアセッション、ロンドンセッション、そしてアメリカセッション…と取引を繰り返す。常に画面に釘付けになっている。お茶を飲みに行くのも怖い。何もかもうまくいかないかもしれない。あるいは、取引をクローズし忘れて夜中に目が覚めることもある。これは自由と睡眠を失うことによる痛みだ。

UseTimeClose & CloseTime（指定時間に決済）

機能：あなた専用の目覚まし時計。毎日指定時間（例：午後8時）になると、容赦なくすべてのポジションを決済します。

悩みの解決方法：もう「希望」を持ってポジションを一晩保有する必要はありません。午後8時には空いていることが分かります。これにより、規律が身につき、明確なスケジュールが立てられます。

MarginLevelThreshold

機能：マージンコールに対する最後の防衛線。損失により余剰証拠金が危機的な水準（例：1000% = 証拠金レベル10.0）まで減少した場合、すべての取引を強制的に決済します。

解決策：これは「ブラックスワン」イベントへの対策です。市場がギャップを起こし、証拠金が大幅にマイナスになった場合に、ブローカーへの負債を回避します。この設定により、ブローカーへの負債を回避できます。これは消火器のようなものです。必要にならないことを願ってはいますが、どうしても必要になるものです。

ヘッジとグループ管理：「取引が衝突する場合」

問題点：EURUSDの買い注文とGBPUSDの売り注文を注文しました。これらの通貨ペアは、しばしば同時に取引されるためです。しかし、一方の通貨ペアは大幅なドローダウンを経験し、もう一方の通貨ペアはわずかな利益を上げました。その結果、パニックに陥って損失を出した取引を決済してしまい、利益を得た取引では損失を補填できなくなりました。これは、資産グループの不適切な管理が招く弊害です。

EnableHedging

機能：ボットが複数の銘柄を一つの「ポートフォリオ」として扱えるようにします。グループ内のすべての取引の損益を計算し、目標利益または許容損失に達した時点で、すべての取引を一括で決済します。

解決策：個々の取引ではなく、戦略に基づいて取引を行います。システムがそれらを一括して決済するため、複数の反対のポジションを安全に保有でき、いずれかのポジションの損失が膨らむのを防ぎます。

例：HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD"、HedgeProfit = 0.10、HedgeMaxLoss = -0.10。ボットはEURUSDの買いポジションとGBPUSDの売りポジションをオープンしました。EURUSDは-$7下落、GBPUSDは+$7.5上昇。グループ全体の利益は$0.5。ボットは待機状態となります。利益合計が0.10ドルに達するとすぐに、彼は両方の取引を決済し、全体の利益を確定させます。

トレーリングストップと損益分岐点：「利益を全て確定し、手放さない方法」

痛み：50ピップス上昇していました。しかし、もう少し待つことにして決済しませんでした。そして今、損失を出しています。あなたはフラストレーションで胸が張り裂けそうです。これが最も一般的な痛み、「紙上の利益を手放してしまうこと」です。

トレーリングストップ

効果：価格があなたに有利な方向に動くと、それに合わせて動く「スマート」なストップ注文です。利益を確定し、損失に転じるのを防ぎます。

痛みの解決策：トレンドを捉えましたか？素晴らしい。これで、どこで反転が起こるかと心配する必要はなくなりました。トレーリングストップを使えば、高値またはその付近でポジションを解消できます。トレーリングストップ = 20 は、「（ロングポジションの場合）現在の高値から20ピップス離れたところにストップ注文を維持する」という意味です。

UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (グループ損益分岐点)

機能：取引グループ（例えば、本日の全注文）が指定のポイント利益に達すると、グループ全体のストップロス注文を損益分岐点（平均始値）に移動します。

安心感：その日は損失を出さないことが保証されます。スプレッドと手数料を「回収」済みです。最悪の場合でも損益分岐点に達すると分かっていれば、落ち着いて値動きに乗ることができます。GroupBE_Points = 5.0 — グループの平均利益が5ポイントに達すると、ストップロス注文は損益分岐点に設定されます。

UsePercentTrailing (パーセンテージ・トレーリング)

機能：これは懐疑的な方のためのトレーリング・ストップです。ストップロス注文を固定値で移動するのではなく、市場が急激に反転した場合に利益の一部だけを「切り捨てる」ことができます。

痛みの軽減：強い動きを捉え、利益は+100%。一瞬で消えてしまうのではないかと不安です。このパラメータは、「利益がピークに達した時点で、その50%（PercentTrailingKeep = 50.0）を固定し、残りは手放す」ということを意味します。その後価格が下落した場合、最終的な利益はピーク時の50%になります。残酷ですが、利益は固定されます。

例：ピーク時の利益は20ドルでした。パーセンテージ・トレールが発動しました。これで、価格が損益分岐点に戻ったとしても、10ドル（20ドルの50%）の利益で取引を終了します。

フィルター：「ボットを業務外のことに干渉させないため」

痛み：EURUSDで戦略をテストしているときに、別のシステムを使って手動で開いた金取引をボットが決済し始めた。あるいは、複数のエキスパートアドバイザーを使用していて、それらが互いに干渉し始めた。

SymbolFilter と MagicNumberFilter

機能：ボットの責任範囲を厳密に制限します。SymbolFilter = "EURUSD" は、EURUSD のポジションのみを監視・管理することを意味します。MagicNumberFilter = 12345 は、コメントまたはマジックナンバーに 12345 が含まれる注文のみを処理することを意味します。

解決策：完全な制御。このリスク管理の「モンスター」を他のアドバイザーと同じアカウントで実行しても、彼らのロジックを破ることはありません。明示的に許可されたものだけを管理します。

まとめ：応急処置キットをまとめる

これは単なるパラメータのリストではありません。これらはあなたのトレーディングの性格を形成するためのツールです。あなたは臆病で感情的ですか？RiskPercentThreshold を 0.5% に上げ、UseTimeClose を設定してください。あなたは強欲ですか？トレーリングストップを最大限に活用し、グループ損益分岐点を設定してください。

標準的なサバイバルキット：

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50（銘柄のボラティリティに合わせて調整！）

UseTimeClose = true、CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true、GroupBE_Points = 5.0

チューニングとテスト、そして覚えておいてください。お金を失う痛みは良いものです。それは解決策を探すきっかけになります。そして、これらのパラメータがあなたの解決策です。さあ、微調整してみましょう。後で感謝することになるでしょう。