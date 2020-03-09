RiskBuster

Isso vai ser doloroso. Vamos falar de algo que deixa os principiantes em pânico e faz com que os traders experientes fiquem de cabelos brancos: perder dinheiro. Conhece aquela sensação quando o mercado reverte assim que se afasta por um segundo? Ou quando uma operação perdedora após outra suga cada gota do seu depósito? Ora, cada parâmetro desta tabela não é apenas uma linha de código; é uma muleta que nos damos para evitar cometer os mesmos erros vezes sem conta. Vamos analisar a dor que estamos a tratar.

Gestão Básica do Risco: "Para Evitar o Ponto de Equilíbrio numa Única Operação"

Dor:Entra numa operação, o mercado move-se contra si e espera: "Está prestes a reverter..." Não reverte. No final, coloca o seu stop-loss em todo o seu depósito ou assiste horrorizado à perda de 20 a 30% do seu capital. Parece-lhe familiar? Essa é a dor de perder o controlo.

RiskPercentThreshold (Limite de Perda em %)

O que faz: O seu guarda-costas pessoal. Assim que a perda total em TODAS as operações em aberto atingir essa percentagem da sua conta, o sistema apanha-o pelos colarinhos, descarta TODAS as suas ordens e diz: "Basta, jogo terminado por hoje. Vá apanhar ar."

Solução para a Dor: Nunca mais perderá mais do que pode suportar. A clássica perda de 1% não é para superlucros, é para sobrevivência. Se perdeu 1%, não é o seu dia, o sistema não está a funcionar, está fora de forma. Pare. Isto cura o principal problema: a ganância e a esperança.

Exemplo: Deposite 1.000 dólares. LimitePercentualDeRisco = 1,0. Assim que a sua perda total atingir os 10 dólares, TUDO é fechado. Doloroso, mas não fatal. Amanhã é um novo dia.

LimitePercentagemDeLucro (Limite de Lucro em %)

O que faz: O seu scalper interior garante lucros. Quando o lucro total da sua conta atinge esta percentagem, o sistema retira-lhe dinheiro e obriga-o a parar.

Solução para o problema: A ganância é uma moeda de duas faces. Não tem apenas medo de consolidar perdas, mas também de consolidar lucros! "E se crescer?" E depois cair, e você ficar sem nada. Este parâmetro impede que devolva os seus ganhos ao mercado. Ganhou 3% – grande trabalho, vá jogar.

Exemplo: Deposite 1.000 dólares. ProfitPercentThreshold = 3,0. Ganhou 30 dólares – pronto, fim do expediente. Você ganhou. Vá descansar e mantenha-se longe do terminal.

Stops escondidos: "Para impedir que os grandes investidores acionem o meu stop"

Problema: define um stop-loss e, literalmente cinco minutos depois, o preço atinge-o perfeitamente, reverte e dispara na direção desejada. Parece que o mercado tem vida própria e está especificamente à procura dos seus stops. Esta é a dor de se sentir como um fantoche no jogo de outra pessoa.

UseHiddenSLTP (Activar SL/TP oculto)

O que faz: Activa o "modo ninja". O seu bot mantém os níveis de stop e take profit não no sistema da corretora (onde todos os veem), mas na sua própria mente (no código). Para a corretora e outros participantes do mercado, a sua ordem fica pendente, sem stop.

Solução: Os seus stops são invisíveis. Um grande investidor não consegue acumular liquidez em torno do seu stop-loss e "eliminá-lo" da posição. Só fecha a posição quando o preço JÁ atingiu o seu nível, e não apenas o tocou por um segundo.

Definir como verdadeiro. Sempre. A menos, claro, que esteja a negociar um volume tão grande que realmente precise de uma execução de stop-loss garantida no servidor da corretora.

HiddenSL e HiddenTP (Stop Loss e Take Profit escondidos)

O que fazem: São os níveis virtuais. HiddenSL = 50 significa: "Se o preço se mover 50 pips contra mim a partir do preço de abertura, feche a operação com prejuízo."

Solução para o problema: controla o seu risco por operação, mas não revela as suas intenções ao mundo. Isso dá-lhe tranquilidade.

Valores fixos: "Não me importo com os juros, quero 10 dólares por dia!"

Problema: Os juros de um depósito são uma abstracção. Quer ganhar um valor específico por dia para cobrir as suas despesas. Ou não quer perder mais do que um valor específico. Pensa em termos de dinheiro, não de percentagens.

UseUSDClose (Feche com um valor fixo em USD)

O que faz: Muda toda a lógica de gestão de risco de percentagens para dólares específicos (ou qualquer outra moeda de depósito).

Solução para o problema: Não pensa "Estou a arriscar 1%", mas sim "Estou a arriscar 5 dólares". É mais realista e compreensível.

Exemplo: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. Assim que ganhar 10 dólares (independentemente do depósito), acabou, o dia terminou. Assim que perder 5 dólares, pare, a válvula de escape foi acionada.

Automação e à prova de erros: "Para evitar ficar preso em frente ao monitor"

Dor: Opera na sessão asiática, depois na sessão de Londres, depois na sessão americana... Está constantemente colado ao ecrã. Tem medo de ir tomar um chá porque tudo pode correr mal. Ou acorda a meio da noite porque se esqueceu de fechar uma operação. Esta é a dor de perder a liberdade e o sono.

UseTimeClose e CloseTime (Fechar a uma hora específica)

O que faz: O seu despertador pessoal. Todos os dias, a uma hora definida (por exemplo, 20h), fecha impiedosamente TODAS as suas posições.

Solução para a dor: Já não precisa de manter uma posição durante a noite "na esperança de que corra bem". Sabe que está livre às 20h. Isto proporciona-lhe disciplina e uma rotina clara.

Particularmente útil para estratégias intraday.

Limite de Margem

O que faz: A sua última linha de defesa contra uma chamada de margem. Se a sua margem livre descer para um nível crítico devido a perdas (por exemplo, 1000% = nível de margem 10.0), fecha todas as posições à força.

Resolução para Problemas: Esta é uma protecção contra um "cisne negro". Trata-se de uma situação em que o mercado abre um gap contra si e o seu depósito entra em terreno negativo. Este parâmetro impedirá que fique em dívida para com a sua corretora. É como um extintor de incêndio: espera não precisar dele, mas precisa de o ter.

Hedge e Gestão de Grupos: "Quando as Operações Conflitam"

Problema: Abriu uma posição de COMPRA em EURUSD e uma de VENDA em GBPUSD porque são frequentemente negociados em conjunto. Mas um par sofreu uma queda significativa e o outro gerou um pequeno lucro. Como resultado, fecha uma posição perdedora em pânico e a posição vencedora já não compensa as perdas. Esta é a dor de gerir mal um grupo de ativos.

Ativar Hedge

O que faz: Permite ao bot tratar um grupo de símbolos como um único "portefólio". Calcula o lucro/prejuízo total de todas as operações dentro do grupo e fecha-as TODAS de uma só vez quando o lucro total alvo ou a perda aceitável é atingida.

Solução: Opera uma estratégia, não operações individuais. Pode manter com segurança várias posições opostas, sabendo que o sistema as fechará como um pacote único, evitando que a perda numa delas aumente exponencialmente.

Exemplo: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. O bot abriu uma operação de COMPRA em EURUSD e VENDA em GBPUSD. O EURUSD desceu -$7, o GBPUSD subiu +$7,5. Lucro total do grupo = 0,5 dólares. O bot está a aguardar. Assim que o lucro total atingir 0,10 dólares, fechará AMBAS as operações, garantindo o lucro total.

Trailing Stop e Breakeven: "Como garantir TODOS os seus lucros e não os perder"

Dor: Estava com 50 pips de lucro. Mas não fechou a posição, decidindo esperar mais um pouco. E agora está no vermelho. A sua frustração é imensa. Esta é a dor mais comum: "perder lucros no papel".

Trailing Stop

O que faz: Um stop "inteligente" que acompanha o preço à medida que este se move a seu favor. Garante os seus lucros, impedindo que se transformem em prejuízos.

Solução para a Dor: Já percebeu a tendência? Ótimo, agora não tem de estar a suar frio e a perguntar-se onde vai acontecer a reversão. Um trailing stop vai tirá-lo da posição no preço máximo ou perto dele. TrailingStop = 20 significa: "Manter o stop a 20 pips do preço máximo atual (para uma posição longa)."

UseGroupBreakEven e GroupBE_Points (Ponto de Equilíbrio do Grupo)

O que faz: Quando um grupo das suas operações (por exemplo, todas as ordens de hoje) atinge um lucro especificado em pontos, o stop-loss de TODO O GRUPO é movido para o ponto de equilíbrio (o preço médio de abertura).

Solução: Tem a garantia de não perder dinheiro nesse dia. "Recuperou" o spread e as comissões. Assim, pode desfrutar do movimento com segurança, sabendo que, na pior das hipóteses, atingirá o ponto de equilíbrio. GroupBE_Points = 5.0 — assim que o lucro médio do grupo atingir 5 pips, os stops são definidos para o ponto de equilíbrio.

UsePercentTrailing (Percentagem de Trailing)

O que faz: Este é um trailing stop para os mais céticos. Não move o stop uma distância fixa, mas permite "morder" e reter apenas uma parte do lucro se o mercado reverter bruscamente.

Solução para o problema: Aproveitou um movimento forte, lucro de +100%. Tem medo que tudo evapore num segundo. Este parâmetro diz: "Ok, quando o lucro atingiu o pico, vamos garantir 50% do mesmo (PercentTrailingKeep = 50.0) e deixar o resto ir." Se o preço descer, o seu lucro final será igual a 50% do pico anterior. É cruel, mas o lucro está garantido.

Exemplo: O lucro máximo foi de 20 dólares. O trailing stop percentual entrou em ação. Agora, mesmo que o preço regresse ao ponto de equilíbrio, fechará a operação com um lucro de 10 dólares (50% de 20 dólares).

Filtros: "Para manter o bot fora de operações que não são da sua alçada"

Problema: Está a testar uma estratégia no par EUR/USD e o bot começa a fechar as suas operações manuais de ouro que abriu utilizando um sistema diferente. Ou está a utilizar vários robôs de negociação e eles começam a interferir uns com os outros.

SymbolFilter e MagicNumberFilter

O que fazem: Limitam rigorosamente o âmbito de responsabilidade do bot. SymbolFilter="EURUSD" significa que irá monitorizar e gerir APENAS posições em EURUSD. MagicNumberFilter = 12345 significa que só executará ordens com 12345 no comentário ou número mágico.

Solução: Controlo total. Pode executar este "monstro" de gestão de risco na mesma conta, juntamente com outros robôs de negociação, e não interferirá com a sua lógica. Apenas gerirá o que explicitamente permitiu.

Resultado: Montar um kit de primeiros socorros

Esta não é apenas uma lista de parâmetros. São ferramentas para moldar o seu perfil de trader. É medroso e emotivo? Aumente o RiskPercentThreshold para 0,5% e defina o UseTimeClose. É ganancioso? Utilize ao máximo os trailing stops e agrupe o ponto de equilíbrio.

Kit de sobrevivência standard:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (ajuste de acordo com a volatilidade do instrumento!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

Ajuste, teste e lembre-se: a dor de perder dinheiro é boa. Ela obriga-te a procurar soluções. E esses parâmetros são as suas soluções. Agora vá e ajuste-os. Você agradecer-me-á depois.

Produtos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Indicadores
v. 1.0 This indicator can show with maximum accuracy up to 1 bar the presence of a Maximum/minimum on the chart, regardless of the timeframe. It has a flexible configuration. You can use either one value on all TF, or you can use your own value on each TF individually. This indicator is already being improved and those who purchase it receive all updates for free. Next, it is planned to display an indication of the strength of the pivot point at each extremum (in % or in color drawing). It wi
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR e 2 Médias Móveis" para MT4, sem repintura. - O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping. - O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do oscilador WPR. - O indicador oferece a oportunidade de visualizar as correções de preço com bastante antecedência. - É muito fácil configurar este indicador por meio de parâmetros e pode ser usado em qualquer período. - Você pode ver as condições de entrada de Compra e Ven
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilitários
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilitários
Níveis automáticos de ponto de equilíbrio Usando   esta   ferramenta ,   v ocê pode ativar o movimento automático do SL, quando a operação atingir um lucro desejado.  Especialmente   importante   para   traders   de   curto prazo   .   A opção de deslocamento também está disponível: algum lucro pode ser protegido. Ferramenta multifuncional : 66+ recursos, incluindo esta ferramenta  |   Contate-me  se tiver alguma dúvida  |   Versão MT5 Processo de ativação da função automática de ponto de equil
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Adaptive Trading Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Adaptive Trading Oscillator" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação no MT4! - Este indicador é uma nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo. - O "Adaptive Trading Oscillator" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis. - Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas saídas de áreas dinâmicas de sobrecompra/sobrevenda. - Zona de sobrecompra: abaixo da linha verde
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper é um indicador desenvolvido para scalping e trading de curto prazo, integrado com qualquer gráfico e instrumento financeiro (moedas, criptografia, ações, metais). No seu trabalho ela utiliza a análise de ondas e um filtro de direção de tendência. Recomendado para utilização em intervalos de tempo de M1 a H4. Como trabalhar com o indicador. O indicador contém 2 parâmetros externos para alteração de configurações, os restantes já estão configurados por defeito. As setas grand
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitários
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Ele copia negociações, posições e pedidos em forex de qualquer conta. É uma das melhores copiadoras comerciais  MT4 - MT4, MT5 - MT4 para a versão COPYLOT MT4  (ou MT4 - MT5 MT5 - MT5 para a versão COPYLOT MT5 ). Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Versão da copiadora para o terminal MetaTrader 5 ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 ) -  Copylot Cli
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
HBest Forex Indicators
Li Na Yu
Utilitários
In this section, we go through the top 10 best indicators for forex in more detail so you can see them in action and incorporate them in your trading. To do this we will be using the technical analysis charts and indicators provided by top-rated broker eToro. You can also use these forex indicators for   Metatrader 4 .   1. Moving Averages Moving averages is one of the best forex trend indicators there are. They help to smooth price data so you can identify the overall market trends. The levels
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro Primeira Edição Crescimento Seguro, Estável e Inteligente para Contas Pequenas Resumo Rápido Desenvolvido para contas pequenas (saldo inicial a partir de $30) Crescimento rápido e seguro – sem contas quebradas ️ Configuração passo a passo – ideal para iniciantes Otimizado para XAUUSD (Ouro) no gráfico de 5 minutos Teste antes de comprar – versão demo disponível Perfeito para traders com contas pequenas que buscam crescimento consistente sem arriscar perder tudo.
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitários
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicadores
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Possibility 75
Leonid Basis
Indicadores
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Black Square
Maksim Neimerik
Experts
This is an Expert Advisor with the elements of graphics trading. It performs trading operations using the "Rectangle" (or "Square") shape. The Expert Advisor automatically draws a square and opens a Buy or Sell orders when the price crosses its lower or upper bounds respectively. The shape can be drawn manually. For this purpose you should disable the auto drawing feature in the Expert Advisor settings. If the price moves in the wrong direction, the Expert Advisor sets up to four orders in accor
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitários
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
O painel FFx Hidden Manager vai ajudar facilitando o gerenciamento de suas ordens diretamente no gráfico. Abaixo a descrição de todos os recursos: TP, SL e Trailing Stop ficam ocultos Cada ordem tem a sua própria linha no gráfico Arrasta e solta (Drag & Drop) qualquer linha para alterar o TP/SL, conforme sua necessidade Opção para mover automaticamente a linha SL no empate (breakeven) quando TP # 1 for atingido Opção para escolher o tipo de TP/SL (por pips ou preço) Opção para escolher o tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitários
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitários
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitários
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitários
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitários
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitários
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilitários
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitários
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitários
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilitários
FFXMV Dashboard + CSM is a custom indicator combined with Currency Strength Meter . It is created to give the Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful trading. Before attaching this Indicator to your window chart, go to your MT4's Market Watch panel and HIDE all the Currency pairs you don't need or trade and leave the rest there. The reason is that FFMV Dashboard will DISP
NewsReady
Joel Protusada
Utilitários
NewsReady is a semi-automated Expert Advisor that uses a smart straddle methods It needs to be set in charts 2 to 10 minutes before Economic Data release with a red-flag impact on currencies related to the news. Then it run pending orders in specified number of minutes indicated in the time-period parameter. After the specified time, it will stop trading and will remove all pending orders. Important You can not backtest this tool because it is semi-automated and can only be set and run a few min
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitários
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
GRID for MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
O painel de negociação GRID para MT4 está equipado com as funções de abertura, fechamento e rastreamento de ordens. Os pedidos são fechados por uma cesta, seja unidirecional - apenas COMPRAR ou VENDER, ou COMPRAR e VENDER bidirecional juntos. Para fechar posições, as funções de stop loss, take profit, breakeven e trailing stop podem ser usadas. O stop loss e o take profit podem ser definidos em% do saldo. Tem como funções o tempo mínimo de manutenção de posição e o intervalo mínimo em segundos
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilitários
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilitários
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
Utilitários
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilitários
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilitários
L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
Meta trader to Telegram Twitter and Facebook
Hussein Adnan Kadhim
Utilitários
Tool sends trades when open and close with chart to telegram channel.  Tool can send multiple charts and magic numbers and pairs from a single chart. Send information of all type of orders: Opened (including Pending Orders), closed tiggered, and modified orders. Telegram Setup instruction Open your Telegram APP and search for "BotFather". Type  /start  and click/type  /newbot  to create a new bot. Give your bot a nickname and username (e.g., nickname: Bestnavisignal and username: Bestnavisignal
GerFX EA Protection Filter
Exler Consulting GmbH
Utilitários
The EA Protection Filter ( MT5 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitários
Uma série de produtos sob marca FiboPlusWave Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso. Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico. Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal. Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações).    Particularidade s : sem se aprofundar na teoria das ondas de Ellio
AntiMartingale Execution
EMILIANO LOVATO
Utilitários
AntiMartingale-Execution is a pyramidal Money Management system capable of increasing positions as equity increases using the positive margin of the transaction. It is possible to set the capital for each operation, the operating and maximum margins and the target level to be reached. Once the general trade settings have been made, it is possible to preview the grid of operations that will be activated by pressing the BUY / SELL button. If necessary, it is also possible to close all operations
Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
O utilitário para negociação semiautomática, gerenciamento de ordens, também pode ser usado para restaurar posições não lucrativas na conta. Tem a função de reduzir o saque na conta pela sobreposição de ordens não lucrativas. Ele pode trabalhar com pedidos manuais, pedidos abertos no painel ou pedidos abertos por outro Expert Advisor. Possui um mínimo de parâmetros, é fácil de configurar, funciona com qualquer número de pedidos. Para testar, use o modo visual no testador de estratégia. Versão
Split Lot
Ting Fung Ku
Utilitários
Monitor floating profit of trades and close half of the lot size when profit reach target. Can monitor either all trades in whole account or by specified magic number. Can set amount of slippage and spread tolerance. Can set retry times and sleep seconds if split order was rejected Can set max split order times. Able to close trades after split when floating profit goes down and near 0, to prevent lose.
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitários
A   rocket   (from   Italian :   rocchetto ,   lit. 'bobbin/spool') [nb 1] [1]   is a   projectile   that   spacecraft ,   aircraft   or other   vehicles   use to obtain   thrust   from a   rocket engine . Rocket engine exhaust is formed entirely from   propellant   carried within the rocket. [2]   Rocket engines work by   action and reaction   and push rockets forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed, and can therefore work in the   vacuum   of space. In
Mais do autor
RadarBoard
Vitali Platonov
Indicadores
Todos sabemos que, se o preço da gasolina sobe, absolutamente tudo fica mais caro. Afinal, o aumento dos custos de transporte é repassado para o preço de entrega de qualquer produto. Ou tomemos um exemplo do cotidiano - um ano quente gera um excedente de grãos, fazendo com que os produtores baixem os preços para se adaptar à oferta do mercado. Da mesma forma, o indicador RadarBoard ajuda a identificar correlações óbvias nos mercados cambiais. Se o ouro fica mais caro, ele é comprado com dólares
FREE
Pairs price ind
Vitali Platonov
Utilitários
Pairs Price Ind - Sua chave para entender o mercado!  Amigos, apresento a vocês o indicador atualizado Pairs Price Ind que criei para que você possa ver instantaneamente os movimentos do mercado e tomar decisões embasadas! Esta ferramenta é meu orgulho e estou disponibilizando gratuitamente para que você possa avaliar meu trabalho e conhecer outras ferramentas úteis na minha página.  Por que escolher o Pairs Price Ind? Trading não é apenas sobre movimento de preços, mas também sobre entender as
FREE
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: Seu Arsenal Profissional para Dominar o Forex!  Cansado de perder oportunidades lucrativas devido ao excesso de dados de mercado?   Forex Radar Pro   é seu assistente inteligente que transforma o caos do mercado em sinais de negociação precisos! Este indicador avançado para MetaTrader 4 combina uma tabela interativa, análise automática de divergências, alertas e exportação de dados para que você possa negociar com confiança e máxima eficiência. Esqueça a análise manual - com o F
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário