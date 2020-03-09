RiskBuster

Isso vai ser doloroso. Vamos falar de algo que deixa os principiantes em pânico e faz com que os traders experientes fiquem de cabelos brancos: perder dinheiro. Conhece aquela sensação quando o mercado reverte assim que se afasta por um segundo? Ou quando uma operação perdedora após outra suga cada gota do seu depósito? Ora, cada parâmetro desta tabela não é apenas uma linha de código; é uma muleta que nos damos para evitar cometer os mesmos erros vezes sem conta. Vamos analisar a dor que estamos a tratar.

Gestão Básica do Risco: "Para Evitar o Ponto de Equilíbrio numa Única Operação"

Dor:Entra numa operação, o mercado move-se contra si e espera: "Está prestes a reverter..." Não reverte. No final, coloca o seu stop-loss em todo o seu depósito ou assiste horrorizado à perda de 20 a 30% do seu capital. Parece-lhe familiar? Essa é a dor de perder o controlo.

RiskPercentThreshold (Limite de Perda em %)

O que faz: O seu guarda-costas pessoal. Assim que a perda total em TODAS as operações em aberto atingir essa percentagem da sua conta, o sistema apanha-o pelos colarinhos, descarta TODAS as suas ordens e diz: "Basta, jogo terminado por hoje. Vá apanhar ar."

Solução para a Dor: Nunca mais perderá mais do que pode suportar. A clássica perda de 1% não é para superlucros, é para sobrevivência. Se perdeu 1%, não é o seu dia, o sistema não está a funcionar, está fora de forma. Pare. Isto cura o principal problema: a ganância e a esperança.

Exemplo: Deposite 1.000 dólares. LimitePercentualDeRisco = 1,0. Assim que a sua perda total atingir os 10 dólares, TUDO é fechado. Doloroso, mas não fatal. Amanhã é um novo dia.

LimitePercentagemDeLucro (Limite de Lucro em %)

O que faz: O seu scalper interior garante lucros. Quando o lucro total da sua conta atinge esta percentagem, o sistema retira-lhe dinheiro e obriga-o a parar.

Solução para o problema: A ganância é uma moeda de duas faces. Não tem apenas medo de consolidar perdas, mas também de consolidar lucros! "E se crescer?" E depois cair, e você ficar sem nada. Este parâmetro impede que devolva os seus ganhos ao mercado. Ganhou 3% – grande trabalho, vá jogar.

Exemplo: Deposite 1.000 dólares. ProfitPercentThreshold = 3,0. Ganhou 30 dólares – pronto, fim do expediente. Você ganhou. Vá descansar e mantenha-se longe do terminal.

Stops escondidos: "Para impedir que os grandes investidores acionem o meu stop"

Problema: define um stop-loss e, literalmente cinco minutos depois, o preço atinge-o perfeitamente, reverte e dispara na direção desejada. Parece que o mercado tem vida própria e está especificamente à procura dos seus stops. Esta é a dor de se sentir como um fantoche no jogo de outra pessoa.

UseHiddenSLTP (Activar SL/TP oculto)

O que faz: Activa o "modo ninja". O seu bot mantém os níveis de stop e take profit não no sistema da corretora (onde todos os veem), mas na sua própria mente (no código). Para a corretora e outros participantes do mercado, a sua ordem fica pendente, sem stop.

Solução: Os seus stops são invisíveis. Um grande investidor não consegue acumular liquidez em torno do seu stop-loss e "eliminá-lo" da posição. Só fecha a posição quando o preço JÁ atingiu o seu nível, e não apenas o tocou por um segundo.

Definir como verdadeiro. Sempre. A menos, claro, que esteja a negociar um volume tão grande que realmente precise de uma execução de stop-loss garantida no servidor da corretora.

HiddenSL e HiddenTP (Stop Loss e Take Profit escondidos)

O que fazem: São os níveis virtuais. HiddenSL = 50 significa: "Se o preço se mover 50 pips contra mim a partir do preço de abertura, feche a operação com prejuízo."

Solução para o problema: controla o seu risco por operação, mas não revela as suas intenções ao mundo. Isso dá-lhe tranquilidade.

Valores fixos: "Não me importo com os juros, quero 10 dólares por dia!"

Problema: Os juros de um depósito são uma abstracção. Quer ganhar um valor específico por dia para cobrir as suas despesas. Ou não quer perder mais do que um valor específico. Pensa em termos de dinheiro, não de percentagens.

UseUSDClose (Feche com um valor fixo em USD)

O que faz: Muda toda a lógica de gestão de risco de percentagens para dólares específicos (ou qualquer outra moeda de depósito).

Solução para o problema: Não pensa "Estou a arriscar 1%", mas sim "Estou a arriscar 5 dólares". É mais realista e compreensível.

Exemplo: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. Assim que ganhar 10 dólares (independentemente do depósito), acabou, o dia terminou. Assim que perder 5 dólares, pare, a válvula de escape foi acionada.

Automação e à prova de erros: "Para evitar ficar preso em frente ao monitor"

Dor: Opera na sessão asiática, depois na sessão de Londres, depois na sessão americana... Está constantemente colado ao ecrã. Tem medo de ir tomar um chá porque tudo pode correr mal. Ou acorda a meio da noite porque se esqueceu de fechar uma operação. Esta é a dor de perder a liberdade e o sono.

UseTimeClose e CloseTime (Fechar a uma hora específica)

O que faz: O seu despertador pessoal. Todos os dias, a uma hora definida (por exemplo, 20h), fecha impiedosamente TODAS as suas posições.

Solução para a dor: Já não precisa de manter uma posição durante a noite "na esperança de que corra bem". Sabe que está livre às 20h. Isto proporciona-lhe disciplina e uma rotina clara.

Particularmente útil para estratégias intraday.

Limite de Margem

O que faz: A sua última linha de defesa contra uma chamada de margem. Se a sua margem livre descer para um nível crítico devido a perdas (por exemplo, 1000% = nível de margem 10.0), fecha todas as posições à força.

Resolução para Problemas: Esta é uma protecção contra um "cisne negro". Trata-se de uma situação em que o mercado abre um gap contra si e o seu depósito entra em terreno negativo. Este parâmetro impedirá que fique em dívida para com a sua corretora. É como um extintor de incêndio: espera não precisar dele, mas precisa de o ter.

Hedge e Gestão de Grupos: "Quando as Operações Conflitam"

Problema: Abriu uma posição de COMPRA em EURUSD e uma de VENDA em GBPUSD porque são frequentemente negociados em conjunto. Mas um par sofreu uma queda significativa e o outro gerou um pequeno lucro. Como resultado, fecha uma posição perdedora em pânico e a posição vencedora já não compensa as perdas. Esta é a dor de gerir mal um grupo de ativos.

Ativar Hedge

O que faz: Permite ao bot tratar um grupo de símbolos como um único "portefólio". Calcula o lucro/prejuízo total de todas as operações dentro do grupo e fecha-as TODAS de uma só vez quando o lucro total alvo ou a perda aceitável é atingida.

Solução: Opera uma estratégia, não operações individuais. Pode manter com segurança várias posições opostas, sabendo que o sistema as fechará como um pacote único, evitando que a perda numa delas aumente exponencialmente.

Exemplo: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. O bot abriu uma operação de COMPRA em EURUSD e VENDA em GBPUSD. O EURUSD desceu -$7, o GBPUSD subiu +$7,5. Lucro total do grupo = 0,5 dólares. O bot está a aguardar. Assim que o lucro total atingir 0,10 dólares, fechará AMBAS as operações, garantindo o lucro total.

Trailing Stop e Breakeven: "Como garantir TODOS os seus lucros e não os perder"

Dor: Estava com 50 pips de lucro. Mas não fechou a posição, decidindo esperar mais um pouco. E agora está no vermelho. A sua frustração é imensa. Esta é a dor mais comum: "perder lucros no papel".

Trailing Stop

O que faz: Um stop "inteligente" que acompanha o preço à medida que este se move a seu favor. Garante os seus lucros, impedindo que se transformem em prejuízos.

Solução para a Dor: Já percebeu a tendência? Ótimo, agora não tem de estar a suar frio e a perguntar-se onde vai acontecer a reversão. Um trailing stop vai tirá-lo da posição no preço máximo ou perto dele. TrailingStop = 20 significa: "Manter o stop a 20 pips do preço máximo atual (para uma posição longa)."

UseGroupBreakEven e GroupBE_Points (Ponto de Equilíbrio do Grupo)

O que faz: Quando um grupo das suas operações (por exemplo, todas as ordens de hoje) atinge um lucro especificado em pontos, o stop-loss de TODO O GRUPO é movido para o ponto de equilíbrio (o preço médio de abertura).

Solução: Tem a garantia de não perder dinheiro nesse dia. "Recuperou" o spread e as comissões. Assim, pode desfrutar do movimento com segurança, sabendo que, na pior das hipóteses, atingirá o ponto de equilíbrio. GroupBE_Points = 5.0 — assim que o lucro médio do grupo atingir 5 pips, os stops são definidos para o ponto de equilíbrio.

UsePercentTrailing (Percentagem de Trailing)

O que faz: Este é um trailing stop para os mais céticos. Não move o stop uma distância fixa, mas permite "morder" e reter apenas uma parte do lucro se o mercado reverter bruscamente.

Solução para o problema: Aproveitou um movimento forte, lucro de +100%. Tem medo que tudo evapore num segundo. Este parâmetro diz: "Ok, quando o lucro atingiu o pico, vamos garantir 50% do mesmo (PercentTrailingKeep = 50.0) e deixar o resto ir." Se o preço descer, o seu lucro final será igual a 50% do pico anterior. É cruel, mas o lucro está garantido.

Exemplo: O lucro máximo foi de 20 dólares. O trailing stop percentual entrou em ação. Agora, mesmo que o preço regresse ao ponto de equilíbrio, fechará a operação com um lucro de 10 dólares (50% de 20 dólares).

Filtros: "Para manter o bot fora de operações que não são da sua alçada"

Problema: Está a testar uma estratégia no par EUR/USD e o bot começa a fechar as suas operações manuais de ouro que abriu utilizando um sistema diferente. Ou está a utilizar vários robôs de negociação e eles começam a interferir uns com os outros.

SymbolFilter e MagicNumberFilter

O que fazem: Limitam rigorosamente o âmbito de responsabilidade do bot. SymbolFilter="EURUSD" significa que irá monitorizar e gerir APENAS posições em EURUSD. MagicNumberFilter = 12345 significa que só executará ordens com 12345 no comentário ou número mágico.

Solução: Controlo total. Pode executar este "monstro" de gestão de risco na mesma conta, juntamente com outros robôs de negociação, e não interferirá com a sua lógica. Apenas gerirá o que explicitamente permitiu.

Resultado: Montar um kit de primeiros socorros

Esta não é apenas uma lista de parâmetros. São ferramentas para moldar o seu perfil de trader. É medroso e emotivo? Aumente o RiskPercentThreshold para 0,5% e defina o UseTimeClose. É ganancioso? Utilize ao máximo os trailing stops e agrupe o ponto de equilíbrio.

Kit de sobrevivência standard:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (ajuste de acordo com a volatilidade do instrumento!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

Ajuste, teste e lembre-se: a dor de perder dinheiro é boa. Ela obriga-te a procurar soluções. E esses parâmetros são as suas soluções. Agora vá e ajuste-os. Você agradecer-me-á depois.