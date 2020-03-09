RiskBuster

Esto va a ser doloroso. Vamos a hablar de algo que revuelve el estómago a los principiantes y deja a los traders experimentados sin aliento: perder dinero. ¿Conoces esa sensación cuando el mercado se revierte justo cuando te has retirado un segundo? ¿O cuando una operación perdedora tras otra exprime hasta la última gota de tu depósito? Así que cada parámetro de esta tabla no es solo una línea de código; es una muleta que nos damos para evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Analicemos el dolor que estamos tratando.

Gestión Básica del Riesgo: "Para Evitar el Punto de Equilibrio en una Operación"

Dolor: Entras en una operación, el mercado se mueve en tu contra y esperas que "está a punto de revertirse...". No lo hace. Al final, o bien pones tu stop-loss en todo tu depósito o bien ves con horror cómo pierdes entre el 20% y el 30% de tu capital. ¿Te suena? Este es el dolor de perder el control.

UmbralPorcentualDeRiesgo (Umbral de Pérdida en %)

Qué hace: Tu guardaespaldas personal. En cuanto la pérdida total en TODAS las operaciones abiertas alcanza este porcentaje de tu cuenta, te agarra por la nuca, cancela TODAS tus órdenes y te dice: "Se acabó, se acabó el juego por hoy. Ve a tomar un poco de aire fresco".

Solución para el dolor: Nunca más perderás más de lo que puedes permitirte. La clásica pérdida del 1% no es para obtener grandes ganancias, es para sobrevivir. Si has perdido el 1%, no es tu día, el sistema no funciona, estás fuera de forma. Detente. Esto cura el principal problema: la codicia y la esperanza.

Ejemplo: Deposita $1,000. RiskPercentThreshold = 1.0. En cuanto tu pérdida total llega a $10, TODO cierra. Doloroso, pero no fatal. Mañana es un nuevo día.

ProfitPercentThreshold (Umbral de ganancia en %)

Qué hace: Tu scalper interno asegura las ganancias. Cuando la ganancia total de tu cuenta alcanza este porcentaje, te quita el dinero y te obliga a parar.

Solución al dolor: La codicia es una moneda de dos caras. No solo temes asegurar pérdidas, ¡temes asegurar ganancias! "¿Y si sube?" Y luego baja, y te quedas sin nada. Este parámetro te impide devolver tus ganancias al mercado. Ganaste un 3%: ¡bien hecho, a operar!

Ejemplo: Depositaste $1,000. ProfitPercentThreshold = 3.0. Ganaste $30: eso es todo, al final de la jornada laboral. Has ganado. Descansa y aléjate de la terminal.

Stops ocultos: "Para evitar que los grandes operadores superen mi stop".

Dolor: Estableces un stop loss y, literalmente, cinco minutos después, el precio lo alcanza, se revierte y se dispara en la dirección que deseas. Parece que el mercado tiene vida propia y está buscando específicamente tus stops. Este es el dolor de sentirse como una marioneta en el juego de alguien más.

UseHiddenSLTP (Habilitar SL/TP oculto)

Función: Habilita el "modo ninja". Tu bot mantiene los niveles de stop loss y take profit no en el sistema del bróker (donde todos los ven), sino en su propia mente (en el código). Para el bróker y otros participantes del mercado, tu orden permanece suspendida sin stop loss.

Solución: Tus stops son invisibles. Un operador importante no puede acumular liquidez alrededor de tu stop loss y sacarte de la posición. Solo cierras cuando el precio YA ha alcanzado tu nivel, no solo cuando lo roza por un segundo.

Configúralo como verdadero. Siempre. A menos, claro, que estés operando con un volumen tal que necesites físicamente una ejecución garantizada del stop loss en el servidor del bróker.

HiddenSL y HiddenTP (Stop Loss y Take Profit ocultos)

Función: Estos son los niveles virtuales. HiddenSL = 50 significa: "Si el precio se mueve 50 pips en mi contra desde el precio de apertura, cierro la operación con pérdidas".

Solución al problema: Controlas tu riesgo por operación, pero no revelas tus intenciones al mundo. Esto te da tranquilidad.

Montos fijos: "¡No me importan los intereses, quiero 10 $ al día!"

Problema: El interés de un depósito es una abstracción. Quieres ganar una cantidad específica al día para cubrir tus gastos. O no quieres perder más de una cantidad específica. Piensas en términos de dinero, no de porcentajes.

UseUSDClose (Cierra con un monto fijo en USD)

Qué hace: Cambia toda la lógica de gestión de riesgos de porcentajes a dólares específicos (o cualquier otra moneda de depósito).

Solución al problema: No piensas: "Estoy arriesgando el 1%", sino: "Estoy arriesgando 5 $". Es más realista y comprensible.

Ejemplo: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. En cuanto ganes $10 (sin importar el depósito), se acabó el día. En cuanto pierdas $5, detente; se activa la válvula de drenaje.

Automatización y seguridad: "Para evitar quedarse atascado frente al monitor"

Dolor: Operas en la sesión asiática, luego en la de Londres, luego en la americana... Estás constantemente pegado a la pantalla. Te da miedo ir a tomar un té porque entonces todo podría salir mal. O te despiertas en mitad de la noche porque olvidaste cerrar una operación. Este es el dolor de perder la libertad y el sueño.

UseTimeClose y CloseTime (Cierra a una hora específica)

Qué hace: Tu despertador personal. Todos los días a una hora determinada (por ejemplo, las 8:00 p. m.), cierra sin piedad TODAS tus posiciones.

Solución al dolor: Ya no mantienes una posición durante la noche "con esperanza". Sabes que estás libre a las 8:00 p. m. Esto te inculca disciplina y te da un horario claro.

Particularmente útil para estrategias intradía.

Umbral de Nivel de Margen

Función: Su última línea de defensa contra una llamada de margen. Si su margen libre cae a un nivel crítico debido a pérdidas (p. ej., 1000% = nivel de margen 10.0), cierra todo forzosamente.

Solución para el Dolor: Esta es una protección contra un "cisne negro". Se trata de una situación en la que el mercado abre un gap en su contra y su depósito entra en territorio negativo. Este parámetro evitará que se endeude con su bróker. Es como un extintor: espera no necesitarlo, pero debe tenerlo.

Cobertura y Gestión de Grupos: "Cuando las Operaciones Conflictan"

Dolor: Abrió una COMPRA en EURUSD y una VENTA en GBPUSD porque suelen operar juntas. Pero un par experimentó una caída significativa y el otro generó una pequeña ganancia. Como resultado, cierra una operación perdedora en pánico, y la operación ganadora ya no compensa las pérdidas. Este es el problema de gestionar mal un grupo de activos.

EnableHedging

Función: Permite al bot tratar un grupo de símbolos como una sola cartera. Calcula la ganancia/pérdida total de todas las operaciones del grupo y las cierra todas a la vez cuando se alcanza el objetivo de ganancia o la pérdida aceptable.

Solución: Opera con una estrategia, no con operaciones individuales. Puede mantener varias posiciones opuestas con seguridad, sabiendo que el sistema las cerrará como un solo paquete, evitando que la pérdida de una de ellas se dispare.

Ejemplo: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. El bot abrió una COMPRA DE EURUSD y VENTA DE GBPUSD. El EURUSD bajó -$7, el GBPUSD subió +$7.5. La ganancia total del grupo fue de $0.5. El bot está esperando. Tan pronto como la ganancia total alcance $0.10, se cerrarán AMBAS operaciones, asegurando la ganancia total.

Trailing y Punto de Equilibrio: "Cómo Tomar TODAS tus Ganancias y No Devolverlas"

Dolor: Subiste 50 pips. Pero no los cerraste, decidiendo esperar un poco más. Y ahora estás en números rojos. Te rompe el corazón de frustración. Este es el dolor más común: "regalar ganancias en papel".

Trailing Stop

Qué hace: Un stop "inteligente" que sigue el precio a medida que se mueve a tu favor. Asegura tus ganancias, evitando que se conviertan en pérdidas.

Solución al Dolor: ¿Captaste la tendencia? Genial, ahora no tienes que preocuparte por dónde se producirá la reversión. Un trailing stop te permitirá salir en o cerca de los máximos. Trailing Stop = 20 significa: "Mantén el stop a 20 pips del precio máximo actual (para una posición larga)".

UseGroupBreakEven y GroupBE_Points (Balance de Grupo)

Función: Cuando un grupo de sus operaciones (por ejemplo, todas las órdenes de hoy) alcanza una ganancia específica en puntos, mueve el stop-loss de TODO EL GRUPO al punto de equilibrio (el precio promedio de apertura).

Solución: Tiene la garantía de no perder dinero ese día. Ha recuperado el spread y las comisiones. Entonces puede aprovechar el movimiento con seguridad, sabiendo que, en el peor de los casos, alcanzará el punto de equilibrio. GroupBE_Points = 5.0: en cuanto la ganancia promedio del grupo alcance los 5 pips, los stops se establecen en el punto de equilibrio.

UsePercentTrailing (Porcentaje de Seguimiento)

Función: Este es un stop dinámico para los cínicos. No mueve el stop una distancia fija, sino que le permite "acortar" y conservar solo una parte de la ganancia si el mercado se revierte bruscamente.

Solución al problema: Captó un movimiento fuerte, ganancia +100%. Temes que todo se evapore en un segundo. Este parámetro dice: "Bien, cuando la ganancia alcanzó su punto máximo, bloquearemos el 50% (PercentTrailingKeep = 50.0) y dejaremos que el resto se desvanezca". Si el precio cae, tu ganancia final será igual al 50% del pico anterior. Es cruel, pero la ganancia está bloqueada.

Ejemplo: La ganancia máxima fue de $20. El stop dinámico porcentual se activó. Ahora, incluso si el precio vuelve al punto de equilibrio, cerrarás la operación con una ganancia de $10 (50% de $20).

Filtros: "Para mantener al bot fuera de asuntos ajenos a su competencia".

Problema: Estás probando una estrategia en EURUSD y el bot empieza a cerrar tus operaciones manuales de oro que abriste con un sistema diferente. O estás usando varios asesores y empiezan a interferir entre sí.

SymbolFilter y MagicNumberFilter

Qué hacen: Limitan estrictamente el alcance de responsabilidad del bot. SymbolFilter = "EURUSD" significa que supervisará y gestionará SOLO posiciones en EURUSD. MagicNumberFilter = 12345 significa que solo tocará órdenes con 12345 en el comentario o número mágico.

Solución: Control total. Puedes ejecutar este "monstruo" de gestión de riesgos en la misma cuenta junto con otros asesores, sin que esto altere su lógica. Solo gestionará lo que le hayas permitido explícitamente.

Resultado: Preparando un botiquín de primeros auxilios

Esto no es solo una lista de parámetros. Son herramientas para moldear tu carácter de trading. ¿Eres cobarde y emocional? Aumenta RiskPercentThreshold al 0,5% y establece UseTimeClose. ¿Eres codicioso? Aprovecha al máximo los trailing stops y el punto de equilibrio del grupo.

Kit de supervivencia estándar:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (¡ajustar a la volatilidad del instrumento!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

Ajusta, prueba y recuerda: el sufrimiento de perder dinero es bueno. Te obliga a buscar soluciones. Y estos parámetros son tus soluciones. Ahora, ajústalos. Me lo agradecerás más tarde.