RiskBuster

Esto va a ser doloroso. Vamos a hablar de algo que revuelve el estómago a los principiantes y deja a los traders experimentados sin aliento: perder dinero. ¿Conoces esa sensación cuando el mercado se revierte justo cuando te has retirado un segundo? ¿O cuando una operación perdedora tras otra exprime hasta la última gota de tu depósito? Así que cada parámetro de esta tabla no es solo una línea de código; es una muleta que nos damos para evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Analicemos el dolor que estamos tratando.

Gestión Básica del Riesgo: "Para Evitar el Punto de Equilibrio en una Operación"

Dolor: Entras en una operación, el mercado se mueve en tu contra y esperas que "está a punto de revertirse...". No lo hace. Al final, o bien pones tu stop-loss en todo tu depósito o bien ves con horror cómo pierdes entre el 20% y el 30% de tu capital. ¿Te suena? Este es el dolor de perder el control.

UmbralPorcentualDeRiesgo (Umbral de Pérdida en %)

Qué hace: Tu guardaespaldas personal. En cuanto la pérdida total en TODAS las operaciones abiertas alcanza este porcentaje de tu cuenta, te agarra por la nuca, cancela TODAS tus órdenes y te dice: "Se acabó, se acabó el juego por hoy. Ve a tomar un poco de aire fresco".

Solución para el dolor: Nunca más perderás más de lo que puedes permitirte. La clásica pérdida del 1% no es para obtener grandes ganancias, es para sobrevivir. Si has perdido el 1%, no es tu día, el sistema no funciona, estás fuera de forma. Detente. Esto cura el principal problema: la codicia y la esperanza.

Ejemplo: Deposita $1,000. RiskPercentThreshold = 1.0. En cuanto tu pérdida total llega a $10, TODO cierra. Doloroso, pero no fatal. Mañana es un nuevo día.

ProfitPercentThreshold (Umbral de ganancia en %)

Qué hace: Tu scalper interno asegura las ganancias. Cuando la ganancia total de tu cuenta alcanza este porcentaje, te quita el dinero y te obliga a parar.

Solución al dolor: La codicia es una moneda de dos caras. No solo temes asegurar pérdidas, ¡temes asegurar ganancias! "¿Y si sube?" Y luego baja, y te quedas sin nada. Este parámetro te impide devolver tus ganancias al mercado. Ganaste un 3%: ¡bien hecho, a operar!

Ejemplo: Depositaste $1,000. ProfitPercentThreshold = 3.0. Ganaste $30: eso es todo, al final de la jornada laboral. Has ganado. Descansa y aléjate de la terminal.

Stops ocultos: "Para evitar que los grandes operadores superen mi stop".

Dolor: Estableces un stop loss y, literalmente, cinco minutos después, el precio lo alcanza, se revierte y se dispara en la dirección que deseas. Parece que el mercado tiene vida propia y está buscando específicamente tus stops. Este es el dolor de sentirse como una marioneta en el juego de alguien más.

UseHiddenSLTP (Habilitar SL/TP oculto)

Función: Habilita el "modo ninja". Tu bot mantiene los niveles de stop loss y take profit no en el sistema del bróker (donde todos los ven), sino en su propia mente (en el código). Para el bróker y otros participantes del mercado, tu orden permanece suspendida sin stop loss.

Solución: Tus stops son invisibles. Un operador importante no puede acumular liquidez alrededor de tu stop loss y sacarte de la posición. Solo cierras cuando el precio YA ha alcanzado tu nivel, no solo cuando lo roza por un segundo.

Configúralo como verdadero. Siempre. A menos, claro, que estés operando con un volumen tal que necesites físicamente una ejecución garantizada del stop loss en el servidor del bróker.

HiddenSL y HiddenTP (Stop Loss y Take Profit ocultos)

Función: Estos son los niveles virtuales. HiddenSL = 50 significa: "Si el precio se mueve 50 pips en mi contra desde el precio de apertura, cierro la operación con pérdidas".

Solución al problema: Controlas tu riesgo por operación, pero no revelas tus intenciones al mundo. Esto te da tranquilidad.

Montos fijos: "¡No me importan los intereses, quiero 10 $ al día!"

Problema: El interés de un depósito es una abstracción. Quieres ganar una cantidad específica al día para cubrir tus gastos. O no quieres perder más de una cantidad específica. Piensas en términos de dinero, no de porcentajes.

UseUSDClose (Cierra con un monto fijo en USD)

Qué hace: Cambia toda la lógica de gestión de riesgos de porcentajes a dólares específicos (o cualquier otra moneda de depósito).

Solución al problema: No piensas: "Estoy arriesgando el 1%", sino: "Estoy arriesgando 5 $". Es más realista y comprensible.

Ejemplo: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. En cuanto ganes $10 (sin importar el depósito), se acabó el día. En cuanto pierdas $5, detente; se activa la válvula de drenaje.

Automatización y seguridad: "Para evitar quedarse atascado frente al monitor"

Dolor: Operas en la sesión asiática, luego en la de Londres, luego en la americana... Estás constantemente pegado a la pantalla. Te da miedo ir a tomar un té porque entonces todo podría salir mal. O te despiertas en mitad de la noche porque olvidaste cerrar una operación. Este es el dolor de perder la libertad y el sueño.

UseTimeClose y CloseTime (Cierra a una hora específica)

Qué hace: Tu despertador personal. Todos los días a una hora determinada (por ejemplo, las 8:00 p. m.), cierra sin piedad TODAS tus posiciones.

Solución al dolor: Ya no mantienes una posición durante la noche "con esperanza". Sabes que estás libre a las 8:00 p. m. Esto te inculca disciplina y te da un horario claro.

Particularmente útil para estrategias intradía.

Umbral de Nivel de Margen

Función: Su última línea de defensa contra una llamada de margen. Si su margen libre cae a un nivel crítico debido a pérdidas (p. ej., 1000% = nivel de margen 10.0), cierra todo forzosamente.

Solución para el Dolor: Esta es una protección contra un "cisne negro". Se trata de una situación en la que el mercado abre un gap en su contra y su depósito entra en territorio negativo. Este parámetro evitará que se endeude con su bróker. Es como un extintor: espera no necesitarlo, pero debe tenerlo.

Cobertura y Gestión de Grupos: "Cuando las Operaciones Conflictan"

Dolor: Abrió una COMPRA en EURUSD y una VENTA en GBPUSD porque suelen operar juntas. Pero un par experimentó una caída significativa y el otro generó una pequeña ganancia. Como resultado, cierra una operación perdedora en pánico, y la operación ganadora ya no compensa las pérdidas. Este es el problema de gestionar mal un grupo de activos.

EnableHedging

Función: Permite al bot tratar un grupo de símbolos como una sola cartera. Calcula la ganancia/pérdida total de todas las operaciones del grupo y las cierra todas a la vez cuando se alcanza el objetivo de ganancia o la pérdida aceptable.

Solución: Opera con una estrategia, no con operaciones individuales. Puede mantener varias posiciones opuestas con seguridad, sabiendo que el sistema las cerrará como un solo paquete, evitando que la pérdida de una de ellas se dispare.

Ejemplo: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. El bot abrió una COMPRA DE EURUSD y VENTA DE GBPUSD. El EURUSD bajó -$7, el GBPUSD subió +$7.5. La ganancia total del grupo fue de $0.5. El bot está esperando. Tan pronto como la ganancia total alcance $0.10, se cerrarán AMBAS operaciones, asegurando la ganancia total.

Trailing y Punto de Equilibrio: "Cómo Tomar TODAS tus Ganancias y No Devolverlas"

Dolor: Subiste 50 pips. Pero no los cerraste, decidiendo esperar un poco más. Y ahora estás en números rojos. Te rompe el corazón de frustración. Este es el dolor más común: "regalar ganancias en papel".

Trailing Stop

Qué hace: Un stop "inteligente" que sigue el precio a medida que se mueve a tu favor. Asegura tus ganancias, evitando que se conviertan en pérdidas.

Solución al Dolor: ¿Captaste la tendencia? Genial, ahora no tienes que preocuparte por dónde se producirá la reversión. Un trailing stop te permitirá salir en o cerca de los máximos. Trailing Stop = 20 significa: "Mantén el stop a 20 pips del precio máximo actual (para una posición larga)".

UseGroupBreakEven y GroupBE_Points (Balance de Grupo)

Función: Cuando un grupo de sus operaciones (por ejemplo, todas las órdenes de hoy) alcanza una ganancia específica en puntos, mueve el stop-loss de TODO EL GRUPO al punto de equilibrio (el precio promedio de apertura).

Solución: Tiene la garantía de no perder dinero ese día. Ha recuperado el spread y las comisiones. Entonces puede aprovechar el movimiento con seguridad, sabiendo que, en el peor de los casos, alcanzará el punto de equilibrio. GroupBE_Points = 5.0: en cuanto la ganancia promedio del grupo alcance los 5 pips, los stops se establecen en el punto de equilibrio.

UsePercentTrailing (Porcentaje de Seguimiento)

Función: Este es un stop dinámico para los cínicos. No mueve el stop una distancia fija, sino que le permite "acortar" y conservar solo una parte de la ganancia si el mercado se revierte bruscamente.

Solución al problema: Captó un movimiento fuerte, ganancia +100%. Temes que todo se evapore en un segundo. Este parámetro dice: "Bien, cuando la ganancia alcanzó su punto máximo, bloquearemos el 50% (PercentTrailingKeep = 50.0) y dejaremos que el resto se desvanezca". Si el precio cae, tu ganancia final será igual al 50% del pico anterior. Es cruel, pero la ganancia está bloqueada.

Ejemplo: La ganancia máxima fue de $20. El stop dinámico porcentual se activó. Ahora, incluso si el precio vuelve al punto de equilibrio, cerrarás la operación con una ganancia de $10 (50% de $20).

Filtros: "Para mantener al bot fuera de asuntos ajenos a su competencia".

Problema: Estás probando una estrategia en EURUSD y el bot empieza a cerrar tus operaciones manuales de oro que abriste con un sistema diferente. O estás usando varios asesores y empiezan a interferir entre sí.

SymbolFilter y MagicNumberFilter

Qué hacen: Limitan estrictamente el alcance de responsabilidad del bot. SymbolFilter = "EURUSD" significa que supervisará y gestionará SOLO posiciones en EURUSD. MagicNumberFilter = 12345 significa que solo tocará órdenes con 12345 en el comentario o número mágico.

Solución: Control total. Puedes ejecutar este "monstruo" de gestión de riesgos en la misma cuenta junto con otros asesores, sin que esto altere su lógica. Solo gestionará lo que le hayas permitido explícitamente.

Resultado: Preparando un botiquín de primeros auxilios

Esto no es solo una lista de parámetros. Son herramientas para moldear tu carácter de trading. ¿Eres cobarde y emocional? Aumenta RiskPercentThreshold al 0,5% y establece UseTimeClose. ¿Eres codicioso? Aprovecha al máximo los trailing stops y el punto de equilibrio del grupo.

Kit de supervivencia estándar:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (¡ajustar a la volatilidad del instrumento!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

Ajusta, prueba y recuerda: el sufrimiento de perder dinero es bueno. Te obliga a buscar soluciones. Y estos parámetros son tus soluciones. Ahora, ajústalos. Me lo agradecerás más tarde.

Productos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Indicadores
v. 1.0 Este indicador puede mostrar con la máxima precisión hasta 1 barra la presencia de un Máximo/Mínimo en el gráfico, independientemente del marco temporal. Tiene una configuración flexible. Puede utilizar un valor en todos los TF, o puede utilizar su propio valor en cada TF individualmente. Este indicador ya está siendo mejorado y aquellos que lo compran reciben todas las actualizaciones de forma gratuita. Próximamente, se planea mostrar una indicación de la fuerza del punto pivote en ca
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilidades
Descripción : Por favor, marque "Mostrar descripciones de objetos" en las propiedades del gráfico para habilitar las vistas hrays Esta utilidad convierte una línea de tendencia en un rayo horizontal conocido como herramienta para dibujar zonas de oferta y demanda. Basta con crear una línea de tendencia en un gráfico y, una vez seleccionada, se convertirá. El rayo permanece horizontal mientras se arrastra . Trazado rápido de rayos: pulse la tecla "R" para crear un rayo horizontal. Se ajustará
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Niveles automáticos de punto de equilibrio Usando   esta   utilidad ,   p uedes activar el movimiento automático del SL, cuando la operación alcance un beneficio deseado.  Especialmente   importante   para   los   traders   a   corto plazo   .   La opción de desplazamiento también está disponible: se puede proteger algo de beneficio. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Proceso de activación de la función
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Adaptive Trading Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador avanzado y personalizado para criptomonedas y Forex: "Oscilador de Trading Adaptativo" - ¡una herramienta auxiliar de trading eficiente para MT4! - Este indicador es una nueva generación de osciladores. Consulte las imágenes para ver cómo usarlo. - El "Oscilador de Trading Adaptativo" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptativas y ajustables. - Este oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada y salida precisos en las zonas dinámicas de sobreventa/
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
HBest Forex Indicators
Li Na Yu
Utilidades
En esta sección, analizaremos los 10 mejores indicadores de Forex con más detalle para que pueda verlos en acción e incorporarlos a sus operaciones. Para ello, utilizaremos los gráficos de análisis técnico y los indicadores proporcionados por eToro, un corredor de primera categoría. También puede utilizar estos indicadores para Metatrader 4 . 1. Promedios móviles Los promedios móviles son uno de los mejores indicadores de tendencia de Forex que existen. Ayudan a suavizar los datos de precios par
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Asesores Expertos
Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilidades
P Y R A M I D E X P E R T Esta utilidad de Forex es una compleja estrategia de salida y una herramienta de gestión de órdenes que ejecuta cuatro métodos de negociación: scalping, estilo piramidal, cobertura y método de escala para cerrar las operaciones con beneficios. V E R Y I M P O R T A N T E Este no es un asesor experto independiente. Utilícelo con su propia estrategia basada en la volatilidad. Una vez que haya encontrado el par de divisas para el comercio, sólo puede
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicadores
¡Si! Su idioma. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. ¡Hola! Con un indicador. Dibujar múltiples velas de tiempo en un gráfico. Se pueden ordenar diferentes colores para velas largas y cortas. Espesor de la línea se puede ajustar. Se puede permitir el relleno de la vela. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp; ab_channel=GyulaKlein
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Possibility 75
Leonid Basis
Indicadores
El siguiente nivel de negociación de tendencias. Posibilidad 75%, el indicador analiza el mercado actual para determinar tendencias cortas (punto pequeño), medias (círculo con un punto dentro) y largas (cruz con un círculo y un punto dentro). Caracteres Wingdings de color aguamarina representa el inicio de la tendencia alcista. Los caracteres Wingdings de color color naranja representa el inicio de la tendencia BAJA. Posibilidad 75% Indicador mejorará su comercio en el mundo de la divisa, mater
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Black Square
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto con los elementos del trading gráfico. Realiza operaciones de trading utilizando la forma "Rectángulo" (o "Cuadrado"). El Asesor Experto dibuja automáticamente un cuadrado y abre una orden de Compra o Venta cuando el precio cruza sus límites inferior o superior respectivamente. La forma se puede dibujar manualmente. Para ello, debe desactivar la función de dibujo automático en la configuración del Asesor Experto. Si el precio se mueve en la dirección equivocada, el
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
El indicador Pairs Trade es una utilidad para la negociación semiautomática de pares. Permite combinar los gráficos de dos instrumentos arbitrarios, aunque los horarios de sus sesiones de negociación sean diferentes. Muestra un gráfico de diferenciales en forma de histograma con una media móvil superpuesta. Calcula el swap que se cobrará por la posición sintética (en la divisa de depósito). Es posible establecer un nivel para la apertura automática de una posición sintética en el gráfico de dife
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilidades
Este Stacker EA: Establecer automáticamente Stop loss en una nueva orden Establecer automáticamente Take profit en una nueva orden Apila (o abre hasta 4 órdenes adicionales al mismo tiempo) cuando se coloca una nueva orden, el SL/TP puede ser preestablecido individualmente para cada orden. Proporciona un reemplazo transparente para el estándar de 1 clic en los botones de comercio en MetaTrader 4 (1 clic sigue funcionando y SL / TP se establecerá automáticamente, así como apilamiento). Calcula au
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilidades
Nuevas oportunidades para analizar criptodivisas en el habitual MetaTrader 4. Por ejemplo : Seleccionamos el símbolo de la criptodivisa y adjuntamos cualquier indicador, Asesor Experto o script. Modo de inicio Visualización de la criptomoneda; Recogida de datos. Capacidades Trabajar como con un gráfico de divisas estándar; Actualización automática de los gráficos abiertos; Selección de criptodivisas individuales para la actualización; Selección de plazos individuales para la actualización; Tra
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilidades
Análisis de Expansión y Retroceso de Fibonacci Herramientas de retroceso de Fibonacci y línea extendida para la plataforma MT4, ideal para los traders que utilizan el método de trading del punto DiNapoli y el trading de la Sección Dorada. La función principal: 1. Puede dibujar múltiples conjuntos de retrocesos de Fibonacci directamente, y la relación entre los puntos de retorno importantes es clara de un vistazo. 2. Puede dibujar extensiones de Fibonacci 3. El retroceso de Fibonacci y la ex
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilidades
Un asesor gestor de riesgos con un enorme arsenal de opciones para proteger su depósito. Para los inversores que han decidido transferir capital a la gestión fiduciaria. Cuando el operador no tiene acceso a la configuración - nivelación de los riesgos de negociación. Y también para los comerciantes que se han dado cuenta de la necesidad de supervisión de terceros de su comercio para mejorar los resultados comerciales. Para obtener los máximos resultados - debe estar en un servidor VPS independie
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilidades
Grid Hero War Pad es una versión GRÁFICA MANUAL TRADER del Grid Hero EA original, diseñado y creado para TRADERS AVANZADOS que tienen experiencia en trazar sus propias entradas al mercado. Está codificado utilizando programación de INTERFAZ GRÁFICA AVANZADA, que combina el poder del trading discrecional con el algoritmo de Grid Hero en forma de consola gráfica con ejecución fácil mediante clic de botón. Le permite ejecutar operaciones manualmente utilizando Órdenes de Mercado y Órdenes Pendiente
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión requiere ser cargada sólo en un gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde está cargado. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware se compone de dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente debe ser
Open charts
Maksim Slovakov
Utilidades
El script abre gráficos para todos los instrumentos en la ventana "Market Watch" y puede establecer una plantilla para todos los gráficos. También puede eliminar todos los gráficos abiertos en el terminal Mt4. El script tiene los siguientes ajustes: "Timeframe" por defecto M30; (Puede poner el suyo propio: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Retraso" por defecto "0"; (Retraso antes de abrir el siguiente gráfico en milisegundos). "Template" por defecto "True"; (True=aplicar plantilla al gráfi
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilidades
Esta utilidad dibuja automáticamente el canal de tendencia en el gráfico de precios. Para el intervalo de tiempo comprendido entre la fecha especificada y la barra actual, el canal dibujado es casi óptimo. Colocando el inicio del canal en un extremo de precio histórico más distante, se obtiene una visualización de una tendencia a más largo plazo. La pendiente del canal no es un valor continuo, sino que toma uno de valores discretos (en formato AxB, donde A es el número de puntos de precio (punto
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilidades
FFXMV Dashboard + CSM es un indicador personalizado combinado con Currency Strength Meter . Está creado para dar a los operadores una visión completa de lo que está sucediendo en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para acceder al mercado y mostrar toda la información necesaria para operar con éxito. Antes de adjuntar este indicador a su gráfico de ventana, vaya al panel de Observación del Mercado de su MT4 y OCULTE todos los pares de divisas que no necesite o con los que no opere y deje el
NewsReady
Joel Protusada
Utilidades
NewsReady es un Asesor Experto semiautomatizado que utiliza un método de straddle inteligente. Debe establecerse en los gráficos de 2 a 10 minutos antes de la publicación de los datos económicos con un impacto de bandera roja en las divisas relacionadas con las noticias. A continuación, ejecuta órdenes pendientes en el número especificado de minutos indicados en el parámetro período de tiempo. Después del tiempo especificado, dejará de operar y eliminará todas las órdenes pendientes. Importante
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilidades
Advanced Smart Renko y Heiken Ashi Candle Trader es una SOLUCIÓN basada en EAs multidivisa semi/totalmente automatizados cuidadosamente diseñados para que los traders entren en la operación basándose en su Análisis o en modo totalmente automatizado para scalping, operaciones de tendencia, operaciones de ruptura de velas y también operaciones de noticias automatizadas con una solución de gestión de operaciones incorporada. Ventajas Sin cuadrícula / Martingala Funciona con gráficos Renko clásic
GRID for MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
El panel de negociación GRID para MT4 está equipado con las funciones de apertura, cierre y seguimiento de órdenes. Los pedidos se cierran mediante una cesta, ya sea unidireccional, solo COMPRAR o VENDER, o COMPRAR y VENDER bidireccionales juntos. Para cerrar posiciones, se pueden utilizar las funciones de stop loss, take profit, breakeven y trailing stop. El Stop Loss y Take Profit se pueden establecer en% del saldo. Tiene las funciones del tiempo mínimo de mantenimiento de la posición y el in
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilidades
Experto en opciones binarias en mt4, tiene dos indicadores incorporados y muchos ajustes diferentes. El experto tiene un nivel de martingala, pero se recomienda utilizarlo en los instrumentos con un rendimiento del 85 por ciento. se puede utilizar simultáneamente en una variedad de instrumentos de divisas. Todos los ajustes ya se han hecho, pero también se puede configurar usted mismo . Moneda para hacer el comercio es un rublo ruso. Buen comercio a todos.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilidades
Este programa es creado por el algoritmo que la economía basada en la lógica en el mercado de comercio. 1. El programa capaz de trabajar con todos los de la moneda y los elementos de comercio 2. Take profit y la pérdida son básicamente manejados por el programa EA Recomendación: EUR_USD es el más preferido. Por favor, utilice este programa sólo para MT4. LOT debe ser manejado depende de depósito propio. De lo contrario, el alto riesgo será impulsado (por ejemplo, 0,1 ~ 0,2 lote se recomienda
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
Utilidades
1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. 3.
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilidades
Una utilidad de gestión de riesgos para proteger su depósito de la pérdida total de dinero. Si usted es un inversor y ha decidido transferir su dinero a la gestión de confianza, necesita Trade Control. De esta manera el trader no violará sus propias reglas de gestión de riesgo y no perderá todo su dinero. Para ello, Trade Control debe estar ubicado en su VPS. Y el trader gestor no debe tener acceso a la configuración de este trader. En el momento de la debilidad, el comerciante no será capaz de
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilidades
L H E D G E R S C A L P E R Un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza scalping contra-tendencia, estrategia gestionada semi-martingale y cobertura de bloqueo para ejecutar un esquema completo de trading desde el análisis de entrada a la gestión monetaria calculada por riesgo hasta la ejecución del plan de análisis de salida. V E R Y I M P O R T A N T E Sólo puedes usar cuentas de tipo ECN. De lo contrario, es un desastre. Puede utilizar sólo el par de divisas GB
Meta trader to Telegram Twitter and Facebook
Hussein Adnan Kadhim
Utilidades
La herramienta envía operaciones al abrir y cerrar con el gráfico al canal de telegramas. La herramienta puede enviar múltiples gráficos y números mágicos y pares de un solo gráfico. Envía información de todo tipo de órdenes: abiertas (incluyendo órdenes pendientes), cerradas tiggered, y órdenes modificadas. Instrucciones de configuración de Telegram Abre tu APP de Telegram y busca "BotFather". Escribe /start y pulsa/escribe /newbot para crear un nuevo bot. Dale a tu bot un apodo y un nombre de
GerFX EA Protection Filter
Exler Consulting GmbH
Utilidades
El Filtro de Protección EA (versión MT5 aquí ) proporciona un filtro de noticias, así como un filtro de caída del mercado de valores, que se puede utilizar en combinación con otros EAs. Por lo tanto, sirve como una capa protectora adicional para otros EAs que sí proporcionan tales filtros. Durante el análisis backtest de mis propios scalpers nocturnos, que ya utilizan un filtro de crash bursátil, me di cuenta de que el drawdown histórico, especialmente durante las fases de crash bursátil como 20
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
AntiMartingale Execution
EMILIANO LOVATO
Utilidades
AntiMartingale-Execution es un sistema piramidal de Gestión Monetaria capaz de incrementar posiciones a medida que aumenta el capital utilizando el margen positivo de la operación. Es posible configurar el capital para cada operación, los márgenes operativo y máximo y el nivel objetivo a alcanzar. Una vez realizados los ajustes generales de la operación, es posible previsualizar la parrilla de operaciones que se activarán pulsando el botón COMPRAR / VENDER. Si es necesario, también es posible c
Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad para el comercio semiautomático, la gestión de pedidos, también se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. Puede trabajar con órdenes manuales, órdenes abiertas desde el panel o órdenes abiertas por otro Asesor Experto. Tiene un mínimo de parámetros, es fácil de configurar, funciona con cualquier número de órdenes. Para realizar pruebas, utilice el modo visual en el
Split Lot
Ting Fung Ku
Utilidades
Supervisa el beneficio flotante de las operaciones y cierra la mitad del tamaño del lote cuando el beneficio alcanza el objetivo. Puede supervisar todas las operaciones de toda la cuenta o por número mágico especificado. Puede establecer la cantidad de tolerancia al deslizamiento y al spread. Puede establecer tiempos de reintento y segundos de espera si la orden dividida fue rechazada. Puede establecer tiempos máximos de órdenes divididas. Puede cerrar operaciones después de la división cuando e
Rocket Tool
AppTechGo
Utilidades
Un cohete ( del italiano : rocchetto , lit. bobina") [nb 1] [1] es un proyectil que las naves espaciales , aeronaves u otros vehículos utilizan para obtener el empuje de un motor cohete . El escape de un motor cohete está formado en su totalidad por propulsante transportado en el interior del cohete. [ 2] Los motores cohete funcionan por acción y reacción e impulsan los cohetes hacia adelante simplemente expulsando su escape en dirección opuesta a gran velocidad, por lo que pueden funcionar en e
Otros productos de este autor
RadarBoard
Vitali Platonov
Indicadores
Todos sabemos que si la gasolina sube de precio, absolutamente todo se encarece. Al fin y al cabo, el aumento de los costes de transporte se refleja en el precio de entrega de cualquier producto. Pongamos otro ejemplo cotidiano: un año caluroso genera un excedente de cereales, por lo que los productores bajarán los precios para adaptarse a la oferta del mercado. Del mismo modo, el indicador RadarBoard ayuda a identificar correlaciones obvias en los mercados de divisas. Si el oro se encarece, se
FREE
Pairs price ind
Vitali Platonov
Utilidades
¡Pairs Price Ind - Tu clave para entender el mercado!  Amigos, les presento el indicador actualizado Pairs Price Ind que he creado para que puedan ver instantáneamente los movimientos del mercado y tomar decisiones informadas. ¡Esta herramienta es mi orgullo y se las regalo gratis para que evalúen mi trabajo y visiten mi página para conocer más herramientas útiles!  ¿Por qué elegir Pairs Price Ind? El trading no solo se trata del movimiento de precios, sino también de entender las relaciones ent
FREE
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: ¡Tu arsenal profesional para dominar el mercado Forex!  ¿Cansado de perder oportunidades rentables por saturación de datos?   Forex Radar Pro   es tu asistente inteligente que transforma el caos del mercado en señales comerciales precisas. Este indicador avanzado para MetaTrader 4 combina una tabla interactiva, análisis automático de divergencias, alertas y exportación de datos para que operes con confianza y máxima eficiencia. ¡Olvídate del análisis manual - con Forex Radar P
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario