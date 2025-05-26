Risk Killer AI MT4

Genera rendimientos consistentes con un EA asistido por Grok AI, diversificado en riesgo.

RiskKILLER AI es un algoritmo de scalping de rupturas que identifica niveles clave para posibles movimientos de alta volatilidad, seleccionando operaciones con la mejor relación riesgo-beneficio mientras diversifica el riesgo en 5 activos.

Tras la compra, para obtener la clave API y el Manual de Usuario: 1. publica un comentario solicitándolos, 2. envíame un correo directo (correo en el grupo dedicado abajo).

¿Por qué elegir este EA?

Diversificación de riesgos

Opera en ambas direcciones

Posiciones de corta duración

Red de seguridad mediante stop-loss

Distribución de operaciones en 5 mercados populares y no correlacionados

Asistencia de IA

Impulsado por el modelo Grok3, el EA actúa como gestor de riesgos

Analiza en tiempo real el sentimiento de X/Twitter y eventos de noticias

Evalúa diariamente la volatilidad de los 5 activos

Asesora sobre ajustes de riesgo del EA: "Reducir Riesgo" / "Aumentar Riesgo" / "Mantener Riesgo Medio"

Estándares éticos y rigurosos en el backtesting

Datos 100% cualitativos sin omisiones

Sin manipulación de stop-loss ni take-profit históricos

Sin sobreajuste (overfitting)

Rendimiento real confiable

Simulaciones validadas con walk-forward y Monte Carlo

Soporte cercano y constante

No importa tu nivel de experiencia, te ayudamos a operar con nuestro EA de inmediato

Compatibilidad con Prop Firms

Antes de comprar, revisa las reglas de tu Prop Firm y las limitaciones del desafío, que pueden incluir:

Posiciones mantenidas durante la noche

Órdenes simultáneas

Trading durante noticias

Trading de alta frecuencia

...

En cualquier caso, entregaremos el archivo de configuración correspondiente para ti.

Guía de backtest e instalación

Activo y marco temporal inicial del EA: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 Activos operados: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Marcos temporales: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 Historial de backtest: 900,000 unidades (4× el historial mínimo de 200,000 unidades)

900,000 unidades (4× el historial mínimo de 200,000 unidades) Período probado: enero de 2019 – abril de 2025, Every Tick

enero de 2019 – abril de 2025, Every Tick Depósito mínimo / recomendado: $100 / $1000

