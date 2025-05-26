Risk Killer AI MT4

5

Genera rendimientos consistentes con un EA asistido por Grok AI, diversificado en riesgo.

RiskKILLER AI es un algoritmo de scalping de rupturas que identifica niveles clave para posibles movimientos de alta volatilidad, seleccionando operaciones con la mejor relación riesgo-beneficio mientras diversifica el riesgo en 5 activos.

Tras la compra, para obtener la clave API y el Manual de Usuario: 1. publica un comentario solicitándolos, 2. envíame un correo directo (correo en el grupo dedicado abajo).

Live Signal ] - [ Grupo dedicado | Versión MT5 - MT4 ]


¿Por qué elegir este EA?

Diversificación de riesgos

  • Opera en ambas direcciones
  • Posiciones de corta duración
  • Red de seguridad mediante stop-loss
  • Distribución de operaciones en 5 mercados populares y no correlacionados

Asistencia de IA

  • Impulsado por el modelo Grok3, el EA actúa como gestor de riesgos
  • Analiza en tiempo real el sentimiento de X/Twitter y eventos de noticias
  • Evalúa diariamente la volatilidad de los 5 activos
  • Asesora sobre ajustes de riesgo del EA: "Reducir Riesgo" / "Aumentar Riesgo" / "Mantener Riesgo Medio"

    Estándares éticos y rigurosos en el backtesting

    • Datos 100% cualitativos sin omisiones
    • Sin manipulación de stop-loss ni take-profit históricos
    • Sin sobreajuste (overfitting)

    Rendimiento real confiable

    • Simulaciones validadas con walk-forward y Monte Carlo

    Soporte cercano y constante

    • No importa tu nivel de experiencia, te ayudamos a operar con nuestro EA de inmediato

    Compatibilidad con Prop Firms

    Antes de comprar, revisa las reglas de tu Prop Firm y las limitaciones del desafío, que pueden incluir:

    • Posiciones mantenidas durante la noche
    • Órdenes simultáneas
    • Trading durante noticias
    • Trading de alta frecuencia
    • ...

    En cualquier caso, entregaremos el archivo de configuración correspondiente para ti.


    Guía de backtest e instalación

    • Activo y marco temporal inicial del EA: BTCUSD | M1
    • Activos operados: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
    • Marcos temporales: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
    • Historial de backtest: 900,000 unidades (4× el historial mínimo de 200,000 unidades)
    • Período probado: enero de 2019 – abril de 2025, Every Tick
    • Depósito mínimo / recomendado: $100 / $1000

    Advertencia de riesgo

    • Ten en cuenta los riesgos antes de comprar este Asesor Experto
    • El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura
    • Ningún sistema de trading gana el 100% del tiempo
    Comentarios 3
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    Astralys LLC
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

