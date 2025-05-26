Risk Killer AI MT4

5

Grok AIアシストとリスク分散型のビットコイン強化EAで安定したリターンを生成。

RiskKILLER AIは、ブレイクアウトスキャルピングアルゴリズムで、高ボラティリティの動きが期待されるキーレベルを特定し、5つの資産にリスクを分散しながら最適なリスクリワードトレードを選択します。

購入後、APIキーとユーザーマニュアルを取得するには：1. コメントでリクエスト、2. 直接メール（下記の専用グループに記載）。

Live Signal ] - [ 専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ]


このEAを選ぶ理由

リスク分散

  • 両方向の取引
  • 短期間のポジション保持
  • ストップロスによる安全策
  • 5つの無相関な人気市場での取引分散

AIアシスタンス

  • Grok3モデル搭載。EAがリスクマネージャーとして機能
  • リアルタイムのX/Twitterとニュースイベントのセンチメント分析
  • 5資産のボラティリティを日々評価
  • EAのリスク設定調整をアドバイス: 「リスクを下げる」「リスクを上げる」「ミディアムリスクを維持」

バックテストにおける最高の倫理と厳格な基準

  • 100%の質的データ、欠落なし
  • 過去のストップロスやテイクプロフィットの操作なし
  • 過剰適合なし

信頼できるライブパフォーマンス

  • 検証済みウォークフォワードおよびモンテカルロシミュレーション

迅速で継続的なサポート

  • 経験に関係なく、当社のEAで即座に市場参入をサポート

プロップファームサポート

購入前に、プロップファームのルールとチャレンジ制限を確認してください。これには以下が含まれる場合があります:

  • ポジションの一晩保持
  • 同時取引
  • ニュース時の取引
  • 高頻度取引
  • ...

いずれの場合も、対応するセットファイルを提供します。


バックテスト & セットアップガイド

  • EA起動資産と時間枠: BTCUSD | M1
  • 取引資産: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • 時間枠: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • バックテスト履歴: 900,000ユニット（ミニバックテスト履歴200,000ユニットの4倍）
  • テスト期間: 2019年1月 – 2025年4月、Every Tick
  • 最低/推奨入金額: $100 / $1000

リスク警告

  • このエキスパートアドバイザーを購入する前にリスクを認識してください
  • 過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません
  • 100％勝つ取引システムは存在しません
レビュー 3
lcornuel
36
lcornuel 2025.11.30 21:46 
 

I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

rbarrueco
24
rbarrueco 2025.06.14 07:43 
 

HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

Astralys LLC
359
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

フィルタ:
lcornuel
36
lcornuel 2025.11.30 21:46 
 

I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 09:30
Thanks for this Laurent; We are happy you are profiting with us of our work.
check GoldZILLA_AI our future launch that completes the algo portfolio ^^
rbarrueco
24
rbarrueco 2025.06.14 07:43 
 

HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
Astralys LLC
359
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
レビューに返信