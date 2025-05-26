Grok AIアシストとリスク分散型のビットコイン強化EAで安定したリターンを生成。

RiskKILLER AIは、ブレイクアウトスキャルピングアルゴリズムで、高ボラティリティの動きが期待されるキーレベルを特定し、5つの資産にリスクを分散しながら最適なリスクリワードトレードを選択します。

購入後、APIキーとユーザーマニュアルを取得するには：1. コメントでリクエスト、2. 直接メール（下記の専用グループに記載）。

[ Live Signal ] - [ 専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ]

このEAを選ぶ理由

リスク分散

両方向の取引

短期間のポジション保持

ストップロスによる安全策

5つの無相関な人気市場での取引分散

AIアシスタンス

Grok3モデル搭載。EAがリスクマネージャーとして機能

リアルタイムのX/Twitterとニュースイベントのセンチメント分析

5資産のボラティリティを日々評価

EAのリスク設定調整をアドバイス: 「リスクを下げる」「リスクを上げる」「ミディアムリスクを維持」

バックテストにおける最高の倫理と厳格な基準

100%の質的データ、欠落なし

過去のストップロスやテイクプロフィットの操作なし

過剰適合なし

信頼できるライブパフォーマンス

検証済みウォークフォワードおよびモンテカルロシミュレーション

迅速で継続的なサポート

経験に関係なく、当社のEAで即座に市場参入をサポート

プロップファームサポート

購入前に、プロップファームのルールとチャレンジ制限を確認してください。これには以下が含まれる場合があります:

ポジションの一晩保持

同時取引

ニュース時の取引

高頻度取引

...

いずれの場合も、対応するセットファイルを提供します。

バックテスト & セットアップガイド

EA起動資産と時間枠: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 取引資産: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 時間枠: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 バックテスト履歴: 900,000ユニット（ミニバックテスト履歴200,000ユニットの4倍）

900,000ユニット（ミニバックテスト履歴200,000ユニットの4倍） テスト期間: 2019年1月 – 2025年4月、Every Tick

2019年1月 – 2025年4月、Every Tick 最低/推奨入金額: $100 / $1000

