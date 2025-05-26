Risk Killer AI MT4

5

Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten, risikodiversifizierten.

RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert.

Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt (Mail in der Gruppe).

Live Signal ] - [ Dedizierte Gruppe | Version MT5 - MT4 ]


Warum diesen EA wählen?

Risikodiversifizierung

  • Handel in beide Richtungen
  • Kurzfristige Positionen
  • Stop-Loss-Sicherheitsnetz
  • Verteilung der Trades auf 5 unkorrelierte, populäre Märkte

AI-Unterstützung

  • Gesteuert durch das Grok-Modell, agiert der EA als Risikomanager
  • Analysiert Echtzeit-Stimmung auf X/Twitter und Nachrichtenereignisse
  • Bewertet täglich die Volatilität der 5 Assets
  • Rät zur Anpassung der Risikoeinstellungen: „Risiko senken“ / „Risiko erhöhen“ / „Mittleres Risiko beibehalten“

    Höchste ethische und strenge Backtesting-Standards

    • 100% qualitative Daten ohne Auslassungen
    • Keine Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte
    • Kein Overfitting

    Vertrauenswürdige Live-Performance

    • Validierte Walk-Forward- und Monte-Carlo-Simulationen

    Unmittelbare und konstante Unterstützung

    • Unabhängig von Ihrer Expertise unterstützen wir Sie beim sofortigen Markteinstieg mit unserem EA

    Prop-Firm-Unterstützung

    Überprüfen Sie vor dem Kauf die Regeln und Einschränkungen Ihrer Prop Firm, die folgendes umfassen können:

    • Übernacht-Positionen
    • Gleichzeitige Trades
    • Handel während Nachrichten
    • Hochfrequenzhandel
    • ...

    In jedem Fall liefern wir Ihnen die entsprechende Set-Datei.


    Backtest & Einrichtungsanleitung

    • EA-Startasset und Zeitrahmen: BTCUSD | M1
    • Gehandelte Assets: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
    • Zeitrahmen: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
    • Backtest-Historie: 900.000 Einheiten (4× die Mini-Backtest-Historie von 200.000 Einheiten)
    • Getesteter Zeitraum: Januar 2019 – April 2025, Every Tick
    • Mindest-/Empfohlene Einzahlung: $100 / $1000

    Risikohinweis

    • Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie diesen Expert Advisor kaufen
    • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität
    • Kein Handelssystem kann 100% der Zeit gewinnen
    Bewertungen 3
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    Astralys LLC
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

    Empfohlene Produkte
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Experten
    Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Experten
    RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experten
    Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
    Daytrade Pro Algo
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experten
    Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experten
    Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experten
    GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experten
    Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
    Ek Trend Trading
    Kaimin Wang
    Experten
    Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experten
    Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experten
    Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Experten
    HINWEIS: derzeit nur für diese Paare empfohlen: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD und AUDUSD NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare für 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Live-Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 Der Viper EA verwendet scharfe und effektive "Mean Reversion"-Einträge während der Range-Periode der Handelssitzungen (zwischen 23h und 1h GMT+2, US DST). Diese Trades haben
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experten
    Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experten
    H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
    Golden Suite
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um in
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experten
    Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
    ForexBrainAI
    Henrique Radins Hoffmann
    Experten
    Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken Forex-Handelsroboter mit künstlicher Intelligenz vor, der mit modernster Technologie in den Finanzmarkt einsteigt und jeden Monat an jedem Forex-Paar verdient." Mit seiner integrierten künstlichen Intelligenz ist der Roboter in der Lage, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und schnelle und präzise Entscheidungen zu treffen, was die Erfolgschancen bei Devisengeschäften erhöht. Dieser Roboter wurde speziell für firmeneigene Desk-Unternehmen ent
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experten
    Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experten
    Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
    FREE
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
    Shark Surfer EA
    Roman Sheikin
    Experten
    Shark Surfer ist ein Expert Advisor der neuen Generation, der ein bewährtes Trendfolgesystem anwendet. Der vom Entwickler empfohlene Handelszeitraum ist H1. Das Produkt eignet sich sowohl für Scalping, als auch für mittel- und langfristigen Handel. Shark Surfer setzt immer Take-Profit und Stop-Loss für seine Geschäfte. Es bietet die Option, alle offenen Geschäfte zur festgelegten Zeit vor Marktschluss zu schließen, was unnötige Gaps am Montag vermeidet. Shark Surfer handelt mit allen Symbolen un
    Ea Kogoro Trend
    Pham Xuan Can
    Experten
    EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
    MyTraderEA
    Khayelihle Tosh
    Experten
    AutoTraderEA Beschreibung Wie der Name schon sagt, ist dies ein Autotrading-Roboter. Er handelt auf dem H1-Zeitrahmen. Er sucht nach klaren Trades und ist sehr genau, nimmt aber trotzdem ein paar Trades pro Woche. Ansonsten werden Verluste durch einen StopLoss von 130 Pips minimiert, der geändert werden kann. AutoTrader gibt dem Benutzer die Möglichkeit zu wählen, ob das Handelsvolumen gleich bleibt oder sich direkt proportional zur Veränderung des Kontokapitals ändert. Der EA wurde nur auf dem
    Karman
    Vladislav Filippov
    Experten
    Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Experten
    Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Experten
    Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experten
    Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experten
    Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experten
    Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experten
    AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experten
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Experten
    Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experten
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experten
    24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experten
    Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experten
    CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Experten
    Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experten
    KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Experten
    Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    Experten
    WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Experten
    Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Experten
    WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
    Stratos Mistral mt4
    Michela Russo
    Experten
    EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    Experten
    WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
    Weitere Produkte dieses Autors
    Squid Grid AI MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (4)
    Experten
    Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA , der von KI-Risikomanagement unterstützt wird. SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet. [ Live-Signal ] - [  Dedizierte Support-Gruppe | Version
    Risk Killer AI Navigator MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Indikatoren
    RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
    Risk Killer AI MT5
    Christophe Pa Trouillas
    4.8 (20)
    Experten
    Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten , risikodiversifizierten und Bitcoin-verstärkten EA . RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert. Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt (Mail in der
    Squid Grid AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Experten
    Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA , der von KI-Risikomanagement unterstützt wird. SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet. [ Live-Signal ] - [  Dedizierte Support-Gruppe | Version
    TrendDecoder Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (4)
    Indikatoren
    Top bewertet auf anderem MarketPlace -  Jetzt verfügbar auf METATRADER Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen     |    Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends     |    Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung     |    Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird    |  Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf k
    Risk Killer AI Navigator MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Indikatoren
    RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
    MSP Bridge
    Christophe Pa Trouillas
    Utilitys
    MSP_Bridge   ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem   RiskKILLER AI Navigator   verbindet, einem   Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis   für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen,   Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachsteh
    FREE
    MSP Bridge MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Utilitys
    MSP_Bridge ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem RiskKILLER AI Navigator verbindet, einem Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen, Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachstehenden Anweis
    FREE
    TrendDecoder Premium
    Christophe Pa Trouillas
    5 (8)
    Indikatoren
    Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen   |  Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends   |  Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung   |  Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihren KOSTENLOSEN TrendDECODER_Scanner zu erhalten. MT5-Ve
    BladeScalper Premium
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Indikatoren
    Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Zeitlich begrenztes Angebot   >> 50% OFF Nach dem Kauf,   bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5   version   |   Überprü
    PowerZones Premium
    Christophe Pa Trouillas
    Indikatoren
    Strategische Zone x3, x4, x5 Mal berührt | TP1/TP2/TP3 in Punkten oder Wert | Überprüfen Sie visuell die Sicherheit Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses Indikator ohne Neuzeichnung und Verzögerung - Ideal für manuelles und automatisiertes Trading - Geeignet für alle Vermögenswerte und Zeitrahmen Begrenztes Angebot - dann zurück zu  $99   |  Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie meinen Kanal  um empfohlene Einstellungen zu erhalten [  MT5  -  MT4  Version |  Sehen Sie sich unsere drei Schritte an 
    TrendDecoder Scanner MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Indikatoren
    Erhalten Sie TrendDECODER-Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zusät
    MetaShield EA MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (3)
    Experten
    Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
    Bitcoin Rider EA MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Experten
    Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [  Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRI
    BladeScalper Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (2)
    Indikatoren
    Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten 69$   bei der Einführung - dann zurück auf >>  149$ Nach dem Kauf ,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal   für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5 version   |
    PowerZones Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    Indikatoren
    Strategischen Zonen 3, 4, 5, die der Markt testen wird  |  Automatisch TP1/TP2/TP3 in Punkten oder im Wert  | Überprüfen Sie sofort, ob Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis angemessen ist.  Zeitlich begrenztes Angebot - dann zurück auf >>  99$   |   Nach dem Kauf,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen MT5  -  MT4   version   |   Überprüfen Sie unsere 3-Schritte-   MetaMethod , um Ihre Gewinne zu maximieren:     1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   Möc
    TrendDecoder Scanner MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Indikatoren
    Erhalten Sie   TrendDECODER -Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zu
    MetaShield EA MT5
    Christophe Pa Trouillas
    4.17 (12)
    Experten
    Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
    Bitcoin Rider EA MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Experten
    Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [ Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRID
    Auswahl:
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    Christophe Pa Trouillas
    9428
    Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 09:30
    Thanks for this Laurent; We are happy you are profiting with us of our work.
    check GoldZILLA_AI our future launch that completes the algo portfolio ^^
    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    Christophe Pa Trouillas
    9428
    Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
    thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
    Astralys LLC
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

    Christophe Pa Trouillas
    9428
    Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
    thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
    Antwort auf eine Rezension