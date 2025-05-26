Risk Killer AI MT4

Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten, risikodiversifizierten.

RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert.

Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt (Mail in der Gruppe).

[ Live Signal ] - [ Dedizierte Gruppe | Version MT5 - MT4 ]

Warum diesen EA wählen?

Risikodiversifizierung

Handel in beide Richtungen

Kurzfristige Positionen

Stop-Loss-Sicherheitsnetz

Verteilung der Trades auf 5 unkorrelierte, populäre Märkte

AI-Unterstützung

Gesteuert durch das Grok-Modell, agiert der EA als Risikomanager

Analysiert Echtzeit-Stimmung auf X/Twitter und Nachrichtenereignisse

Bewertet täglich die Volatilität der 5 Assets

Rät zur Anpassung der Risikoeinstellungen: „Risiko senken“ / „Risiko erhöhen“ / „Mittleres Risiko beibehalten“

Höchste ethische und strenge Backtesting-Standards

100% qualitative Daten ohne Auslassungen

Keine Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte

Kein Overfitting

Vertrauenswürdige Live-Performance

Validierte Walk-Forward- und Monte-Carlo-Simulationen

Unmittelbare und konstante Unterstützung

Unabhängig von Ihrer Expertise unterstützen wir Sie beim sofortigen Markteinstieg mit unserem EA

Prop-Firm-Unterstützung

Überprüfen Sie vor dem Kauf die Regeln und Einschränkungen Ihrer Prop Firm, die folgendes umfassen können:

Übernacht-Positionen

Gleichzeitige Trades

Handel während Nachrichten

Hochfrequenzhandel

...

In jedem Fall liefern wir Ihnen die entsprechende Set-Datei.

Backtest & Einrichtungsanleitung

EA-Startasset und Zeitrahmen: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 Gehandelte Assets: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Zeitrahmen: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 Backtest-Historie: 900.000 Einheiten (4× die Mini-Backtest-Historie von 200.000 Einheiten)

900.000 Einheiten (4× die Mini-Backtest-Historie von 200.000 Einheiten) Getesteter Zeitraum: Januar 2019 – April 2025, Every Tick

Januar 2019 – April 2025, Every Tick Mindest-/Empfohlene Einzahlung: $100 / $1000

Risikohinweis