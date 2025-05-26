Risk Killer AI MT4
- Experten
- Christophe Pa Trouillas
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten, risikodiversifizierten.
RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert.
Live Signal - Dedizierte Gruppe | Version MT5 - MT4
Warum diesen EA wählen?
Risikodiversifizierung
- Handel in beide Richtungen
- Kurzfristige Positionen
- Stop-Loss-Sicherheitsnetz
- Verteilung der Trades auf 5 unkorrelierte, populäre Märkte
AI-Unterstützung
- Gesteuert durch das Grok-Modell, agiert der EA als Risikomanager
- Analysiert Echtzeit-Stimmung auf X/Twitter und Nachrichtenereignisse
- Bewertet täglich die Volatilität der 5 Assets
- Rät zur Anpassung der Risikoeinstellungen: „Risiko senken“ / „Risiko erhöhen“ / „Mittleres Risiko beibehalten“
Höchste ethische und strenge Backtesting-Standards
- 100% qualitative Daten ohne Auslassungen
- Keine Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte
- Kein Overfitting
Vertrauenswürdige Live-Performance
- Validierte Walk-Forward- und Monte-Carlo-Simulationen
Unmittelbare und konstante Unterstützung
- Unabhängig von Ihrer Expertise unterstützen wir Sie beim sofortigen Markteinstieg mit unserem EA
Prop-Firm-Unterstützung
Überprüfen Sie vor dem Kauf die Regeln und Einschränkungen Ihrer Prop Firm, die folgendes umfassen können:
- Übernacht-Positionen
- Gleichzeitige Trades
- Handel während Nachrichten
- Hochfrequenzhandel
- ...
In jedem Fall liefern wir Ihnen die entsprechende Set-Datei.
Backtest & Einrichtungsanleitung
- EA-Startasset und Zeitrahmen: BTCUSD | M1
- Gehandelte Assets: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Zeitrahmen: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Backtest-Historie: 900.000 Einheiten (4× die Mini-Backtest-Historie von 200.000 Einheiten)
- Getesteter Zeitraum: Januar 2019 – April 2025, Every Tick
- Mindest-/Empfohlene Einzahlung: $100 / $1000
Risikohinweis
- Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie diesen Expert Advisor kaufen
- Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität
- Kein Handelssystem kann 100% der Zeit gewinnen
I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!