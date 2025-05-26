Risk Killer AI MT4
- Uzman Danışmanlar
- Christophe Pa Trouillas
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 10 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Grok3 AI destekli, riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin.
RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer.
[ Live Signal ] - [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]
Bu EA'yı neden seçmelisiniz?
Kalıcı yüksek getiriler
- Orta risk modunda 7 yılda $1000 depodan $410.000 kar
- Kontrollü risk yönetimi
- Sağlam temel
Risk dağılımı
- İki yönlü işlem
- Kısa süreli pozisyonlar
- Stop-loss güvenlik ağı kullanımı
- 5 ilişkisiz popüler piyasada işlem dağılımı
AI Desteği
- Grok3 modeliyle güçlendirilmiş EA, risk yöneticisi olarak hareket eder
- Gerçek zamanlı X/Twitter ve haber olayları duyarlılığını analiz eder
- 5 varlığın oynaklığını günlük değerlendirir
- EA'nın risk ayarlarını ayarlama tavsiyesi: "Riski Azalt" / "Riski Artır" / "Orta Riskte Kal"
Bitcoin güçlendirmeli
- Bu varlığın devasa oynaklığından büyüme sağlayın
- İlişkisiz varlıklarla risk dağılımıyla sınırlı çekilmeler
Backtestte en yüksek etik ve titiz standartlar
- Eksiksiz %100 nitelikli veri
- Geçmiş stop-loss veya take-profit manipülasyonu yok
- Aşırı uydurma yok
Güvenilir canlı performans
- Doğrulanmış walk-forward ve Monte Carlo simülasyonları
Yakın ve sürekli destek
- Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanızı sağlıyoruz
Düzenli güncellemeler
- Piyasa değiştikçe en optimize portföy ayarlarını sunarız
Prop Firm Desteği
Satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı kontrol edin. Bunlar şunları içerebilir:
- Gece pozisyon tutma
- Aynı anda işlem
- Haber sırasında işlem
- Yüksek frekanslı işlem
- ...
Her durumda size uygun set dosyasını sağlayacağız.
Backtest & Kurulum Rehberi
- EA başlatma varlığı ve Zaman aralığı: BTCUSD | M1
- İşlem yapılan varlıklar: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Zaman aralıkları: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Backtest geçmişi: 900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı)
- Test edilen dönem: Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik
- Minimum / Önerilen depozito: $100 / $1000
Risk Uyarısı
- Bu Expert Advisor'ı satın almadan önce risklerin farkında olun
- Geçmiş performans gelecek karlılığın garantisi değildir
- Hiçbir işlem sistemi %100 kazanmaz
The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.