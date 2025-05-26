Risk Killer AI MT4

5

Grok3 AI destekli, riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin.

RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer.

Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta).

Live Signal ] - [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]


Bu EA'yı neden seçmelisiniz?

Kalıcı yüksek getiriler

  • Orta risk modunda 7 yılda $1000 depodan $410.000 kar
  • Kontrollü risk yönetimi
  • Sağlam temel

Risk dağılımı

  • İki yönlü işlem
  • Kısa süreli pozisyonlar
  • Stop-loss güvenlik ağı kullanımı
  • 5 ilişkisiz popüler piyasada işlem dağılımı

AI Desteği

  • Grok3 modeliyle güçlendirilmiş EA, risk yöneticisi olarak hareket eder
  • Gerçek zamanlı X/Twitter ve haber olayları duyarlılığını analiz eder
  • 5 varlığın oynaklığını günlük değerlendirir
  • EA'nın risk ayarlarını ayarlama tavsiyesi: "Riski Azalt" / "Riski Artır" / "Orta Riskte Kal"

Bitcoin güçlendirmeli

  • Bu varlığın devasa oynaklığından büyüme sağlayın
  • İlişkisiz varlıklarla risk dağılımıyla sınırlı çekilmeler

Backtestte en yüksek etik ve titiz standartlar

  • Eksiksiz %100 nitelikli veri
  • Geçmiş stop-loss veya take-profit manipülasyonu yok
  • Aşırı uydurma yok

Güvenilir canlı performans

  • Doğrulanmış walk-forward ve Monte Carlo simülasyonları

Yakın ve sürekli destek

  • Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanızı sağlıyoruz

Düzenli güncellemeler

  • Piyasa değiştikçe en optimize portföy ayarlarını sunarız

Prop Firm Desteği

Satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı kontrol edin. Bunlar şunları içerebilir:

  • Gece pozisyon tutma
  • Aynı anda işlem
  • Haber sırasında işlem
  • Yüksek frekanslı işlem
  • ...

Her durumda size uygun set dosyasını sağlayacağız.


Backtest & Kurulum Rehberi

  • EA başlatma varlığı ve Zaman aralığı: BTCUSD | M1
  • İşlem yapılan varlıklar: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Zaman aralıkları: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Backtest geçmişi: 900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı)
  • Test edilen dönem: Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik
  • Minimum / Önerilen depozito: $100 / $1000

Risk Uyarısı

  • Bu Expert Advisor'ı satın almadan önce risklerin farkında olun
  • Geçmiş performans gelecek karlılığın garantisi değildir
  • Hiçbir işlem sistemi %100 kazanmaz


İncelemeler 2
John Bergerat
338
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

Önerilen ürünler
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Gold Bullion
Armin Heshmat
Uzman Danışmanlar
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Uzman Danışmanlar
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Uzman Danışmanlar
Apex Pro First Edition Küçük Hesaplar İçin Güvenli, Dengeli ve Akıllı Büyüme Kısa Özellikler Küçük hesaplar için tasarlandı (en az 30 $ ile başlar) Hızlı ve güvenli büyüme – hesap yakmadan ️ Adım adım kurulum – yeni başlayanlar için uygun XAUUSD (Altın) 5 dakikalık grafik için optimize edildi Satın almadan önce test et – demo versiyonu mevcut Hesabını büyütmek isteyen ancak tüm sermayesini riske atmak istemeyen küçük hesap yatırımcıları için mükemmel Hikâyem – Zarardan
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Uzman Danışmanlar
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Uzman Danışmanlar
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
Uzman Danışmanlar
-   Real price is 1000$   - Limited Discount (It is now 299$) Welcome, Professor Expert opens   automatically   trade with Highly profit, Fixed Stop loss. After purchase, You can receive  Bitcoin Expert  or  Gold Trade Expert  for  Free ! Contact me for this  BONUS ! No Martingale, No Grid, No Scam Strategy Tester is not covered critical news. The most popular forex markets is the EUR/USD pair, which connects two of the world's biggest economies. The euro and U.S. dollar (EUR/USD) major currenc
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Uzman Danışmanlar
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Financial Radar GFX
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Spider Bot Pro
Szymon Palczynski
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
No fabricated fake forward tests or meaningless optimized backtests. No artificial intelligence and similar things. In fact, there are frequently sharp differences between backtest results and actual results. One of the limitations of backtest is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. Spider Bot Pro uses a developed innovative technology involving virtual grid. Simply put, Spider will build virtual grid in the background, using them to constantly monitor the market to he
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
EA Black Spark
Suparma Suparma
Uzman Danışmanlar
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
Satın almadan önce lütfen birkaç ay boyunca   MyVolume Profile FV (ÜCRETSİZ Sürüm)   Demo hesabını kullanarak ileri test yapın .   bunu öğrenin ve sizinkiyle tanışmak için en iyi kurulumu bulun. MyVolume Profile Scalper EA,   belirtilen zaman diliminde belirli bir fiyat seviyesinde işlem gören toplam hacmi alan ve toplam hacmi yukarı hacim (fiyatı yukarı taşıyan işlemler) olarak bölen   Hacim   Profilini kullanmak üzere tasarlanmış gelişmiş   ve     otomatik bir programdır. ) veya aşağı hacim (
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Uzman Danışmanlar
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper   , her para birimi çifti için ayrı ayrı parametreleri otomatik olarak seçen hızlı bir kene yüzücüdür. EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA, akıllı takip eden durdurmayı kullanarak ve mevcut döviz çifti verilerine, kotasyonlarına, özelliklerine ve yayılmasına dayalı olarak kısa vadeli işlemler gerçekleştirir. Ortalama alma stratejisi, sinyal algılama algoritmasının neden olduğu kayıpları önlemek için kullanılır. Açık bir
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Yazarın diğer ürünleri
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Uzman Danışmanlar
Grok3 AI destekli , riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin. RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer. Satın aldıktan sonra API anahtarını ve Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yaparak isteyin, 2. doğrudan mail atın (mail aşağıdaki özel grupta). [  Live Signal   ] - [   Özel grup | Sürüm MT5 - MT4
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin     |    Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın     |    Geri dönüşten önce net çıkışlar alın     |    Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin   |  Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT4 sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi Blad
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Yardımcı programlar
MSP_Bridge , AI Grok 4'ü   RiskKILLER AI Navigator 'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir   Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı 'dır. Bu paket,   işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Uygulama Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sa
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Yardımcı programlar
MSP_Bridge , AI Grok 4'ü RiskKILLER AI Navigator 'a bağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Bu, AI tabanlı çoklu zaman dilimli bir Piyasa Yönü ve Strateji Asistanı 'dır. Bu paket, işlem tarzınıza uyarlanmış, AI destekli trend, duyarlılık ve makro analiz ile kurumsal düzeyde içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Uygulama Sadece indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Zorluk yaşamanız durumunda size yardımcı olmaya hazırız, sadece ö
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Göstergeler
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin   |  Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın   |  Geri dönüşten önce net çıkışlar alın   |  Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Satın aldıktan sonra, ÜCRETSİZ TrendDECODER_Scanner'ınızı almak için lütfen benimle iletişime geçin. MT5   sürümü:   buraya tıklayın Tam yöntemimizi   BladeSCALPER   ve
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Sınırlı süreli teklif >>   %50 İNDİRİM Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için   bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5   sürümü  | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  gl
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz. MT5 versiyonu: Buraya tıkl
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] 10   kopya kaldı, fiyat   $99 ardından   $149
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Uzman Danışmanlar
Bitcoin boğa koşusu için özel olarak tasarlanmış bir EA ile büyük kazançlar elde edin, güçlü geri testler ve sürekli destekle. BitcoinRIDER 'ın konsepti, bu parabolik hareketleri yakalamak ve boğa piyasasını tanımlayan volatilite ve trendlerden faydalanmaktır. [ Kurulum Rehberi | Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra bize özel bir mesaj gönderin ikinci set dosyasını alın. Arkasındaki strateji RSI : 15 dakikalık zaman diliminde aşırı satış onayı, Trend filtreleri , ve volatilite
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Göstergeler
Bir sonraki geri dönüş hareketinin sinyalini alın   |   Kazanç oranı istatistiklerini optimize edin   |   Fiyatın test edeceği Bölgeleri alın Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun 69$  - lansman için sonra tekrar >>  149$ Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için  bu kanaldan benimle iletişime geçin . МТ4   -  МТ5 sürümü | Kârları daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde maksimize etmek için  glo
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Göstergeler
Stratejik Bölge x3, x4, x5 kez dokunuldu    |   TP1/TP2/TP3 puan veya değer olarak   |   Risk/Ödül oranınızın güvenliğini görsel olarak kontrol edin Yeniden çizim yapmayan ve gecikmesiz gösterge - Manuel ve robot ticareti için ideal - Tüm varlıklar ve tüm zaman dilimleri için uygun Sınırlı süreli teklif  daha sonra >> $99  olacak Satın aldıktan sonra önerilen ve kişiselleştirilmiş ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin [ Sürüm MT5  -  MT4  | Kazanma oranınızı maksimize etmek için diğer 3 a
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
Birden fazla varlık ve birden fazla zaman birimi için TrendDECODER sinyalleri alın | Girmek için en iyi zaman birimini belirleyin | Kârınızı ve kazanan işlemlerinizi en üst düzeye çıkarın Yeniden boyanmayan, gecikmeyen gösterge ve tarayıcı - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için İlk 50 kopya için 49$   - sonra 99$ Satın aldıktan sonra lütfen yorum yapın veya inceleme bırakın ve size 99$ değerinde EK bir gösterge göndereceğiz。 Bu ne hakkında? Bu tar
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir EA, sağlam ve gerçekçi geçmiş testlerle ve sürekli müşteri desteği ile tutarlı getiriler elde edin. MetaSHIELD'in konsepti, iki dünyanın  en iyisini sunmaktır: Risk çeşitlendirmesi ,  ayar dosyalarının portföyü  ile drawdown'ları en aza indirmek ve Performans ,  tekli optimize edilmiş ayar dosyaları  ile daha riskli, ancak yüksek getirili çözümler sunmaktır. [  Ayar dosyaları ve kurulum rehberi   |   Özel grup   | Sürüm   MT5   -   MT4  ] Satın aldıktan sonra,   diğer ayar dosyalarını
Filtrele:
rbarrueco
19
rbarrueco 2025.06.14 07:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

John Bergerat
338
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

İncelemeye yanıt