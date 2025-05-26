Risk Killer AI MT4

5

Grok AI 지원과 리스크 분산형 비트코인 부스팅 EA로 꾸준한 수익을 창출하세요.

RiskKILLER AI는 주요 변동성 구간을 식별하는 브레이크아웃 스캘핑 알고리즘으로, 5가지 자산에 리스크를 분산시키면서 최적의 리스크 대비 수익 트레이드를 선택합니다.

구매 후 API 키와 사용자 매뉴얼을 받으려면: 1. 댓글로 요청, 2. 직접 이메일 (하단 전용 그룹에 이메일 주소 있음).

Live Signal ] - [ 전용 그룹 | 버전 MT5 - MT4 ]


이 EA를 선택해야 하는 이유

리스크 분산

  • 양방향 트레이딩
  • 단기 포지션 보유
  • 스톱로스 안전망 사용
  • 5가지 상관관계 없는 인기 시장에 트레이드 분산

AI 지원

  • Grok3 모델 기반, EA가 리스크 매니저 역할 수행
  • 실시간 X/Twitter 및 뉴스 이벤트 감정 분석
  • 매일 5개 자산의 변동성 평가
  • EA 리스크 설정 조정 권고: "리스크 감소" / "리스크 증가" / "중간 리스크 유지"

    백테스팅의 최고 윤리 및 엄격한 기준

    • 생략 없는 100% 정성적 데이터
    • 과거 스톱로스/테이크프로핏 조작 없음
    • 과적합 없음

    신뢰할 수 있는 라이브 성능

    • 검증된 워크포워드 및 몬테카를로 시뮬레이션

    즉각적이고 지속적인 지원

    • 경험 수준에 관계없이 당사 EA로 즉시 시장 진입 지원

    프롭 펌 지원

    구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:

    • 야간 포지션 보유
    • 동시 트레이드
    • 뉴스 중 트레이딩
    • 고빈도 트레이딩
    • ...

    모든 경우에 해당 세트 파일을 제공해 드립니다.


    백테스트 & 설정 가이드

    • EA 시작 자산 및 시간 프레임: BTCUSD | M1
    • 거래 자산: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
    • 시간 프레임: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
    • 백테스트 기록: 900,000 유닛 (200,000 유닛 미니 백테스트 기록의 4배)
    • 테스트 기간: 2019년 1월 – 2025년 4월, Every Tick
    • 최소/권장 예치금: $100 / $1000

    리스크 경고

    • 이 Expert Advisor 구매 전 리스크를 인지하세요
    • 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다
    • 100% 승률의 트레이딩 시스템은 없습니다
    리뷰 3
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    Astralys LLC
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

    Golden Suite
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Golden Suite is positioned as an innovative trading advisor that combines proven trading strategies. Its goal is to provide traders with a reliable system of market analysis, forecasting and recommendations based on deep data analysis. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key features of the Golden Suite: MARKET SETTINGS auto-selection of indicators risk % of deposit trailing stop news filter multi-timeframe depending on the market si
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experts
    현재 프로모션: 이제 단돈 349$! 최종 가격: 999$ 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   STARLIGHT는 다른 야간 스캘퍼와 비교하여 진입 알고리즘에 고유한 접근 방식을 사용하는 매우 진보된 저위험 야간 스캘퍼입니다.  Mean-Reverse 전략을 사용한 수년간의 라이브 거래 경험을 사용하여 개발되었으며 이 EA에 포함할 최고의 쌍과 기술만 선택했습니다. EA는 수년에 걸쳐 개발된 기존 기술을 기반으로 구축되었기 때문에 EA는 매우 지능적이며 많은 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 위험과 손실을 최대한 제한하는 데 중점을 두었습니다. 권장 쌍: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; 라이브 계정 A  - 중간 위험:   https://www.mql5.com/en/signals/163
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experts
    스마트 펀드 HFT EA로 거래 잠재력을 해제하세요! VPS 없음 / 설정 파일 없음 / 플러그 앤 플레이 즐기기 / 아래 쉬운 설정 비디오 확인 한정된 시간 동안 프로모션 가격 제 거래의 비밀을 공유하게 되어 매우 기쁩니다 – 스마트 펀드 EA. 수백 가지 도전을 완벽한 성공률로 정복했으며, 이제 여러분의 거래 게임을 한 단계 업그레이드할 차례입니다! 이 EA는 HFT 사용을 허용하는 프롭 회사의 HFT 도전을 통과하기 위해 설계되었습니다. HFT 사용이 허용되지 않는 도전/펀드 계정/실제 계정에서는 사용하지 마세요. 스마트 펀드 HFT EA가 돋보이는 이유: 도전 마스터리: 거의 모든 HFT 도전에서 수백 번의 도전을 성공적으로 완료하여 100%의 성공률을 확보했습니다. 단순한 도구가 아니라 검증된 파워하우스입니다. 최고의 간편함: 복잡한 설정이나 VPS 설정에 빠져들 필요 없습니다. 로드하고, 로트 크기를 조정한 다음 실행 버튼을 누르기만 하면 됩니다 - 최고의 간편함입니다.
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    ForexBrainAI
    Henrique Radins Hoffmann
    Experts
    We present to you our powerful Forex trading robot with artificial intelligence, which uses state-of-the-art technology to make entries in the financial market and earns every month on each Forex pair." With its integrated artificial intelligence, the robot is able to analyze large amounts of data in real time and make quick and accurate decisions, increasing the chances of success in Forex operations." This robot is specially designed for proprietary desk companies that accept robots, offerin
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
    Forex Trend Hunter MT4
    Gyunay Sali
    Experts
    >>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Shark Surfer EA
    Roman Sheikin
    Experts
    Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
    Ea Kogoro Trend
    Pham Xuan Can
    Experts
    EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
    MyTraderEA
    Khayelihle Tosh
    Experts
    AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
    Karman
    Vladislav Filippov
    Experts
    Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Experts
    The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
