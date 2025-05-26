Risk Killer AI MT4

Grok AI 지원과 리스크 분산형 비트코인 부스팅 EA로 꾸준한 수익을 창출하세요.

RiskKILLER AI는 주요 변동성 구간을 식별하는 브레이크아웃 스캘핑 알고리즘으로, 5가지 자산에 리스크를 분산시키면서 최적의 리스크 대비 수익 트레이드를 선택합니다.

구매 후 API 키와 사용자 매뉴얼을 받으려면: 1. 댓글로 요청, 2. 직접 이메일 (하단 전용 그룹에 이메일 주소 있음).

[ Live Signal ] - [ 전용 그룹 | 버전 MT5 - MT4 ]

이 EA를 선택해야 하는 이유

리스크 분산

양방향 트레이딩

단기 포지션 보유

스톱로스 안전망 사용

5가지 상관관계 없는 인기 시장에 트레이드 분산

AI 지원

Grok3 모델 기반, EA가 리스크 매니저 역할 수행

실시간 X/Twitter 및 뉴스 이벤트 감정 분석

매일 5개 자산의 변동성 평가

EA 리스크 설정 조정 권고: "리스크 감소" / "리스크 증가" / "중간 리스크 유지"

백테스팅의 최고 윤리 및 엄격한 기준

생략 없는 100% 정성적 데이터

과거 스톱로스/테이크프로핏 조작 없음

과적합 없음

신뢰할 수 있는 라이브 성능

검증된 워크포워드 및 몬테카를로 시뮬레이션

즉각적이고 지속적인 지원

경험 수준에 관계없이 당사 EA로 즉시 시장 진입 지원

프롭 펌 지원

구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:

야간 포지션 보유

동시 트레이드

뉴스 중 트레이딩

고빈도 트레이딩

...

모든 경우에 해당 세트 파일을 제공해 드립니다.

백테스트 & 설정 가이드

EA 시작 자산 및 시간 프레임: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 거래 자산: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 시간 프레임: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 백테스트 기록: 900,000 유닛 (200,000 유닛 미니 백테스트 기록의 4배)

900,000 유닛 (200,000 유닛 미니 백테스트 기록의 4배) 테스트 기간: 2019년 1월 – 2025년 4월, Every Tick

2019년 1월 – 2025년 4월, Every Tick 최소/권장 예치금: $100 / $1000

리스크 경고