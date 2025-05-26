Risk Killer AI MT4
- Christophe Pa Trouillas
- Versão: 1.4
- Atualizado: 14 dezembro 2025
- Ativações: 10
Gere retornos consistentes com um EA assistido por Grok AI, diversificado em risco.
RiskKILLER AI é um algoritmo de scalping de rompimento que identifica níveis-chave para possíveis movimentos de alta volatilidade, selecionando as melhores operações risco-retorno enquanto diversifica o risco em 5 ativos.
Por que escolher este EA?
Diversificação de risco
- Opera em ambas as direções
- Posições mantidas por curtos períodos
- Rede de segurança com stop-loss
- Distribuição das operações em 5 mercados populares e não correlacionados
Assistência de IA
- Impulsionado pelo modelo Grok, o EA atua como um gestor de risco
- Análise em tempo real do sentimento de X/Twitter e eventos de notícias
- Avaliação diária da volatilidade dos 5 ativos
- Recomendações de ajuste de risco no EA: "Reduzir Risco" / "Aumentar Risco" / "Manter Risco Médio"
Impulsionado por Bitcoin
- Aproveita a enorme volatilidade deste ativo para gerar crescimento
- Redução de drawdowns por meio da diversificação com ativos não correlacionados
Elevados padrões éticos e rigorosos em backtesting
- Dados 100% qualitativos sem omissões
- Sem manipulação de stop-loss ou take-profit históricos
- Sem overfitting
Performance real confiável
- Simulações validadas com walk-forward e Monte Carlo
Suporte próximo e constante
- Independentemente do seu nível de experiência, damos suporte para você começar a operar com nosso EA imediatamente
Compatibilidade com Prop Firms
Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e as limitações do desafio, que podem incluir:
- Manter posições durante a noite
- Operações simultâneas
- Trading durante notícias
- Trading de alta frequência
- ...
Em todos os casos, forneceremos o arquivo de configuração correspondente para você.
Guia de Backtest e Instalação
- Ativo e período inicial do EA: BTCUSD | M1
- Ativos negociados: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Períodos de tempo: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Histórico de backtest: 900.000 unidades (4× o histórico mínimo de 200.000 unidades)
- Período testado: janeiro de 2019 – abril de 2025, Every Tick
- Depósito mínimo / recomendado: $100 / $1000
Aviso de Risco
- Esteja ciente dos riscos antes de adquirir este Expert Advisor
- Desempenhos passados não garantem lucros futuros
- Nenhum sistema de trading vence 100% do tempo
I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!