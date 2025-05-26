Risk Killer AI MT4

5

Gere retornos consistentes com um EA assistido por Grok AI, diversificado em risco.

RiskKILLER AI é um algoritmo de scalping de rompimento que identifica níveis-chave para possíveis movimentos de alta volatilidade, selecionando as melhores operações risco-retorno enquanto diversifica o risco em 5 ativos.

Após a compra, para obter a chave API e o Manual do Usuário: 1. poste um comentário solicitando, 2. envie-me um e-mail direto (e-mail no grupo dedicado abaixo).

Live Signal ] - [ Grupo dedicado | Versão MT5 - MT4 ]


Por que escolher este EA?

Diversificação de risco

  • Opera em ambas as direções
  • Posições mantidas por curtos períodos
  • Rede de segurança com stop-loss
  • Distribuição das operações em 5 mercados populares e não correlacionados

Assistência de IA

  • Impulsionado pelo modelo Grok, o EA atua como um gestor de risco
  • Análise em tempo real do sentimento de X/Twitter e eventos de notícias
  • Avaliação diária da volatilidade dos 5 ativos
  • Recomendações de ajuste de risco no EA: "Reduzir Risco" / "Aumentar Risco" / "Manter Risco Médio"

Impulsionado por Bitcoin

  • Aproveita a enorme volatilidade deste ativo para gerar crescimento
  • Redução de drawdowns por meio da diversificação com ativos não correlacionados

Elevados padrões éticos e rigorosos em backtesting

  • Dados 100% qualitativos sem omissões
  • Sem manipulação de stop-loss ou take-profit históricos
  • Sem overfitting

Performance real confiável

  • Simulações validadas com walk-forward e Monte Carlo

Suporte próximo e constante

  • Independentemente do seu nível de experiência, damos suporte para você começar a operar com nosso EA imediatamente

Compatibilidade com Prop Firms

Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e as limitações do desafio, que podem incluir:

  • Manter posições durante a noite
  • Operações simultâneas
  • Trading durante notícias
  • Trading de alta frequência
  • ...

Em todos os casos, forneceremos o arquivo de configuração correspondente para você.


Guia de Backtest e Instalação

  • Ativo e período inicial do EA: BTCUSD | M1
  • Ativos negociados: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Períodos de tempo: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Histórico de backtest: 900.000 unidades (4× o histórico mínimo de 200.000 unidades)
  • Período testado: janeiro de 2019 – abril de 2025, Every Tick
  • Depósito mínimo / recomendado: $100 / $1000

Aviso de Risco

  • Esteja ciente dos riscos antes de adquirir este Expert Advisor
  • Desempenhos passados não garantem lucros futuros
  • Nenhum sistema de trading vence 100% do tempo

Comentários 3
lcornuel
36
lcornuel 2025.11.30 21:46 
 

I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

rbarrueco
24
rbarrueco 2025.06.14 07:43 
 

HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

Astralys LLC
359
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

