Risk Killer AI MT4

RiskKILLER AI é um algoritmo de scalping de rompimento que identifica níveis-chave para possíveis movimentos de alta volatilidade, selecionando as melhores operações risco-retorno enquanto diversifica o risco em 5 ativos.

Por que escolher este EA?

Diversificação de risco

Opera em ambas as direções

Posições mantidas por curtos períodos

Rede de segurança com stop-loss

Distribuição das operações em 5 mercados populares e não correlacionados

Assistência de IA

Impulsionado pelo modelo Grok, o EA atua como um gestor de risco

Análise em tempo real do sentimento de X/Twitter e eventos de notícias

Avaliação diária da volatilidade dos 5 ativos

Recomendações de ajuste de risco no EA: "Reduzir Risco" / "Aumentar Risco" / "Manter Risco Médio"

Impulsionado por Bitcoin

Aproveita a enorme volatilidade deste ativo para gerar crescimento

Redução de drawdowns por meio da diversificação com ativos não correlacionados

Elevados padrões éticos e rigorosos em backtesting

Dados 100% qualitativos sem omissões

Sem manipulação de stop-loss ou take-profit históricos

Sem overfitting

Performance real confiável

Simulações validadas com walk-forward e Monte Carlo

Suporte próximo e constante

Independentemente do seu nível de experiência, damos suporte para você começar a operar com nosso EA imediatamente

Compatibilidade com Prop Firms

Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e as limitações do desafio, que podem incluir:

Manter posições durante a noite

Operações simultâneas

Trading durante notícias

Trading de alta frequência

Em todos os casos, forneceremos o arquivo de configuração correspondente para você.

Guia de Backtest e Instalação

Ativo e período inicial do EA: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 Ativos negociados: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Períodos de tempo: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 Histórico de backtest: 900.000 unidades (4× o histórico mínimo de 200.000 unidades)

900.000 unidades (4× o histórico mínimo de 200.000 unidades) Período testado: janeiro de 2019 – abril de 2025, Every Tick

janeiro de 2019 – abril de 2025, Every Tick Depósito mínimo / recomendado: $100 / $1000

