Risk Killer AI MT4
- 专家
- Christophe Pa Trouillas
- 版本: 1.4
- 更新: 14 十二月 2025
- 激活: 10
通过Grok AI辅助、风险分散且比特币增强的EA实现稳定收益。
RiskKILLER AI 是一个突破式剥头皮算法，识别潜在高波动的关键价位，选择最佳风险回报交易，同时在 5 个资产上分散风险。
[ Live Signal ] - [ 专属交流群 | 版本 MT5 - MT4 ]
为什么选择这个 EA？
风险分散
- 双向交易
- 持仓时间短
- 使用止损作为安全网
- 交易分布于 5 个不相关且受欢迎的市场
AI 助力
- 由 Grok3 模型驱动，EA 充当风险管理者
- 实时分析 X/Twitter 和新闻事件情绪
- 每天评估 5 个资产的波动性
- 建议调整 EA 的风险设置：“降低风险” / “提高风险” / “保持中等风险”
最严格的回测伦理与标准
- 100% 高质量数据，无遗漏
- 不操控历史止损或止盈
- 无过度拟合
可信的实盘表现
- 已通过向前验证和蒙特卡洛模拟测试
及时且持续的支持
- 无论您的经验如何，我们都能助您快速上线运行本 EA
支持 Prop Firm
购买前请核实您的 Prop Firm 规则与挑战限制，可能包括：
- 隔夜持仓
- 同时开多个订单
- 新闻时段交易
- 高频交易
- ...
无论哪种情况，我们都会提供对应的设置文件。
回测与安装指南
- EA 启动资产与周期：BTCUSD | M1
- 交易资产：BTCUSD、EURUSD、XAUUSD、USDJPY、US500
- 周期：EURUSD | H1，BTCUSD | M30，XAUUSD | H1，USDJPY | H1，US500 | M30
- 回测数据量：900,000 单位（为基础量 200,000 的 4 倍）
- 回测时间段：2019 年 1 月 – 2025 年 4 月，每个 Tick
- 最低 / 推荐入金：$100 / $1000
风险提示
- 在购买本 EA 之前，请了解相关风险
- 历史表现不代表未来收益
- 没有任何交易系统可以 100% 获利
I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!