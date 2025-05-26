Risk Killer AI MT4

5

通过Grok AI辅助、风险分散且比特币增强的EA实现稳定收益。

RiskKILLER AI 是一个突破式剥头皮算法，识别潜在高波动的关键价位，选择最佳风险回报交易，同时在 5 个资产上分散风险。

购买后，获取API密钥和用户手册：1. 发表评论索取，2. 直接邮件联系我（邮件在下方专属群组中）。

Live Signal ] - [ 专属交流群 | 版本 MT5 - MT4 ]


为什么选择这个 EA？

风险分散

  • 双向交易
  • 持仓时间短
  • 使用止损作为安全网
  • 交易分布于 5 个不相关且受欢迎的市场

AI 助力

  • 由 Grok3 模型驱动，EA 充当风险管理者
  • 实时分析 X/Twitter 和新闻事件情绪
  • 每天评估 5 个资产的波动性
  • 建议调整 EA 的风险设置：“降低风险” / “提高风险” / “保持中等风险”

最严格的回测伦理与标准

  • 100% 高质量数据，无遗漏
  • 不操控历史止损或止盈
  • 无过度拟合

可信的实盘表现

  • 已通过向前验证和蒙特卡洛模拟测试

及时且持续的支持

  • 无论您的经验如何，我们都能助您快速上线运行本 EA

支持 Prop Firm

购买前请核实您的 Prop Firm 规则与挑战限制，可能包括：

  • 隔夜持仓
  • 同时开多个订单
  • 新闻时段交易
  • 高频交易
  • ...

无论哪种情况，我们都会提供对应的设置文件。


回测与安装指南

  • EA 启动资产与周期：BTCUSD | M1
  • 交易资产：BTCUSD、EURUSD、XAUUSD、USDJPY、US500
  • 周期：EURUSD | H1，BTCUSD | M30，XAUUSD | H1，USDJPY | H1，US500 | M30
  • 回测数据量：900,000 单位（为基础量 200,000 的 4 倍）
  • 回测时间段：2019 年 1 月 – 2025 年 4 月，每个 Tick
  • 最低 / 推荐入金：$100 / $1000

风险提示

  • 在购买本 EA 之前，请了解相关风险
  • 历史表现不代表未来收益
  • 没有任何交易系统可以 100% 获利
评分 3
lcornuel
36
lcornuel 2025.11.30 21:46 
 

I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

rbarrueco
24
rbarrueco 2025.06.14 07:43 
 

HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

John Bergerat
359
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

