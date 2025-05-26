Risk Killer AI MT4

5

Générez des rendements constants avec un EA assisté par Grok3 AI, diversifié en risque et boosté par Bitcoin.

RiskKILLER AI est un algorithme de scalping sur cassures identifiant les niveaux clés pour des mouvements à haute volatilité potentielle, sélectionnant les meilleurs trades risque/rendement tout en diversifiant le risque sur 5 actifs.

Après achat, pour obtenir la clé API et le manuel utilisateur : 1. postez un commentaire les demandant, 2. envoyez-moi un mail direct (mail dans le groupe dédié ci-dessous).

Live Signal ] - [ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]


Pourquoi choisir cet EA ?

Rendements élevés durables

  • $410 000 de profit à partir d'un dépôt de $1000 sur 7 ans en mode risque moyen
  • Gestion des risques contrôlée
  • Robustesse au cœur du système

Diversification des risques

  • Trading dans les deux sens
  • Positions détenues brièvement
  • Utilisation d'un filet de sécurité avec stop-loss
  • Répartition des trades sur 5 marchés clés non corrélés

Assistance IA

  • Alimenté par le modèle Grok3, l'EA agit comme un gestionnaire de risque
  • Analyse en temps réel le sentiment sur X/Twitter et les événements d'actualité
  • Évalue quotidiennement la volatilité des 5 actifs
  • Conseille sur l'ajustement des paramètres de risque : "Réduire le risque" / "Augmenter le risque" / "Rester à risque moyen"

Boosté par Bitcoin

  • Capitalise sur l'énorme volatilité de cet actif pour générer de la croissance
  • Drawdowns contenus grâce à la diversification avec des actifs non corrélés

Normes éthiques et rigoureuses en backtesting

  • Données 100% qualitatives sans omission
  • Aucune manipulation des stop-loss ou take-profit historiques
  • Pas de surajustement

Performance live fiable

  • Simulations walk-forward et Monte Carlo validées

Support proche et constant

  • Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour lancer rapidement notre EA

Mises à jour régulières

  • Nous fournissons les paramètres de portefeuille les plus optimisés face aux changements du marché

Support pour Prop Firms

Avant d'acheter, vérifiez les règles et limites de votre Prop Firm, pouvant inclure :

  • Positions overnight
  • Trades simultanés
  • Trading pendant les actualités
  • Trading à haute fréquence
  • ...

Dans tous les cas, nous vous fournirons le fichier de paramètres correspondant.


Backtest & Guide d'installation

  • Actif et timeframe de lancement : BTCUSD | M1
  • Actifs tradés : BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Timeframes : EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Historique de backtest : 900 000 unités (4× l'historique mini de 200 000 unités)
  • Période testée : Janvier 2019 – Avril 2025, Every Tick
  • Dépôt minimum/recommandé : $100 / $1000

Avertissement sur les risques

  • Soyez conscient des risques avant d'acheter cet Expert Advisor
  • Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future
  • Aucun système de trading ne gagne 100% du temps


Avis 2
John Bergerat
338
John Bergerat 2025.06.02 07:39 
 

The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

