Grok AIアシストとリスク分散型のビットコイン強化EAで安定したリターンを生成。
RiskKILLER AIは、ブレイクアウトスキャルピングアルゴリズムで、高ボラティリティの動きが期待されるキーレベルを特定し、5つの資産にリスクを分散しながら最適なリスクリワードトレードを選択します。
このEAを選ぶ理由
リスク分散
- 両方向の取引
- 短期間のポジション保持
- ストップロスによる安全策
- 5つの無相関な人気市場での取引分散
AIアシスタンス
- Grok3モデル搭載。EAがリスクマネージャーとして機能
- リアルタイムのX/Twitterとニュースイベントのセンチメント分析
- 5資産のボラティリティを日々評価
- EAのリスク設定調整をアドバイス: 「リスクを下げる」「リスクを上げる」「ミディアムリスクを維持」
バックテストにおける最高の倫理と厳格な基準
- 100%の質的データ、欠落なし
- 過去のストップロスやテイクプロフィットの操作なし
- 過剰適合なし
信頼できるライブパフォーマンス
- 検証済みウォークフォワードおよびモンテカルロシミュレーション
迅速で継続的なサポート
- 経験に関係なく、当社のEAで即座に市場参入をサポート
定期的なアップデート
- 市場の変化に応じて、最適化されたポートフォリオプリセットを提供
プロップファームサポート
購入前に、プロップファームのルールとチャレンジ制限を確認してください。これには以下が含まれる場合があります:
- ポジションの一晩保持
- 同時取引
- ニュース時の取引
- 高頻度取引
- ...
いずれの場合も、対応するセットファイルを提供します。
バックテスト & セットアップガイド
- EA起動資産と時間枠: BTCUSD | M1
- 取引資産: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- 時間枠: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- バックテスト履歴: 900,000ユニット（ミニバックテスト履歴200,000ユニットの4倍）
- テスト期間: 2019年1月 – 2025年4月、Every Tick
- 最低/推奨入金額: $100 / $1000
リスク警告
- このエキスパートアドバイザーを購入する前にリスクを認識してください
- 過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません
- 100％勝つ取引システムは存在しません
- アルゴ取引購入時に騙されない方法
