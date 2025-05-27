Risk Killer AI MT5

4.8

Grok AIアシストとリスク分散型のビットコイン強化EAで安定したリターンを生成。

RiskKILLER AIは、ブレイクアウトスキャルピングアルゴリズムで、高ボラティリティの動きが期待されるキーレベルを特定し、5つの資産にリスクを分散しながら最適なリスクリワードトレードを選択します。

購入後、APIキーとユーザーマニュアルを取得するには：1. コメントでリクエスト、2. 直接メール（下記の専用グループに記載）。

Live Signal ] - [ 専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ]


このEAを選ぶ理由

リスク分散

  • 両方向の取引
  • 短期間のポジション保持
  • ストップロスによる安全策
  • 5つの無相関な人気市場での取引分散

AIアシスタンス

  • Grok3モデル搭載。EAがリスクマネージャーとして機能
  • リアルタイムのX/Twitterとニュースイベントのセンチメント分析
  • 5資産のボラティリティを日々評価
  • EAのリスク設定調整をアドバイス: 「リスクを下げる」「リスクを上げる」「ミディアムリスクを維持」

バックテストにおける最高の倫理と厳格な基準

  • 100%の質的データ、欠落なし
  • 過去のストップロスやテイクプロフィットの操作なし
  • 過剰適合なし

信頼できるライブパフォーマンス

  • 検証済みウォークフォワードおよびモンテカルロシミュレーション

迅速で継続的なサポート

  • 経験に関係なく、当社のEAで即座に市場参入をサポート

定期的なアップデート

  • 市場の変化に応じて、最適化されたポートフォリオプリセットを提供

プロップファームサポート

購入前に、プロップファームのルールとチャレンジ制限を確認してください。これには以下が含まれる場合があります:

  • ポジションの一晩保持
  • 同時取引
  • ニュース時の取引
  • 高頻度取引
  • ...

いずれの場合も、対応するセットファイルを提供します。


バックテスト & セットアップガイド

  • EA起動資産と時間枠: BTCUSD | M1
  • 取引資産: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • 時間枠: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • バックテスト履歴: 900,000ユニット（ミニバックテスト履歴200,000ユニットの4倍）
  • テスト期間: 2019年1月 – 2025年4月、Every Tick
  • 最低/推奨入金額: $100 / $1000

リスク警告

  • このエキスパートアドバイザーを購入する前にリスクを認識してください
  • 過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません
  • 100％勝つ取引システムは存在しません
  • アルゴ取引購入時に騙されない方法
レビュー 21
Andrea Sidonio
250
Andrea Sidonio 2025.09.10 08:40 
 

Great support and robust and profitable EA.

Stefan Nydegger
366
Stefan Nydegger 2025.07.17 17:18 
 

It's just a short time since I have this EA, so about the long time performance I cannot say much. Had one trade that closed with a plus. What I can say for sure that Chris is very helpful. I had some basics questions, which he could answer me very promptly. Also there was a minor thing that didn't work how I thought it should. He made some investigations and after a short time I had a solution. So the support is top-notch.

red77lion
101
red77lion 2025.07.15 22:46 
 

I’ve worked with this MT5 expert and the experience has been excellent. Thanks to his help, I was able to pass the 2 evaluation phases of a prop firm without any issues. So far, the EA has been working really well and now I’m looking forward to making my first withdrawal from the funded live account. I’ll keep you updated, but up to this point everything has gone smoothly.

I also want to highlight that the EA support team has always been attentive to any request, responding quickly with clear solutions. This has given me a lot of confidence and peace of mind throughout the process.

I definitely recommend their work and support.

おすすめのプロダクト
CalcWave
Mohit Kumar
エキスパート
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
エキスパート
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
エキスパート
The robo t opens a buy or sell position using the signs. Know our products   Position openings are based on the parameters identified as signals, if you activate all the robot will issue a trading order only if the number of signals is greater than the minimum stipulated by the user. The  filters  are used to increase the accuracy of the signals and if activated and not met your criteria, the order is not sent. EA also offers MOBILE STOP with the Parabolic SAR indicator and also by distance
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
エキスパート
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
エキスパート
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
エキスパート
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
GOLD Stone
Ken Iijima
エキスパート
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
Imbalance HFT
Mei Yang
エキスパート
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
エキスパート
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Nova MFI Scalper
Anita Monus
エキスパート
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
エキスパート
Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
エキスパート
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
DYJ BoS EA
Daying Cao
エキスパート
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 349$ 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   低リスクライブ :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA は、取引セッションのレンジング期間中 (23h から 1h GMT+2、US DST の間) に、シャープで効果的な「平均回帰」エントリを使用します。    これらの取引はすでに非常に高い成功率を持っていますが、市場がポジションに反対した場合、EA はそのトレードマーク回復モードを初期化します。 回復アルゴリズムは、失敗したすべての最初のエントリを収益性の高い結果に変換しようとします。   この EA は、以前の EA のライブ結果を出発点として使用して開発され、MT5 で 99.99% の Tickdata を使用して最適化され、各取引で 7 ドル/ロットの手数料を使用しました。 すべてのペアに対して複数の「ランダム設定」によるストレス テストが行​​われ、すべてのテストに成功しました。 こ
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Squid Grid AI MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
エキスパート
AIリスク管理 を備えた リスク分散型マルチアセットグリッドEA で、より賢く安全に取引しましょう。 SQUID GRID AIは、6つの非相関商品の平均回帰の機会を活用する高度なグリッドベースのシステムです。AIを活用した市場監視と多層保護プロトコルを通じてリスクを積極的に管理しながら、ポートフォリオのウェイトを最適化して利益を最大化します。 [ ライブシグナル ] - [  専用サポートグループ | バージョン MT5 - MT4 ] 購入後、ユーザーマニュアルとAIセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。 パフォーマンス概要（バックテスト：2020-2025） リスクプロファイル 初期資金 最終残高 総リターン 最大ドローダウン ミディアムリスク $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月次) ローリスク $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月次) 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。これらの数値は2020-2025年のバックテストデータを示しています。取引には大幅な損失のリスクがありま
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
インディケータ
RiskKILLER_AI Navigatorは、AIベースのマルチタイムフレーム市場方向性＆戦略アシスタントです。 トレーディングのパフォーマンスは、プロのように市場を理解することにかかっています。それを実現するのが、 RiskKILLER_AI Navigator です： MQL5の 外部 で動作するAI駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析により、あなたのトレードスタイルに合わせた機関レベルの洞察を得られます。 購入後、ユーザーマニュアルを入手するには：1. マニュアルを要求する コメント を投稿 2. 私に ダイレクトメッセージ を送信してください。 [ 専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ] 核心的な利点 複数のタイムフレームと資産にわたるリアルタイムの市場方向性 マクロ指標、ニュース、センチメントのAI駆動分析 あなたのトレードスタイル（手動または自動）に基づいた tailored なアドバイス RiskKILLER_AI エキスパートアドバイザー (EA) との直接的な相乗効果 主な機能 AI駆動グローバルトレンドダッシュボード - 主要通貨ペアとBT
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
エキスパート
Grok AIアシスト とリスク分散型の ビットコイン強化EA で安定したリターンを生成。 RiskKILLER AIは、ブレイクアウトスキャルピングアルゴリズムで、高ボラティリティの動きが期待されるキーレベルを特定し、5つの資産にリスクを分散しながら最適なリスクリワードトレードを選択します。 購入後、APIキーとユーザーマニュアルを取得するには：1. コメント でリクエスト、2. 直接メール （下記の専用グループに記載）。 [  Live Signal   ] - [   専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ] このEAを選ぶ理由 リスク分散 両方向の取引 短期間のポジション保持 ストップロスによる安全策 5つの無相関な人気市場での取引分散 AIアシスタンス Grok3モデル搭載。EAがリスクマネージャーとして機能 リアルタイムのX/Twitterとニュースイベントのセンチメント分析 5資産のボラティリティを日々評価 EAのリスク設定調整をアドバイス: 「リスクを下げる」「リスクを上げる」「ミディアムリスクを維持」 バックテストにおける最高の倫理と厳格な基準 100%
Squid Grid AI MT4
Christophe Pa Trouillas
エキスパート
AIリスク管理 を備えた リスク分散型マルチアセットグリッドEA で、より賢く安全に取引しましょう。 SQUID GRID AIは、6つの非相関商品の平均回帰の機会を活用する高度なグリッドベースのシステムです。AIを活用した市場監視と多層保護プロトコルを通じてリスクを積極的に管理しながら、ポートフォリオのウェイトを最適化して利益を最大化します。 [ ライブシグナル ] - [  専用サポートグループ | バージョン MT5 - MT4 ] 購入後、ユーザーマニュアルとAIセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。 パフォーマンス概要（バックテスト：2020-2025） リスクプロファイル 初期資金 最終残高 総リターン 最大ドローダウン ハイリスク $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (月次) ミディアムリスク $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月次) ローリスク $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月次) 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。これらの数値は2020
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
インディケータ
レンジと次の動きを特定     |    トレンドの最も早いシグナルと強さを得る     |    反転の前に明確な出口を得る     |    価格がテストするフィボ・レベルを見つける。   |  非リペイント、非遅延インディケータ - マニュアルおよび自動売買に最適 - すべての資産、すべての時間単位に対応 購入後、あなたの 無料 TrendDECODER_Scannerを取得するために私に連絡してください。 MT4 バージョン： ここをクリック BladeSCALPER と PowerZONES を使った完全な方法を入手する どのようなものですか？ TrendDECODERは、トレンド監視をシンプルかつ簡単にするための複数のイノベーションを集約したものです。 Projective TrendLine (投影トレンドライン) - 今後のトレンドのスピードリファレンス RealTime TrendLine vs. Projective TrendLine (リアルタイムトレンドライン vs. Projective TrendLine) - 市場が同じ方向に加速しているのか
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
インディケータ
RiskKILLER_AI Navigatorは、AIベースのマルチタイムフレーム市場方向性＆戦略アシスタントです。 トレーディングのパフォーマンスは、プロのように市場を理解することにかかっています。それを実現するのが、 RiskKILLER_AI Navigator です： MQL5の 外部 で動作するAI駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析により、あなたのトレードスタイルに合わせた機関レベルの洞察を得られます。 購入後、ユーザーマニュアルを入手するには：1. マニュアルを要求する コメント を投稿 2. 私に ダイレクトメッセージ を送信してください。 [ 専用グループ | バージョン MT5 - MT4 ] 核心的な利点 複数のタイムフレームと資産にわたるリアルタイムの市場方向性 マクロ指標、ニュース、センチメントのAI駆動分析 あなたのトレードスタイル（手動または自動）に基づいた tailored なアドバイス RiskKILLER_AI エキスパートアドバイザー (EA) との直接的な相乗効果 主な機能 AI駆動グローバルトレンドダッシュボード - 主要通貨ペアとBT
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
ユーティリティ
MSP_Bridge   は、AI Grok 4 を   RiskKILLER AI Navigator   に接続する無料ユーティリティです。これは、AI に基づくマルチタイムフレームの 市場方向性＆戦略アシスタント です。 このバンドルは、 あなたの取引スタイルに合わせて調整された、AI 駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析による機関レベルの洞察を得るのに役立ちます。 RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] 取引のパフォーマンスは、プロのように市場を理解することにかかっています。それを提供するのが、 RiskKILLER_AI Navigator   です： MQL5では利用できないAI駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析により、あなたの取引スタイルに合わせた機関級の洞察を獲得できます。 実装方法 ダウンロードして、以下の指示に従ってください。 問題が発生した場合は、お気軽にプライベートメッセージをお送りください。ご対応いたします。
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
ユーティリティ
MSP_Bridge は、AI Grok 4 を RiskKILLER AI Navigator に接続する無料ユーティリティです。これは、AI に基づくマルチタイムフレームの 市場方向性＆戦略アシスタント です。 このバンドルは、 あなたの取引スタイルに合わせて調整された、AI 駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析による機関レベルの洞察を得るのに役立ちます。 RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] 取引のパフォーマンスは、プロのように市場を理解することにかかっています。それを提供するのが、 RiskKILLER_AI Navigator   です： MQL5では利用できないAI駆動のトレンド、センチメント、マクロ分析により、あなたの取引スタイルに合わせた機関級の洞察を獲得できます。 実装方法 ダウンロードして、以下の指示に従ってください。 問題が発生した場合は、お気軽にプライベートメッセージをお送りください。ご対応いたします。
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
インディケータ
レンジと次の動きを特定    |  トレンドの最も早いシグナルと強さを得る   |  反転の前に明確な出口を得る   |  価格がテストするフィボ・レベルを見つける。 非リペイント、非遅延インディケータ - マニュアルおよび自動売買に最適 - すべての資産、すべての時間単位に対応 購入後、あなたの 無料 TrendDECODER_Scannerを取得するために私に連絡してください。 MT5 バージョン： ここをクリック BladeSCALPER   と   PowerZONES   を使った完全な方法を入手する どのようなものですか？ TrendDECODERは、トレンド監視をシンプルかつ簡単にするための複数のイノベーションを集約したものです。 Projective TrendLine (投影トレンドライン) - 今後のトレンドのスピードリファレンス。 RealTime TrendLine vs. Projective TrendLine (リアルタイムトレンドライン vs. Projective TrendLine) - 市場が同じ方向に加速しているのか、減速しているのか
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
インディケータ
次の反転のシグナルを受け取る   |   ゲインレートの統計を最適化する   |   価格がテストするゾーンを取得する。   |   非リペイント、非遅延インディケータ - マニュアルおよび自動売買に最適 - すべての資産、すべての時間単位に対応 期間限定キャンペーン   >> 50%OFF 購入後、 推奨セッティングについては、このチャンネルで私に連絡してください。 МТ4   -  МТ5     バージョン |   利益をより簡単に、迅速に、安全に最大化するために、私たちの   global MetaMethod   をご確認ください。 切って走れ！ BladeSCALPERを使えば、これらの予測可能なM&Wの動きのほんの一部を切り取ることができるのです！ お気に入りのアセットに繋いで、利益を上げて、群衆から逃げましょう。 何のことでしょう？ 最も予測しやすいパターンとして、「ダブルトップ」と「ダブルボトム」が挙げられ、文字がこれらのパターンを明示することから、一般的に「M」と「W」と呼ばれています。 BladeSCALPERは、スキャルピングをシンプルかつ簡単にす
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
インディケータ
戦略ゾーン x3、x4、x5回タッチ    |   TP1/TP2/TP3 ポイント または 値   |   リスク/リワード比率の安全性を視覚的に確認 再描画なし、遅延なしのインジケーター - 手動とロボット取引に最適 - すべての資産とすべての時間枠に対応 期間限定オファー  その後 >> $99 に戻ります 購入後、 推奨およびカスタマイズ設定のためにお問い合わせください [ バージョン MT5  -  MT4  | 勝率を最大化する他の3つのツールを確認: TrendDECODER / PowerZONES / BladeSCALPER ] 概要 当社のインジケーターは初めて、チャート上で 3つの概念 を視覚的に結び付けます: 市場がテストするゾーン テイクプロフィットレベル サポートゾーン(ストップロス)とレジスタンスゾーン(テイクプロフィット)間のリスク/リワード比率 PowerZONES はあなたの取引ルーティンを変え、 衝動的な取引を止める のに役立ちます。 私たちは基本的なサポートとレジスタンスの概念に新機能を追加して革新しました: ゾーン:  ラインより
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
インディケータ
複数のアセットと複数の時間単位でTrendDECODERシグナルを取得｜エントリーする最適な時間単位を決定｜利益と勝ちトレードを最大化する 非再塗り、非遅延インジケーターおよびスクリーナー - 手動および自動取引に最適 - すべての資産およびすべての時間単位に対応 $49  最初の50コピーのため - その後 $99 購入後、 コメントを残すかレビューを残してください 、そして99ドル相当の追加インジケーターを送ります。 それは何についてですか? このスクリーナーは、最も評価の高い TrendDECODER の補完ツールです。 これにより、以下のことが可能になります: お気に入りの資産の現在のトレンドアップおよびトレンドダウンのシグナルを、取引に関連するすべての時間枠で取得 利益のためのトレンドフォローやスイングトレードに最適な時間枠の構成を即座に確認 これらの最も有利な時間枠の構成とは? まず、マルチタイムフレームチャートのセットアップを確保します: 下位 / メイン / 上位時間単位 次に、 メイン時間枠が上位時間枠と同じ方向に動く資産 を選択します。 どの資産に適用さ
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
エキスパート
強力なEA、堅実で現実的なバックテスト、および継続的なカスタマーサポートで安定したリターンを実現。 MetaSHIELDのコンセプトは、 2つの世界のベスト を提供することです： リスク分散 と  設定ファイルのポートフォリオ  でドローダウンを最小化し、 パフォーマンス は  単一の最適化された設定ファイル  で、もちろんリスクは高いが高リターンを得られます。 [  設定ファイルとセットアップガイド   |   専用グループ   | バージョン   MT5   -   MT4  ] 残り10   部   $99 その後   $149 。購入後は、 プライベートメッセージを送ってください 他の設定ファイルを入手するために。 戦略の裏側 このEAは、 さまざまな市場状況に動的に適応 するように設計されています—トレンド、レンジ、または高ボラティリティのいずれの場合でも。 多様なフィルター を使用して、さまざまな資産のパフォーマンスを最適化するためにアプローチを調整します。 トレーダーは、 リスクをリターンに対してバランスさせた分散ポートフォリオ または、 潜在的な利益を最大化する攻撃
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
エキスパート
ビットコイン強気市場向けのEAで大きな利益を達成し、堅牢なバックテストと継続的なサポートを提供します。 BitcoinRIDER のコンセプトは、これらの放物線的な動きを捉え、強気市場の特徴であるボラティリティとトレンドを活用することです。 [ セットアップガイド | サポートグループ | バージョン MT5 - MT4 ] 購入後、 プライベートメッセージをお送りください 。2つ目のセットファイルをお渡しします。 戦略の概要 BitcoinRIDERは トレンドフォロー型のモメンタム戦略 を採用し、以下の要素を組み合わせています： RSI 15分間の短時間枠での売られ過ぎの確認 トレンドフィルター および ボラティリティベースのトリガー 2つのセットファイルを提案し、動きの価値を最大限に引き出します： ホルダーセットファイル は価格に余裕を持たせ、長期取引に焦点を当てます。取引期間は数日間になることもあります。 デイトレードセットファイル は短期的なアプローチでエントリーとエグジットを行い、頻繁に利益を確保します。 強気市場の終了を手動で識別 このEAの「独自性」は、 4月頃
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
インディケータ
次の反転のシグナルを受け取る   |   ゲインレートの統計を最適化する   |    価格がテストするゾーンを取得する。 |   非リペイント、非遅延インディケータ - マニュアルおよび自動売買に最適 - すべての資産、すべての時間単位に対応 発売時69 ドル - その後 149ドル 購入後、 推奨セッティングについては、このチャンネルで私に連絡してください。 МТ4   -  МТ5  バージョン |   利益をより簡単に、迅速に、安全に最大化するために、私たちの   global MetaMethod   をご確認ください。 切って走れ！ BladeSCALPERを使えば、これらの予測可能なM&Wの動きのほんの一部を切り取ることができるのです！ お気に入りのアセットに繋いで、利益を上げて、群衆から逃げましょう。 何のことでしょう？ 最も予測しやすいパターンとして、「ダブルトップ」と「ダブルボトム」が挙げられ、文字がこれらのパターンを明示することから、一般的に「M」と「W」と呼ばれています。 BladeSCALPERは、スキャルピングをシンプルかつ簡単にするための革
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
インディケータ
戦略ゾーン x3、x4、x5回タッチ    |   TP1/TP2/TP3 ポイント または 値   |   リスク/リワード比率の安全性を視覚的に確認 再描画なし、遅延なしのインジケーター - 手動とロボット取引に最適 - すべての資産とすべての時間枠に対応 期間限定オファー  その後 >> $99 に戻ります 購入後、 推奨およびカスタマイズ設定のためにお問い合わせください [ バージョン MT5  -  MT4  | 勝率を最大化する他の3つのツールを確認: TrendDECODER / PowerZONES / BladeSCALPER ] 概要 当社のインジケーターは初めて、チャート上で 3つの概念 を視覚的に結び付けます: 市場がテストするゾーン テイクプロフィットレベル サポートゾーン(ストップロス)とレジスタンスゾーン(テイクプロフィット)間のリスク/リワード比率 PowerZONES はあなたの取引ルーティンを変え、 衝動的な取引を止める のに役立ちます。 私たちは基本的なサポートとレジスタンスの概念に新機能を追加して革新しました: ゾーン:  ラインより
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
インディケータ
複数のアセットと複数の時間単位で   TrendDECODER シグナルを取得｜エントリーする最適な時間単位を決定｜利益と勝ちトレードを最大化する 非再塗り、非遅延インジケーターおよびスクリーナー - 手動および自動取引に最適 - すべての資産およびすべての時間単位に対応 $49  最初の50コピーのため - その後 $99 購入後、 コメントを残すかレビューを残してください 、そして99ドル相当の追加インジケーターを送ります。 それは何についてですか? このスクリーナーは、最も評価の高い TrendDECODER の補完ツールです。 これにより、以下のことが可能になります: お気に入りの資産の現在のトレンドアップおよびトレンドダウンのシグナルを、取引に関連するすべての時間枠で取得 利益のためのトレンドフォローやスイングトレードに最適な時間枠の構成を即座に確認 これらの最も有利な時間枠の構成とは? まず、マルチタイムフレームチャートのセットアップを確保します: 下位 / メイン / 上位時間単位 次に、 メイン時間枠が上位時間枠と同じ方向に動く資産 を選択します。
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
エキスパート
強力なEA、堅実で現実的なバックテスト、および継続的なカスタマーサポートで安定したリターンを実現。 MetaSHIELDのコンセプトは、 2つの世界のベスト を提供することです： リスク分散 と  設定ファイルのポートフォリオ  でドローダウンを最小化し、 パフォーマンス は  単一の最適化された設定ファイル  で、もちろんリスクは高いが高リターンを得られます。 [    設定ファイルとセットアップガイド   |   専用グループ   | バージョン   MT5   -   MT4  ] 購入後は、 プライベートメッセージを送ってください 他の設定ファイルを入手するために。 戦略の裏側 このEAは、 さまざまな市場状況に動的に適応 するように設計されています—トレンド、レンジ、または高ボラティリティのいずれの場合でも。 多様なフィルター を使用して、さまざまな資産のパフォーマンスを最適化するためにアプローチを調整します。 トレーダーは、 リスクをリターンに対してバランスさせた分散ポートフォリオ または、 潜在的な利益を最大化する攻撃的な単一戦略 を活用できます。 なぜこのEAを選
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
エキスパート
ビットコイン強気市場向けのEAで大きな利益を達成し、堅牢なバックテストと継続的なサポートを提供します。 BitcoinRIDER のコンセプトは、これらの放物線的な動きを捉え、強気市場の特徴であるボラティリティとトレンドを活用することです。 [  セットアップガイド | サポートグループ | バージョン MT5 - MT4 ] 。購入後、 プライベートメッセージをお送りください 。2つ目のセットファイルをお渡しします。 戦略の概要 BitcoinRIDERは トレンドフォロー型のモメンタム戦略 を採用し、以下の要素を組み合わせています： RSI 15分間の短時間枠での売られ過ぎの確認 トレンドフィルター および ボラティリティベースのトリガー 2つのセットファイルを提案し、動きの価値を最大限に引き出します： ホルダーセットファイル は価格に余裕を持たせ、長期取引に焦点を当てます。取引期間は数日間になることもあります。 デイトレードセットファイル は短期的なアプローチでエントリーとエグジットを行い、頻繁に利益を確保します。 強気市場の終了を手動で識別 このEAの「独自性」は、 4月
フィルタ:
William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.01 11:19 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.12.03 09:46
Thanks William for your purchase and your positive feedback ^^
Please post in the comments your results; this is precious for all!
Andrea Sidonio
250
Andrea Sidonio 2025.09.10 08:40 
 

Great support and robust and profitable EA.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.09.10 13:01
Well well well!
You made our day ^^ Thanks a lot for having taken the time.
Chris
Stefan Nydegger
366
Stefan Nydegger 2025.07.17 17:18 
 

It's just a short time since I have this EA, so about the long time performance I cannot say much. Had one trade that closed with a plus. What I can say for sure that Chris is very helpful. I had some basics questions, which he could answer me very promptly. Also there was a minor thing that didn't work how I thought it should. He made some investigations and after a short time I had a solution. So the support is top-notch.

Arno Richter
233
Arno Richter 2025.07.17 14:30 
 

Does the Ai really work currently. No entry in the panel and no entries in the logs since I activated the EA yesterday morning?

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 14:57
Hi Arno,
I am contacting you in private to check this;
EasyForexAutoTrading
89
EasyForexAutoTrading 2025.07.16 15:50 
 

Its a totally crap. Dont worth single dolar.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 11:33
Hi Easy,
You must be very new to algo-trading and apparently do not know how to analyse statistics to give such a bad review on this EA after ... 2 trades.
So literally you lost $30 for a $1000 account and you decide to testify that this EA is not valuable, while we have a Live Signal that delivers +50% for 4 months. This makes this review either totally ungrounded or very dubious. I will consider you are not a troll from the competition to deliver here a piece of knowledge about algo-trading that can serve others.
Here is how you need to consider things //////1. Concerning your first 2 negative entries: ////// Streak of losses WILL happen just like streak of wins and this is where statistics are important to analyse the health of the algo;every algo-trader has experienced this for sure and I cannot be happy that it happened to you straight away but this just the laws of statistics and algo-trading; 
We just need not to take it personal and rely on rational facts. //////2. Concerning the level of these losses: //////
> if you look at the signal stats, these $30 are well below the historical max 2 consecutive losses of $97
> besides, the Drawdown given by the backtests are of 7% in low risk and 12% in medium, so again very below your current balance DD. So there is nothing here to worry about at the present moment. These are the laws of trading and statistics and you need to trust the process.
We cannot predict the future and no serious algo can claim 100% win rate but scams; Our goal is to create algos that are mirroring the backtests to the closest so that we know if the strategy is still in line or if we need to take action. Currently RiskKILLER AI is still in line with the backtests stats. Hope these lines will help you see clearer and I will let you revise your judgment if you REALLY want to help the community with a trustful feedback.
red77lion
101
red77lion 2025.07.15 22:46 
 

I’ve worked with this MT5 expert and the experience has been excellent. Thanks to his help, I was able to pass the 2 evaluation phases of a prop firm without any issues. So far, the EA has been working really well and now I’m looking forward to making my first withdrawal from the funded live account. I’ll keep you updated, but up to this point everything has gone smoothly.

I also want to highlight that the EA support team has always been attentive to any request, responding quickly with clear solutions. This has given me a lot of confidence and peace of mind throughout the process.

I definitely recommend their work and support.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 10:37
Thanks David for your early support ^^
Kyle Pillai
24
Kyle Pillai 2025.07.07 10:31 
 

back testing looks good...will use the product and confirm potential profits going further Great customer service and response time

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.07 10:34
Thanks a lot for your early support Kyle. We will watch closely your returns.
Please let us know when you actually launch it Live with our settings so that we can monitor your real returns in line with ours.
Chris
musiczib Ziberl
29
musiczib Ziberl 2025.07.01 15:22 
 

Ich habe das Produkt gerade gekauft und Ihnen eine E-Mail gesendet, die in der öffentlichen RiskKILLER AI-Gruppe angegeben ist. Bitte senden Sie mir das Benutzerhandbuch mit dem API-Schlüssel.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:29
Thanks a lot for your support; Please give us the date at which you launched the algo so we can celebrate when your investment is reimbursed ^^
At your disposal,
Chris
Marco Fiel Caparas
235
Marco Fiel Caparas 2025.06.27 16:59 
 

Double Thumbs up for a very good customer service done by Christophe (Thanks for the free API key). i will change this review in 1 month after using the EA in demo and live.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:29
Thanks a lot Marco for your support; Please give us the date at which you launched the algo so we can celebrate when your investment is reimbursed ^^
At your disposal,
Chris
Astralys LLC
359
John Bergerat 2025.06.14 14:57 
 

I appreciate the approach using Grok for Risk Management as I also use AI LLMs for Risk Management in an Institutional way.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:26
Thanks a lot John for your support; Please update your results regularly; yes this is the best way to use AI for the moment; it is so powerful ^^
Marcin Manowita
150
Marcin Manowita 2025.06.10 22:03 
 

Tested a lot of EA but this one is extraordinary already on the first day 118 euros. It opens and closes trades💪🏼 good price. Chris can always be counted on. Recommend

cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.06.10 11:45 
 

At first, I couldn't exchange messages with the author, but once I was able to contact them, I realized they were a kind person. I set up the AI and started operating it. I'm really looking forward to it.

kevin.boullay
31
kevin.boullay 2025.06.09 14:49 
 

Very good support !

Stephen J Martret
2741
Stephen J Martret 2025.06.08 07:46 
 

great support so far, just bought and have the key and manual, looking forward to testing and will update my review after a week or two of trading

18522319
314
18522319 2025.06.08 00:25 
 

Just bought the EA and had an awesome support so far. Quite impressed with the detailing about back testing. Apparently this is one solid EA with a good strategy. Will be updating this review regularly - hopefully to say how impressed I am with the profits I'm making :)

sudipto_asn123
20
sudipto_asn123 2025.06.04 17:07 
 

People should not hesitate to contact Chris if they have hesitation as I had missed some points that have made me miss some profits.

Chris has rapidly answered and corrected the setup.

He has created for us a file where we can monitor our profits depending on the date of launch directly in line with the signal very useful!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing

he will answer rapidly at

metasignalspro [at] gmail.com

LiuWen1977
494
LiuWen1977 2025.06.01 23:18 
 

The support from the author is rapid and good.

tarunaulakh970
232
tarunaulakh970 2025.06.01 19:20 
 

I just bought this EA, the backtest came out good and now going to try on live account. So far the support from Chris is amazing and setup a seperate chat group where you can discuss your settings or any related issues.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.06.01 22:02
Thanks for your feedback and support to this project; Please send your results in the comments section; Chris
ziggyzigzag
360
ziggyzigzag 2025.05.30 10:57 
 

From what I have tested so far, I can confidently say that this EA is robust and does not overfit like the others. It has strong edge over a very large sample size and I highly recommend this.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.06.01 22:01
Hey,
This is a big reward for a lot of work from all the team ^^
We aim for the lasting performance league ;-) Please send in the comments section your results
Thanks
Zhuo Kai Chen
3403
Zhuo Kai Chen 2025.05.29 06:40 
 

From the signal performance to the backtest results, this is one of the most robust and realistic EA on the MQL5 market.

Edit: I purchased on the first day and now the EA is running 16% profit within a month on high risk mode. I have posted the result in the comment section.

Christophe Pa Trouillas
9427
開発者からの返信 Christophe Pa Trouillas 2025.05.29 11:23
Hey,
This is a big reward for a lot of work from all the team ^^
We aim for the lasting performance league ;-) Please send in the comments section your results
Thanks
12
レビューに返信