Risk Killer AI MT5

Générez des rendements constants avec un EA assisté par Grok3 AI, diversifié en risque et boosté par Bitcoin.

RiskKILLER AI est un algorithme de scalping sur cassures identifiant les niveaux clés pour des mouvements à haute volatilité potentielle, sélectionnant les meilleurs trades risque/rendement tout en diversifiant le risque sur 5 actifs.

Après achat, pour obtenir la clé API et le manuel utilisateur : 1. postez un commentaire les demandant, 2. envoyez-moi un mail direct (mail dans le groupe dédié ci-dessous).

[ Live Signal ] - [ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]

Pourquoi choisir cet EA ?

Rendements élevés durables

$410 000 de profit à partir d'un dépôt de $1000 sur 7 ans en mode risque moyen

Gestion des risques contrôlée

Robustesse au cœur du système

Diversification des risques

Trading dans les deux sens

Positions détenues brièvement

Utilisation d'un filet de sécurité avec stop-loss

Répartition des trades sur 5 marchés clés non corrélés

Assistance IA

Alimenté par le modèle Grok3, l'EA agit comme un gestionnaire de risque

Analyse en temps réel le sentiment sur X/Twitter et les événements d'actualité

Évalue quotidiennement la volatilité des 5 actifs

Conseille sur l'ajustement des paramètres de risque : "Réduire le risque" / "Augmenter le risque" / "Rester à risque moyen"

Boosté par Bitcoin

Capitalise sur l'énorme volatilité de cet actif pour générer de la croissance

Drawdowns contenus grâce à la diversification avec des actifs non corrélés

Normes éthiques et rigoureuses en backtesting

Données 100% qualitatives sans omission

Aucune manipulation des stop-loss ou take-profit historiques

Pas de surajustement

Performance live fiable

Simulations walk-forward et Monte Carlo validées

Support proche et constant

Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour lancer rapidement notre EA

Mises à jour régulières

Nous fournissons les paramètres de portefeuille les plus optimisés face aux changements du marché

Support pour Prop Firms

Avant d'acheter, vérifiez les règles et limites de votre Prop Firm, pouvant inclure :

Positions overnight

Trades simultanés

Trading pendant les actualités

Trading à haute fréquence

...

Dans tous les cas, nous vous fournirons le fichier de paramètres correspondant.

Backtest & Guide d'installation

Actif et timeframe de lancement : BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 Actifs tradés : BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Timeframes : EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 Historique de backtest : 900 000 unités (4× l'historique mini de 200 000 unités)

900 000 unités (4× l'historique mini de 200 000 unités) Période testée : Janvier 2019 – Avril 2025, Every Tick

Janvier 2019 – Avril 2025, Every Tick Dépôt minimum/recommandé : $100 / $1000

Avertissement sur les risques