Risk Killer AI MT5
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- 버전: 1.41
- 업데이트됨: 15 12월 2025
- 활성화: 10
Grok AI 지원과 리스크 분산형 비트코인 부스팅 EA로 꾸준한 수익을 창출하세요.
RiskKILLER AI는 주요 변동성 구간을 식별하는 브레이크아웃 스캘핑 알고리즘으로, 5가지 자산에 리스크를 분산시키면서 최적의 리스크 대비 수익 트레이드를 선택합니다.
[ Live Signal ] - [ 전용 그룹 | 버전 MT5 - MT4 ]
이 EA를 선택해야 하는 이유
리스크 분산
- 양방향 트레이딩
- 단기 포지션 보유
- 스톱로스 안전망 사용
- 5가지 상관관계 없는 인기 시장에 트레이드 분산
AI 지원
- Grok3 모델 기반, EA가 리스크 매니저 역할 수행
- 실시간 X/Twitter 및 뉴스 이벤트 감정 분석
- 매일 5개 자산의 변동성 평가
- EA 리스크 설정 조정 권고: "리스크 감소" / "리스크 증가" / "중간 리스크 유지"
백테스팅의 최고 윤리 및 엄격한 기준
- 생략 없는 100% 정성적 데이터
- 과거 스톱로스/테이크프로핏 조작 없음
- 과적합 없음
신뢰할 수 있는 라이브 성능
- 검증된 워크포워드 및 몬테카를로 시뮬레이션
즉각적이고 지속적인 지원
- 경험 수준에 관계없이 당사 EA로 즉시 시장 진입 지원
정기적인 업데이트
- 시장 변화에 따라 최적화된 포트폴리오 프리셋 제공
프롭 펌 지원
구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:
- 야간 포지션 보유
- 동시 트레이드
- 뉴스 중 트레이딩
- 고빈도 트레이딩
- ...
모든 경우에 해당 세트 파일을 제공해 드립니다.
백테스트 & 설정 가이드
- EA 시작 자산 및 시간 프레임: BTCUSD | M1
- 거래 자산: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- 시간 프레임: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- 백테스트 기록: 900,000 유닛 (200,000 유닛 미니 백테스트 기록의 4배)
- 테스트 기간: 2019년 1월 – 2025년 4월, Every Tick
- 최소/권장 예치금: $100 / $1000
리스크 경고
- 이 Expert Advisor 구매 전 리스크를 인지하세요
- 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다
- 100% 승률의 트레이딩 시스템은 없습니다
- 알고리즘 구매 시 속지 않는 방법
Great support and robust and profitable EA.