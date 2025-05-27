Risk Killer AI MT5

4.8

Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI, diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin.

RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset.

Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto).

Live Signal ] - [ Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]


Perché scegliere questo EA?

Rendimenti elevati e sostenibili

  • $410.000 di profitto da un deposito di $1000 in 7 anni in modalità rischio medio
  • Gestione del rischio controllata
  • Robustezza al centro

Diversificazione del rischio

  • Operatività in entrambe le direzioni
  • Posizioni mantenute per brevi periodi
  • Utilizzo di uno stop-loss di sicurezza
  • Distribuzione degli trade su 5 mercati popolari non correlati

Assistenza AI

  • Potenziato dal modello Grok3, l'EA agisce come un gestore del rischio
  • Analizza in tempo reale il sentiment su X/Twitter e gli eventi di news
  • Valuta quotidianamente la volatilità dei 5 asset
  • Suggerisce di regolare le impostazioni di rischio: "Riduci il rischio" / "Aumenta il rischio" / "Mantieni rischio medio"

Potenziato da Bitcoin

  • Sfrutta l'enorme volatilità di questo asset per generare crescita
  • Drawdown contenuti grazie alla diversificazione con asset non correlati

Massimi standard etici e rigorosi nel backtesting

  • Dati qualitativi al 100% senza omissioni
  • Nessuna manipolazione di stop-loss o take-profit storici
  • Nessun overfitting

Performance live affidabili

  • Simulazioni walk-forward e Monte Carlo validate

Supporto immediato e costante

  • Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per lanciare subito il nostro EA

Aggiornamenti regolari

  • Forniamo i preset di portafoglio più ottimizzati al mutare del mercato

Supporto per Prop Firm

Prima dell'acquisto, verifica le regole e limitazioni della tua Prop Firm, che potrebbero includere:

  • Posizioni overnight
  • Trade simultanei
  • Trading durante le news
  • Alta frequenza di trading
  • ...

In ogni caso, ti forniremo il file di impostazioni corrispondente.


Backtest & Guida all'installazione

  • Asset e timeframe di avvio: BTCUSD | M1
  • Asset negoziati: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Timeframe: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Storico backtest: 900.000 unità (4× lo storico mini di 200.000 unità)
  • Periodo testato: Gennaio 2019 – Aprile 2025, Every Tick
  • Deposito minimo/consigliato: $100 / $1000

Avvertenza sui rischi

Recensioni 20
asidonio74
85
asidonio74 2025.09.10 08:40 
 

Great support and robust and profitable EA.

Stefan Nydegger
167
Stefan Nydegger 2025.07.17 17:18 
 

It's just a short time since I have this EA, so about the long time performance I cannot say much. Had one trade that closed with a plus. What I can say for sure that Chris is very helpful. I had some basics questions, which he could answer me very promptly. Also there was a minor thing that didn't work how I thought it should. He made some investigations and after a short time I had a solution. So the support is top-notch.

red77lion
22
red77lion 2025.07.15 22:46 
 

I’ve worked with this MT5 expert and the experience has been excellent. Thanks to his help, I was able to pass the 2 evaluation phases of a prop firm without any issues. So far, the EA has been working really well and now I’m looking forward to making my first withdrawal from the funded live account. I’ll keep you updated, but up to this point everything has gone smoothly.

I also want to highlight that the EA support team has always been attentive to any request, responding quickly with clear solutions. This has given me a lot of confidence and peace of mind throughout the process.

I definitely recommend their work and support.

