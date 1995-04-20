🔒 Secured Profits – 本当に確保された利益を即座に表示

各取引で実際にどれだけの利益を保護しているかご存知ですか？

Secured Profits は、保有中のポジションに基づき、ストップロスによって実際に確保された利益の金額をリアルタイムで表示する、MT4用のスマートで強力なインジケーターです。

他のツールと異なり、Secured Profits は単に「見えている」浮動利益やストップで守られている利益を合計するだけではありません。すべてのポジションを総合的に比較し、実際に守られている金額を計算します。たとえば、1つのポジションで $10 利益が確保されていても、他のポジションが -$5 のリスクを抱えていれば、実際に確保されているのは $5 だけであり、それが画面に表示される金額です。

🧠 主な特徴：

💰 すべての未決済ポジションのストップロスを考慮し、 本当に確保された利益 を表示

📉 誤った安心感を排除 し、未保護のリスクを含めた後に残る本当の保護額のみを表示

📍 デフォルトで左下に表示される カスタマイズ可能なラベル をチャート上に表示

🔍 柔軟なフィルタリング ：3つの動作モード すべての取引 （デフォルト）：全てのシンボルとマジックナンバーを含む 現在のシンボルのみ ：現在のチャートシンボルに限定 特定のマジックナンバー ：ユーザーが定義したマジックナンバーでフィルタリング

⚡ プラグアンドプレイ：インジケーターをチャートに適用するだけですぐに機能

🔁 すべての金融商品・時間足に対応

🧩 手動トレーダーにも、自動ストップロス戦略を持つEA戦略にも最適

🔍 動作の仕組み：

選択されたフィルターモード（全て、シンボル、マジック）に従って、すべての未決済ポジションを評価

ストップロスが利益圏内にある場合のみ、 利益が確保された と見なす

保護されていないポジションのリスクを差し引く

リアルタイム更新されるラベルに、最終的な 純利益確保額 を表示

ラベルは左下に表示（初期位置）、自由に移動可能

🎯 対象ユーザー：

トレーリングストップ 、 ブレイクイーブン戦略 、 複数注文管理 を行うトレーダー

複数のシンボルや戦略を管理するEAユーザー

正確な本当に確保された利益を把握したい全ての人（誤解を招く浮動利益ではなく）

トレード管理の曖昧さを排除し、

本当に守られている利益を確認して、より賢い出口戦略を。

➡️ Secured Profits を今すぐあなたのトレードツールに追加しましょう！

secured profits, ストップロス, トレーリングストップ, 利益確保, 自動売買, リスク管理, MT4インジケーター, EA, 利益ロック, 外国為替