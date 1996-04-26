Show secured

🔒 Secured Profits – 실제로 확보된 이익을 즉시 표시

각 거래에서 실제로 얼마나 많은 이익이 보호되고 있는지 알고 계신가요?

Secured Profits는 MT4용으로 설계된 똑똑하고 강력한 인디케이터로, 현재 오픈된 포지션에서 실제로 스톱로스로 확보된 이익 금액을 실시간으로 차트에 표시합니다.

기존의 다른 도구들과 달리, Secured Profits는 단순히 ‘보이는’ 부동 수익이나 일부 포지션의 보호 수익만 계산하지 않습니다. 모든 포지션을 통합적으로 고려하여 실제로 잠금된 금액만을 계산합니다. 예를 들어, 한 포지션이 $10의 이익을 확보했지만 나머지 포지션들이 -$5의 SL 리스크를 가지고 있다면, 실제로 확보된 금액은 $5이며, 이것이 표시됩니다.

🧠 주요 기능:

💰 모든 오픈 포지션의 현재 스톱로스를 고려하여 실제로 확보된 수익 만 계산

📉 잘못된 안도감 제거 – 보호되지 않은 SL 리스크를 제외한 실제 보호 금액만 표시

📍 차트에 표시되는 깔끔하고 사용자 지정 가능한 라벨 , 기본값은 좌측 하단

🔍 유연한 필터링 옵션 – 세 가지 작동 모드: 모든 거래 (기본값): 모든 심볼과 매직 넘버 포함 현재 심볼만 : 현재 차트 심볼에 해당하는 포지션만 포함 특정 매직 넘버 : 사용자가 설정한 매직 넘버로 필터링

⚡ 플러그 앤 플레이 – 차트에 적용하면 즉시 작동

🔁 모든 금융 상품과 시간대에서 사용 가능

🧩 수동 트레이더, 자동 SL 전략을 사용하는 EA에 모두 이상적

🔍 작동 원리:

선택한 필터링 모드(전체, 심볼, 매직)에 따라 모든 포지션 평가

SL이 이익 구간에 위치한 경우에만 잠금 수익 으로 간주

보호되지 않은 SL 리스크를 차감

실시간으로 순잠금이익 을 라벨에 표시

라벨은 기본적으로 좌측 하단에 표시되며 위치 조정 가능

🎯 이런 분들에게 추천합니다:

트레일링 스톱 , 손익분기 전략 , 다중 오더 관리 를 사용하는 트레이더

다중 심볼 및 전략을 운영하는 EA 사용자

단순한 부동 수익이 아닌 정확한 확보 수익을 알고 싶은 모든 분

불확실한 수익 관리에서 벗어나,

실제로 보호된 이익을 확인하고 더 스마트하게 청산하세요.

➡️ 지금 Secured Profits를 사용해보세요!

