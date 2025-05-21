Show secured

🔒 Secured Profits – Affichez instantanément vos gains réellement sécurisés

Savez-vous combien de vos profits sont réellement protégés sur vos trades ouverts ?

Secured Profits est un indicateur intelligent et puissant pour MT4 qui affiche en temps réel le montant exactement sécurisé par les stop loss actuels sur vos positions ouvertes.

Contrairement aux outils classiques, Secured Profits ne se contente pas de montrer les bénéfices flottants ou les trades déjà "lockés". Il prend en compte toutes les positions et calcule uniquement ce qui est réellement protégé.

Par exemple, si une position est sécurisée à hauteur de $10, mais que d'autres SL non sécurisés représentent un risque de $5, alors Secured Profits affichera $5, qui est le montant réellement sécurisé.

🧠 Caractéristiques principales :

💰 Calcule uniquement les profits effectivement garantis par des SL en territoire positif

📉 Évite les fausses impressions de sécurité – en excluant les SL non protégés

📍 Affichage clair via un label personnalisable , en bas à gauche par défaut

🔍 Trois modes de filtrage disponibles : Tous les trades (par défaut) : prend en compte tous les symboles et magic numbers Symbole actuel uniquement : se limite aux positions du symbole affiché Magic number spécifique : affiche uniquement les trades avec le magic number choisi

⚡ Facile à utiliser – se lance instantanément après ajout sur le graphique

🔁 Compatible avec tous les symboles et timeframes

🧩 Idéal pour les traders manuels ou les EAs avec gestion SL automatique

🔍 Fonctionnement :

Analyse les trades selon le mode de filtrage sélectionné

Identifie les positions avec SL au-delà du point d’entrée

Déduit les risques encore exposés par les SL non sécurisés

Affiche en direct le profit net sécurisé

Label positionné en bas à gauche du graphique (modifiable)

🎯 Parfait pour :

Les stratégies avec trailing stop , break-even ou multi-ordres

Les utilisateurs d’EAs multi-symboles et multi-stratégies

Tous ceux qui veulent connaître leur véritable profit sécurisé, pas juste le flottant

Ne laissez plus place au doute,

gardez un œil clair sur ce qui est vraiment sécurisé 🔐

➡️ Essayez Secured Profits maintenant !



