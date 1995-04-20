Show secured

🔒 Secured Profits – Veja instantaneamente os seus lucros realmente assegurados

Sabe quanto lucro está realmente a proteger em cada operação?

Secured Profits é um indicador inteligente e poderoso para MT4 que exibe, em tempo real, o valor monetário exacto do lucro efectivamente assegurado pelos seus stop-losses, com base nas suas operações abertas.

Ao contrário de outras ferramentas, Secured Profits não se limita a somar o lucro flutuante "visível" ou o lucro protegido por stops. Vai mais além, calculando o que está verdadeiramente assegurado ao comparar todas as posições abertas. Por exemplo, se uma operação tem $10 assegurados mas outras estão em risco com um valor de SL de -$5, apenas $5 estão realmente assegurados, e é isso que verá no ecrã.

🧠 Características principais:

💰 Mostra o seu lucro realmente assegurado , tendo em conta os valores actuais de stop-loss em todas as operações abertas

📉 Filtra a falsa sensação de segurança , mostrando apenas o que está realmente protegido após considerar as posições que ainda apresentam risco

📍 Exibe uma etiqueta limpa e personalizável no gráfico , no canto inferior esquerdo por defeito, com posição e estilo controlados pelo utilizador

🔍 Filtragem flexível , com três modos de operação: Todas as operações (por defeito), inclui todos os símbolos e números mágicos Apenas símbolo actual , restringe a visualização às operações no símbolo do gráfico actual Número mágico específico , filtra operações por um ou mais números mágicos definidos pelo utilizador

⚡ Plug and play, basta anexar o indicador e ele começará a funcionar imediatamente

🔁 Compatível com todos os instrumentos de trading e períodos de tempo

🧩 Útil tanto para traders manuais como para estratégias baseadas em EAs com lógica de SL dinâmica

🔍 Como funciona:

Avalia cada operação aberta de acordo com o modo de filtro seleccionado (todas, símbolo, mágico)

Calcula quanto está assegurado pelo stop-loss , apenas se o SL estiver em lucro

Subtrai o risco de SL de qualquer operação que ainda não esteja protegida

Exibe o lucro líquido assegurado final numa etiqueta que se actualiza em tempo real

A etiqueta aparece no canto inferior esquerdo por defeito, mas pode reposicioná-la livremente em qualquer lugar do gráfico

🎯 Para quem é?

Traders que utilizam stops móveis , estratégias de break-even ou sistemas de múltiplas ordens

Utilizadores de EAs que gerem dezenas de operações em diferentes símbolos ou estratégias

Qualquer pessoa que deseje uma visibilidade precisa do lucro realmente assegurado, e não um lucro flutuante enganador

Elimine as suposições na gestão de operações,

veja o que está realmente protegido e tome decisões de saída mais inteligentes.

➡️ Adicione Secured Profits ao seu conjunto de ferramentas de trading hoje mesmo!





secured profits, stop loss, trailing stop, lucros garantidos, controlo de risco, trading automático, indicador MT4, gestão de posições, lucros trancados, EA forex