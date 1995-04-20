Show secured
- Indicadores
- Antonio Franco
- Versão: 1.3
- Atualizado: 22 maio 2025
🔒 Secured Profits – Veja instantaneamente os seus lucros realmente assegurados
Sabe quanto lucro está realmente a proteger em cada operação?
Secured Profits é um indicador inteligente e poderoso para MT4 que exibe, em tempo real, o valor monetário exacto do lucro efectivamente assegurado pelos seus stop-losses, com base nas suas operações abertas.
Ao contrário de outras ferramentas, Secured Profits não se limita a somar o lucro flutuante "visível" ou o lucro protegido por stops. Vai mais além, calculando o que está verdadeiramente assegurado ao comparar todas as posições abertas. Por exemplo, se uma operação tem $10 assegurados mas outras estão em risco com um valor de SL de -$5, apenas $5 estão realmente assegurados, e é isso que verá no ecrã.
🧠 Características principais:
💰 Mostra o seu lucro realmente assegurado, tendo em conta os valores actuais de stop-loss em todas as operações abertas
📉 Filtra a falsa sensação de segurança, mostrando apenas o que está realmente protegido após considerar as posições que ainda apresentam risco
📍 Exibe uma etiqueta limpa e personalizável no gráfico, no canto inferior esquerdo por defeito, com posição e estilo controlados pelo utilizador
🔍 Filtragem flexível, com três modos de operação:
Todas as operações (por defeito), inclui todos os símbolos e números mágicos
Apenas símbolo actual, restringe a visualização às operações no símbolo do gráfico actual
Número mágico específico, filtra operações por um ou mais números mágicos definidos pelo utilizador
⚡ Plug and play, basta anexar o indicador e ele começará a funcionar imediatamente
🔁 Compatível com todos os instrumentos de trading e períodos de tempo
🧩 Útil tanto para traders manuais como para estratégias baseadas em EAs com lógica de SL dinâmica
🔍 Como funciona:
Avalia cada operação aberta de acordo com o modo de filtro seleccionado (todas, símbolo, mágico)
Calcula quanto está assegurado pelo stop-loss, apenas se o SL estiver em lucro
Subtrai o risco de SL de qualquer operação que ainda não esteja protegida
Exibe o lucro líquido assegurado final numa etiqueta que se actualiza em tempo real
A etiqueta aparece no canto inferior esquerdo por defeito, mas pode reposicioná-la livremente em qualquer lugar do gráfico
🎯 Para quem é?
Traders que utilizam stops móveis, estratégias de break-even ou sistemas de múltiplas ordens
Utilizadores de EAs que gerem dezenas de operações em diferentes símbolos ou estratégias
Qualquer pessoa que deseje uma visibilidade precisa do lucro realmente assegurado, e não um lucro flutuante enganador
Elimine as suposições na gestão de operações,
veja o que está realmente protegido e tome decisões de saída mais inteligentes.
➡️ Adicione Secured Profits ao seu conjunto de ferramentas de trading hoje mesmo!