HedgingMartingale

4.8

HedgingMartingale EA

Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os resultados de otimização forneceram desempenho bem-sucedido em instrumentos como Fx, Ouro, Ações e Crypto. Instrumentos que tendem a se mover lateralmente são seu pesadelo. Inicia o trading com um ciclo. Abrir o primeiro trade que iniciará o ciclo na posição correta pode eliminar riscos. Portanto, várias estratégias de entrada para iniciar o ciclo foram desenvolvidas e continuam sendo desenvolvidas.

  • Abre posições sistemáticas tanto em direções de compra quanto de venda.
  • Após uma perda, aumenta o tamanho do lote seguindo uma sequência predefinida.
  • Minimiza perdas fechando automaticamente posições na direção oposta.

Exemplo de ciclo de trading:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

O primeiro trade aberto inicia um ciclo. As regras no arquivo de configuração só se aplicam a este primeiro trade e o primeiro trade só pode ser parado usando o recurso Freeze ou limite de posição. O ciclo termina quando a última posição fecha com lucro. No entanto, se o saldo for insuficiente ou o limite de posição estiver cheio, perdas críticas podem vir.

As entradas padrão são preparadas para XAUUSD!  (depósito mínimo de $6000, alavancagem 500x)

Se você quiser obter arquivos de configuração otimizados para instrumentos BTCUSD, XAUUSD e FX , por favor envie uma mensagem para o desenvolvedor.  Download

Para conhecer meu produto pago mais profissional: VolumeHedger


Características do EA

Opções Avançadas de Trading:

  • Take Profit Especial para Primeira Posição:
    Você pode aumentar a probabilidade de ganhar definindo um Take Profit mais baixo nos primeiros trades.
  • Controle de Spread:
    Você pode prevenir más execuções de ordens definindo um limite máximo de spread.
  • Spread Crítico:
    Se o spread se ampliar demais durante o ciclo atual, o EA congela o ciclo e continua trading assim que o spread volta ao normal.

Recurso de Uso Multi-Par e Multi-EA:

Se você quiser prevenir entrar em um novo trade enquanto há uma posição aberta, insira a lista de Magic Number dos EAs a serem bloqueados (por exemplo: 12345,65431,34123 ).
Este recurso é usado apenas para prevenir o primeiro trade do ciclo. Também permite que outros EAs abram trades sequencialmente. Desta forma, não afeta negativamente o valor de drawdown. 
Em novas versões, este recurso será desenvolvido da seguinte forma; agora quando entrar em uma posição Buy, entrará em trading de forma a não bloquear uma posição Sell em outro instrumento. Além disso, se você não quiser que bloqueie posições Buy->Buy ou Sell->Sell, será possível.

  • Blocked Magic Numbers

Multiplicador de Volume Dinâmico:

Nosso objetivo é aumentar automaticamente o número de trades, não o tamanho do lote dos trades abertos, conforme seu capital aumenta. Isso torna mais fácil gerenciar trades sem atingir o limite de lotes do corretor. Em ambientes multi-EA, é recomendado usar o modo Equity-Based.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Nota: Para que os cálculos de volume sejam corretos, combine o parâmetro Initial Balance com seu saldo inicial.

Estratégias de Entrada de Posição:

Múltiplas opções de estratégia são oferecidas para flexibilidade máxima ao abrir a primeira posição em um ciclo. Como iniciar o ciclo quando a tendência é forte eliminará riscos, estratégias foram desenvolvidas sobre este tópico e tentaram ser apresentadas como uma lista seletiva.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Controle de Permissões de Tempo:

A força da tendência é diferente a cada hora do dia; se desejar, pode restringir o trading a certos dias e intervalos de tempo. Insira os dias que não quer fazer trading com números (por exemplo, 1,2,3,4) 6 e 7 (Sábado, Domingo) estão automaticamente fechados. Trading por horas: Especifique as horas de trading permitidas no formato HH:MM–HH:MM (por exemplo, 03:30–21:30 ou 21:30–03:00 )

Nota: O EA previne abrir a primeira posição do ciclo nos primeiros 75 minutos de cada dia de trading.

Configuração de Proteção de Gap:

Se verdadeiro, ao carregar trades durante o fim de semana, aplica um trade de hedge abrindo um novo trade na direção oposta da direção aberta. Isso impedirá você de perder dinheiro com o grande gap que pode ocorrer quando você acordar na segunda-feira. Remove o trade de hedge na segunda-feira no horário que você especificar e permite continuar de onde parou no ciclo. Se o trade de hedge fechar com lucro e perda, atualizará adequadamente os valores tp e sl do trade original. 
Graças a esta configuração, você pode incluir com segurança a sexta-feira na seção de permissões de dias úteis. 

Configuração de Tempo de Descanso do Mercado:

Temporizadores de espera que previnem a reabertura imediata de trades após movimentos voláteis:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Espera um certo número de velas (por exemplo, 6 velas no gráfico H1) após a última posição fechar.
  • After First Trade Pending Timer:
    Assim que o primeiro trade do ciclo é completado, entra em espera para um novo ciclo, atrasando o início do ciclo.

Sistema de Congelamento de Trading:

Como o nome sugere, é projetado para congelar o ciclo e reiniciá-lo. Quando você inicia um ciclo, se este ciclo abrir novos trades sem ganhar lucro, o tamanho do volume dos trades abertos aumentará, então é uma opção útil se você quiser transferir o risco para a próxima estratégia de entrada. Por exemplo, se 4 trades forem abertos e você não quiser forçar mais sua sorte, é um recurso que você amará se quiser transferir para a próxima estratégia de entrada.
Quando você torna verdadeiro o sistema Freeze Trades, o EA pode realizar o seguinte:

  • Para trades temporariamente e congela o ciclo.
  • Reinicia trades com a mesma progressão de lotes quando as condições são adequadas.
  • Opções de direção de tendência ao iniciar o ciclo: {Seguir a tendência, Continuar na mesma direção, Continuar na direção oposta}

Exemplo: No trading XAUUSD, 4 trades foram feitos e o lote cresceu, então veio o feriado do mercado e nenhum movimento é esperado. Se Freeze Trading estiver ativo, se um limite de 4 trades for inserido previne abrir mais posições e reinicia o ciclo com o último tamanho de lote que deixou após o feriado.

Proteção de Feriados Bancários:

Durante períodos de feriados, o equilíbrio comprador-vendedor é perturbado e movimentos laterais imprevisíveis podem ocorrer. Se você quiser proibir abrir a primeira posição em um ciclo em certos dias antes/depois de feriados, pode definir quantos dias o trading não será feito.

Exemplo: não entrar no ciclo de trading 2 dias antes do feriado ou 2 dias após o feriado

  • O banco de dados de feriados contém dados de feriados USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY entre 2022–2025.

Ajuste Dinâmico de Pips:

Os valores TP e Distance são automaticamente ajustados conforme o preço do mercado muda. Ideal especialmente para XAUUSD. Pode ser útil usar ao trabalhar em backtests de longo prazo.
Como um aumento ou diminuição de valor de 1% do gráfico de 5 anos atrás não corresponderá aos valores de pontos de hoje, você pode encontrar a resposta para a pergunta de como dar dinamicamente valores de entrada afeta o resultado neste recurso.

  • Baseline Price: Ponto de preço de referência.
  • Price Interval: Limiar de mudança de preço (por exemplo, 200).
  • Percentage: A taxa a ser aplicada quando o preço muda este limiar (por exemplo, 10%).

Exemplo: Se o ouro subir de $3.000 para $3.300 e Distance for 1.300 pontos, Percentage for 10%, Distance é automaticamente ajustado para 1.430 pontos.

Informação interessante: Como resultado dos testes, notei isso. O custo da onça de ouro declarado pelas empresas de ouro está em torno de $1600. O preço de venda atual está em torno de $3200. A diferença é $1600. Quando defini a configuração de mudança de preço para $200 e a mudança percentual para 13%, percebi que havia encontrado o valor ótimo. 


Recomendações de Uso

Otimize parâmetros de entrada para cada instrumento:

  1. Defina valores Distance e Take Profit iguais ou próximos (ex.: 1.200 pontos e 900 pontos).
  2. Otimize e use o recurso Freeze Trading.
  3. Dê ao mercado 6–12 horas de descanso tornando "True" o recurso After Trade Timer.
  4. Defina Dynamic Volume Multiplier para crescimento de saldo composto.
  5. Teste o recurso Dynamic Pips para ajuste de pips em testes de longo prazo (especialmente para XAUUSD).
  6. Use o filtro Bank Holiday para evitar trading em más condições de mercado.
  7. Você pode instalar este EA em múltiplos pares e usar a lista Blocked Magic para entrar em trades mais frequentemente
  8. Tente ativar o recurso (Gap Protection) para evitar gaps de fim de semana

Você não precisa fazer otimização ATR em instrumentos FX; o recurso ATR está temporariamente desabilitado.

Calcule cuidadosamente a quantidade de saldo necessária. Em versões futuras, o saldo de que você precisa será calculado e exibido no gráfico.


Sobre o Desenvolvedor

Completou 10 anos em sua carreira de desenvolvimento de software. Como entusiasta de finanças e matemática, tem paixão por desenvolver robôs de trading baseados em algoritmos há mais de 2 anos. Acredita que é o arquiteto de muitos algoritmos e estratégias que desenvolveu e os desenvolveu, mas ficou desapontado quando encontrou algoritmos similares no mercado. Ainda assim, continua a desenvolver com orgulho de ter essa habilidade.  Acredita que fornecer gratuitamente os robôs que desenvolve em vez de vendê-los diretamente contribuirá mais para seu desenvolvimento. Dá grande importância ao seu feedback e sugestões.

Se você gosta dos meus robôs e quer ser informado sobre novos recursos, junte-se ao meu canal: Furkan's Robots



Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Responder ao comentário