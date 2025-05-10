HedgingMartingale EA

Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os resultados de otimização forneceram desempenho bem-sucedido em instrumentos como Fx, Ouro, Ações e Crypto. Instrumentos que tendem a se mover lateralmente são seu pesadelo. Inicia o trading com um ciclo. Abrir o primeiro trade que iniciará o ciclo na posição correta pode eliminar riscos. Portanto, várias estratégias de entrada para iniciar o ciclo foram desenvolvidas e continuam sendo desenvolvidas.

Abre posições sistemáticas tanto em direções de compra quanto de venda.

Após uma perda, aumenta o tamanho do lote seguindo uma sequência predefinida.

Minimiza perdas fechando automaticamente posições na direção oposta.

Exemplo de ciclo de trading:

0.02 SELL

0.04 BUY

0.08 SELL

0.16 BUY

0.32 SELL

...

O primeiro trade aberto inicia um ciclo. As regras no arquivo de configuração só se aplicam a este primeiro trade e o primeiro trade só pode ser parado usando o recurso Freeze ou limite de posição. O ciclo termina quando a última posição fecha com lucro. No entanto, se o saldo for insuficiente ou o limite de posição estiver cheio, perdas críticas podem vir.

As entradas padrão são preparadas para XAUUSD! (depósito mínimo de $6000, alavancagem 500x)

Características do EA



Opções Avançadas de Trading:

Take Profit Especial para Primeira Posição:

Você pode aumentar a probabilidade de ganhar definindo um Take Profit mais baixo nos primeiros trades.

Controle de Spread:

Você pode prevenir más execuções de ordens definindo um limite máximo de spread.

Você pode prevenir más execuções de ordens definindo um limite máximo de spread.

Você pode prevenir más execuções de ordens definindo um limite máximo de spread. Spread Crítico:

Se o spread se ampliar demais durante o ciclo atual, o EA congela o ciclo e continua trading assim que o spread volta ao normal.

Recurso de Uso Multi-Par e Multi-EA:

Se você quiser prevenir entrar em um novo trade enquanto há uma posição aberta, insira a lista de Magic Number dos EAs a serem bloqueados (por exemplo: 12345,65431,34123 ).

Este recurso é usado apenas para prevenir o primeiro trade do ciclo. Também permite que outros EAs abram trades sequencialmente. Desta forma, não afeta negativamente o valor de drawdown.

Em novas versões, este recurso será desenvolvido da seguinte forma; agora quando entrar em uma posição Buy, entrará em trading de forma a não bloquear uma posição Sell em outro instrumento. Além disso, se você não quiser que bloqueie posições Buy->Buy ou Sell->Sell, será possível.

Blocked Magic Numbers

Multiplicador de Volume Dinâmico:

Nosso objetivo é aumentar automaticamente o número de trades, não o tamanho do lote dos trades abertos, conforme seu capital aumenta. Isso torna mais fácil gerenciar trades sem atingir o limite de lotes do corretor. Em ambientes multi-EA, é recomendado usar o modo Equity-Based.

Balance-based

Equity-based

Nota: Para que os cálculos de volume sejam corretos, combine o parâmetro Initial Balance com seu saldo inicial.

Estratégias de Entrada de Posição:

Múltiplas opções de estratégia são oferecidas para flexibilidade máxima ao abrir a primeira posição em um ciclo. Como iniciar o ciclo quando a tendência é forte eliminará riscos, estratégias foram desenvolvidas sobre este tópico e tentaram ser apresentadas como uma lista seletiva.

Candle Direction + ATR

ADX Indicator

Controle de Permissões de Tempo:

A força da tendência é diferente a cada hora do dia; se desejar, pode restringir o trading a certos dias e intervalos de tempo. Insira os dias que não quer fazer trading com números (por exemplo, 1,2,3,4) 6 e 7 (Sábado, Domingo) estão automaticamente fechados. Trading por horas: Especifique as horas de trading permitidas no formato HH:MM–HH:MM (por exemplo, 03:30–21:30 ou 21:30–03:00 )

Nota: O EA previne abrir a primeira posição do ciclo nos primeiros 75 minutos de cada dia de trading.

Configuração de Proteção de Gap:

Se verdadeiro, ao carregar trades durante o fim de semana, aplica um trade de hedge abrindo um novo trade na direção oposta da direção aberta. Isso impedirá você de perder dinheiro com o grande gap que pode ocorrer quando você acordar na segunda-feira. Remove o trade de hedge na segunda-feira no horário que você especificar e permite continuar de onde parou no ciclo. Se o trade de hedge fechar com lucro e perda, atualizará adequadamente os valores tp e sl do trade original.

Graças a esta configuração, você pode incluir com segurança a sexta-feira na seção de permissões de dias úteis.

Configuração de Tempo de Descanso do Mercado:

Temporizadores de espera que previnem a reabertura imediata de trades após movimentos voláteis:

After Last Trade Pending Timer:

Espera um certo número de velas (por exemplo, 6 velas no gráfico H1) após a última posição fechar.

After First Trade Pending Timer:

Assim que o primeiro trade do ciclo é completado, entra em espera para um novo ciclo, atrasando o início do ciclo.

Assim que o primeiro trade do ciclo é completado, entra em espera para um novo ciclo, atrasando o início do ciclo.

Sistema de Congelamento de Trading:

Como o nome sugere, é projetado para congelar o ciclo e reiniciá-lo. Quando você inicia um ciclo, se este ciclo abrir novos trades sem ganhar lucro, o tamanho do volume dos trades abertos aumentará, então é uma opção útil se você quiser transferir o risco para a próxima estratégia de entrada. Por exemplo, se 4 trades forem abertos e você não quiser forçar mais sua sorte, é um recurso que você amará se quiser transferir para a próxima estratégia de entrada.

Quando você torna verdadeiro o sistema Freeze Trades, o EA pode realizar o seguinte:

Para trades temporariamente e congela o ciclo.

Reinicia trades com a mesma progressão de lotes quando as condições são adequadas.

Opções de direção de tendência ao iniciar o ciclo: {Seguir a tendência, Continuar na mesma direção, Continuar na direção oposta}

Exemplo: No trading XAUUSD, 4 trades foram feitos e o lote cresceu, então veio o feriado do mercado e nenhum movimento é esperado. Se Freeze Trading estiver ativo, se um limite de 4 trades for inserido previne abrir mais posições e reinicia o ciclo com o último tamanho de lote que deixou após o feriado.

Proteção de Feriados Bancários:

Durante períodos de feriados, o equilíbrio comprador-vendedor é perturbado e movimentos laterais imprevisíveis podem ocorrer. Se você quiser proibir abrir a primeira posição em um ciclo em certos dias antes/depois de feriados, pode definir quantos dias o trading não será feito.

Exemplo: não entrar no ciclo de trading 2 dias antes do feriado ou 2 dias após o feriado



O banco de dados de feriados contém dados de feriados USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY entre 2022–2025.

Ajuste Dinâmico de Pips:

Os valores TP e Distance são automaticamente ajustados conforme o preço do mercado muda. Ideal especialmente para XAUUSD. Pode ser útil usar ao trabalhar em backtests de longo prazo.

Como um aumento ou diminuição de valor de 1% do gráfico de 5 anos atrás não corresponderá aos valores de pontos de hoje, você pode encontrar a resposta para a pergunta de como dar dinamicamente valores de entrada afeta o resultado neste recurso.

Baseline Price: Ponto de preço de referência.

Price Interval: Limiar de mudança de preço (por exemplo, 200).

Percentage: A taxa a ser aplicada quando o preço muda este limiar (por exemplo, 10%).

Exemplo: Se o ouro subir de $3.000 para $3.300 e Distance for 1.300 pontos, Percentage for 10%, Distance é automaticamente ajustado para 1.430 pontos.

Informação interessante: Como resultado dos testes, notei isso. O custo da onça de ouro declarado pelas empresas de ouro está em torno de $1600. O preço de venda atual está em torno de $3200. A diferença é $1600. Quando defini a configuração de mudança de preço para $200 e a mudança percentual para 13%, percebi que havia encontrado o valor ótimo.

Recomendações de Uso

Otimize parâmetros de entrada para cada instrumento:

Defina valores Distance e Take Profit iguais ou próximos (ex.: 1.200 pontos e 900 pontos). Otimize e use o recurso Freeze Trading. Dê ao mercado 6–12 horas de descanso tornando "True" o recurso After Trade Timer. Defina Dynamic Volume Multiplier para crescimento de saldo composto. Teste o recurso Dynamic Pips para ajuste de pips em testes de longo prazo (especialmente para XAUUSD). Use o filtro Bank Holiday para evitar trading em más condições de mercado. Você pode instalar este EA em múltiplos pares e usar a lista Blocked Magic para entrar em trades mais frequentemente Tente ativar o recurso (Gap Protection) para evitar gaps de fim de semana

Você não precisa fazer otimização ATR em instrumentos FX; o recurso ATR está temporariamente desabilitado.

Calcule cuidadosamente a quantidade de saldo necessária. Em versões futuras, o saldo de que você precisa será calculado e exibido no gráfico.

Sobre o Desenvolvedor

Completou 10 anos em sua carreira de desenvolvimento de software. Como entusiasta de finanças e matemática, tem paixão por desenvolver robôs de trading baseados em algoritmos há mais de 2 anos. Acredita que é o arquiteto de muitos algoritmos e estratégias que desenvolveu e os desenvolveu, mas ficou desapontado quando encontrou algoritmos similares no mercado. Ainda assim, continua a desenvolver com orgulho de ter essa habilidade. Acredita que fornecer gratuitamente os robôs que desenvolve em vez de vendê-los diretamente contribuirá mais para seu desenvolvimento. Dá grande importância ao seu feedback e sugestões.

