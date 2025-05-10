HedgingMartingale EA

推奨口座：高レバレッジスタンダード、ECN、Raw；セント；プロップファーム

このEAは、マルチンゲール戦略とヘッジングおよびインテリジェントリスク管理を組み合わせた取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測できない強い市場状況で安定したパフォーマンスを提供するように設計されています。適切なセットファイルを使用すると、任意の金融商品で動作できます。最適化結果は、Fx、ゴールド、株式、暗号通貨などの金融商品で成功したパフォーマンスを提供しました。横ばいに動く傾向のある金融商品は悪夢です。サイクルで取引を開始します。サイクルを開始する最初の取引を正しいポジションで開くことで、リスクを排除できます。そのため、さまざまなサイクル開始エントリー戦略が開発され、開発が続けられています。

買いと売り両方向で系統的にポジションを開きます。

損失後、事前定義されたシーケンスに従ってロットサイズを増やします。

反対方向のポジションを自動的に閉じることで損失を最小化します。

取引サイクルの例：

0.02 SELL

0.04 BUY

0.08 SELL

0.16 BUY

0.32 SELL

...

開いた最初の取引がサイクルを開始します。セットファイルのルールはこの最初の取引にのみ適用され、最初の取引はフリーズ機能またはポジション制限を使用してのみ停止できます。サイクルは最後のポジションが利益で閉じたときに終了します。ただし、残高が不十分であるか、ポジション制限がいっぱいの場合、重大な損失が発生する可能性があります。

デフォルト入力はXAUUSD用に準備されています！ ( 最低入金額6000ドル、レバレッジ500倍 )

BTCUSD、XAUUSDおよびFX金融商品用の最適化されたセットファイルを取得したい場合は、開発者にメッセージを送信してください。 Download より専門的な有料商品をご覧になるには：VolumeHedger

高度な取引オプション：

最初のポジション専用テイクプロフィット：

最初の取引でより低いテイクプロフィットを設定することで、勝利の確率を高めることができます。

スプレッドコントロール：

最大スプレッド制限を設定することで、悪い注文執行を防ぐことができます。

クリティカルスプレッド：

現在のサイクル中にスプレッドが広がりすぎると、EAはサイクルをフリーズし、スプレッドが正常に戻ると取引を続行します。

マルチペア＆マルチEA使用機能：

オープンポジションがある間に新しい取引に入ることを防ぎたい場合は、ブロックするEAのマジックナンバーリストを入力してください（例：12345,65431,34123）。

この機能は、サイクルの最初の取引を防ぐためにのみ使用されます。また、他のEAが順次取引を開くことも可能にします。この方法で、ドローダウン値に悪影響を与えません。

新しいバージョンでは、この機能は次のように開発されます；今では買いポジションに入るとき、別の金融商品での売りポジションをブロックしないような方法で取引に入ります。また、買い→買いまたは売り→売りポジションをブロックしたくない場合は、可能になります。

Blocked Magic Numbers

動的ボリューム乗数：

私たちの目標は、資本が増加するにつれて、開いた取引のロットサイズではなく、取引数を自動的に増やすことです。これにより、ブローカーのロット制限に達することなく取引を管理することが容易になります。マルチEA環境では、Equity-Basedモードの使用が推奨されます。

Balance-based

Equity-based

注意：ボリューム計算が正しくなるように、Initial Balanceパラメーターを開始残高と一致させてください。

ポジションエントリー戦略：

サイクルで最初のポジションを開くときの最大限の柔軟性のために、複数の戦略オプションが提供されています。トレンドが強いときにサイクルを開始することでリスクを排除するため、このトピックについて戦略が開発され、選択リストとして提示されています。

Candle Direction + ATR

ADX Indicator

時間許可制御：

トレンドの強さは1日の各時間で異なります；希望する場合は、特定の日と時間間隔で取引を制限できます。 取引したくない日を数字で入力してください（例：1,2,3,4）6と7（土曜日、日曜日）は自動的に閉じられます。 時間別取引：許可された取引時間をHH:MM–HH:MM形式で指定してください（例：03:30–21:30または21:30–03:00）

注意： EAは各取引日の最初の75分間でサイクルの最初のポジションを開くことを防ぎます。

ギャップ保護設定：

真の場合、週末に取引を持ち越すとき、開いている方向の反対方向に新しい取引を開くことでヘッジ取引を適用します。これにより、月曜日に目覚めたときに発生する可能性のある大きなギャップでお金を失うことを防ぎます。指定した時間に月曜日にヘッジ取引を削除し、サイクルで中断したところから続行できます。ヘッジ取引が利益と損失で閉じる場合、元の取引のtpとsl値を適切に更新します。

この設定のおかげで、平日許可セクションに金曜日を安全に含めることができます。

市場休息時間設定：

ボラティルな動きの後に取引を即座に再開することを防ぐ待機タイマー：

After Last Trade Pending Timer：

最後のポジションが閉じた後、特定の数のローソク足（例：H1チャートで6本のローソク足）を待ちます。

最後のポジションが閉じた後、特定の数のローソク足（例：H1チャートで6本のローソク足）を待ちます。 After First Trade Pending Timer：

サイクルの最初の取引が完了するとすぐに、新しいサイクルのために待機状態に入り、サイクル開始を遅らせます。

フリーズ取引システム：

名前が示すように、サイクルをフリーズして再開するように設計されています。サイクルを開始するとき、このサイクルが利益を得ることなく新しい取引を開く場合、開いた取引のボリュームサイズが増加するため、リスクを次のエントリー戦略に転送したい場合に便利なオプションです。例えば、4つの取引が開かれ、これ以上運を試したくない場合、次のエントリー戦略に転送したい場合に愛する機能です。

Freeze Tradesシステムを真にすると、EAは以下を実行できます：

一時的に取引を停止し、サイクルをフリーズします。

条件が適切なときに同じロット進行で取引を再開します。

サイクル開始時のトレンド方向オプション：{トレンドをフォロー、同じ方向で続行、反対方向で続行}

例：XAUUSD取引で4つの取引が行われ、ロットが成長し、その後市場の休日が来て動きが期待されません。Freeze Tradingがアクティブな場合、4つの取引の制限が入力されると さらなるポジションの開設を防ぎ、休日後に最後に残したロットサイズでサイクルを再開します。

銀行休日保護：

休日期間中、買い手と売り手のバランスが崩れ、予測不可能な横ばい動きが発生する可能性があります。休日前後の特定の日にサイクルで最初のポジションを開くことを禁止したい場合は、何日間取引を行わないかを設定できます。

例：休日の2日前または休日の2日後に取引サイクルに入らない



休日データベースには、2022年から2025年までのUSD、EUR、GBP、JPY、CAD、CHF、AUD、NZD、CNYの休日データが含まれています。

動的ピップス調整：

TPとDistance値は、市場価格が変化すると自動的に調整されます。特にXAUUSDに理想的です。長期バックテストで作業するときに使用すると便利です。

5年前のチャートの1％の価値増加または減少は今日のポイント値と一致しないため、入力値を動的に与えることが結果にどのように影響するかという質問の答えをこの機能で見つけることができます。

Baseline Price：参照価格ポイント。

Price Interval：価格変化閾値（例：200）。

Percentage：価格がこの閾値を変更するときに適用される率（例：10％）。

例：金が$3,000から$3,300に上昇し、Distanceが1,300ポイント、Percentageが10％の場合、Distanceは自動的に1,430ポイントに調整されます。

興味深い情報：テストの結果、これに気づきました。金企業が宣言する金オンスコストは約$1600です。現在の販売価格は約$3200です。差は$1600です。価格変化設定を$200に、パーセント変化を13％に設定したとき、最適値を見つけたことに気づきました。

使用推奨事項

各金融商品のエントリーパラメーターを最適化してください：

DistanceとTake Profit値を同じまたは近くに設定してください（例：1,200ポイントと900ポイント）。 Freeze Trading機能を最適化して使用してください。 After Trade Timer機能を「True」にして市場に6-12時間の休息を与えてください。 複利残高成長のためにDynamic Volume Multiplierを設定してください。 長期テストでピップス調整のためにDynamic Pips機能をテストしてください（特にXAUUSD用）。 悪い市場状況での取引を避けるためにBank Holidayフィルターを使用してください。 このEAを複数のペアにインストールし、Blocked Magicリストを使用してより頻繁に取引に入ることができます 週末ギャップを避けるために（Gap Protection）機能の有効化を試してください

FX金融商品でATR最適化を行う必要はありません；ATR機能は一時的に無効になっています。

必要な残高額を慎重に計算してください。将来のバージョンでは、必要な残高が計算されてチャートに表示されます。

開発者について

ソフトウェア開発キャリアで10年を完了しました。金融と数学の愛好家として、2年以上にわたってアルゴリズムベースの取引ロボットの開発に情熱を持っています。開発した多くのアルゴリズムと戦略の建築家であると信じて開発してきましたが、市場で類似のアルゴリズムに遭遇したときに失望しました。それでも、この能力を持っていることを誇りに思って開発を続けています。 開発したロボットを直接販売するのではなく無料で提供することが、それらの開発により多く貢献すると信じています。あなたのフィードバックと提案を非常に重視しています。





