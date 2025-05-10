HedgingMartingale

4.8

HedgingMartingale EA

Cuentas recomendadas: Estándar de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Este EA es un algoritmo de trading que combina cobertura y gestión inteligente de riesgos con la estrategia Martingale. Está diseñado para proporcionar un rendimiento estable en condiciones de mercado fuertes donde no puedes predecir la dirección de la tendencia. Cuando se usa un archivo de configuración apropiado, puede funcionar en cualquier instrumento. Los resultados de optimización han proporcionado un rendimiento exitoso en instrumentos como Fx, Oro, Acciones y Crypto. Los instrumentos que tienden a moverse lateralmente son su pesadilla. Comienza el trading con un ciclo. Abrir la primera operación que iniciará el ciclo en la posición correcta puede eliminar los riesgos. Por lo tanto, varias estrategias de entrada para iniciar el ciclo han sido desarrolladas y continúan siendo desarrolladas.

  • Abre posiciones sistemáticas tanto en direcciones de compra como de venta.
  • Después de una pérdida, aumenta el tamaño del lote siguiendo una secuencia predefinida.
  • Minimiza las pérdidas cerrando automáticamente posiciones en la dirección opuesta.

Ejemplo de ciclo de trading:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

La primera operación abierta inicia un ciclo. Las reglas en el archivo de configuración solo se aplican a esta primera operación y la primera operación solo puede detenerse usando la función Freeze o el límite de posición. El ciclo termina cuando la última posición se cierra con ganancia. Sin embargo, si el saldo es insuficiente o el límite de posición está lleno, pueden venir pérdidas críticas.

¡Las entradas predeterminadas están preparadas para XAUUSD!  (depósito mínimo $6000, apalancamiento 500x)

Si quieres obtener archivos de configuración optimizados para instrumentos BTCUSD, XAUUSD y FX , por favor envía un mensaje al desarrollador.  Download

Para explorar mi producto de pago más profesional: VolumeHedger


Características del EA

Opciones de Trading Avanzadas:

  • Take Profit Especial para Primera Posición:
    Puedes aumentar la probabilidad de ganar estableciendo un Take Profit más bajo en las primeras operaciones.
  • Control de Spread:
    Puedes prevenir malas ejecuciones de órdenes estableciendo un límite máximo de spread.
  • Spread Crítico:
    Si el spread se amplía demasiado durante el ciclo actual, el EA congela el ciclo y continúa operando tan pronto como el spread vuelve a la normalidad.

Característica de Uso Multi-Par y Multi-EA:

Si quieres prevenir entrar en una nueva operación mientras hay una posición abierta, ingresa la lista de Magic Number de EAs a bloquear (por ejemplo: 12345,65431,34123 ).
Esta característica solo se usa para prevenir la primera operación del ciclo. También permite que otros EAs abran operaciones secuencialmente. De esta manera, no afecta negativamente el valor de drawdown. 
En nuevas versiones, esta característica se desarrollará de la siguiente manera; ahora cuando entre en una posición Buy, entrará en trading de tal manera que no bloqueará una posición Sell en otro instrumento. Además, si no quieres que bloquee posiciones Buy->Buy o Sell->Sell, será posible.

  • Blocked Magic Numbers

Multiplicador de Volumen Dinámico:

Nuestro objetivo es aumentar automáticamente el número de operaciones, no el tamaño del lote de las operaciones abiertas, a medida que tu capital aumenta. Esto hace más fácil gestionar operaciones sin alcanzar el límite de lotes del broker. En entornos multi-EA, se recomienda usar el modo Equity-Based.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Nota: Para que los cálculos de volumen sean correctos, iguala el parámetro Initial Balance con tu saldo inicial.

Estrategias de Entrada de Posición:

Se ofrecen múltiples opciones de estrategia para máxima flexibilidad al abrir la primera posición en un ciclo. Dado que iniciar el ciclo cuando la tendencia es fuerte eliminará los riesgos, se han desarrollado estrategias sobre este tema y se ha tratado de presentarlas como una lista selectiva.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Control de Permisos de Tiempo:

La fuerza de la tendencia es diferente a cada hora del día; si deseas, puedes restringir el trading a ciertos días e intervalos de tiempo. Ingresa los días que no quieres operar con números (por ejemplo, 1,2,3,4) 6 y 7 (Sábado, Domingo) están automáticamente cerrados. Trading por horas: Especifica las horas de trading permitidas en formato HH:MM–HH:MM (por ejemplo, 03:30–21:30 o 21:30–03:00 )

Nota: El EA previene abrir la primera posición del ciclo en los primeros 75 minutos de cada día de trading.

Configuración de Protección de Gap:

Si es verdadero, cuando se llevan operaciones durante el fin de semana, aplica una operación de cobertura abriendo una nueva operación en la dirección opuesta de la dirección abierta. Esto te impedirá perder dinero con el gran gap que puede ocurrir cuando despiertes el lunes. Remueve la operación de cobertura el lunes a la hora que especifiques y te permite continuar desde donde lo dejaste en el ciclo. Si la operación de cobertura se cierra con ganancia y pérdida, actualizará en consecuencia los valores tp y sl de la operación original. 
Gracias a esta configuración, puedes incluir con seguridad el viernes en la sección de permisos de días laborables. 

Configuración de Tiempo de Descanso del Mercado:

Temporizadores de espera que previenen la reapertura inmediata de operaciones después de movimientos volátiles:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Espera un cierto número de velas (por ejemplo, 6 velas en gráfico H1) después de que la última posición se cierre.
  • After First Trade Pending Timer:
    Tan pronto como se complete la primera operación del ciclo, entra en espera para un nuevo ciclo, retrasando el inicio del ciclo.

Sistema de Congelación de Trading:

Como su nombre sugiere, está diseñado para congelar el ciclo y reiniciarlo. Cuando inicias un ciclo, si este ciclo abre nuevas operaciones sin obtener ganancia, el tamaño del volumen de las operaciones abiertas aumentará, por lo que es una opción útil si quieres transferir el riesgo a la siguiente estrategia de entrada. Por ejemplo, si se abren 4 operaciones y no quieres forzar más tu suerte, es una característica que amarás si quieres transferir a la siguiente estrategia de entrada.
Cuando haces verdadero el sistema Freeze Trades, el EA puede realizar lo siguiente:

  • Detiene temporalmente las operaciones y congela el ciclo.
  • Reinicia las operaciones con la misma progresión de lotes cuando las condiciones son adecuadas.
  • Opciones de dirección de tendencia al iniciar el ciclo: {Seguir la tendencia, Continuar en la misma dirección, Continuar en la dirección opuesta}

Ejemplo: En trading de XAUUSD, se hicieron 4 operaciones y el lote creció, luego vino la festividad del mercado y no se espera movimiento. Si Freeze Trading está activo, si se ingresa un límite de 4 operaciones previene abrir más posiciones y reinicia el ciclo con el último tamaño de lote que dejó después de la festividad.

Protección de Festividades Bancarias:

Durante períodos de festividades, el equilibrio comprador-vendedor se interrumpe y pueden ocurrir movimientos laterales impredecibles. Si quieres prohibir abrir la primera posición en un ciclo en ciertos días antes/después de festividades, puedes establecer cuántos días no se hará trading.

Ejemplo: no entrar al ciclo de trading 2 días antes de la festividad o 2 días después de la festividad

  • La base de datos de festividades contiene datos de festividades USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY entre 2022–2025.

Ajuste Dinámico de Pips:

Los valores TP y Distance se ajustan automáticamente cuando cambia el precio del mercado. Ideal especialmente para XAUUSD. Puede ser útil de usar cuando se trabaja en backtests a largo plazo.
Dado que un aumento o disminución del valor del 1% del gráfico de hace 5 años no coincidirá con los valores de puntos de hoy, puedes encontrar la respuesta a la pregunta de cómo dar dinámicamente valores de entrada afecta el resultado en esta característica.

  • Baseline Price: Punto de precio de referencia.
  • Price Interval: Umbral de cambio de precio (por ejemplo, 200).
  • Percentage: La tasa a aplicar cuando el precio cambia este umbral (por ejemplo, 10%).

Ejemplo: Si el oro sube de $3,000 a $3,300 y Distance es 1,300 puntos, Percentage es 10%, Distance se ajusta automáticamente a 1,430 puntos.

Información interesante: Como resultado de las pruebas, noté esto. El costo de la onza de oro declarado por las empresas de oro está alrededor de $1600. El precio de venta actual está alrededor de $3200. La diferencia es $1600. Cuando establecí la configuración de cambio de precio a $200 y el cambio porcentual al 13%, me di cuenta de que encontré el valor óptimo. 


Recomendaciones de Uso

Optimiza los parámetros de entrada para cada instrumento:

  1. Establece los valores Distance y Take Profit iguales o cercanos (ej.: 1,200 puntos y 900 puntos).
  2. Optimiza y usa la característica Freeze Trading.
  3. Dale al mercado 6–12 horas de descanso haciendo "True" la característica After Trade Timer.
  4. Establece Dynamic Volume Multiplier para crecimiento de saldo compuesto.
  5. Prueba la característica Dynamic Pips para ajuste de pips en pruebas a largo plazo (especialmente para XAUUSD).
  6. Usa el filtro Bank Holiday para evitar trading en malas condiciones de mercado.
  7. Puedes instalar este EA en múltiples pares y usar la lista Blocked Magic para entrar en operaciones más frecuentemente
  8. Intenta activar la característica (Gap Protection) para evitar gaps de fin de semana

No necesitas hacer optimización ATR en instrumentos FX; la característica ATR está temporalmente deshabilitada.

Calcula cuidadosamente la cantidad de saldo requerida. En versiones futuras, el saldo que necesitas será calculado y mostrado en el gráfico.


Acerca del Desarrollador

Ha completado 10 años en su carrera de desarrollo de software. Como entusiasta de las finanzas y matemáticas, tiene una pasión por desarrollar robots de trading basados en algoritmos por más de 2 años. Cree que es el arquitecto de muchos algoritmos y estrategias que ha desarrollado y los ha desarrollado, pero se decepcionó cuando encontró algoritmos similares en el mercado. Aún así, continúa desarrollando con orgullo de tener esta habilidad.  Cree que proporcionar gratuitamente los robots que desarrolla en lugar de venderlos directamente contribuirá más a su desarrollo. Otorga gran importancia a tus comentarios y sugerencias.

Si te gustan mis robots y quieres estar informado sobre nuevas características, únete a mi canal: Furkan's Robots



Comentarios 139
meysam hamoleh
29
meysam hamoleh 2025.12.22 16:04 
 

Hello. I want to use your robot on a real account with a capital of 100 dollars. Please send me the correct settings for low timeframes so that I can make a profit. Thank you. meysam.hm60@gmail.com

b2004ross
54
b2004ross 2025.12.03 10:45 
 

I have experimented with US30 and with a few changes to the inputs, I got great results... I can say that this is one of the best I have seen on the market so far... I am grateful to our dear friend "Huseyin" for his efforts in designing it and also for providing it for free, and I wish him continued success.

Jan Kovac
40
Jan Kovac 2025.11.30 16:02 
 

Robot je super. Vyskúšal som ho 3 týždne na demoúčte a teraz som ho spustil na reálnom účte. Zatiaľ to je parada. Veľmi pekne ďakujem. Super práca! Kúpil by som aj VolumeHedger, ale odradzuje ma mesačný poplatok. Radšej by som zaplatil jednorázovo.

Respuesta al comentario