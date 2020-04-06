Экспертный советник CyberOwl MG — это торговая система, основанная на стратегии мартингейла, разработанная для обеспечения гибкости и эффективности в различных рыночных условиях. Высокая настраиваемость позволяет трейдерам адаптировать свой подход в соответствии с индивидуальными потребностями, будь то консервативный или более агрессивный стиль торговли.

Этот советник включает широкий спектр параметров управления рисками, что делает его мощным инструментом для трейдеров с разными уровнями риска. Основные функции:

Опция одновременных покупок и продаж : Настройте возможность одновременного открытия покупок и продаж или ограничьте бота работой в одном направлении до закрытия открытых сделок.

: Настройте возможность одновременного открытия покупок и продаж или ограничьте бота работой в одном направлении до закрытия открытых сделок. Настройка уровня прибыли : Укажите уровень прибыли, при котором сделки должны закрываться.

: Укажите уровень прибыли, при котором сделки должны закрываться. Управление убытками : Определите момент, когда бот будет открывать новые сделки для восстановления убытков в соответствии с вашей стратегией.

: Определите момент, когда бот будет открывать новые сделки для восстановления убытков в соответствии с вашей стратегией. Ограничение одновременных сделок : Установите максимальное количество сделок, которые бот может открыть одновременно.

: Установите максимальное количество сделок, которые бот может открыть одновременно. Опция StopOut: Включите или отключите эту функцию, чтобы остановить всю активность бота при достижении установленного уровня убытков.

Прилагаемые скриншоты демонстрируют трек-рекорд трёх разных счетов, которые использовали этот советник в течение нескольких месяцев, показывая выдающиеся результаты на различных активах. Размеры счетов варьируются: от депозита в 4 000 долларов США до меньшего счета с 1 000 долларов США, что демонстрирует гибкость бота для работы с разными уровнями капитала.

Отказ от ответственности: Хотя CyberOwl MG показал хорошие результаты на указанных счетах, важно отметить, что ни одна торговая система не является безошибочной. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Успех в торговле зависит от множества факторов, включая знания трейдера, рыночные условия и правильное управление рисками. Перед использованием любого советника необходимо провести тщательное исследование и анализ. Ответственное использование и осторожный подход необходимы.



