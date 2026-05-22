Golden DeathStar MT4

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Golden DeathStar EA — эксперт для XAUUSD на таймфрейме M1

Golden DeathStar не создан для того, чтобы поразить вас одним идеальным днём, когда золото идёт по прямой. Он создан, чтобы работать с готовыми пресетами, потому что у него одна-единственная цель: достичь заданного % прибыли в день. Это не советник «для удачных дней» и не робот, который «торгует раз в три дня». Он торгует каждый день — и только до тех пор, пока не достигнет % прибыли согласно выбранному вами пресету.

Цель не в том, чтобы торговать много или мало. Цель одна, чистая и простая: дневная прибыль. Советник работает только до этой отметки. Ни одной сделкой больше, ни одной меньше. В хорошие дни он закрывает цель за 2–3 сделки и пару часов. В плохие дни (а они всегда будут) ему приходится поработать больше. Это единственная причина, по которой он остаётся в рынке. Как только прибыль достигнута — он останавливается до следующего дня.

Мы можем рассказать вам тысячу вещей, но что действительно важно? Важно, чтобы вы увидели всё вживую. Для этого зайдите на наш канал — там вы увидите все счета в реальном времени, проверенные и аудированные. Также можете зайти на наш сайт, где найдёте полную документацию и сами счета.

Канал: https://www.mql5.com/en/channels/prometatrader
MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/178058

Важно: версию для MT4 нельзя протестировать на истории. MetaTrader 4 не даёт достаточного количества тиков, которое даёт MT5 (ровно в два раза меньше), а это советник, который опирается на каждый тик ради экстремального трейлинга. Поэтому протестировать его на истории в MT4 невозможно, и любой результат, который покажет тестер там, НЕ отражает того, как советник работает на самом деле. Если хотите протестировать — скачайте версию для MT5 и тестируйте на ней, либо смотрите счета, работающие вживую.

ЦЕНА

$30 · Копии 1-5 (цена на старте)
$300 · Копии 6-10
$500 · Копии 11-15
$600 · Копии 16-20
.......+$100 за каждые 5 копий


$1.800 · Начиная с копии 76 (финальная цена)

Цена растёт на 100 USD за каждые 5 проданных копий. Тот, кто покупает раньше, фиксирует самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, со всеми будущими обновлениями в комплекте. Аренды не будет, пока не будет достигнута финальная цена.


Настоящая прозрачность, а не маркетинг

Прозрачность — это не говорить «я прозрачный».

  • Прозрачность — это показывать новые счета, открытые с самой первой сделки.
  • Прозрачность — это оставлять Magic Number на виду.
  • Прозрачность — это давать каждому счёту имя его пресета.
  • Прозрачность — это позволять вам видеть реальную просадку с первого дня.
  • Прозрачность — это не прятаться за старым счётом с накопленной прибылью в 1000 %, чтобы прикрыть настоящую просадку.
  • Прозрачность — это дать вам предельно мощного робота и показывать результаты только на новых счетах, без «обращений к ИИ», без Quintum, без Sextum… ничего такого… но, серьёзно, что мы вам ещё расскажем, если вы и так уже всё видели?

С Golden DeathStar вы можете следить за каждым пресетом предельно ясно. Дело не в идеальной кривой. Дело в том, чтобы видеть, что именно делает каждая конфигурация в реальных рыночных условиях.

4 пресета под ваш уровень риска, у каждого своя чёткая цель по дневной прибыли:

Ultra Conservative: цель 1 % в день.
Moderate: цель 2,5 % в день.
Default: цель 5 % в день.
Win Win Accelerator (magic 270000, для еженедельного вывода): цель 5 % в день (и достигает её быстрее).

Ноль отвлекающих факторов: ничего не нужно настраивать, ничего не нужно считать, ничего нельзя сделать неправильно. Просто перетащите советника на график, загрузите пресет — и готово.

Но важно:

  1. Используйте счёт ECN / Raw / Zero. Никогда не Standard, Mini, Micro или Cent.
  2. Наш track record работает на Global Prime (Raw), и мы также ведём его вживую на IC Markets (Raw Spread) и Pepperstone (Razor).
  3. Не знаете, какой выбрать, или ни один не доступен в вашем регионе? Не проблема: найдите любого брокера, который предлагает счёт ECN, Raw или Zero, откройте 2–3 демо, погоняйте один и тот же пресет несколько дней на каждом — и собственными глазами увидите, кто исполняет лучше и даёт лучшую отдачу.

Есть ли минимум для торговли? Нет, минимума нет. Как общую рекомендацию мы называем 500 долларов, но мы тестировали и на счетах в 200 — он тоже отработал отлично. Просто учитывайте, что это зависит от плеча, которое вам даёт брокер, и от пресета, который вы хотите запустить.

Рекомендованный максимум капитала? Нет. Просто посмотрите, как мы рекомендуем распределять капитал между разными пресетами на нашем сайте, во вкладке документации, под заголовком «Recommended capital diversification»: так вы выжмете каждый доллар и сможете управлять капиталом, чтобы запускать даже режим Accelerator без страха. Не пропускайте эту часть!

С Golden DeathStar у вас нет ни одной задачи: ничего изучать, ничего исследовать. Просто смотрите на результаты; и не успеете оглянуться, как купите его, перетащите на XAUUSD M1, загрузите пресет — и готово. Единственное, что нужно проверить, — чтобы Spread по умолчанию (15) был близок к спреду вашего брокера (а так и будет, пока ваш счёт ECN, Raw или Zero). Советник автоматически определяет любой тип брокера и количество знаков после запятой, так что и тут нечего настраивать.

Один-единственный шаг, только в MT4 (фильтр новостей): в MT4 фильтр новостей берёт свой календарь из интернета, поэтому нужно один раз разрешить его URL. Когда вы впервые прикрепляете советника, он сам печатает точный URL во вкладке «Эксперты»: скопируйте его оттуда в Сервис > Настройки > Советники и поставьте галочку «Разрешить WebRequest для указанного URL». Если этого не сделать, при включённом фильтре новостей (значение по умолчанию) советник выдаст ошибку и не будет открывать сделки. Это шаг на 10 секунд, всего один раз, и советник сам подскажет, что именно добавить (это также описано в нашей документации).

После покупки, пожалуйста, напишите нам при малейшем сомнении. Если у вас немного капитала — не переживайте; а если капитала много — не забудьте прочитать «Recommended capital diversification».

Удачи!
Prometatrader


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Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
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4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Фильтр:
Dayna Zephyr
169
Dayna Zephyr 2026.07.24 03:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aleksandr Kiselev
350
Aleksandr Kiselev 2026.06.12 04:53 
 

Это не торговая система. Это рандомайзер, хаотичное открытие сделок.

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