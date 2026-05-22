Golden DeathStar MT4

Golden DeathStar EA — эксперт для XAUUSD на таймфрейме M1

Golden DeathStar не создан для того, чтобы поразить вас одним идеальным днём, когда золото идёт по прямой. Он создан, чтобы работать с готовыми пресетами, потому что у него одна-единственная цель: достичь заданного % прибыли в день. Это не советник «для удачных дней» и не робот, который «торгует раз в три дня». Он торгует каждый день — и только до тех пор, пока не достигнет % прибыли согласно выбранному вами пресету.

Цель не в том, чтобы торговать много или мало. Цель одна, чистая и простая: дневная прибыль. Советник работает только до этой отметки. Ни одной сделкой больше, ни одной меньше. В хорошие дни он закрывает цель за 2–3 сделки и пару часов. В плохие дни (а они всегда будут) ему приходится поработать больше. Это единственная причина, по которой он остаётся в рынке. Как только прибыль достигнута — он останавливается до следующего дня.

Мы можем рассказать вам тысячу вещей, но что действительно важно? Важно, чтобы вы увидели всё вживую. Для этого зайдите на наш канал — там вы увидите все счета в реальном времени, проверенные и аудированные. Также можете зайти на наш сайт, где найдёте полную документацию и сами счета.

Важно: версию для MT4 нельзя протестировать на истории. MetaTrader 4 не даёт достаточного количества тиков, которое даёт MT5 (ровно в два раза меньше), а это советник, который опирается на каждый тик ради экстремального трейлинга. Поэтому протестировать его на истории в MT4 невозможно, и любой результат, который покажет тестер там, НЕ отражает того, как советник работает на самом деле. Если хотите протестировать — скачайте версию для MT5 и тестируйте на ней, либо смотрите счета, работающие вживую.

ЦЕНА

$30 · Копии 1-5 (цена на старте)

$300 · Копии 6-10

$500 · Копии 11-15

$600 · Копии 16-20

.......+$100 за каждые 5 копий



$1.800 · Начиная с копии 76 (финальная цена)

Цена растёт на 100 USD за каждые 5 проданных копий. Тот, кто покупает раньше, фиксирует самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, со всеми будущими обновлениями в комплекте. Аренды не будет, пока не будет достигнута финальная цена.



Настоящая прозрачность, а не маркетинг

Прозрачность — это не говорить «я прозрачный».

Прозрачность — это показывать новые счета, открытые с самой первой сделки.

Прозрачность — это оставлять Magic Number на виду.

Прозрачность — это давать каждому счёту имя его пресета.

Прозрачность — это позволять вам видеть реальную просадку с первого дня.

Прозрачность — это не прятаться за старым счётом с накопленной прибылью в 1000 %, чтобы прикрыть настоящую просадку.

Прозрачность — это дать вам предельно мощного робота и показывать результаты только на новых счетах, без «обращений к ИИ», без Quintum, без Sextum… ничего такого… но, серьёзно, что мы вам ещё расскажем, если вы и так уже всё видели?

С Golden DeathStar вы можете следить за каждым пресетом предельно ясно. Дело не в идеальной кривой. Дело в том, чтобы видеть, что именно делает каждая конфигурация в реальных рыночных условиях.

4 пресета под ваш уровень риска, у каждого своя чёткая цель по дневной прибыли:

Ultra Conservative: цель 1 % в день.

Moderate: цель 2,5 % в день.

Default: цель 5 % в день.

Win Win Accelerator (magic 270000, для еженедельного вывода): цель 5 % в день (и достигает её быстрее).

Ноль отвлекающих факторов: ничего не нужно настраивать, ничего не нужно считать, ничего нельзя сделать неправильно. Просто перетащите советника на график, загрузите пресет — и готово.

Но важно:

Используйте счёт ECN / Raw / Zero. Никогда не Standard, Mini, Micro или Cent. Наш track record работает на Global Prime (Raw), и мы также ведём его вживую на IC Markets (Raw Spread) и Pepperstone (Razor). Не знаете, какой выбрать, или ни один не доступен в вашем регионе? Не проблема: найдите любого брокера, который предлагает счёт ECN, Raw или Zero, откройте 2–3 демо, погоняйте один и тот же пресет несколько дней на каждом — и собственными глазами увидите, кто исполняет лучше и даёт лучшую отдачу.

Есть ли минимум для торговли? Нет, минимума нет. Как общую рекомендацию мы называем 500 долларов, но мы тестировали и на счетах в 200 — он тоже отработал отлично. Просто учитывайте, что это зависит от плеча, которое вам даёт брокер, и от пресета, который вы хотите запустить.

Рекомендованный максимум капитала? Нет. Просто посмотрите, как мы рекомендуем распределять капитал между разными пресетами на нашем сайте, во вкладке документации, под заголовком «Recommended capital diversification»: так вы выжмете каждый доллар и сможете управлять капиталом, чтобы запускать даже режим Accelerator без страха. Не пропускайте эту часть!

С Golden DeathStar у вас нет ни одной задачи: ничего изучать, ничего исследовать. Просто смотрите на результаты; и не успеете оглянуться, как купите его, перетащите на XAUUSD M1, загрузите пресет — и готово. Единственное, что нужно проверить, — чтобы Spread по умолчанию (15) был близок к спреду вашего брокера (а так и будет, пока ваш счёт ECN, Raw или Zero). Советник автоматически определяет любой тип брокера и количество знаков после запятой, так что и тут нечего настраивать.

Один-единственный шаг, только в MT4 (фильтр новостей): в MT4 фильтр новостей берёт свой календарь из интернета, поэтому нужно один раз разрешить его URL. Когда вы впервые прикрепляете советника, он сам печатает точный URL во вкладке «Эксперты»: скопируйте его оттуда в Сервис > Настройки > Советники и поставьте галочку «Разрешить WebRequest для указанного URL». Если этого не сделать, при включённом фильтре новостей (значение по умолчанию) советник выдаст ошибку и не будет открывать сделки. Это шаг на 10 секунд, всего один раз, и советник сам подскажет, что именно добавить (это также описано в нашей документации).

После покупки, пожалуйста, напишите нам при малейшем сомнении. Если у вас немного капитала — не переживайте; а если капитала много — не забудьте прочитать «Recommended capital diversification».

Удачи!

Prometatrader