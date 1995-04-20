SimSim Arrow Simple Signal

SimSim Arrow Simple Signal это авторский стрелочный индикатор. 


Это очень простой индикатор, он имеет только один параметр, период для расчета индикатора.     

Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.

Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии. 
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5.


Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов. В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.


Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
    • Selection of parameters for opening transactions:  Выбор параметров открытия сделок:
    • Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only
    • Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1. 
    • List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.


      Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".

      1. SimSim ARROW CCI
      2. SimSim ARROW ADX
      3. SimSim ARROW BEAR
      4. SimSim ARROW BULLS
      5. SimSim ARROW 2MA
      6. SimSim ARROW MACD
      7. SimSim ARROW RSI
      8. SimSim ARROW Stochastic
      9. SimSim ARROW Momentum
      10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
      11. SimSim ARROW Simple Signal
      12. SimSim ARROW Ichimoku

