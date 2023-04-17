Pro Sessions MT4

4.75

Это индикатор торговых сессий который может отображать все уровни (Open-High-Low-Close) для четырех сессий. Сессии могут быть нарисованы линиями или с заливкой как свечи, линии могут быть продлены до следующей сессии.  Вы можете легко скрывать/показывать каждую сессию нажатием на горячие клавиши.

Также  вы можете видеть ASR (средний диапазон сессий) (горячая клавиша по умолчанию «A»). Это похоже на расчет ADR, только он рассчитывается на основе последних X-сессий, что позволяет увидеть потенциальный диапазон текущей сессии (насколько далеко цена может продвинуться).

Индикатор рассчитывает и рисует будущие сессии и их размер. Также может рисовать вертикальный разделитель в начале каждой сессии.

Автоматически определяет цветовую схему чарта.

Также отправляет алерты при касании уровней сессии ценой или же при прорыве закрытой сессии на заданное расстояние. Алерты для каждой сессии могут быть отключены.

Параметр "Stop session if the other session starts" (хоткей 'S') позволяет остановить устаревшую сессию, и получать алерты при ее пробое в новой сессии.

Индикатор может рисовать уровни Пивот и отправлять по ним алерты. Эти уровни рассчитываются по значениям предыдущих сессий (клавиша по умолчанию 'P').

Отзывы 5
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

Рекомендуем также
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса   с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Magic Filter MTF
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Magic Filter MTF отлично подойдет для любой стратегии не нужно нагружать график лишними индикаторами етот один индикатор заменит вам все дополнительные фильтра так же он может быть отличной стратегией он хорошо сочетаетса с торговлей по локальных минимумах и максимумух (уровни поддержки сопротивлени) индикатор мультитаймфреймовый-мультивалютный используется система 4 экранов 4 ряда стрелок ето индикаторы настроеные на разные периоды при совпадении двух стрелок направленых в одну сторону на одном
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Индикаторы
MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
FREE
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
The coated chart
Jin Wang
Индикаторы
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Индикаторы
Мультитаймфреймовый индикатор ZigZag. Отображает линии поддержки/сопротивления и их пробитие, а также рисует текущие цели рынка. Также могут быть отображены линии индикатора Фракталы, и свечи с других таймфреймов (до Квартала включительно). Индикатор перерисовывает последнюю (текущую) точку, а в некоторых случаях может изменить последние 2-3 точки. Все линии рисуются объектами (не индикаторными буферами, но есть возможность получать данные для ЕА ). При использовании в советнике, вы можете пр
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Индикаторы
Индикатор рисует шкалу времени на чарте. Вы можете указать смещение времени, настроить размер и шрифт для отображения на графике. Также вы можете выбрать желаемый формат отображения даты и времени Параметры Hours (time shift) — сдвиг времени (часы); Minutes (time shift) — сдвиг времени (минуты); Show time on mouse — показывать время под указателем; Precise time scale    —  рассчитывать время между барами; Hide MT's time scale — скрыть стандартную шкалу; Scale date format   —  формат для даты н
FREE
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Heikin Ashi. Отображает текущее состояние рынка. На панели вы можете видеть направление, силу и количество баров текущего тренда. Также, с помощью цвета, отображаются свечи консолидации/разворота цены. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и периоды. Также индикатор может отправлять уведомления при изменении тренда или появлении разворотных и прорывных свечей. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Heikin-Ashi — японский
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Moving Average (MA). На панели вы можете видеть текущее состояние индикатора — прорывы и касания (ценой) Быстрой МА и Медленной МА, а также пересечение линий МА между собой. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления о касании ценой линий и о их пересечении. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Параметры Fast  MA Averaging period  — период усреднения для вычисления
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Moving Average (MA). На панели вы можете видеть текущее состояние индикатора — прорывы и касания (ценой) Быстрой МА и Медленной МА, а также пересечение линий МА между собой. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления о касании ценой линий и о их пересечении. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Параметры Fast  MA Averaging period  — период усреднения для вычисления
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Индикаторы
Индикатор отображает прибыль (убыток) на текущем символе. Вы можете легко перемещать уровень, определяя общую прибыль или убыток. You can find my products   here Параметры Calculation in money or in points — рассчитывать прибыль/убыток в пунктах или валюте депозита. Add pending orders to calculate — учитывать при расчете отложенные ордера. Magic Number (0 - all orders on symbol) — магик номер, если нужно посчитать определённые ордера. Offset for first drawing (points from the average price) —
FREE
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
ADX индикатор  используется для определения тренда и его силы. Направление цены показывают значения +DI и -DI, а величина ADX показывает силу тренда. Если +DI находится выше -DI, то на рынке восходящий тренд, если же наоборот, то нисходящий. Если ADX ниже 20 то на рынке нет определенного движения. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения выше 40 говорит о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Мультивалютный и мультитаймфреймов
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Индикаторы
ADX индикатор  используется для определения тренда и его силы. Направление цены показывают значения +DI и -DI, а величина ADX показывает силу тренда. Если +DI находится выше -DI, то на рынке восходящий тренд, если же наоборот, то нисходящий. Если ADX ниже 20 то на рынке нет определенного движения. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения выше 40 говорит о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Мультивалютный и мультитаймфреймов
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Inside Bar (Внутренний Бар). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Индикатор отображает последний найденный паттерн Внутреннего Бара, текущее положение цены и пробитие уровней Материнского и Внутреннего Баров. Вы можете устанавливать размер и цвет для баров и текста в ячейках. Также индикатор может отправлять уведомления при пробитие уровней. По клику на ячейке с периодом будет открыт указанный символ и период. Парамет
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Bollinger Bands. На панели вы можете видеть прорывы и касания (ценой) линий Боллинджера. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при касании Полос Боллинджера. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Параметры Настройки Bollinger Bands Averaging period — период усреднения для вычисления индикатора. Standard deviations — количество стандартных отклонений от основно
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Bollinger Bands. На панели вы можете видеть прорывы и касания (ценой) линий Боллинджера. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при касании Полос Боллинджера. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Параметры Настройки Bollinger Bands Averaging period — период усреднения для вычисления индикатора. Standard deviations — количество стандартных отклонений от основно
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Relative Strength Index (RSI). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период. Параметры RSI Period   — период усреднения; RSI Applied price   — тип цены; Clear the chart at startup   — очистить чарт при старте Set of Pairs   — набор символов — Market Watch — па
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Индикаторы
Индикатор отображает прибыль (убыток) на текущем символе. Вы можете легко перемещать уровень, определяя общую прибыль или убыток. You can find my products   here Параметры Calculation in money or in points — рассчитывать прибыль/убыток в пунктах или валюте депозита. Add pending orders to calculate — учитывать при расчете отложенные ордера. Magic Number (0 - all orders on symbol) — магик номер, если нужно посчитать определённые ордера. Offset for first drawing (points from the average price) — с
FREE
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Индикаторы
Мультитаймфреймовый индикатор ZigZag. Отображает линии поддержки/сопротивления и их пробитие, а также рисует текущие цели рынка. Также могут быть отображены линии индикатора Фракталы, и свечи с других таймфреймов (до Квартала включительно). Индикатор перерисовывает последнюю (текущую) точку, а в некоторых случаях может изменить последние 2-3 точки. Все линии рисуются объектами (не индикаторными буферами, но есть возможность получать данные для ЕА ). При использовании в советнике, вы можете пр
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Stochastic Oscillator. В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Индикатор отображает текущие значения и пересечения линий — Сигнальной и Основной. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт указанный символ и период. Параметры %K Period — период линии K; %D Period — период линии D; Slowing — замедление; Method — метод ус
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор ZigZag. Отображает текущее направление рынка, высоту последнего движения, количество баров в этом движении и пробитие предыдущей точки ЗигЗага. В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также панель может отправлять уведомления при изменении направления ЗигЗага или когда произошел пробой предыдущей точки. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период Параметры Depth — минимум свечей, на котором индикат
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Утилиты
Этот дашбоард отображает текущие новости из трех источников: с сайта ForexFactory.com (календарь FFC), с сайта Investing.com и Экономический Календарь из mql5.com. Вы можете одним кликом сортировать новости по важности и стране, и отображать их на чарте. При удержании клавиши 'Ctrl' вы можете выбрать несколько разных валют или 'важностей влияния' для сортировки. Также это утилита показывает не только прогноз, но и актуальные значения после их появления на сайте. На каждую новость вы можете уста
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Relative Strength Index (RSI). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период. Параметры RSI Period — период усреднения; RSI Applied price — тип цены; Clear the chart at startup — очистить чарт при старте Set of Pairs — набор символов — Market Watch — пары из ок
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор ZigZag. Отображает текущее направление рынка, высоту последнего движения, количество баров в этом движении и пробитие предыдущей точки ЗигЗага. В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также панель может отправлять уведомления при изменении направления ЗигЗага или когда произошел пробой предыдущей точки. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период Параметры Depth — минимум свечей, на котором индикат
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Commodity Channel Index (CCI). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период. Параметры CCI Period   — период усреднения. CCI Applied price   — тип цены; Clear the chart at startup   — очистить чарт при старте; Set of Pairs   — набор символов — Market Watch — п
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Индикаторы
Это индикатор торговых сессий который может отображать все уровни ( Open-High-Low-Close ) для четырех сессий. Сессии могут быть нарисованы линиями или с заливкой как свечи, линии могут быть продлены до следующей сессии.    Вы можете легко скрывать/показывать каждую сессию нажатием на горячие клавиши. Также   вы можете видеть ASR (средний диапазон сессий) (горячая клавиша по умолчанию «A»). Это похоже на расчет ADR, только он рассчитывается на основе последних X-сессий, что позволяет увидеть пот
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Индикаторы
Индикатор рисует шкалу времени на чарте. Вы можете указать смещение времени, настроить размер и шрифт для отображения на графике. Также вы можете выбрать желаемый формат отображения даты и времени. При зажатой средней кнопке мышки, и движении курсора, будет появляться ползунок на шкале Параметры Hours (time shift) — сдвиг времени (часы); Minutes (time shift) — сдвиг времени (минуты); Show time on mouse — показывать время под указателем; Precise time scale    —  рассчитывать время между барами;
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Индикаторы
Коробка Ганна (или Квадрат Ганна) — метод анализа рынка по статье Уильяма Ганна «Математическая формула для предсказания рынка» (W.D. Gann "Mathematical formula for market predictions"). Этот индикатор может строить три модели Квадратов: 90, 52(104), 144. Шесть вариантов сеток и два варианта дуг. Вы можете построить, одновременно, несколько квадратов на одном графике. Параметры Square — выбор модели квадрата: 90 — квадрат 90 (или квадрат девяти); 52 (104) — квадрат 52 (или 104); 144 — универса
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Stochastic Oscillator. В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Индикатор отображает текущие значения и пересечения линий — Сигнальной и Основной. Также индикатор может отправлять уведомления при пересечении уровней перекупленности и перепроданности. По клику на ячейке с периодом будет открыт указанный символ и период. Параметры %K Period — период линии K; %D Period — период линии D; Slowing — замедление; Method — метод ус
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Утилиты
Индикатор имеет три основных инструмента: шкалы Времени и Цены, Увеличитель (всплывающий чарт) и Пересечение. Вы можете перемещать всё это с помощью мышки и настраивать различные форматы отображения, размер и цвет каждого элемента. Увеличитель (всплывающий чарт) позволяет отображать свечи с любого таймфрейма и разным масштабом. Горячие клавиши по умолчанию:  'Q'-увеличить таймфрейм, 'A'-уменьшить таймфрейм, 'W'-уменьшить масштаб свечей, 'S'-увеличить масштаб свечей,'Z'-показать/скрыть всплываю
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Утилиты
Индикатор имеет три основных инструмента: шкалы Времени и Цены, Увеличитель (всплывающий чарт) и Пересечение. Вы можете перемещать всё это с помощью мышки и настраивать различные форматы отображения, размер и цвет каждого элемента Увеличитель (всплывающий чарт) позволяет отображать свечи с любого таймфрейма и разным масштабом. Горячие клавиши по умолчанию:  'Q'-увеличить таймфрейм, 'A'-уменьшить таймфрейм, 'W'-уменьшить масштаб свечей, 'S'-увеличить масштаб свечей,'Z'-показать/скрыть всплывающ
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Inside Bar (Внутренний Бар). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Индикатор отображает последний найденный паттерн Внутреннего Бара, текущее положение цены и пробитие уровней Материнского и Внутреннего Баров. Вы можете устанавливать размер и цвет для баров и текста в ячейках. Также индикатор может отправлять уведомления при пробитие уровней. По клику на ячейке с периодом будет открыт указанный символ и период. Парамет
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Heikin Ashi. Отображает текущее состояние рынка. На панели вы можете видеть направление, силу и количество баров текущего тренда. Также, с помощью цвета, отображаются свечи консолидации/разворота цены. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и периоды. Также индикатор может отправлять уведомления при изменении тренда или появлении разворотных и прорывных свечей. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. Heikin-Ashi — японский
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Fractals. Отображает последние два фрактала — их последовательность (и кто из них пробит), или же дистанцию между ними. В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Также панель может отправлять уведомления при пробое фрактала. По клику на ячейке с периодом будет открыт данный символ и период. Параметры Calculation of fractals based on   — режим поиска фракталов: — standart indicator   — по стандартному индикатору; —   user b
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Утилиты
Менеджер символов или Сеточный менеджер, разработан для группировки ордеров в одну позицию (по символу и по направлению). Эта утилита будет полезна сеточникам и мультивалютникам, тем у кого может быть открыто множество ордеров по нескольким парам. Вы сможете видеть общее количество лотов, общую прибыль, и устанавливать виртуальные стоплосс и тейкпрфит. Для установки реального ТП (или СЛ) необходимо сначала задать виртуальное значение, а затем ввести в этой ячейке команду: "set". Если вы хотите
Фильтр:
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

nenyenwa
339
nenyenwa 2024.05.15 10:23 
 

nice indicator but there is still room for improvement. old boxs dont want to go away. have to go to my object section to delete them manually and then relaod to have a clean chart.

Taras Slobodyanik
90443
Ответ разработчика Taras Slobodyanik 2024.05.15 10:31
Hello. What do you mean by "old boxs dont want to go away"? I just checked this in the strategy tester, the indicator shows only the number of sessions specified in the parameters, the previous ones are deleted after new ones appear. It’s also unclear why you delete them manually when you can just press a hotkey and redraw the sessions again.
Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan
162
Nu Er A Bo La Ai He Shuang Xi Nan 2023.05.15 14:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Taras Slobodyanik
90443
Ответ разработчика Taras Slobodyanik 2023.05.20 17:57
Hello.
Activations are tied to the computer hardware and OS. You can read about it on the site (see link below).
If the indicator does not work as described or you find bugs, then you can write about it in the Comments so that I can fix the errors and let other users know about it. When you give a bad rating without explanation, it means that you do not want to receive fixes and product improvements. This means that either you want to blackmail with the stars or you are a competitor who has something similar. https://www.mql5.com/en/articles/498
Ответ на отзыв