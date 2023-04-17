Pro Sessions MT4
- Индикаторы
- Taras Slobodyanik
- Версия: 1.90
- Обновлено: 16 апреля 2024
- Активации: 10
Это индикатор торговых сессий который может отображать все уровни (Open-High-Low-Close) для четырех сессий. Сессии могут быть нарисованы линиями или с заливкой как свечи, линии могут быть продлены до следующей сессии. Вы можете легко скрывать/показывать каждую сессию нажатием на горячие клавиши.
Также вы можете видеть ASR (средний диапазон сессий) (горячая клавиша по умолчанию «A»). Это похоже на расчет ADR, только он рассчитывается на основе последних X-сессий, что позволяет увидеть потенциальный диапазон текущей сессии (насколько далеко цена может продвинуться).
Индикатор рассчитывает и рисует будущие сессии и их размер. Также может рисовать вертикальный разделитель в начале каждой сессии.
Автоматически определяет цветовую схему чарта.
Также отправляет алерты при касании уровней сессии ценой или же при прорыве закрытой сессии на заданное расстояние. Алерты для каждой сессии могут быть отключены.
Параметр "Stop session if the other session starts" (хоткей 'S') позволяет остановить устаревшую сессию, и получать алерты при ее пробое в новой сессии.
Индикатор может рисовать уровни Пивот и отправлять по ним алерты. Эти уровни рассчитываются по значениям предыдущих сессий (клавиша по умолчанию 'P').
Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.