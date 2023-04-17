Pro Sessions MT4

Это индикатор торговых сессий который может отображать все уровни (Open-High-Low-Close) для четырех сессий. Сессии могут быть нарисованы линиями или с заливкой как свечи, линии могут быть продлены до следующей сессии. Вы можете легко скрывать/показывать каждую сессию нажатием на горячие клавиши.

Также вы можете видеть ASR (средний диапазон сессий) (горячая клавиша по умолчанию «A»). Это похоже на расчет ADR, только он рассчитывается на основе последних X-сессий, что позволяет увидеть потенциальный диапазон текущей сессии (насколько далеко цена может продвинуться).

Индикатор рассчитывает и рисует будущие сессии и их размер. Также может рисовать вертикальный разделитель в начале каждой сессии.