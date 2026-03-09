GEM Signal MT4

GEM Signal Pro

GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике.

Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру быстрее оценить сетап.

Как это работает

Сначала индикатор определяет valid seed signal на основе своей внутренней логики.

Когда условия подтверждения выполнены, GEM Signal Pro отображает на графике полный торговый сетап. Это позволяет трейдеру лучше видеть структуру сделки и сократить объем ручного анализа.

Торговые уровни на графике

Для подтвержденных сигналов GEM Signal Pro может показывать:

Цену входа
Stop Loss
Take Profit 1
Take Profit 2
Take Profit 3
Соотношение риск/прибыль

Это делает сетап более понятным и помогает поддерживать более организованный анализ графика.

Встроенное управление рисками

Управление рисками является важной частью конструкции индикатора.

Stop loss рассчитывается на основе недавней рыночной структуры с использованием ближайших swing high или swing low, а также дополнительного ATR-буфера при необходимости. Это помогает лучше адаптировать торговые уровни к текущим рыночным условиям, а не полагаться только на фиксированное расстояние.

Информационная панель на графике

GEM Signal Pro включает информационную панель, которая может отображать такие важные данные, как символ, таймфрейм, состояние тренда, статистика сигналов и статус оповещений.

Панель разработана так, чтобы оставаться практичной и легко читаемой. При желании ее можно скрыть для более чистого графика.

Гибкие уведомления

Индикатор поддерживает несколько способов уведомления, включая всплывающие окна, звуковые сигналы, уведомления по электронной почте и push-уведомления.

Это позволяет трейдеру выбрать тот способ оповещения, который лучше всего соответствует его стилю работы.

Основные преимущества

Понятные сигналы на графике
Структурированное отображение торговых сетапов
Видимые уровни stop loss и take profit
Практичная информация на графике
Гибкие настройки уведомлений
Настраиваемые визуальные элементы

Для кого подходит

GEM Signal Pro подходит трейдерам, которые хотят более структурированно оценивать рыночные возможности и предпочитают видеть ключевые торговые уровни прямо на графике.

Индикатор можно использовать как самостоятельный инструмент для анализа графика или как часть более широкой торговой стратегии.

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Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
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Shengzu Zhong
5 (4)
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Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
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GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
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Multiple Divergence Detection System for MT4 Многоиндикаторная система обнаружения и визуализации дивергенций (Regular / Hidden, 10 источников индикаторов, легкая и эффективная) Основные преимущества •   Единая визуализация   — автоматически определяет и отображает   обычные (Regular)   и   скрытые (Hidden)   дивергенции между ценой и индикаторами, соединяя их линиями и помечая ярлыками. •   Многоисточниковый анализ   — включает MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / V
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