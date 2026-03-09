GEM Signal MT4

GEM Signal Pro

GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике.

Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру быстрее оценить сетап.

Как это работает

Сначала индикатор определяет valid seed signal на основе своей внутренней логики.

Когда условия подтверждения выполнены, GEM Signal Pro отображает на графике полный торговый сетап. Это позволяет трейдеру лучше видеть структуру сделки и сократить объем ручного анализа.

Торговые уровни на графике

Для подтвержденных сигналов GEM Signal Pro может показывать:

Цену входа

Stop Loss

Take Profit 1

Take Profit 2

Take Profit 3

Соотношение риск/прибыль

Это делает сетап более понятным и помогает поддерживать более организованный анализ графика.

Встроенное управление рисками

Управление рисками является важной частью конструкции индикатора.

Stop loss рассчитывается на основе недавней рыночной структуры с использованием ближайших swing high или swing low, а также дополнительного ATR-буфера при необходимости. Это помогает лучше адаптировать торговые уровни к текущим рыночным условиям, а не полагаться только на фиксированное расстояние.

Информационная панель на графике

GEM Signal Pro включает информационную панель, которая может отображать такие важные данные, как символ, таймфрейм, состояние тренда, статистика сигналов и статус оповещений.

Панель разработана так, чтобы оставаться практичной и легко читаемой. При желании ее можно скрыть для более чистого графика.

Гибкие уведомления

Индикатор поддерживает несколько способов уведомления, включая всплывающие окна, звуковые сигналы, уведомления по электронной почте и push-уведомления.

Это позволяет трейдеру выбрать тот способ оповещения, который лучше всего соответствует его стилю работы.

Основные преимущества

Понятные сигналы на графике

Структурированное отображение торговых сетапов

Видимые уровни stop loss и take profit

Практичная информация на графике

Гибкие настройки уведомлений

Настраиваемые визуальные элементы

Для кого подходит

GEM Signal Pro подходит трейдерам, которые хотят более структурированно оценивать рыночные возможности и предпочитают видеть ключевые торговые уровни прямо на графике.

Индикатор можно использовать как самостоятельный инструмент для анализа графика или как часть более широкой торговой стратегии.