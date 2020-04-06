MA7 Agave C3 MT5

Описание работы

Советник MA7 Agave C3 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс.

Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.


Особенности работы

Предназначен для работы на хедж-счетах;

Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;

В рынке может быть открыта только одна сетка;

Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.


Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный финансовый инструмент и таймфрейм.

Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье Советники класса C3.


Настройки советника

General settings – общие настройки:

Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;

Magic – предназначен для идентификации своих позиций.


Money management settings – настройки манименеджмента:

Position volume – объем позиции.


Position opening settings – настройки открытия позиции:

MA7 Agave settings – настройки индикатора MA7 Agave:

Period – период.


MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:

Period – период;

Multiplier – множитель;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.


Position closing settings – настройки закрытия позиции:

StopLoss – расстояние до ограничения убытка;

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли;


Grid settings – настройки сетки:

Positions total – количество открытых позиций в сетке;

Distance between positions – расстояние между позициями в сетке;


Display settings – настройки отображения:

StopLoss color – цвет линии стоплосс;

StopLoss line style – стиль линии стоплосс;

StopLoss line width – ширина линии стоплосс;

TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;

TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;

TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит;

Position price color – цвет линии следующей позиции;

Position price line style – стиль линии позиции;

Position price line width – ширина линии позиции.


Индикаторы MA7 Agave

MA7 Agave MT4

MA7 Agave MT5


Советники на основе индикатора MA7 Agave

MA7 Agave C1 MT4

MA7 Agave C1 MT5

MA7 Agave C2 MT4

MA7 Agave C2 MT5

MA7 Agave C3 MT4

MA7 Agave C3 MT5


