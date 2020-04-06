MA7 Agave C1 MT5

Описание работы

Советник MA7 Agave C1 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия.

Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.


Особенности работы

Предназначен для работы на хедж-счетах;

Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;

Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.


Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный инструмент и таймфрейм.

Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C1».


Настройки советника

General settings – общие настройки:

Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;

Magic – предназначен для идентификации своих позиций.


Money management settings – настройки манименеджмента:

Position volume – объем позиции, лоты;

Funds for volume – средства на объем позиции, валюта депозита (0 – не исп);

Risk per trade – риск на сделку, процент от баланса депозита (0 – не исп).


Position opening settings – настройки открытия позиции:

Maximum spread – максимальный спред, пункты (0 – не исп);

Minimum margin level – минимальный уровень маржи, проценты (0 – не исп).


MA7 Agave settings – настройки индикатора MA7 Agave:

Period – период индикатора Average Directional Movement Index.


MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:

Period – период индикатора Average True Range;

Multiplier – множитель значения индикатора Average True Range;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.


Position closing settings – настройки закрытия позиции:

StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты;

StopLoss – расстояние до ограничения убытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе расстояния до стоплосс, коэфф (0 – не исп);

StopLoss – расстояние до ограничения убытка на High/Low за N свечей +/- StopLoss в пунктах, свечи (0 – не исп);

Number of candles – количество свечей до закрытия позиции, шт (0 – не исп).


Breakeven settings – настройки безубытка:

Activation – расстояние до активация безубытка, пункты (0 – не исп);

Activation – расстояние до активация безубытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

Activation – расстояние до активация безубытка на основе расстояния до тейкпрофит, проценты (0 – не исп);

Distance to placing – расстояние до размещения уровня стоплосс от цены открытия, пункты (0 – не исп).


ATR settings – настройки индикатора ATR:

Period – период ATR;

Timeframe – таймфрейм.


Trading time settings – настройки времени торговли:

Start time – время начала работы, часы;

End time – время окончания работы, часы (0 – не исп).


Trading stop settings – настройки остановки торговли:

Profit – общая прибыль, валюта депозита (0 - не исп);

Loss – общий убыток, валюта депозита (0 - не исп).


Display settings – настройки отображения:

StopLoss color – цвет линии стоплосс;

StopLoss line style – стиль линии стоплосс;

StopLoss line width – ширина линии стоплосс;

TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;

TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;

TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.


Индикаторы MA7 Agave:

MA7 Agave MT4;

MA7 Agave MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

Mafio
Kyaw Zan Tun
Эксперты
Mafio EA – Smart Trading with Modified Moving Average & Fibonacci Logic Mafio EA is an Expert Advisor built on a powerful combination of Modified Moving Averages and Fibonacci-based strategies to identify potential market opportunities. This EA is designed with a focus on precision and adaptability for changing market conditions. Important Notice Past performance does not guarantee future results. The fact that Mafio EA performed well in previous tests does not mean it will always remain pro
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Эксперты
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage. Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена по
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Эксперты
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Эксперты
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Эксперты
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Эксперты
Измените свою инвестиционную стратегию с помощью робота-инвестора Expert Advisor for MetaTrader. Основываясь на мощной стратегии «Полосы Боллинджера», созданной Джо Россом и названной Paula известным бразильским трейдером Родриго Коэном, вы получите доступ к передовым технологиям, которые максимизируют вашу прибыль и минимизируют риски. Не тратьте больше время на старые и неэффективные стратегии. С нашим роботом-инвестором у вас будет доступ к высокоточному алгоритму, сочетающему технический а
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Эксперты
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
