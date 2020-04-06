MA7 Agave C1 MT5
- Эксперты
- Andrey Minaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Описание работы
Советник MA7 Agave C1 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия.
Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.
Особенности работы
Предназначен для работы на хедж-счетах;
Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;
Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный инструмент и таймфрейм.
Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C1».
Настройки советника
General settings – общие настройки:
Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;
Magic – предназначен для идентификации своих позиций.
Money management settings – настройки манименеджмента:
Position volume – объем позиции, лоты;
Funds for volume – средства на объем позиции, валюта депозита (0 – не исп);
Risk per trade – риск на сделку, процент от баланса депозита (0 – не исп).
Position opening settings – настройки открытия позиции:
Maximum spread – максимальный спред, пункты (0 – не исп);
Minimum margin level – минимальный уровень маржи, проценты (0 – не исп).
MA7 Agave settings – настройки индикатора MA7 Agave:
Period – период индикатора Average Directional Movement Index.
MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:
Period – период индикатора Average True Range;
Multiplier – множитель значения индикатора Average True Range;
Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.
Position closing settings – настройки закрытия позиции:
StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты;
StopLoss – расстояние до ограничения убытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе расстояния до стоплосс, коэфф (0 – не исп);
StopLoss – расстояние до ограничения убытка на High/Low за N свечей +/- StopLoss в пунктах, свечи (0 – не исп);
Number of candles – количество свечей до закрытия позиции, шт (0 – не исп).
Breakeven settings – настройки безубытка:
Activation – расстояние до активация безубытка, пункты (0 – не исп);
Activation – расстояние до активация безубытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);
Activation – расстояние до активация безубытка на основе расстояния до тейкпрофит, проценты (0 – не исп);
Distance to placing – расстояние до размещения уровня стоплосс от цены открытия, пункты (0 – не исп).
ATR settings – настройки индикатора ATR:
Period – период ATR;
Timeframe – таймфрейм.
Trading time settings – настройки времени торговли:
Start time – время начала работы, часы;
End time – время окончания работы, часы (0 – не исп).
Trading stop settings – настройки остановки торговли:
Profit – общая прибыль, валюта депозита (0 - не исп);
Loss – общий убыток, валюта депозита (0 - не исп).
Display settings – настройки отображения:
StopLoss color – цвет линии стоплосс;
StopLoss line style – стиль линии стоплосс;
StopLoss line width – ширина линии стоплосс;
TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;
TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;
TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.
