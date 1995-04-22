Maestrale EA

𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗔 — ВОЗВРАТ К СРЕДНЕМУ НА 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗
Символ: 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 (Золото)  |  Таймфрейм: 𝗠𝟱  |  Платформа: 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝟱

Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения.

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Фильтр тренда: EMA(200). Покупки только выше, продажи только ниже.

2. Сигнал: RSI(14) ниже 30 (покупка) или выше 75 (продажа) на закрытом баре. Опциональное подтверждение «stretch» требует, чтобы цена была не менее чем в 2,5 ATR от EMA(20).

3. У каждой позиции три выхода: тейк-профит на 3 ATR, катастрофический стоп-лосс на 9 ATR и принудительный выход по времени через 200 баров. Опциональные безубыток и трейлинг-стоп.

4. Входы приостанавливаются вокруг ежедневного ролловера и вне настроенного торгового окна; в пятницу вечером все позиции закрываются перед выходными (настраивается).

5. Восстановление (опционально): после N подряд убытков риск сделки умножается; каждый следующий убыток умножает его снова, полное восстановление сбрасывает. Жёсткий лимит на число восстановительных сделок и размер лота действует всегда.

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ПРОФИЛИ РИСКА

Три готовых профиля:

- 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗟𝗧 (встроенный): агрессивное восстановление (x7, до 7 восстановительных сделок), окно 01-18, риск 1% на сделку. Максимальная потенциальная доходность, максимальный риск: цепочка восстановления может достигать очень крупных позиций. Для опытных пользователей, понимающих риск мартингейла.

- 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗 (𝘀𝗲𝘁-файл): умеренное восстановление x3, не более 3 сделок, риск 1,5%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 8,9% годовых при максимальной просадке около 6,8% - лучшее соотношение доходность/риск в протестированной сетке.

- 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 (𝘀𝗲𝘁-файл): без восстановления, риск 1,0%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 5,4% годовых при максимальной просадке около 4,6%.

Все профили используют один и тот же сигнальный движок, те же защиты и то же пятничное закрытие.

Set-файлы профилей Balanced и Conservative опубликованы в разделе «Комментарии».

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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сигнал
- InpRsiBuy: порог перепроданности RSI для покупок
- InpRsiSell: порог перекупленности RSI для продаж
- InpRsiPeriod: период RSI
- InpEmaPeriod: период трендовой EMA
- InpAtrPeriod: период ATR

Подтверждение 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵
- InpUseStretch: включает подтверждение растяжения цены
- InpStretchEma: период быстрой опорной EMA
- InpStretchTh: минимальное расстояние до быстрой EMA, в ATR

Выход
- InpSlAtrMult: стоп-лосс в множителях ATR
- InpTpAtrMult: тейк-профит в множителях ATR
- InpMaxBars: принудительное закрытие через N баров

Безубыток
- InpUseBreakEven: включает безубыток
- InpBeTrigger: прибыль в ATR, активирующая безубыток
- InpBeOffset: ATR, фиксируемые за ценой входа

Трейлинг-стоп
- InpUseTrailing: включает трейлинг-стоп
- InpTsActivation: прибыль в ATR, запускающая трейлинг
- InpTsDistance: дистанция трейлинга от лучшей цены, в ATR

Размер лота
- InpLotMode: фиксированный лот, фиксированный риск в USD или процент от баланса
- InpFixedLots: лот в фиксированном режиме
- InpRiskUSD: риск на сделку в USD
- InpRiskPercent: риск на сделку в процентах от баланса
- InpAllowMinLot: использовать минимальный лот, если расчёт ниже него
- InpMaxLots: жёсткий предел размера позиции
Комиссия брокера определяется автоматически из истории счёта.

Настройки восстановления
- InpMMMode: восстановление выключено, мартингейл или анти-мартингейл
- InpTriggerN: подряд идущие убытки (или прибыли), запускающие восстановление
- InpMultiplier: множитель риска, повторно применяемый при каждом следующем убытке
- InpHoldTrades: прибыльные сделки, удерживающие повышенный риск до сброса
- InpMaxRecovery: максимум восстановительных сделок до принудительного сброса

Торговое время
- InpUseTimeFilter: включает окно времени для входов
- InpStartHour: час начала входов (время сервера)
- InpEndHour: час окончания входов (время сервера)
- InpCloseFriday: закрыть все позиции в пятницу вечером
- InpFridayHour: час пятничного закрытия (время сервера)

Панель
- ShowPanel: показывает информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели

Технические
- InpMagic: идентификатор сделок советника
- InpSlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- InpMaxSpreadPoints: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- InpTradeComment: комментарий к ордерам

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РЕКОМЕНДАЦИИ

- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M5
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями
- Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
- Держите советник запущенным 24/5 на VPS

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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Профиль по умолчанию использует опциональную систему восстановления типа мартингейл, которая увеличивает риск сделки после подряд идущих убытков. Она полностью настраивается и отключается (набор Conservative не использует восстановление вовсе). Прочитайте раздел «Профили риска» перед выходом на реальный счёт.

Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Система восстановления усиливает как прибыль, так и убытки: сначала протестируйте выбранный профиль на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
Marea EA
Pasquale Antonio Mignoli
5 (1)
Эксперты
MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER) Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине. ------------------------------------------------------------- КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (ок
FREE
Areus EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
— ТРЕНДОВО-РЕВЕРСИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5 ОБЗОР Areus EA — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD, построенная на двухуровневой архитектуре: 1. Уровень сигнала — набор независимо проверенных технических сетапов генерирует кандидатов на сделку на таймфрейме H1. 2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель машинного обучения Gradient Boosting) оценивает каждого кандидата по
Wick And Bone EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
& — СИСТЕМА ЧИСТОГО ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5 ОБЗОР Wick & Bone EA торгует XAUUSD с помощью распознавания паттернов чистого price action — входами не управляет ни один классический индикатор. Система работает на двух уровнях: 1. Уровень сигнала — свечные паттерны и паттерны структуры диапазона, определяемые непосредственно на «сыром» ценовом графике H1, генерируют кандидатов на
Nord500 EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
NORD500 EA - Мультимодульная система для US500 / SP500 M5 Три независимые логики, одна цель: устойчивая статистика при постоянном контроле риска. ОБЗОР Nord500 EA - полностью автоматическая мультимодульная система, разработанная и протестированная более чем на шести годах данных US500 в реалистичных брокерских условиях, с учётом исторического спреда и ночного свопа. Вместо одной идеи Nord500 объединяет три независимых модуля, каждый со своей логикой и своим временным окном. Модуль A - осно
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