𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗔 — ВОЗВРАТ К СРЕДНЕМУ НА 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗

Символ: 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 (Золото) | Таймфрейм: 𝗠𝟱 | Платформа: 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝟱



Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения.



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КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1. Фильтр тренда: EMA(200). Покупки только выше, продажи только ниже.



2. Сигнал: RSI(14) ниже 30 (покупка) или выше 75 (продажа) на закрытом баре. Опциональное подтверждение «stretch» требует, чтобы цена была не менее чем в 2,5 ATR от EMA(20).



3. У каждой позиции три выхода: тейк-профит на 3 ATR, катастрофический стоп-лосс на 9 ATR и принудительный выход по времени через 200 баров. Опциональные безубыток и трейлинг-стоп.



4. Входы приостанавливаются вокруг ежедневного ролловера и вне настроенного торгового окна; в пятницу вечером все позиции закрываются перед выходными (настраивается).



5. Восстановление (опционально): после N подряд убытков риск сделки умножается; каждый следующий убыток умножает его снова, полное восстановление сбрасывает. Жёсткий лимит на число восстановительных сделок и размер лота действует всегда.



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ПРОФИЛИ РИСКА



Три готовых профиля:



- 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗟𝗧 (встроенный): агрессивное восстановление (x7, до 7 восстановительных сделок), окно 01-18, риск 1% на сделку. Максимальная потенциальная доходность, максимальный риск: цепочка восстановления может достигать очень крупных позиций. Для опытных пользователей, понимающих риск мартингейла.



- 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗 (𝘀𝗲𝘁-файл): умеренное восстановление x3, не более 3 сделок, риск 1,5%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 8,9% годовых при максимальной просадке около 6,8% - лучшее соотношение доходность/риск в протестированной сетке.



- 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 (𝘀𝗲𝘁-файл): без восстановления, риск 1,0%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 5,4% годовых при максимальной просадке около 4,6%.



Все профили используют один и тот же сигнальный движок, те же защиты и то же пятничное закрытие.



Set-файлы профилей Balanced и Conservative опубликованы в разделе «Комментарии».



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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Сигнал

- InpRsiBuy: порог перепроданности RSI для покупок

- InpRsiSell: порог перекупленности RSI для продаж

- InpRsiPeriod: период RSI

- InpEmaPeriod: период трендовой EMA

- InpAtrPeriod: период ATR



Подтверждение 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵

- InpUseStretch: включает подтверждение растяжения цены

- InpStretchEma: период быстрой опорной EMA

- InpStretchTh: минимальное расстояние до быстрой EMA, в ATR



Выход

- InpSlAtrMult: стоп-лосс в множителях ATR

- InpTpAtrMult: тейк-профит в множителях ATR

- InpMaxBars: принудительное закрытие через N баров



Безубыток

- InpUseBreakEven: включает безубыток

- InpBeTrigger: прибыль в ATR, активирующая безубыток

- InpBeOffset: ATR, фиксируемые за ценой входа



Трейлинг-стоп

- InpUseTrailing: включает трейлинг-стоп

- InpTsActivation: прибыль в ATR, запускающая трейлинг

- InpTsDistance: дистанция трейлинга от лучшей цены, в ATR



Размер лота

- InpLotMode: фиксированный лот, фиксированный риск в USD или процент от баланса

- InpFixedLots: лот в фиксированном режиме

- InpRiskUSD: риск на сделку в USD

- InpRiskPercent: риск на сделку в процентах от баланса

- InpAllowMinLot: использовать минимальный лот, если расчёт ниже него

- InpMaxLots: жёсткий предел размера позиции

Комиссия брокера определяется автоматически из истории счёта.



Настройки восстановления

- InpMMMode: восстановление выключено, мартингейл или анти-мартингейл

- InpTriggerN: подряд идущие убытки (или прибыли), запускающие восстановление

- InpMultiplier: множитель риска, повторно применяемый при каждом следующем убытке

- InpHoldTrades: прибыльные сделки, удерживающие повышенный риск до сброса

- InpMaxRecovery: максимум восстановительных сделок до принудительного сброса



Торговое время

- InpUseTimeFilter: включает окно времени для входов

- InpStartHour: час начала входов (время сервера)

- InpEndHour: час окончания входов (время сервера)

- InpCloseFriday: закрыть все позиции в пятницу вечером

- InpFridayHour: час пятничного закрытия (время сервера)



Панель

- ShowPanel: показывает информационную панель на графике

- PanelX / PanelY: положение панели

- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели



Технические

- InpMagic: идентификатор сделок советника

- InpSlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах

- InpMaxSpreadPoints: максимальный спред для входа (0 = выкл.)

- InpTradeComment: комментарий к ордерам



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РЕКОМЕНДАЦИИ



- Символ: XAUUSD (золото)

- Таймфрейм: M5

- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями

- Рекомендуемый депозит: от 1000 USD

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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Профиль по умолчанию использует опциональную систему восстановления типа мартингейл, которая увеличивает риск сделки после подряд идущих убытков. Она полностью настраивается и отключается (набор Conservative не использует восстановление вовсе). Прочитайте раздел «Профили риска» перед выходом на реальный счёт.



Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Система восстановления усиливает как прибыль, так и убытки: сначала протестируйте выбранный профиль на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих.



