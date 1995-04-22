Maestrale EA
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗔 — ВОЗВРАТ К СРЕДНЕМУ НА 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗
Символ: 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 (Золото) | Таймфрейм: 𝗠𝟱 | Платформа: 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝟱
Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Фильтр тренда: EMA(200). Покупки только выше, продажи только ниже.
2. Сигнал: RSI(14) ниже 30 (покупка) или выше 75 (продажа) на закрытом баре. Опциональное подтверждение «stretch» требует, чтобы цена была не менее чем в 2,5 ATR от EMA(20).
3. У каждой позиции три выхода: тейк-профит на 3 ATR, катастрофический стоп-лосс на 9 ATR и принудительный выход по времени через 200 баров. Опциональные безубыток и трейлинг-стоп.
4. Входы приостанавливаются вокруг ежедневного ролловера и вне настроенного торгового окна; в пятницу вечером все позиции закрываются перед выходными (настраивается).
5. Восстановление (опционально): после N подряд убытков риск сделки умножается; каждый следующий убыток умножает его снова, полное восстановление сбрасывает. Жёсткий лимит на число восстановительных сделок и размер лота действует всегда.
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ПРОФИЛИ РИСКА
Три готовых профиля:
- 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗟𝗧 (встроенный): агрессивное восстановление (x7, до 7 восстановительных сделок), окно 01-18, риск 1% на сделку. Максимальная потенциальная доходность, максимальный риск: цепочка восстановления может достигать очень крупных позиций. Для опытных пользователей, понимающих риск мартингейла.
- 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗 (𝘀𝗲𝘁-файл): умеренное восстановление x3, не более 3 сделок, риск 1,5%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 8,9% годовых при максимальной просадке около 6,8% - лучшее соотношение доходность/риск в протестированной сетке.
- 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 (𝘀𝗲𝘁-файл): без восстановления, риск 1,0%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 5,4% годовых при максимальной просадке около 4,6%.
Все профили используют один и тот же сигнальный движок, те же защиты и то же пятничное закрытие.
Set-файлы профилей Balanced и Conservative опубликованы в разделе «Комментарии».
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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сигнал
- InpRsiBuy: порог перепроданности RSI для покупок
- InpRsiSell: порог перекупленности RSI для продаж
- InpRsiPeriod: период RSI
- InpEmaPeriod: период трендовой EMA
- InpAtrPeriod: период ATR
Подтверждение 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵
- InpUseStretch: включает подтверждение растяжения цены
- InpStretchEma: период быстрой опорной EMA
- InpStretchTh: минимальное расстояние до быстрой EMA, в ATR
Выход
- InpSlAtrMult: стоп-лосс в множителях ATR
- InpTpAtrMult: тейк-профит в множителях ATR
- InpMaxBars: принудительное закрытие через N баров
Безубыток
- InpUseBreakEven: включает безубыток
- InpBeTrigger: прибыль в ATR, активирующая безубыток
- InpBeOffset: ATR, фиксируемые за ценой входа
Трейлинг-стоп
- InpUseTrailing: включает трейлинг-стоп
- InpTsActivation: прибыль в ATR, запускающая трейлинг
- InpTsDistance: дистанция трейлинга от лучшей цены, в ATR
Размер лота
- InpLotMode: фиксированный лот, фиксированный риск в USD или процент от баланса
- InpFixedLots: лот в фиксированном режиме
- InpRiskUSD: риск на сделку в USD
- InpRiskPercent: риск на сделку в процентах от баланса
- InpAllowMinLot: использовать минимальный лот, если расчёт ниже него
- InpMaxLots: жёсткий предел размера позиции
Комиссия брокера определяется автоматически из истории счёта.
Настройки восстановления
- InpMMMode: восстановление выключено, мартингейл или анти-мартингейл
- InpTriggerN: подряд идущие убытки (или прибыли), запускающие восстановление
- InpMultiplier: множитель риска, повторно применяемый при каждом следующем убытке
- InpHoldTrades: прибыльные сделки, удерживающие повышенный риск до сброса
- InpMaxRecovery: максимум восстановительных сделок до принудительного сброса
Торговое время
- InpUseTimeFilter: включает окно времени для входов
- InpStartHour: час начала входов (время сервера)
- InpEndHour: час окончания входов (время сервера)
- InpCloseFriday: закрыть все позиции в пятницу вечером
- InpFridayHour: час пятничного закрытия (время сервера)
Панель
- ShowPanel: показывает информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели
Технические
- InpMagic: идентификатор сделок советника
- InpSlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- InpMaxSpreadPoints: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- InpTradeComment: комментарий к ордерам
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РЕКОМЕНДАЦИИ
- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M5
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями
- Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
- Держите советник запущенным 24/5 на VPS
-------------------------------------------------------------
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Профиль по умолчанию использует опциональную систему восстановления типа мартингейл, которая увеличивает риск сделки после подряд идущих убытков. Она полностью настраивается и отключается (набор Conservative не использует восстановление вовсе). Прочитайте раздел «Профили риска» перед выходом на реальный счёт.
Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Система восстановления усиливает как прибыль, так и убытки: сначала протестируйте выбранный профиль на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Символ: 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 (Золото) | Таймфрейм: 𝗠𝟱 | Платформа: 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝟱
Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения.
-------------------------------------------------------------
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Фильтр тренда: EMA(200). Покупки только выше, продажи только ниже.
2. Сигнал: RSI(14) ниже 30 (покупка) или выше 75 (продажа) на закрытом баре. Опциональное подтверждение «stretch» требует, чтобы цена была не менее чем в 2,5 ATR от EMA(20).
3. У каждой позиции три выхода: тейк-профит на 3 ATR, катастрофический стоп-лосс на 9 ATR и принудительный выход по времени через 200 баров. Опциональные безубыток и трейлинг-стоп.
4. Входы приостанавливаются вокруг ежедневного ролловера и вне настроенного торгового окна; в пятницу вечером все позиции закрываются перед выходными (настраивается).
5. Восстановление (опционально): после N подряд убытков риск сделки умножается; каждый следующий убыток умножает его снова, полное восстановление сбрасывает. Жёсткий лимит на число восстановительных сделок и размер лота действует всегда.
-------------------------------------------------------------
ПРОФИЛИ РИСКА
Три готовых профиля:
- 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗟𝗧 (встроенный): агрессивное восстановление (x7, до 7 восстановительных сделок), окно 01-18, риск 1% на сделку. Максимальная потенциальная доходность, максимальный риск: цепочка восстановления может достигать очень крупных позиций. Для опытных пользователей, понимающих риск мартингейла.
- 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗 (𝘀𝗲𝘁-файл): умеренное восстановление x3, не более 3 сделок, риск 1,5%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 8,9% годовых при максимальной просадке около 6,8% - лучшее соотношение доходность/риск в протестированной сетке.
- 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 (𝘀𝗲𝘁-файл): без восстановления, риск 1,0%. Бэктест 2020-2026 с комиссиями: около 5,4% годовых при максимальной просадке около 4,6%.
Все профили используют один и тот же сигнальный движок, те же защиты и то же пятничное закрытие.
Set-файлы профилей Balanced и Conservative опубликованы в разделе «Комментарии».
-------------------------------------------------------------
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сигнал
- InpRsiBuy: порог перепроданности RSI для покупок
- InpRsiSell: порог перекупленности RSI для продаж
- InpRsiPeriod: период RSI
- InpEmaPeriod: период трендовой EMA
- InpAtrPeriod: период ATR
Подтверждение 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵
- InpUseStretch: включает подтверждение растяжения цены
- InpStretchEma: период быстрой опорной EMA
- InpStretchTh: минимальное расстояние до быстрой EMA, в ATR
Выход
- InpSlAtrMult: стоп-лосс в множителях ATR
- InpTpAtrMult: тейк-профит в множителях ATR
- InpMaxBars: принудительное закрытие через N баров
Безубыток
- InpUseBreakEven: включает безубыток
- InpBeTrigger: прибыль в ATR, активирующая безубыток
- InpBeOffset: ATR, фиксируемые за ценой входа
Трейлинг-стоп
- InpUseTrailing: включает трейлинг-стоп
- InpTsActivation: прибыль в ATR, запускающая трейлинг
- InpTsDistance: дистанция трейлинга от лучшей цены, в ATR
Размер лота
- InpLotMode: фиксированный лот, фиксированный риск в USD или процент от баланса
- InpFixedLots: лот в фиксированном режиме
- InpRiskUSD: риск на сделку в USD
- InpRiskPercent: риск на сделку в процентах от баланса
- InpAllowMinLot: использовать минимальный лот, если расчёт ниже него
- InpMaxLots: жёсткий предел размера позиции
Комиссия брокера определяется автоматически из истории счёта.
Настройки восстановления
- InpMMMode: восстановление выключено, мартингейл или анти-мартингейл
- InpTriggerN: подряд идущие убытки (или прибыли), запускающие восстановление
- InpMultiplier: множитель риска, повторно применяемый при каждом следующем убытке
- InpHoldTrades: прибыльные сделки, удерживающие повышенный риск до сброса
- InpMaxRecovery: максимум восстановительных сделок до принудительного сброса
Торговое время
- InpUseTimeFilter: включает окно времени для входов
- InpStartHour: час начала входов (время сервера)
- InpEndHour: час окончания входов (время сервера)
- InpCloseFriday: закрыть все позиции в пятницу вечером
- InpFridayHour: час пятничного закрытия (время сервера)
Панель
- ShowPanel: показывает информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели
Технические
- InpMagic: идентификатор сделок советника
- InpSlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- InpMaxSpreadPoints: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- InpTradeComment: комментарий к ордерам
-------------------------------------------------------------
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M5
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями
- Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
- Держите советник запущенным 24/5 на VPS
-------------------------------------------------------------
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Профиль по умолчанию использует опциональную систему восстановления типа мартингейл, которая увеличивает риск сделки после подряд идущих убытков. Она полностью настраивается и отключается (набор Conservative не использует восстановление вовсе). Прочитайте раздел «Профили риска» перед выходом на реальный счёт.
Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Система восстановления усиливает как прибыль, так и убытки: сначала протестируйте выбранный профиль на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих.