Custom Alerts MT4
- Utilità
- Daniel Stein
- Versione: 2.25
- Aggiornato: 19 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante
Panoramica
Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti. Con il supporto per tutte le classi di asset offerte dal tuo broker, ora puoi configurare gli avvisi senza digitare alcun simbolo — basta selezionare la classe di asset nelle impostazioni.
1. Perché Custom Alerts è così utile per i trader
Monitoraggio completo del mercato
• Custom Alerts raccoglie e unifica i segnali provenienti da Forex, Metalli, Criptovalute, Indici e anche Azioni (se supportate dal tuo broker).
• Elimina la necessità di passare da un grafico all'altro — ricevi invece notifiche centralizzate e chiare.
Avvisi personalizzati per la tua strategia
• Configura avvisi con precisione. Che tu stia monitorando picchi di volume, soglie di forza o movimenti di prezzo estremi, Custom Alerts ti assicura di non perdere segnali importanti.
• Si integra perfettamente con gli strumenti Stein Investments per un'analisi più approfondita e strategie di trading più intelligenti.
Risparmio di tempo ed efficienza
• Non serve restare incollati ai grafici. Lascia che Custom Alerts analizzi il mercato per te — anche mentre sei lontano dallo schermo.
2. Come iniziare con Custom Alerts
Installazione e attivazione
• Apri la tua piattaforma MetaTrader e carica Custom Alerts su un grafico qualsiasi.
• Si consiglia di eseguire lo strumento su un grafico dedicato o su un terminale separato (come un VPS) per un monitoraggio continuo.
• L’indicatore legge automaticamente i dati dagli strumenti Stein Investments, quindi assicurati che i componenti richiesti siano attivati.
Definisci gli strumenti
• Scegli le classi di asset da monitorare — da valute e oro a indici e crypto — senza digitare simboli manualmente.
3. Come funziona Custom Alerts
Integrazione intelligente dei dati
• Legge i segnali da FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — in base agli strumenti che hai attivato e con licenza.
• Consolida queste informazioni in avvisi chiari su tutte le classi di asset selezionate.
Motore di avvisi in tempo reale
• Analizza tutti gli strumenti in tempo reale e invia avvisi tramite popup, suono o email non appena si verificano le condizioni impostate.
4. Casi d’uso
Rilevamento di setup multi-mercato
• Monitora tutti i mercati da un solo grafico.
• Ideale per i trader che seguono strumenti come EURUSD, Oro, DAX o Bitcoin.
Avvisi basati sulla strategia
• Crea la tua logica di segnali: tendenze di forza, dinamiche di volume o segnali combinati.
Resta informato, agisci con prontezza
• Ricevi avvisi anche mentre sei lontano dal terminale — non perdere più nessuna opportunità.
5. Configurazione modulare – Usa solo ciò di cui hai bisogno
Custom Alerts richiede fonti dati aggiuntive (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Hai bisogno solo delle licenze per gli indicatori che utilizzi realmente nei filtri di avviso.
• Ad esempio, se vuoi monitorare solo il volume o la volatilità, ti basta attivare FX Volume o FX Dynamic.
• Questo modello di licenza flessibile rende lo strumento accessibile e adattabile alla tua strategia.
Preferisci una soluzione pronta all’uso?
Scopri la versione Custom Alerts AIO — una soluzione all-in-one con tutti gli indicatori richiesti già integrati.
• Ottimizzata esclusivamente per la generazione di avvisi (senza grafica sul grafico), funziona subito dopo l’installazione.
• Nessuna licenza aggiuntiva necessaria — installala e inizia subito il monitoraggio di tutti i mercati.
6. Risorse e supporto
FAQ: Tutti i tipi di avviso disponibili e le opzioni di configurazione sono spiegati in dettaglio, con screenshot, nella FAQ di Custom Alerts.
Community: Unisciti al nostro gruppo di trader per condividere strategie e ricevere supporto.
Supporto: Hai bisogno di aiuto? Il nostro team è pronto ad assisterti con installazione, configurazione e ottimizzazione.
Pronto a portare il tuo monitoraggio del mercato al livello successivo?
Installa Custom Alerts oggi stesso e vivi l’esperienza di un’analisi in tempo reale, completamente personalizzabile, su tutti i mercati da un solo grafico.
I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.