Custom Alerts MT4

5

Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante

Panoramica
Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti. Con il supporto per tutte le classi di asset offerte dal tuo broker, ora puoi configurare gli avvisi senza digitare alcun simbolo — basta selezionare la classe di asset nelle impostazioni.

1. Perché Custom Alerts è così utile per i trader

Monitoraggio completo del mercato
Custom Alerts raccoglie e unifica i segnali provenienti da Forex, Metalli, Criptovalute, Indici e anche Azioni (se supportate dal tuo broker).
• Elimina la necessità di passare da un grafico all'altro — ricevi invece notifiche centralizzate e chiare.

Avvisi personalizzati per la tua strategia
• Configura avvisi con precisione. Che tu stia monitorando picchi di volume, soglie di forza o movimenti di prezzo estremi, Custom Alerts ti assicura di non perdere segnali importanti.
• Si integra perfettamente con gli strumenti Stein Investments per un'analisi più approfondita e strategie di trading più intelligenti.

Risparmio di tempo ed efficienza
• Non serve restare incollati ai grafici. Lascia che Custom Alerts analizzi il mercato per te — anche mentre sei lontano dallo schermo.

2. Come iniziare con Custom Alerts

Installazione e attivazione
• Apri la tua piattaforma MetaTrader e carica Custom Alerts su un grafico qualsiasi.
• Si consiglia di eseguire lo strumento su un grafico dedicato o su un terminale separato (come un VPS) per un monitoraggio continuo.
• L’indicatore legge automaticamente i dati dagli strumenti Stein Investments, quindi assicurati che i componenti richiesti siano attivati.

Definisci gli strumenti
• Scegli le classi di asset da monitorare — da valute e oro a indici e crypto — senza digitare simboli manualmente.

3. Come funziona Custom Alerts

Integrazione intelligente dei dati
• Legge i segnali da FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — in base agli strumenti che hai attivato e con licenza.
• Consolida queste informazioni in avvisi chiari su tutte le classi di asset selezionate.

Motore di avvisi in tempo reale
• Analizza tutti gli strumenti in tempo reale e invia avvisi tramite popup, suono o email non appena si verificano le condizioni impostate.

4. Casi d’uso

Rilevamento di setup multi-mercato
• Monitora tutti i mercati da un solo grafico.
• Ideale per i trader che seguono strumenti come EURUSD, Oro, DAX o Bitcoin.

Avvisi basati sulla strategia
• Crea la tua logica di segnali: tendenze di forza, dinamiche di volume o segnali combinati.

Resta informato, agisci con prontezza
• Ricevi avvisi anche mentre sei lontano dal terminale — non perdere più nessuna opportunità.

5. Configurazione modulare – Usa solo ciò di cui hai bisogno

Custom Alerts richiede fonti dati aggiuntive (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Hai bisogno solo delle licenze per gli indicatori che utilizzi realmente nei filtri di avviso.
• Ad esempio, se vuoi monitorare solo il volume o la volatilità, ti basta attivare FX Volume o FX Dynamic.
• Questo modello di licenza flessibile rende lo strumento accessibile e adattabile alla tua strategia.

Preferisci una soluzione pronta all’uso?

Scopri la versione Custom Alerts AIO — una soluzione all-in-one con tutti gli indicatori richiesti già integrati.
• Ottimizzata esclusivamente per la generazione di avvisi (senza grafica sul grafico), funziona subito dopo l’installazione.
• Nessuna licenza aggiuntiva necessaria — installala e inizia subito il monitoraggio di tutti i mercati.

6. Risorse e supporto

FAQ: Tutti i tipi di avviso disponibili e le opzioni di configurazione sono spiegati in dettaglio, con screenshot, nella FAQ di Custom Alerts.

Community: Unisciti al nostro gruppo di trader per condividere strategie e ricevere supporto.

Supporto: Hai bisogno di aiuto? Il nostro team è pronto ad assisterti con installazione, configurazione e ottimizzazione.

Pronto a portare il tuo monitoraggio del mercato al livello successivo?
Installa Custom Alerts oggi stesso e vivi l’esperienza di un’analisi in tempo reale, completamente personalizzabile, su tutti i mercati da un solo grafico.

Best regards,
Daniel & Alain

Recensioni 7
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
211
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Prodotti consigliati
Profitstat premium
Tonny Obare
Utilità
Profitstat premium version scans your trading history and displays performance on the chart. The premium version is far more flexible than the free one. The premium version contains the following features that you won't find in the free version: Ability to horizontally position the indicator as you prefer. Ability to display results in money or in pips with the option to hide or display one or both of them. An option to show stats for only the chart symbol. An option to only show data from a cer
Technical indicators every trader should know
Yandong Li
Utilità
Success comes from knowledge – this is true for most things in life and especially Forex trading. To become successful, a trader needs to learn technical analysis. Technical indicators are a big part of technical analysis. The problem is that, at first sight, names of technical indicators can sound unpleasantly complicated, for example, MACD, RSI or Stochastic. However, we recommend you not to judge a book by its cover. We will provide you with a fair and simple explanation of the most popular t
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicatori
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
HF TraderMaster
Wong Sze Wai
Utilità
This TraderMaster EA is super helpful for professional trader.  Input Parameter Section: 1) Allow trader to set different line style, such as color, width; 2) Apply our chart style, if set false, it will not change the chart style; 3) Select different panel mode 3.a) Simple Mode, for trader immediately place a market order, pending order, delete and close orders; 3.b) Draw Line Mode, for price action traders who want to trade for trend and reverse in his trading plan; 3.c) Advanced Mode, includ
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indicatori
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 23 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 2
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilità
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicatori
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Upper and Lower Trendline
David Muriithi
5 (2)
Indicatori
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicatori
The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main
OrderManagerV200
Michele Calise
Utilità
Automatizza il Tuo Trading con Intelligenza e Controllo Ti presentiamo "OrderManagerV200" , un Expert Advisor (EA) all'avanguardia per MetaTrader 4 progettato per trasformare il tuo approccio al trading. Dimentica il trading manuale stressante e le decisioni affrettate. Con OrderManagerV200, puoi sfruttare un sistema di gestione ordini completamente automatizzato e intelligente, combinato con un controllo manuale senza precedenti. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo strumento ti
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicatori
Linear Trend Predictor : indicatore di tendenza che combina punti di ingresso e linee di supporto direzionale. Funziona secondo il principio di rottura del canale dei prezzi alto/basso. L'algoritmo dell'indicatore filtra il rumore di mercato, tiene conto della volatilità e delle dinamiche di mercato. Capacità dell'indicatore Utilizzando metodi di smoothing, mostra l'andamento del mercato e i punti di ingresso per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA. Adatto per determinare i movimenti d
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Indicatori
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicatori
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicatori
The Trend Analysis Indicator is an innovative tool designed for traders and investors who seek to navigate the complexities of the financial markets with greater precision and insight. This powerful indicator is engineered to adeptly identify whether a market is trending or not, offering users a vital edge in their trading strategy. Key Features: Accurate Trend Detection : The core functionality of the Trend Analysis Indicator lies in its ability to accurately detect market trends. It analyzes p
Envelopes Trailing Stop
Oleg Remizov
5 (1)
Utilità
The Envelopes Trailing Stop is a tool that implements trailing of the stop loss order after the price based on the Envelopes trend indicator. The utility provides all the necessary parameters for customization, which allows to select the optimal configuration for any user. The EA allows to choose the trailing line depending on the type of the trade. For example, buy trades can be trailed based on the lower line of the indicator, and sell trades can be trailed based on the upper line. The Magic p
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Indicatori
Features: Sharkfin Alerts Multi-timeframe Multi-currency SM TDI: To show TDI lines with sharkfin levels Zigzag MTF: To see Higher Timeframe trend Detailed blog post and extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows works on a single timeframe and single currency. But it’s visually helps see that sharkfins. You can also get the simple arrows from mql5 site product: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 About Scanner: It is an easy to use simplified scanner. It will show when
Trend and Lines
Oliver Hinrichs
Indicatori
This indicator draws lines at the open, close, high and low price of the last chart candle from the set timeframe. In addition, a label shows whether it was an up or down candle. The standard settings follow the original idea of ​​getting the price data from the daily timeframe for day trading/scalping, but since this indicator is fully customizable, you can also set a different timeframe. Based on the drawn price lines, you can then also display Fibonacci levels. This function can also be
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indicatori
Vi presentiamo l'indicatore Donchian Channels per MQL4, uno strumento potente di analisi tecnica progettato per aumentare il successo delle vostre operazioni. Questo indicatore è composto da quattro linee che rappresentano i limiti superiori e inferiori del movimento dei prezzi in un periodo specificato. Con l'indicatore Donchian Channels potete facilmente individuare potenziali rotture e inversioni di tendenza sul mercato. La linea superiore mostra il massimo più alto del periodo specificato, m
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicatori
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilità
Hello Guys! I want to share with you a very useful tools. Anyone of us who has used MT4 for some time knows how impractical this platform can be for discretionary trading. That's why I created this graphical interface!  Interface is very simple, all the info that you need are in the video and in the screenshot. NB: Before to run the EA Interface, remember to copy the file in the comment in your MT4 folder "Controls". PATH: .../MQL4/INCLUDE/CONTROLS NB: unfortunately the interface can't be test
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicatori
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicatori
Questo consulente esperto non esegue alcuna operazione, ma esegue la scansione di tutti i simboli nel tuo orologio di mercato e scansiona ciascuna azione una per una in tempi diversi e alla fine ti mostra quale simbolo in quale periodo di tempo ha una potente candela avvolgente. Inoltre, puoi definire un periodo MA e un limite RSI alto e basso, e ti mostra quali simboli in quale intervallo di tempo attraverserà la media mobile regolata e quale simbolo in quale intervallo di tempo attraverserà
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilità
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
BeST Trend Exploiter
Eleni Koulocheri
5 (4)
Indicatori
BeST_Trend Exploiter is a Metatrader Indicator  based on a smart proprietary algorithm which can detect the market Median Trend while it filters out the noise providing Buy and Sell Signals and also wherever it is applicable it provides us with TP Levels of High Probability. Additionally as it has Built Inside all the necessary features it can be used as a Complete Strategy of very Impressive Results. Essential Advantages of the Indicator Clear and Easily Understandable trading rules. Real Time
Clever RSI
Carlos Forero
Indicatori
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilità
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilità
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilità
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilità
UTILITÀ ORDINI MULTIPLI L’Utilità Ordini Multipli è stata creata per facilitare operazioni redditizie con piccoli movimenti di prezzo, senza dover attendere ampie escursioni per ottenere il profitto desiderato. Questo strumento apre più ordini contemporaneamente, nella stessa direzione e sulla stessa coppia di valute, in base al numero impostato dall’utente o al massimo consentito dal broker. L’idea è che, invece di puntare a 100–200 pips (che in tempi brevi potrebbe non essere raggiungibile o a
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilità
Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili. Materiali di installazione aggiuntivi Manuale dell'applicazione       – Scarica la versione di prova per       MT4       -       MT5 VERSIONE
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilità
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibility - Works with almost all signal formats Multi-Channel & Multi-MT4 Support - Copy signals from multiple Telegram chan
Altri dall’autore
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend   mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhio in qual
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager   è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti   FX Trend   che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediat
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti FX Trend che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediatamente le tue o
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione. Perché scegliere Taurus? Strategia avanzata di mean reversion : Basata su dati proprietari di
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
Taurus MT4
Daniel Stein
Experts
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione. Perché scegliere Taurus? Strategia avanzata di mean reversion : Basata su dati proprietari di
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtro:
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.04.27 16:27
Hi Mzwakhe, Thank you so much for taking the time to write such a detailed and thoughtful review! I really appreciate your honesty about your journey with Custom Alerts — from the initial challenges to the point where it has now become a key part of your trading.
Your feedback perfectly captures the spirit of what we aim for: continuous improvement based on real trader experiences, and creating tools that truly adapt to users’ needs. I’m especially happy to hear that the updates and the collaborative work within the Stein Investments Private group made such a positive difference for you.
You’re absolutely right: understanding the core tools behind the alerts and using them for visual validation is the key to unlocking the full potential of the system. Thank you again for your trust, your engagement, and your very motivating words! 🙏🙂 Wishing you a profitable trading journey ahead!
Daniel
jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.02.01 14:58
Hi Jozec, Thank you so much for your fantastic review and for being a long-time user of our tools! It’s great to hear that FX Power and Custom Alerts have become essential to your strategy and that the breakout options have added even more value to your trading. I truly appreciate your kind words about the support as well—I’ll definitely keep the tools and updates coming! Thanks again for your trust and support. 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Mr Vincent Jan Van Der Sande
211
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.29 08:01
Hi Vincent, Thank you so much for your fantastic review! It’s great to hear that FX Power NG and FX Volume have become essential tools in your trading, and I’m especially glad that Custom Alerts is making your life easier by handling the heavy lifting. Being able to stay on top of multiple pairs without constantly monitoring charts was exactly what we had in mind when developing it, so it’s awesome to see it fitting so well into your trading workflow. Really appreciate your support—and I love the “Should have bought it sooner” part! 😊🙏🙂 Best regards,
Daniel
Larrydeelf
564
Larrydeelf 2025.01.24 18:43 
 

Great indicator Daniel i had four successful scalp and a 60 pip win on the EURJPY from the alert this week i would recommended this indicator for traders that is looking for there setup.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.24 20:32
Thank you so much for your great review, Larry! I’m thrilled to hear about your successful trades, including that 60-pip win on EURJPY—well done! Your recommendation means a lot, and I truly appreciate your support. 🙏🙂
Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2025.01.20 12:18 
 

This is a complementary utility tool that helps narrowing down and zooming to a "happening" pair. A great feature expansion to other existing products.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.20 12:29
Thank you so much for your thoughtful review! I’m glad to hear that Custom Alerts has become a valuable complementary tool for narrowing down and focusing on key pairs. Your kind words about its integration with our other products are truly appreciated.🙏
Devonish
3254
Devonish 2024.11.22 20:30 
 

Still early days, but I like it. Daniel was very helpful and even assisted me when setting up a VPS. My initial impressions are: Custom Alerts will give you a lot of information (particularly when combined with the full suite of tools). Don't trade purely based on these alerts; what I'm seeing is combine this information into your existing strategies or technical analysis to get the most benefit. Thanks.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.11.22 21:49
Dear Devonish, thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It's highly appreciated.
SENMAO ZHANG
729
SENMAO ZHANG 2024.10.18 10:47 
 

This tool is the greatest work I have ever used. Daniel answered all my questions and helped me a lot. The perfect product and the perfect author

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.10.18 10:54
Thank you so much for this wonderful feedback.🙏 It's highly appreciated.
Rispondi alla recensione