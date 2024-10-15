Custom Alerts MT4

Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요

개요
Custom Alerts는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다.

1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유

올인원 시장 모니터링
Custom Alerts는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다.
• 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보세요.

전략에 맞춘 맞춤형 알림
• 거래량 급증, 통화 강도 임계값, 극단적인 가격 움직임 등을 정밀하게 설정할 수 있습니다.
• Stein Investments 도구와의 원활한 통합으로 더 정교한 분석과 스마트한 트레이딩 설정이 가능합니다.

시간 절약 및 효율성
• 차트를 계속 지켜볼 필요가 없습니다. Custom Alerts가 대신 시장을 스캔해 드립니다 – 자리 비움 중에도 알림을 받을 수 있습니다.

2. Custom Alerts 시작 방법

설치 및 활성화
• MetaTrader 플랫폼을 열고 Custom Alerts를 차트에 추가하세요.
• 지속적인 모니터링을 위해 별도의 차트 또는 VPS에서 실행하는 것을 권장합니다.
• Stein Investments의 관련 도구를 활성화해야 완전한 기능을 사용할 수 있습니다.

모니터링 대상 설정
• 통화, 금, 지수, 암호화폐 등 원하는 자산군을 선택하세요 – 종목 기호를 직접 입력할 필요가 없습니다.

3. Custom Alerts 작동 방식

스마트 데이터 통합
• FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power의 신호를 읽고(사용자가 라이선스를 보유한 경우), 선택한 자산군 전반에 걸쳐 명확한 알림으로 통합합니다.

실시간 알림 시스템
• 모든 종목을 실시간으로 스캔하고, 조건이 충족되면 즉시 팝업, 소리 또는 이메일 알림을 전송합니다.

4. 주요 활용 사례

멀티마켓 기회 탐지
• 하나의 차트로 모든 시장을 모니터링합니다.
• EURUSD, 금, DAX, 비트코인 등 여러 종목을 동시에 보는 트레이더에게 이상적입니다.

전략 기반 알림
• 트렌드 강도, 볼륨 변화, 복합 신호 등 전략에 따라 로직을 설정하세요.

항상 정보를 놓치지 마세요
• 터미널에서 떨어져 있어도 실시간 알림으로 기회를 놓치지 마세요.

5. 모듈식 구성 – 필요한 것만 사용

Custom Alerts는 FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 추가 데이터 소스를 사용합니다.
• 하지만 실제로 사용하는 알림 필터에 필요한 인디케이터에 대해서만 라이선스가 필요합니다.
• 예: 거래량이나 변동성만 감시하려면 FX Volume 또는 FX Dynamic만 활성화하면 됩니다.
• 유연한 라이선스 모델로 전략에 맞게 경제적으로 설정할 수 있습니다.

설정 없이 바로 사용하고 싶으신가요?

Custom Alerts AIO 버전을 확인해 보세요 – 모든 인디케이터가 내장된 올인원 솔루션입니다.
• 알림 생성을 위해 최적화되었으며(차트 그래픽 없음), 설치 후 바로 사용 가능합니다.
• 추가 라이선스 없이 사용 가능 – 설치 후 바로 전체 시장을 모니터링하세요.

6. 리소스 & 지원

FAQ: 사용 가능한 모든 알림 유형과 설정 방법은 Custom Alerts FAQ에서 스크린샷과 함께 자세히 설명되어 있습니다.

커뮤니티: 트레이더 채팅 그룹에 참여하여 전략을 공유하고 질문하세요.

지원: 설치, 설정, 최적화에 도움이 필요하신가요? 저희 팀이 도와드립니다.

시장 모니터링을 한 차원 높이고 싶으신가요?
지금 바로 Custom Alerts를 설치하고, 전략에 맞춘 실시간 통합 알림으로 하나의 차트에서 모든 시장을 모니터링해 보세요.

Best regards,
Daniel & Alain

리뷰 7
Mzwakhe Dela
317
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Mzwakhe Dela
317
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.04.27 16:27
Hi Mzwakhe, Thank you so much for taking the time to write such a detailed and thoughtful review! I really appreciate your honesty about your journey with Custom Alerts — from the initial challenges to the point where it has now become a key part of your trading.
Your feedback perfectly captures the spirit of what we aim for: continuous improvement based on real trader experiences, and creating tools that truly adapt to users’ needs. I’m especially happy to hear that the updates and the collaborative work within the Stein Investments Private group made such a positive difference for you.
You’re absolutely right: understanding the core tools behind the alerts and using them for visual validation is the key to unlocking the full potential of the system. Thank you again for your trust, your engagement, and your very motivating words! 🙏🙂 Wishing you a profitable trading journey ahead!
Daniel
jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.02.01 14:58
Hi Jozec, Thank you so much for your fantastic review and for being a long-time user of our tools! It’s great to hear that FX Power and Custom Alerts have become essential to your strategy and that the breakout options have added even more value to your trading. I truly appreciate your kind words about the support as well—I’ll definitely keep the tools and updates coming! Thanks again for your trust and support. 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.29 08:01
Hi Vincent, Thank you so much for your fantastic review! It’s great to hear that FX Power NG and FX Volume have become essential tools in your trading, and I’m especially glad that Custom Alerts is making your life easier by handling the heavy lifting. Being able to stay on top of multiple pairs without constantly monitoring charts was exactly what we had in mind when developing it, so it’s awesome to see it fitting so well into your trading workflow. Really appreciate your support—and I love the “Should have bought it sooner” part! 😊🙏🙂 Best regards,
Daniel
Larrydeelf
601
Larrydeelf 2025.01.24 18:43 
 

Great indicator Daniel i had four successful scalp and a 60 pip win on the EURJPY from the alert this week i would recommended this indicator for traders that is looking for there setup.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.24 20:32
Thank you so much for your great review, Larry! I’m thrilled to hear about your successful trades, including that 60-pip win on EURJPY—well done! Your recommendation means a lot, and I truly appreciate your support. 🙏🙂
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2025.01.20 12:18 
 

This is a complementary utility tool that helps narrowing down and zooming to a "happening" pair. A great feature expansion to other existing products.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.20 12:29
Thank you so much for your thoughtful review! I’m glad to hear that Custom Alerts has become a valuable complementary tool for narrowing down and focusing on key pairs. Your kind words about its integration with our other products are truly appreciated.🙏
Devonish
3254
Devonish 2024.11.22 20:30 
 

Still early days, but I like it. Daniel was very helpful and even assisted me when setting up a VPS. My initial impressions are: Custom Alerts will give you a lot of information (particularly when combined with the full suite of tools). Don't trade purely based on these alerts; what I'm seeing is combine this information into your existing strategies or technical analysis to get the most benefit. Thanks.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.11.22 21:49
Dear Devonish, thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It's highly appreciated.
SENMAO ZHANG
729
SENMAO ZHANG 2024.10.18 10:47 
 

This tool is the greatest work I have ever used. Daniel answered all my questions and helped me a lot. The perfect product and the perfect author

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.10.18 10:54
Thank you so much for this wonderful feedback.🙏 It's highly appreciated.
