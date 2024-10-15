Custom Alerts MT4

Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요

개요

Custom Alerts는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다.

1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유

올인원 시장 모니터링

• Custom Alerts는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다.

• 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보세요. 전략에 맞춘 맞춤형 알림

• 거래량 급증, 통화 강도 임계값, 극단적인 가격 움직임 등을 정밀하게 설정할 수 있습니다.

• Stein Investments 도구와의 원활한 통합으로 더 정교한 분석과 스마트한 트레이딩 설정이 가능합니다. 시간 절약 및 효율성

• 차트를 계속 지켜볼 필요가 없습니다. Custom Alerts가 대신 시장을 스캔해 드립니다 – 자리 비움 중에도 알림을 받을 수 있습니다.

2. Custom Alerts 시작 방법

설치 및 활성화

• MetaTrader 플랫폼을 열고 Custom Alerts를 차트에 추가하세요.

• 지속적인 모니터링을 위해 별도의 차트 또는 VPS에서 실행하는 것을 권장합니다.

• Stein Investments의 관련 도구를 활성화해야 완전한 기능을 사용할 수 있습니다. 모니터링 대상 설정

• 통화, 금, 지수, 암호화폐 등 원하는 자산군을 선택하세요 – 종목 기호를 직접 입력할 필요가 없습니다.

3. Custom Alerts 작동 방식

스마트 데이터 통합

• FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power의 신호를 읽고(사용자가 라이선스를 보유한 경우), 선택한 자산군 전반에 걸쳐 명확한 알림으로 통합합니다. 실시간 알림 시스템

• 모든 종목을 실시간으로 스캔하고, 조건이 충족되면 즉시 팝업, 소리 또는 이메일 알림을 전송합니다.

4. 주요 활용 사례

멀티마켓 기회 탐지

• 하나의 차트로 모든 시장을 모니터링합니다.

• EURUSD, 금, DAX, 비트코인 등 여러 종목을 동시에 보는 트레이더에게 이상적입니다. 전략 기반 알림

• 트렌드 강도, 볼륨 변화, 복합 신호 등 전략에 따라 로직을 설정하세요. 항상 정보를 놓치지 마세요

• 터미널에서 떨어져 있어도 실시간 알림으로 기회를 놓치지 마세요.

5. 모듈식 구성 – 필요한 것만 사용

Custom Alerts는 FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 추가 데이터 소스를 사용합니다.

• 하지만 실제로 사용하는 알림 필터에 필요한 인디케이터에 대해서만 라이선스가 필요합니다.

• 예: 거래량이나 변동성만 감시하려면 FX Volume 또는 FX Dynamic만 활성화하면 됩니다.

• 유연한 라이선스 모델로 전략에 맞게 경제적으로 설정할 수 있습니다.

설정 없이 바로 사용하고 싶으신가요?

Custom Alerts AIO 버전을 확인해 보세요 – 모든 인디케이터가 내장된 올인원 솔루션입니다.

• 알림 생성을 위해 최적화되었으며(차트 그래픽 없음), 설치 후 바로 사용 가능합니다.

• 추가 라이선스 없이 사용 가능 – 설치 후 바로 전체 시장을 모니터링하세요.

6. 리소스 & 지원

FAQ: 사용 가능한 모든 알림 유형과 설정 방법은 Custom Alerts FAQ에서 스크린샷과 함께 자세히 설명되어 있습니다. 커뮤니티: 트레이더 채팅 그룹에 참여하여 전략을 공유하고 질문하세요. 지원: 설치, 설정, 최적화에 도움이 필요하신가요? 저희 팀이 도와드립니다.

시장 모니터링을 한 차원 높이고 싶으신가요?

지금 바로 Custom Alerts를 설치하고, 전략에 맞춘 실시간 통합 알림으로 하나의 차트에서 모든 시장을 모니터링해 보세요.

Best regards,

Daniel & Alain