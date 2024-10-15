Custom Alerts MT4

5

Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé

Présentation
Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportunités. Grâce à la prise en charge de toutes les classes d’actifs proposées par votre courtier, vous pouvez désormais configurer les alertes sans saisir un seul symbole — il suffit de sélectionner la classe d’actif dans les paramètres.

1. Pourquoi Custom Alerts est si bénéfique pour les traders

Surveillance globale des marchés
Custom Alerts regroupe et consolide les signaux provenant du Forex, des métaux, des cryptomonnaies, des indices, et même des actions (si disponibles chez votre courtier).
• Évitez de jongler entre les graphiques — recevez des alertes centralisées et claires.

Alertes personnalisées pour votre stratégie
• Configurez vos alertes avec précision. Que vous suiviez les pics de volume, les niveaux de force des devises ou les mouvements extrêmes de prix, Custom Alerts vous garantit de ne rien rater.
• S’intègre parfaitement avec les outils Stein Investments pour une analyse plus poussée et des stratégies de trading plus intelligentes.

Gain de temps et efficacité
• Inutile de rester devant l’écran en permanence. Custom Alerts scanne le marché pour vous — même en votre absence.

2. Comment démarrer avec Custom Alerts

Installation et activation
• Ouvrez votre plateforme MetaTrader et chargez Custom Alerts sur un graphique.
• Nous recommandons de l’exécuter sur un graphique dédié ou sur un VPS pour une surveillance continue.
• L’indicateur lit automatiquement les données des outils Stein Investments. Assurez-vous que les composants requis sont activés.

Définir les instruments
• Choisissez les classes d’actifs à surveiller — devises, or, indices, cryptos — sans saisir de symbole manuellement.

3. Fonctionnement de Custom Alerts

Intégration intelligente des données
• Lit les signaux de FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — selon les outils que vous avez licenciés et activés.
• Regroupe ces informations pour générer des alertes claires sur toutes les classes d’actifs sélectionnées.

Moteur d’alerte en temps réel
• Scanne tous les actifs en temps réel et envoie des alertes par popup, son ou email dès que les conditions sont remplies.

4. Cas d’utilisation

Détection multi-marché
• Surveillez tous vos marchés à partir d’un seul graphique.
• Idéal pour les traders qui suivent plusieurs actifs comme EURUSD, l’or, le DAX ou le Bitcoin.

Alertes basées sur votre stratégie
• Créez vos propres logiques : tendance de force, dynamique de volume ou signaux combinés.

Restez informé, réagissez vite
• Recevez des alertes même loin de votre terminal — ne ratez plus jamais une opportunité.

5. Structure modulaire – Utilisez uniquement ce dont vous avez besoin

Custom Alerts repose sur des sources de données externes (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Vous n’avez besoin que des licences correspondant aux indicateurs que vous utilisez dans vos filtres d’alerte.
• Par exemple, si vous souhaitez uniquement surveiller le volume ou la volatilité, il suffit d’activer FX Volume ou FX Dynamic.
• Ce modèle flexible vous permet d’adapter l’outil à votre stratégie, tout en restant économique.

Vous préférez une solution clé en main ?

Découvrez la version Custom Alerts AIO — une solution tout-en-un avec tous les indicateurs intégrés.
• Optimisée uniquement pour la génération d’alertes (sans affichage graphique), elle fonctionne immédiatement après installation.
• Aucune licence supplémentaire requise — installez-la et commencez à surveiller tous les marchés en quelques clics.

6. Ressources & assistance

FAQ : Tous les types d’alerte disponibles et options de configuration sont détaillés avec captures d’écran dans la FAQ Custom Alerts.

Communauté : Rejoignez notre groupe de discussion pour échanger des stratégies et poser vos questions.

Support : Des questions ? Notre équipe vous accompagne pour l’installation, la configuration et l’optimisation.

Prêt à améliorer votre surveillance des marchés ?
Installez Custom Alerts dès aujourd’hui et profitez d’alertes personnalisées en temps réel sur tous vos marchés, depuis un seul graphique.

Best regards,
Daniel & Alain

Avis 7
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
211
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Produits recommandés
Profitstat premium
Tonny Obare
Utilitaires
Profitstat premium version scans your trading history and displays performance on the chart. The premium version is far more flexible than the free one. The premium version contains the following features that you won't find in the free version: Ability to horizontally position the indicator as you prefer. Ability to display results in money or in pips with the option to hide or display one or both of them. An option to show stats for only the chart symbol. An option to only show data from a cer
Technical indicators every trader should know
Yandong Li
Utilitaires
Success comes from knowledge – this is true for most things in life and especially Forex trading. To become successful, a trader needs to learn technical analysis. Technical indicators are a big part of technical analysis. The problem is that, at first sight, names of technical indicators can sound unpleasantly complicated, for example, MACD, RSI or Stochastic. However, we recommend you not to judge a book by its cover. We will provide you with a fair and simple explanation of the most popular t
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicateurs
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
HF TraderMaster
Wong Sze Wai
Utilitaires
This TraderMaster EA is super helpful for professional trader.  Input Parameter Section: 1) Allow trader to set different line style, such as color, width; 2) Apply our chart style, if set false, it will not change the chart style; 3) Select different panel mode 3.a) Simple Mode, for trader immediately place a market order, pending order, delete and close orders; 3.b) Draw Line Mode, for price action traders who want to trade for trend and reverse in his trading plan; 3.c) Advanced Mode, includ
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indicateurs
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 23 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 2
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitaires
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicateurs
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Upper and Lower Trendline
David Muriithi
5 (2)
Indicateurs
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicateurs
The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main
OrderManagerV200
Michele Calise
Utilitaires
Automate Your Trading with Intelligence and Control Introducing "OrderManagerV200" , a cutting-edge Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 designed to transform your trading approach. Say goodbye to stressful manual trading and rushed decisions. With OrderManagerV200, you can leverage a fully automated and intelligent order management system combined with unprecedented manual control. Whether you're a novice or an experienced trader, this tool provides the precision and reliability needed to navi
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Asia London New York Session Kill Zone
Rahul Shrikrishna Dani
Indicateurs
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicateurs
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicateurs
The Trend Analysis Indicator is an innovative tool designed for traders and investors who seek to navigate the complexities of the financial markets with greater precision and insight. This powerful indicator is engineered to adeptly identify whether a market is trending or not, offering users a vital edge in their trading strategy. Key Features: Accurate Trend Detection : The core functionality of the Trend Analysis Indicator lies in its ability to accurately detect market trends. It analyzes p
Envelopes Trailing Stop
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitaires
The Envelopes Trailing Stop is a tool that implements trailing of the stop loss order after the price based on the Envelopes trend indicator. The utility provides all the necessary parameters for customization, which allows to select the optimal configuration for any user. The EA allows to choose the trailing line depending on the type of the trade. For example, buy trades can be trailed based on the lower line of the indicator, and sell trades can be trailed based on the upper line. The Magic p
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Indicateurs
Features: Sharkfin Alerts Multi-timeframe Multi-currency SM TDI: To show TDI lines with sharkfin levels Zigzag MTF: To see Higher Timeframe trend Detailed blog post and extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows works on a single timeframe and single currency. But it’s visually helps see that sharkfins. You can also get the simple arrows from mql5 site product: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 About Scanner: It is an easy to use simplified scanner. It will show when
Trend and Lines
Oliver Hinrichs
Indicateurs
This indicator draws lines at the open, close, high and low price of the last chart candle from the set timeframe. In addition, a label shows whether it was an up or down candle. The standard settings follow the original idea of ​​getting the price data from the daily timeframe for day trading/scalping, but since this indicator is fully customizable, you can also set a different timeframe. Based on the drawn price lines, you can then also display Fibonacci levels. This function can also be
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indicateurs
Introducing the Donchian Channels indicator for MQL4, a powerful technical analysis tool designed to boost your trading success. This indicator consists of four lines that represent the upper and lower boundaries of price movement over a specified period. With the Donchian Channels indicator, you can easily identify potential breakouts and reversals in the market. The upper line shows the highest high of the specified period, while the lower line represents the lowest low. The space between thes
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilitaires
Hello Guys! I want to share with you a very useful tools. Anyone of us who has used MT4 for some time knows how impractical this platform can be for discretionary trading. That's why I created this graphical interface!  Interface is very simple, all the info that you need are in the video and in the screenshot. NB: Before to run the EA Interface, remember to copy the file in the comment in your MT4 folder "Controls". PATH: .../MQL4/INCLUDE/CONTROLS NB: unfortunately the interface can't be test
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicateurs
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicateurs
Ce conseiller expert ne fait aucune transaction, mais il scanne l'ensemble des symboles de votre surveillance du marché et scanne chaque action une par une dans des délais différents et à la fin, il vous montre quel symbole dans quel délai a une puissante bougie engloutissante. De plus, vous pouvez définir une période MA et une limite RSI haute et basse, et il vous montre quels symboles dans quel délai vont franchir la moyenne mobile ajustée, et quel symbole dans quel délai va franchir la limi
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
BeST Trend Exploiter
Eleni Koulocheri
5 (4)
Indicateurs
BeST_Trend Exploiter is a Metatrader Indicator  based on a smart proprietary algorithm which can detect the market Median Trend while it filters out the noise providing Buy and Sell Signals and also wherever it is applicable it provides us with TP Levels of High Probability. Additionally as it has Built Inside all the necessary features it can be used as a Complete Strategy of very Impressive Results. Essential Advantages of the Indicator Clear and Easily Understandable trading rules. Real Time
Clever RSI
Carlos Forero
Indicateurs
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilitaires
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitaires
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilitaires
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (   sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions d'administrateur  directement vers votre MT4. Il a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT5 | Version
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilitaires
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitaires
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilitaires
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train est un EA de stratégie de trading de tendance pour l'or. L'opérateur détermine la direction de la tendance principale et demande au train de se déplacer. Le train ACHÈTERA/VENDRA en continu dans cette direction. Le volume du lot dépendra du solde du compte et du ratio d'effet de levier prédéfini. Lorsque l'opérateur modifie la direction d
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilitaires
UTILITAIRE D’ORDRES MULTIPLES L’utilitaire d’ordres multiples a été créé pour permettre de réaliser facilement des opérations rentables avec de petits mouvements de prix, sans attendre de longues variations pour atteindre l’objectif. Cet outil ouvre plusieurs ordres simultanément, dans la même direction et sur la même paire de devises, en fonction du nombre indiqué par l’utilisateur ou du maximum autorisé par votre courtier. L’idée est qu’au lieu de viser 100 à 200 pips (ce qui peut être diffici
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Manuel d'application       – Téléchargez la version d’essai pour       MT4       -       MT5 Version MT5 Fonctions prin
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitaires
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibility - Works with almost all signal formats Multi-Channel & Multi-MT4 Support - Copy signals from multiple Telegram chan
Plus de l'auteur
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple et   la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend   affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un coup d'œil
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple   et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades   est le complément idéal pour tous les utilisateurs de   FX Trend   qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte im
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades est le complément idéal pour tous les utilisateurs de FX Trend qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte immédiatement vos
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
Taurus MT4
Daniel Stein
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtrer:
Mzwakhe Dela
262
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.04.27 16:27
Hi Mzwakhe, Thank you so much for taking the time to write such a detailed and thoughtful review! I really appreciate your honesty about your journey with Custom Alerts — from the initial challenges to the point where it has now become a key part of your trading.
Your feedback perfectly captures the spirit of what we aim for: continuous improvement based on real trader experiences, and creating tools that truly adapt to users’ needs. I’m especially happy to hear that the updates and the collaborative work within the Stein Investments Private group made such a positive difference for you.
You’re absolutely right: understanding the core tools behind the alerts and using them for visual validation is the key to unlocking the full potential of the system. Thank you again for your trust, your engagement, and your very motivating words! 🙏🙂 Wishing you a profitable trading journey ahead!
Daniel
jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.02.01 14:58
Hi Jozec, Thank you so much for your fantastic review and for being a long-time user of our tools! It’s great to hear that FX Power and Custom Alerts have become essential to your strategy and that the breakout options have added even more value to your trading. I truly appreciate your kind words about the support as well—I’ll definitely keep the tools and updates coming! Thanks again for your trust and support. 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Mr Vincent Jan Van Der Sande
211
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.01.29 08:01
Hi Vincent, Thank you so much for your fantastic review! It’s great to hear that FX Power NG and FX Volume have become essential tools in your trading, and I’m especially glad that Custom Alerts is making your life easier by handling the heavy lifting. Being able to stay on top of multiple pairs without constantly monitoring charts was exactly what we had in mind when developing it, so it’s awesome to see it fitting so well into your trading workflow. Really appreciate your support—and I love the “Should have bought it sooner” part! 😊🙏🙂 Best regards,
Daniel
Larrydeelf
564
Larrydeelf 2025.01.24 18:43 
 

Great indicator Daniel i had four successful scalp and a 60 pip win on the EURJPY from the alert this week i would recommended this indicator for traders that is looking for there setup.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.01.24 20:32
Thank you so much for your great review, Larry! I’m thrilled to hear about your successful trades, including that 60-pip win on EURJPY—well done! Your recommendation means a lot, and I truly appreciate your support. 🙏🙂
Yusuf Hamzah
831
Yusuf Hamzah 2025.01.20 12:18 
 

This is a complementary utility tool that helps narrowing down and zooming to a "happening" pair. A great feature expansion to other existing products.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.01.20 12:29
Thank you so much for your thoughtful review! I’m glad to hear that Custom Alerts has become a valuable complementary tool for narrowing down and focusing on key pairs. Your kind words about its integration with our other products are truly appreciated.🙏
Devonish
3254
Devonish 2024.11.22 20:30 
 

Still early days, but I like it. Daniel was very helpful and even assisted me when setting up a VPS. My initial impressions are: Custom Alerts will give you a lot of information (particularly when combined with the full suite of tools). Don't trade purely based on these alerts; what I'm seeing is combine this information into your existing strategies or technical analysis to get the most benefit. Thanks.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2024.11.22 21:49
Dear Devonish, thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It's highly appreciated.
SENMAO ZHANG
729
SENMAO ZHANG 2024.10.18 10:47 
 

This tool is the greatest work I have ever used. Daniel answered all my questions and helped me a lot. The perfect product and the perfect author

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2024.10.18 10:54
Thank you so much for this wonderful feedback.🙏 It's highly appreciated.
Répondre à l'avis