Custom Alerts MT4

Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé

Présentation

Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportunités. Grâce à la prise en charge de toutes les classes d’actifs proposées par votre courtier, vous pouvez désormais configurer les alertes sans saisir un seul symbole — il suffit de sélectionner la classe d’actif dans les paramètres.

1. Pourquoi Custom Alerts est si bénéfique pour les traders

Surveillance globale des marchés

• Custom Alerts regroupe et consolide les signaux provenant du Forex, des métaux, des cryptomonnaies, des indices, et même des actions (si disponibles chez votre courtier).

• Évitez de jongler entre les graphiques — recevez des alertes centralisées et claires. Alertes personnalisées pour votre stratégie

• Configurez vos alertes avec précision. Que vous suiviez les pics de volume, les niveaux de force des devises ou les mouvements extrêmes de prix, Custom Alerts vous garantit de ne rien rater.

• S’intègre parfaitement avec les outils Stein Investments pour une analyse plus poussée et des stratégies de trading plus intelligentes. Gain de temps et efficacité

• Inutile de rester devant l’écran en permanence. Custom Alerts scanne le marché pour vous — même en votre absence.

2. Comment démarrer avec Custom Alerts

Installation et activation

• Ouvrez votre plateforme MetaTrader et chargez Custom Alerts sur un graphique.

• Nous recommandons de l’exécuter sur un graphique dédié ou sur un VPS pour une surveillance continue.

• L’indicateur lit automatiquement les données des outils Stein Investments. Assurez-vous que les composants requis sont activés. Définir les instruments

• Choisissez les classes d’actifs à surveiller — devises, or, indices, cryptos — sans saisir de symbole manuellement.

3. Fonctionnement de Custom Alerts

Intégration intelligente des données

• Lit les signaux de FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — selon les outils que vous avez licenciés et activés.

• Regroupe ces informations pour générer des alertes claires sur toutes les classes d’actifs sélectionnées. Moteur d’alerte en temps réel

• Scanne tous les actifs en temps réel et envoie des alertes par popup, son ou email dès que les conditions sont remplies.

4. Cas d’utilisation

Détection multi-marché

• Surveillez tous vos marchés à partir d’un seul graphique.

• Idéal pour les traders qui suivent plusieurs actifs comme EURUSD, l’or, le DAX ou le Bitcoin. Alertes basées sur votre stratégie

• Créez vos propres logiques : tendance de force, dynamique de volume ou signaux combinés. Restez informé, réagissez vite

• Recevez des alertes même loin de votre terminal — ne ratez plus jamais une opportunité.

5. Structure modulaire – Utilisez uniquement ce dont vous avez besoin

Custom Alerts repose sur des sources de données externes (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).

• Vous n’avez besoin que des licences correspondant aux indicateurs que vous utilisez dans vos filtres d’alerte.

• Par exemple, si vous souhaitez uniquement surveiller le volume ou la volatilité, il suffit d’activer FX Volume ou FX Dynamic.

• Ce modèle flexible vous permet d’adapter l’outil à votre stratégie, tout en restant économique.

Vous préférez une solution clé en main ?

Découvrez la version Custom Alerts AIO — une solution tout-en-un avec tous les indicateurs intégrés.

• Optimisée uniquement pour la génération d’alertes (sans affichage graphique), elle fonctionne immédiatement après installation.

• Aucune licence supplémentaire requise — installez-la et commencez à surveiller tous les marchés en quelques clics.

6. Ressources & assistance

FAQ : Tous les types d’alerte disponibles et options de configuration sont détaillés avec captures d’écran dans la FAQ Custom Alerts. Communauté : Rejoignez notre groupe de discussion pour échanger des stratégies et poser vos questions. Support : Des questions ? Notre équipe vous accompagne pour l’installation, la configuration et l’optimisation.

Prêt à améliorer votre surveillance des marchés ?

Installez Custom Alerts dès aujourd’hui et profitez d’alertes personnalisées en temps réel sur tous vos marchés, depuis un seul graphique.

