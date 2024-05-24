TradeMirror Pro MT4

TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5.

Руководство по использованию

Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror, чтобы посмотреть больше инструкций.

Почему TradeMirror

Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов:

  • Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять
  • Фокус на конфиденциальности и безопасности, подходит для различных финансовых сценариев с требованиями конфиденциальности при распределении заказов
  • Точная репликация ордеров, миллисекундное распределение
  • Поддержка полной платформы, MT4 или MT5 
  • Интеллектуальное восприятие состояния системы, уведомление по электронной почте охраняет безопасность транзакций

Список основных функций

Для последующего программного обеспечения, чем больше функций, тем не лучше, поэтому после тщательного анализа спроса, мы оптимизировали программу и в итоге сохранили следующие основные функции:

  • Множественные соединения
  • Уведомление по электронной почте
  • Масштабирование лотов
  • Фильтрация сигналов
  • Следование обратному ордеру
  • Сброс тейк-профита/стоп-лосса

Бесплатная демонстрация

Вы всегда можете попробовать бесплатную демонстрацию перед покупкой Trademirror:

  1. Нажмите кнопку бесплатной демонстрации на этой странице
  2. Нажмите Да, у меня есть Metatrader 4/5
  3. Разрешите браузеру открыть Mt4/5
  4. В Mt4/5 найдите Советники/Маркет/ТрейдМиррор, откройте его и нажмите Тест
  5. Включите визуальный режим (иначе вы не увидите графический интерфейс)
  6. Нажмите Start
  7. Теперь вы можете видеть GUI интерфейс TradeMirror на визуальных графиках.

Предложения по использованию

Благодарим вас за интерес и желание использовать TradeMirror. Ниже приведены наши рекомендации по использованию для решения распространенных проблем:

  1. Для тех, кто является новичком на рынке mql5, вы можете прочитать эту статью, чтобы узнать, как приобрести и использовать советника с рынка mql5.
  2. Используйте демо-счет, чтобы научиться пользоваться программным обеспечением и протестировать его перед выходом на реальный рынок
  3. Включите интеллектуальную торговлю
  4. Включите уведомления по электронной почте, чтобы знать статус ваших ордеров.

Если вышеуказанные рекомендации не решили вашу проблему, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через раздел комментариев продукта или личным сообщением.

дюны

  1. TradeMirror Pro MT4
  2. TradeMirror Pro MT5
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Панель проста в использовании и является отличным помощником в управлении вашими позициями и ордерами. Также можно изменять значение риска, введя его прямо на панели. Одно нажатие кнопки, и операция совершена! Возможные операции: ПОКУПКА/ПРОДАЖА Безубыток Сплит Закрытие всех позиций Хеджинг Закрытие только позиций на ПОКУПКУ Закрытие только позиций на ПРОДАЖУ Закрытие ВСЕХ отложенных ордеров Разворот всех позиций Посмотрите видео и убедитесь, насколько панель проста в применении. Входные парам
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Утилиты
Slow Pips OCO Trade Panel – продвинутая торговая панель для установки отложенных ордеров. Позволяет устанавливать одновременно два разнонаправленных отложенных ордера. Оба ордера сопровождаются стоп-лоссом и тейк-профитом. Сработавший отложенный ордер становится рыночным, несработавший удаляется (один ордер отменяет другой). Панель рассчитывает размер лота в соответствии с параметром Risk (%). Трейдеру необходимо указать параметры Buy Stop Price, Sell Stop Price, Stop Loss и Take Profit. Затем о
Chart Manager
Gi-Seok Im
Утилиты
Индикатор позволяет сменить таймфрейм и инструменты сразу на нескольких графиках. Если у вас одновременно запущено много графиков (10-20 и более) в одном терминале, смена таймфрейма и установка нужных инструментов становятся трудоемкой задачей. Если вам нужно запустить на графике много индикаторов с настройками, отличающимися от установленных по умолчанию, в конце концов вы можете бросить это дело из-за его утомительности, и в итоге индикаторы окажутся не на всех нужных вам графиках. То же самое
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Утилиты
Price Action Dashboard - это инновационная утилита для помощи трейдерам в контролировании большого числа финансовых инструментов. Эта утилита предназначена автоматически предлагать сигналы и ценовые условия. Dashboard анализирует все основные таймфреймы, предлагая условия ценовых действий с помощью графических элементов. Dashboard может подсказать вам силу тренда, определяющего направление движения, это незаменимый инструмент для тех, кто хочет самостоятельно открывать позиции, используя индикат
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
OneClick Analysis
Omar Alkassar
Утилиты
Инструмент анализа в один клик — это       создание объекта с помощью сочетания клавиш       и копировальный инструмент для MetaTrader. Это позволяет легко использовать инструменты анализа в MetaTrader одним щелчком мыши. С помощью нашего инструмента вы можете быстро рисовать уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, фигуры, каналы, линии тренда и все другие объекты на графике. Просто нажмите кнопку, переместите мышь, и инструмент One Click Analysis сделает все остальное за вас. Это мо
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TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
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TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
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Ting Yu Sheng
252
Ting Yu Sheng 2025.11.10 06:08 
 

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Hao Liu
2399
Ответ разработчика Hao Liu 2025.11.10 06:21
qq 2785832127
weizejiang
48
weizejiang 2025.09.07 01:58 
 

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wei xu
105
wei xu 2025.06.06 12:57 
 

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3217176
14
3217176 2025.06.06 11:38 
 

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