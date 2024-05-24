TradeMirror Pro MT4

TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5.

Руководство по использованию

Почему TradeMirror



Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов:

Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять

Фокус на конфиденциальности и безопасности, подходит для различных финансовых сценариев с требованиями конфиденциальности при распределении заказов

Точная репликация ордеров, миллисекундное распределение

Поддержка полной платформы, MT4 или MT5

Интеллектуальное восприятие состояния системы, уведомление по электронной почте охраняет безопасность транзакций

Список основных функций



Для последующего программного обеспечения, чем больше функций, тем не лучше, поэтому после тщательного анализа спроса, мы оптимизировали программу и в итоге сохранили следующие основные функции:

Множественные соединения

Уведомление по электронной почте

Масштабирование лотов

Фильтрация сигналов

Следование обратному ордеру

Сброс тейк-профита/стоп-лосса

Бесплатная демонстрация

Вы всегда можете попробовать бесплатную демонстрацию перед покупкой Trademirror: Нажмите кнопку бесплатной демонстрации на этой странице Нажмите Да, у меня есть Metatrader 4/5 Разрешите браузеру открыть Mt4/5 В Mt4/5 найдите Советники/Маркет/ТрейдМиррор, откройте его и нажмите Тест Включите визуальный режим (иначе вы не увидите графический интерфейс) Нажмите Start Теперь вы можете видеть GUI интерфейс TradeMirror на визуальных графиках.

Предложения по использованию



Благодарим вас за интерес и желание использовать TradeMirror. Ниже приведены наши рекомендации по использованию для решения распространенных проблем:

Для тех, кто является новичком на рынке mql5, вы можете прочитать эту статью, чтобы узнать, как приобрести и использовать советника с рынка mql5. Используйте демо-счет, чтобы научиться пользоваться программным обеспечением и протестировать его перед выходом на реальный рынок Включите интеллектуальную торговлю Включите уведомления по электронной почте, чтобы знать статус ваших ордеров.

Если вышеуказанные рекомендации не решили вашу проблему, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через раздел комментариев продукта или личным сообщением.

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