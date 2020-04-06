Garuda MT5





Garuda EA — Breakout Power с динамическим управлением рисками

Garuda EA — это мощный экспертный советник, разработанный для захвата возможностей прорыва из определенных временных ценовых зон (полей). Благодаря стратегии с временной фильтрацией и интеллектуальному управлению рисками Garuda EA стремится обеспечивать стабильную прибыль, сохраняя при этом риск под контролем.





Основные характеристики:

Умный вход при прорыве: сделки срабатывают, когда цена прорывает пользовательскую временную зону.





Динамические TP и SL: тейк-профит и стоп-лосс автоматически рассчитываются на основе диапазона зоны, адаптируясь к волатильности рынка.





Автоматическое определение зоны: советник автоматически рисует и измеряет зону прорыва на основе указанного вами времени.





Расширенный контроль рисков: выберите фиксированный лот или автоматический лот в зависимости от размера вашего счета и склонности к риску.





Встроенный временной фильтр: торгует только в определенные часы, чтобы избежать нестабильных новостных сессий.





Стратегия низкой просадки: идеально подходит для реальных счетов или задач проп-фирмы.





⚙️ Ключевые входные данные:

Начальный час / Конечный час: временной диапазон для создания коробки.





Риск на сделку: установите процент риска на сделку.





Автоматический лот / Фиксированный лот: гибкая система управления деньгами.





💡 Рекомендуемые настройки:

Таймфрейм: M15 или M30





Пары: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (или любая пара с высокой волатильностью)





Брокер: ECN с низким спредом и быстрым исполнением





VPS: настоятельно рекомендуется для стабильной работы





Идеально подходит для трейдеров, которые:

Любят торговлю на прорывах, основанную на ценовом действии





Хотят полной автоматизации без рискованных стратегий





Стремятся к последовательному росту с дисциплинированным контролем рисков





Garuda EA — это не просто торговый робот, это оружие прорыва с военной точностью и умной логикой риска.





«Летайте как орел, а не как утка. Один сильный прорыв может унести вас далеко». — Философия Garuda EA