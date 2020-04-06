Garuda MT5
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 12 giugno 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121820
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121821
Garuda EA: potenza di breakout con gestione dinamica del rischio
Garuda EA è un potente Expert Advisor progettato per catturare opportunità di breakout da specifiche zone di prezzo basate sul tempo (box). Con una strategia filtrata nel tempo e una gestione intelligente del rischio, Garuda EA mira a fornire profitti costanti mantenendo il rischio sotto controllo.
Caratteristiche principali:
Smart Breakout Entry: le negoziazioni vengono attivate quando il prezzo esce da una casella personalizzata basata sul tempo.
TP e SL dinamici: Take Profit e Stop Loss vengono calcolati automaticamente in base all'intervallo della casella, adattandosi alla volatilità del mercato.
Rilevamento automatico della casella: EA disegna e misura automaticamente la zona di breakout in base al tempo definito.
Controllo avanzato del rischio: scegli tra lotto fisso o lotto automatico in base alle dimensioni del tuo account e alla propensione al rischio.
Filtro orario integrato: negozia solo durante orari selezionati per evitare sessioni di notizie volatili.
Strategia a basso drawdown: ideale per conti reali o sfide di società di proprietà.
⚙️ Input chiave:
Ora di inizio/Ora di fine: intervallo di tempo per la creazione del box.
Rischio per operazione: imposta la percentuale di rischio per operazione.
Lotto automatico/Lotto fisso: sistema di gestione del denaro flessibile.
💡 Impostazioni consigliate:
Intervallo di tempo: M15 o M30
Coppie: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (o qualsiasi coppia ad alta volatilità)
Broker: ECN con spread basso ed esecuzione rapida
VPS: fortemente consigliato per prestazioni stabili
Perfetto per i trader che:
Amano il trading breakout basato sull'azione dei prezzi
Vogliono un'automazione completa senza strategie rischiose
Cercano una crescita costante con un controllo del rischio disciplinato
Garuda EA non è solo un robot di trading, è un'arma breakout con precisione militare e logica del rischio intelligente.
"Vola come un'aquila, non come un'anatra. Una forte evasione può portarti lontano." – Garuda EA Philosophy