Garuda MT5


Garuda EA: potenza di breakout con gestione dinamica del rischio
Garuda EA è un potente Expert Advisor progettato per catturare opportunità di breakout da specifiche zone di prezzo basate sul tempo (box). Con una strategia filtrata nel tempo e una gestione intelligente del rischio, Garuda EA mira a fornire profitti costanti mantenendo il rischio sotto controllo.

Caratteristiche principali:
Smart Breakout Entry: le negoziazioni vengono attivate quando il prezzo esce da una casella personalizzata basata sul tempo.

TP e SL dinamici: Take Profit e Stop Loss vengono calcolati automaticamente in base all'intervallo della casella, adattandosi alla volatilità del mercato.

Rilevamento automatico della casella: EA disegna e misura automaticamente la zona di breakout in base al tempo definito.

Controllo avanzato del rischio: scegli tra lotto fisso o lotto automatico in base alle dimensioni del tuo account e alla propensione al rischio.

Filtro orario integrato: negozia solo durante orari selezionati per evitare sessioni di notizie volatili.

Strategia a basso drawdown: ideale per conti reali o sfide di società di proprietà.

⚙️ Input chiave:
Ora di inizio/Ora di fine: intervallo di tempo per la creazione del box.

Rischio per operazione: imposta la percentuale di rischio per operazione.

Lotto automatico/Lotto fisso: sistema di gestione del denaro flessibile.

💡 Impostazioni consigliate:
Intervallo di tempo: M15 o M30

Coppie: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (o qualsiasi coppia ad alta volatilità)

Broker: ECN con spread basso ed esecuzione rapida

VPS: fortemente consigliato per prestazioni stabili

Perfetto per i trader che:
Amano il trading breakout basato sull'azione dei prezzi

Vogliono un'automazione completa senza strategie rischiose

Cercano una crescita costante con un controllo del rischio disciplinato

Garuda EA non è solo un robot di trading, è un'arma breakout con precisione militare e logica del rischio intelligente.

"Vola come un'aquila, non come un'anatra. Una forte evasione può portarti lontano." – Garuda EA Philosophy
Video Garuda MT5
Prodotti consigliati
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experts
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Scalpers MA
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experts
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
One Shot One Kill
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Trading di precisione per l'oro (XAU/USD) Domina il mercato dell'oro con una strategia di trading sicura e redditizia "One Shot One Kill" è un Expert Advisor (EA) di livello professionale specificamente ottimizzato per il trading dell'oro (XAU/USD) e al tempo stesso abbastanza versatile da negoziare le principali coppie di valute. Questo EA segue un
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
Experts
Expert Advisor Description ErusFX 1 Percent Hunter is a simple expert advisor based on stochastic oscillator that will collect sell and buy positions until the profit condition is reached by 1%. Pairs recommendation : EURUSD TimeFrames : H4 Please backtest various variations of the EA settings to get the result that suits your desired Setting Description Volume =====>>>>> Set Lot from balance, example balance 1.000, volume 100 than lot is 0.01, example balance 1.000, volume 300 than lot is 0.0
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experts
Breakout Expert Advisor for XAUUSD (Gold) — places ATR-filtered pending Buy/Sell orders based on recent high/low ranges (recommended H1). Short overview: Gold Highest BreakOut is an automated Expert Advisor designed for trading XAUUSD . It places pending Buy Stop / Sell Stop orders at breakout levels derived from recent High/Low ranges and uses ATR and range filters to reduce false entries. Key points: Strategy: breakout from recent High/Low over configurable period. Filters: ATR-based volatil
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experts
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experts
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Il Cecchino dell'Oro | Strategia Trend Swing | Crescita Costante Aurum Gold Ambush è un sistema di trading specializzato per XAUUSD (Oro) progettato per la pazienza e la precisione. A differenza dei bot ad alta frequenza che aprono operazioni ogni minuto, questo algoritmo agisce come un Cecchino (Sniper): attende la configurazione perfetta e colpisce per catturare il massimo movimento. Questo EA è progettato per la Crescita del Capitale a Lungo Termine, da
Nova OCB Trader
Anita Monus
Experts
Nova OCB Trader is a streamlined automation of the One Candle Breakout strategy — a clean, price-action method that transforms a single candle into a decisive trading opportunity. Instead of relying on lagging indicators, it focuses purely on structure: the highs and lows of a chosen candle define the breakout zone, and the EA acts when price confirms the move. This approach cuts through the noise — no clutter, no overfitting. Nova OCB Trader waits for the market to show intent, then trades the
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experts
The Gold Range EA: Master the Gold Market with Precision and Safety Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can understand and trust. The Core S
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experts
Isheguve Scalper pro user guide 1. Introduction to Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro is a sophisticated MQL5 Expert Advisor designed to automate your trading decisions. It integrates advanced technical analysis with robust money and trade management to provide a comprehensive automated trading solution. Key features include: Candlestick Pattern Recognition: Identifies various reversal and continuation candlestick formations. Multi-Indicator Confirmation: Filters and confirms patterns usi
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Sviluppato con il supporto di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, EURUSD London Breakout Pro offre un codice pulito ed efficiente, ottimizzato per velocità e stabilità. Questo Expert Advisor applica un quadro di gestione del rischio di livello istituzionale ed evita strategie ad alto rischio come martingala, grid averaging o hedging non controllato. Progettato per trader che richiedono precisione e sicurezza, il sistema combina un concetto comprovato di br
FREE
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on   trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
Experts
Incontra Made to Echo Questa è una fase di prezzo limitata. Ottienilo a 99 mentre sono sotto 5 vendite. Una volta raggiunto quel limite, il nuovo prezzo sarà 129. Attualmente venduti: 4 copie. Canale MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Istruzioni:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Contattami per le impostazioni corrette del backtest — Ti invierò tutto il necessario. Progettato per i trader che valutano semplicità, stabilità e controllo rigoroso, Made to Echo è il
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Monitoraggio reale. Test onesti. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere: PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive. I b
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
Il primo algoritmo di arbitraggio pubblico al mondo tra oro e Bitcoin! Offerte valide tutti i giorni! Segnale in tempo reale -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Broker consigliati nel tempo come:   IC Markets Coppie scambiate:   XAUUSD, BTCUSD Simbolo per l'allegato:   XAUUSD H1 Assicuratevi di controllare che   le coppie di valute negoziate siano aggiunte   alla finestra   Market Watch   ! Tipo di conto: ECN/Raw Spread Impostazioni prefisso: Se il tuo broker ha una coppia di valut
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma un
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna innescata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica centrale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione . Tutti i trade aperti dall'EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilità
Watermark Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Lo script "Watermark" è progettato per migliorare il tuo grafico di trading visualizzando informazioni cruciali direttamente sullo sfondo. Questo script offre un modo chiaro e discreto per tenere traccia di dettagli chiave come la coppia di t
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Vi presentiamo l'assistente di trading "Smart Trader", l'esperto consulente di riferimento, lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua impareggiabile adattabilità e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Il cuore di "Smart Trader" è il suo rivoluzionario si
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coere
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione