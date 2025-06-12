Garuda MT5





Garuda EA – Ausbruchskraft mit dynamischem Risikomanagement

Garuda EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der Ausbruchschancen aus bestimmten zeitbasierten Preiszonen (Boxen) nutzt. Mit einer zeitgefilterten Strategie und intelligentem Risikomanagement zielt Garuda EA darauf ab, konstante Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten.





Hauptfunktionen:

Intelligenter Ausbruchseintritt: Trades werden ausgelöst, wenn der Kurs aus einer benutzerdefinierten zeitbasierten Box ausbricht.





Dynamische TP & SL: Take-Profit und Stop-Loss werden automatisch basierend auf der Box-Range berechnet und passen sich der Marktvolatilität an.





Automatische Box-Erkennung: Der EA zeichnet und misst die Ausbruchszone automatisch basierend auf Ihrer definierten Zeit.





Erweiterte Risikokontrolle: Wählen Sie je nach Kontogröße und Risikobereitschaft zwischen festem oder automatischem Lot.





Integrierter Zeitfilter: Trades werden nur zu ausgewählten Zeiten ausgeführt, um volatile Nachrichtensitzungen zu vermeiden.





Low-Drawdown-Strategie: Ideal für Echtgeldkonten oder die Herausforderungen von Prop-Firmen.





⚙️ Wichtige Eingaben:

Startzeit / Endzeit: Zeitraum für die Box-Erstellung.





Risiko pro Trade: Legen Sie Ihren Risikoprozentsatz pro Trade fest.





Auto-Lot / Fixes Lot: Flexibles Geldmanagementsystem.





💡 Empfohlene Einstellungen:

Zeitrahmen: M15 oder M30





Paare: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (oder ein beliebiges Paar mit hoher Volatilität)





Broker: ECN mit niedrigem Spread und schneller Ausführung





VPS: Dringend empfohlen für stabile Performance





Perfekt für Trader, die:

Breakout-Trading basierend auf Kursbewegungen lieben





Vollautomatisierung ohne riskante Strategien wünschen





Kontinuierliches Wachstum mit disziplinierter Risikokontrolle anstreben





Garuda EA ist nicht nur ein Handelsroboter – er ist eine Breakout-Waffe mit militärischer Präzision und intelligenter Risikologik.





„Fliege wie ein Adler, nicht wie eine Ente. Ein starker Ausbruch kann dich weit bringen.“ – Garuda EA Philosophie