Gold Highest BreakOut
- Эксперты
- Michal Kudela
- Версия: 1.1
- Активации: 10
Брейкаут-EA для XAUUSD (Gold) — размещает отложенные ордера с ATR-фильтрацией на основе уровней High/Low (рекомендуется H1).
Краткое описание:
Gold Highest BreakOut — это полностью автоматический советник для XAUUSD. Он выставляет отложенные Buy Stop / Sell Stop ордера на уровнях пробоя, рассчитанных по недавним максимумам/минимумам, и использует ATR и диапазонные фильтры для снижения ложных входов.
Основные особенности:
-
Стратегия: пробой последних High/Low за заданный период.
-
Фильтры: ATR-волатильность и диапазонные условия (highest/lowest range).
-
Риск-менеджмент: каждый ордер имеет Stop Loss; опционально — Take Profit и трейлинг-стоп. Нет сеток, мартингейла и удвоений лота.
-
Рекомендуется: инструмент XAUUSD, таймфрейм H1 (M1/M5 возможно при корректировке параметров). Перед реальной торговлей протестируйте в Strategy Tester.
Рекомендуемые настройки (пример):
BreakoutPeriod = 24, EntryOffset = 10, mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
(Полный список параметров доступен в разделе More… или в прилагаемом руководстве.)
Поддержка:
Для вопросов используйте внутренние сообщения MQL5.
Дисклеймер: Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Советник не гарантирует доходность.
Пользователь не оставил комментарий к оценке