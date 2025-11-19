Gold Highest BreakOut

Брейкаут-EA для XAUUSD (Gold) — размещает отложенные ордера с ATR-фильтрацией на основе уровней High/Low (рекомендуется H1).

Краткое описание:
Gold Highest BreakOut — это полностью автоматический советник для XAUUSD. Он выставляет отложенные Buy Stop / Sell Stop ордера на уровнях пробоя, рассчитанных по недавним максимумам/минимумам, и использует ATR и диапазонные фильтры для снижения ложных входов.

Основные особенности:

  • Стратегия: пробой последних High/Low за заданный период.

  • Фильтры: ATR-волатильность и диапазонные условия (highest/lowest range).

  • Риск-менеджмент: каждый ордер имеет Stop Loss; опционально — Take Profit и трейлинг-стоп. Нет сеток, мартингейла и удвоений лота.

  • Рекомендуется: инструмент XAUUSD, таймфрейм H1 (M1/M5 возможно при корректировке параметров). Перед реальной торговлей протестируйте в Strategy Tester.

Рекомендуемые настройки (пример):
BreakoutPeriod = 24, EntryOffset = 10, mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
(Полный список параметров доступен в разделе More… или в прилагаемом руководстве.)

Поддержка:
Для вопросов используйте внутренние сообщения MQL5.

Дисклеймер: Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Советник не гарантирует доходность.

Фильтр:
Michal Kudela
482
Ответ разработчика Michal Kudela 2025.12.07 09:27
Thank you for your feedback. I appreciate your experience with the EA and wish you successful further testing.
Ответ на отзыв