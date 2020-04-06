



Garuda EA – ダイナミック リスク管理によるブレイクアウト パワー

Garuda EA は、特定の時間ベースの価格帯 (ボックス) からのブレイクアウト チャンスを捉えるように設計された強力なエキスパート アドバイザーです。時間フィルター戦略とスマートなリスク管理により、Garuda EA はリスクをコントロールしながら一貫した利益を上げることを目指しています。





主な機能:

スマート ブレイクアウト エントリ: 価格がカスタムの時間ベースのボックスからブレイクアウトすると、取引がトリガーされます。





ダイナミック TP と SL: テイク プロフィットとストップ ロスは、ボックス範囲に基づいて自動的に計算され、市場のボラティリティに適応します。





自動ボックス検出: EA は、定義された時間に基づいてブレイクアウト ゾーンを自動的に描画して測定します。





高度なリスク管理: アカウントのサイズとリスク許容度に基づいて、固定ロットまたは自動ロットを選択します。





組み込みの時間フィルター: 変動の激しいニュースセッションを回避するために、選択した時間のみ取引します。





低ドローダウン戦略: 実際のアカウントまたはプロップファームのチャレンジに最適です。





⚙️ 主な入力:

開始時間/終了時間: ボックス作成の時間範囲。





取引ごとのリスク: 取引ごとのリスク率を設定します。





自動ロット/固定ロット: 柔軟な資金管理システム。





💡 推奨設定:

時間枠: M15 または M30





ペア: XAUUSD、GBPUSD、US30、NAS100 (またはボラティリティの高いペア)





ブローカー: スプレッドが低く、実行が速い ECN





VPS: 安定したパフォーマンスのために強く推奨





次のようなトレーダーに最適:





価格アクションに基づくブレイクアウト取引を好む





リスクの高い戦略なしで完全な自動化を望む





規律あるリスク管理で一貫した成長を求める





Garuda EA は単なる取引ロボットではなく、軍事的精度とスマートなリスク ロジックを備えたブレイクアウト ウェポンです。





「アヒルではなく、ワシのように飛びましょう。1 つの強力なブレイクアウトで遠くまで行くことができます。」 – Garuda EA の哲学