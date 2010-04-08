Garuda MT5





Garuda EA – 동적 위험 관리를 통한 돌파력

Garuda EA는 특정 시간 기반 가격 구역(박스)에서 돌파 기회를 포착하도록 설계된 강력한 전문가 자문입니다. 시간 필터링 전략과 스마트한 위험 관리를 통해 Garuda EA는 위험을 통제하는 동시에 일관된 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.





주요 기능:

스마트 돌파 진입: 가격이 사용자 지정 시간 기반 박스에서 돌파되면 거래가 트리거됩니다.





동적 TP 및 SL: 이익 실현 및 손절매는 박스 범위에 따라 자동으로 계산되어 시장 변동성에 적응합니다.





자동 박스 감지: EA는 정의된 시간에 따라 돌파 구역을 자동으로 그려서 측정합니다.





고급 위험 제어: 계정 규모와 위험 감수성에 따라 고정 로트 또는 자동 로트 중에서 선택합니다.





내장된 시간 필터: 변동성이 큰 뉴스 세션을 피하기 위해 선택된 시간에만 거래합니다.





낮은 드로다운 전략: 실제 계정 또는 prop firm 챌린지에 이상적입니다.





⚙️ 주요 입력:

시작 시간/종료 시간: 상자 생성을 위한 시간 범위.





거래당 위험: 거래당 위험 비율을 설정합니다.





자동 Lot/고정 Lot: 유연한 자금 관리 시스템.





💡 권장 설정:

시간대: M15 또는 M30





페어: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100(또는 변동성이 높은 모든 페어)





브로커: 스프레드가 낮고 실행이 빠른 ECN





VPS: 안정적인 성과를 위해 강력히 권장





다음과 같은 트레이더에게 적합합니다.





가격 움직임에 따른 브레이크아웃 거래를 좋아합니다.





위험한 전략 없이 완전한 자동화를 원합니다.





규율적인 위험 제어로 지속적인 성장을 추구합니다.





Garuda EA는 단순한 거래 로봇이 아닙니다. 군사적 정밀성과 스마트한 위험 논리를 갖춘 브레이크아웃 무기입니다.





"오리가 아닌 독수리처럼 날아라. 한 번의 강력한 돌파가 당신을 멀리 데려갈 수 있다." – 가루다 EA 철학