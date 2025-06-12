Garuda MT5


Garuda EA – Puissance de rupture avec gestion dynamique des risques
Garuda EA est un Expert Advisor puissant conçu pour saisir les opportunités de rupture à partir de zones de prix temporelles spécifiques (boîtes). Grâce à une stratégie filtrée par le temps et à une gestion intelligente des risques, Garuda EA vise à générer des profits constants tout en maîtrisant les risques.

Principales fonctionnalités :
Entrée de rupture intelligente : les transactions sont déclenchées lorsque le prix sort d'une boîte temporelle personnalisée.

TP et SL dynamiques : le Take Profit et le Stop Loss sont calculés automatiquement en fonction de la fourchette de la boîte, s'adaptant ainsi à la volatilité du marché.

Détection automatique de la boîte : l'EA trace et mesure automatiquement la zone de rupture en fonction de la durée définie.

Contrôle avancé des risques : choisissez entre un lot fixe ou un lot automatique en fonction de la taille de votre compte et de votre appétence au risque.

Filtre temporel intégré : Négocie uniquement pendant certaines heures pour éviter les périodes d'actualité volatiles.

Stratégie à faible drawdown : Idéale pour les comptes réels ou les investisseurs institutionnels.

⚙️ Entrées clés :
Heure de début / Heure de fin : Période de création de la boîte.

Risque par transaction : Définissez votre pourcentage de risque par transaction.

Lot automatique / Lot fixe : Système de gestion de fonds flexible.

💡 Paramètres recommandés :
Période : M15 ou M30

Paires : XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (ou toute paire à forte volatilité)

Courtier : ECN avec faible spread et exécution rapide

VPS : Fortement recommandé pour des performances stables

Parfait pour les traders qui :
Aiment le trading de rupture basé sur l'action des prix

Recherchent une automatisation complète sans stratégies risquées

Recherchent une croissance constante avec un contrôle rigoureux des risques

Garuda EA n'est pas seulement un robot de trading : c'est une arme de rupture dotée d'une précision militaire et d'une logique de risque intelligente.

« Volez comme un aigle, pas comme un canard. Une seule percée peut vous mener loin.» – Philosophie de Garuda EA
Video Garuda MT5
Produits recommandés
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experts
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA est un robot de trading sophistiqué conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il est spécifiquement développé pour le trading de la   paire de devises AUDUSD sur l'horizon de temps H1 . L'EA emploie une stratégie multi-indicateurs qui vise à identifier et à capitaliser sur les retournements et corrections potentiels du marché. L'un des axes principaux de sa conception est une gestion robuste du risque, intégrant un dimensionnement dynamique des lots et plusieurs nive
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Scalpers MA
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experts
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
One Shot One Kill
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Trading de précision pour l'or (XAU/USD) Maîtrisez le marché de l'or avec une stratégie de trading sûre et rentable "One Shot One Kill" est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle spécialement optimisé pour le trading de l'or (XAU/USD) tout en étant suffisamment polyvalent pour trader les principales paires de devises. Cet EA suit une appro
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
Experts
Expert Advisor Description ErusFX 1 Percent Hunter is a simple expert advisor based on stochastic oscillator that will collect sell and buy positions until the profit condition is reached by 1%. Pairs recommendation : EURUSD TimeFrames : H4 Please backtest various variations of the EA settings to get the result that suits your desired Setting Description Volume =====>>>>> Set Lot from balance, example balance 1.000, volume 100 than lot is 0.01, example balance 1.000, volume 300 than lot is 0.0
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experts
Breakout Expert Advisor for XAUUSD (Gold) — places ATR-filtered pending Buy/Sell orders based on recent high/low ranges (recommended H1). Short overview: Gold Highest BreakOut is an automated Expert Advisor designed for trading XAUUSD . It places pending Buy Stop / Sell Stop orders at breakout levels derived from recent High/Low ranges and uses ATR and range filters to reduce false entries. Key points: Strategy: breakout from recent High/Low over configurable period. Filters: ATR-based volatil
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experts
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experts
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Le Sniper de l'Or | Stratégie Trend Swing | Croissance Stable Aurum Gold Ambush est un système de trading spécialisé pour le XAUUSD (Or), conçu pour la patience et la précision. Contrairement aux robots à haute fréquence qui ouvrent des trades chaque minute, cet algorithme agit comme un Sniper (Tireur d'élite) : il attend la configuration parfaite et frappe pour capturer le mouvement maximum. Cet EA est conçu pour la Croissance du Capital à Long Terme, pri
Nova OCB Trader
Anita Monus
Experts
Nova OCB Trader is a streamlined automation of the One Candle Breakout strategy — a clean, price-action method that transforms a single candle into a decisive trading opportunity. Instead of relying on lagging indicators, it focuses purely on structure: the highs and lows of a chosen candle define the breakout zone, and the EA acts when price confirms the move. This approach cuts through the noise — no clutter, no overfitting. Nova OCB Trader waits for the market to show intent, then trades the
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout ! Code de réduction de 20 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation. Signal en direct Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experts
The Gold Range EA: Master the Gold Market with Precision and Safety Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can understand and trust. The Core S
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marché — il entre aux meilleurs niveaux de prix avec une grande précis
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experts
Isheguve Scalper pro user guide 1. Introduction to Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro is a sophisticated MQL5 Expert Advisor designed to automate your trading decisions. It integrates advanced technical analysis with robust money and trade management to provide a comprehensive automated trading solution. Key features include: Candlestick Pattern Recognition: Identifies various reversal and continuation candlestick formations. Multi-Indicator Confirmation: Filters and confirms patterns usi
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité. Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé. Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé
FREE
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on   trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
Experts
Rencontrez Made to Echo Ceci est une phase de tarification limitée. Obtenez-le à 99 tant qu'il y a moins de 5 ventes. Une fois ce plafond atteint, le nouveau prix sera 129. Actuellement vendu : 4 exemplaires. Canal MQl5 :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instructions :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Contactez-nous pour les paramètres de backtest corrects — Je vous enverrai tout ce qu'il faut. Conçu pour les traders qui apprécient la simplicité, la stabilité et un
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise limitée dans le temps. Plus que 7 sur 20 disponibles — presque épuisé. Le prix promotionnel actuel est de 149 USD et reviendra bientôt à 999 USD. Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 1
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
Le premier algorithme d'arbitrage public au monde entre l'or et le Bitcoin ! Offres valables tous les jours ! Signal en direct -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA : Courtiers recommandés au fil du temps :   IC Markets Paires négociées :   XAUUSD, BTCUSD Symbole de pièce jointe :   XAUUSD H1 Assurez-vous de vérifier que   les paires de devises négociées sont bien ajoutées   à la fenêtre   Observateur de marché  ! Type de compte : ECN/Raw Spread Paramètres du préfixe : Si votre court
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rej
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par différentes conditions de marché et unités de temps (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique centrale de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenne
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Plus de l'auteur
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge. Voici un aperç
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de sup
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Filigrane Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Le script « Filigrane » est conçu pour améliorer votre graphique de trading en affichant des informations cruciales directement sur l'arrière-plan. Ce script offre un moyen clair et discret de suivre des informations clés telles que la paire
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistant — Gestionnaire de transactions manuel (MT4) Cette version est UNIQUEMENT MANUELLE. L'EA n'ouvre pas la première transaction. Vous placez vous-même vos positions ; l'EA les gère : grille de moyenne dynamique, TP adaptatif à partir du prix moyen, suivi, multipaires. Description L'Assistant (Manuel) est un gestionnaire de transactions pour les traders manuels. Vous cont
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis