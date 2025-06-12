Garuda MT5





Garuda EA – Puissance de rupture avec gestion dynamique des risques

Garuda EA est un Expert Advisor puissant conçu pour saisir les opportunités de rupture à partir de zones de prix temporelles spécifiques (boîtes). Grâce à une stratégie filtrée par le temps et à une gestion intelligente des risques, Garuda EA vise à générer des profits constants tout en maîtrisant les risques.





Principales fonctionnalités :

Entrée de rupture intelligente : les transactions sont déclenchées lorsque le prix sort d'une boîte temporelle personnalisée.





TP et SL dynamiques : le Take Profit et le Stop Loss sont calculés automatiquement en fonction de la fourchette de la boîte, s'adaptant ainsi à la volatilité du marché.





Détection automatique de la boîte : l'EA trace et mesure automatiquement la zone de rupture en fonction de la durée définie.





Contrôle avancé des risques : choisissez entre un lot fixe ou un lot automatique en fonction de la taille de votre compte et de votre appétence au risque.





Filtre temporel intégré : Négocie uniquement pendant certaines heures pour éviter les périodes d'actualité volatiles.





Stratégie à faible drawdown : Idéale pour les comptes réels ou les investisseurs institutionnels.





⚙️ Entrées clés :

Heure de début / Heure de fin : Période de création de la boîte.





Risque par transaction : Définissez votre pourcentage de risque par transaction.





Lot automatique / Lot fixe : Système de gestion de fonds flexible.





💡 Paramètres recommandés :

Période : M15 ou M30





Paires : XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (ou toute paire à forte volatilité)





Courtier : ECN avec faible spread et exécution rapide





VPS : Fortement recommandé pour des performances stables





Parfait pour les traders qui :

Aiment le trading de rupture basé sur l'action des prix





Recherchent une automatisation complète sans stratégies risquées





Recherchent une croissance constante avec un contrôle rigoureux des risques





Garuda EA n'est pas seulement un robot de trading : c'est une arme de rupture dotée d'une précision militaire et d'une logique de risque intelligente.





« Volez comme un aigle, pas comme un canard. Une seule percée peut vous mener loin.» – Philosophie de Garuda EA