Garuda MT5


Garuda EA – Breakout Power com gestão dinâmica de risco
O Garuda EA é um poderoso Expert Advisor concebido para captar oportunidades de fuga de zonas de preços específicas baseadas no tempo (caixa). Com uma estratégia filtrada pelo tempo e uma gestão de risco inteligente, a Garuda EA pretende gerar lucros consistentes, mantendo o risco sob controlo.

Principais características:
Entrada de rompimento inteligente: as negociações são acionadas quando o preço rompe uma caixa personalizada baseada no tempo.

TP e SL dinâmicos: O Take Profit e o Stop Loss são calculados automaticamente com base no intervalo da caixa — adaptando-se à volatilidade do mercado.

Detecção automática de caixa: o EA desenha e mede automaticamente a zona de fuga com base no tempo definido.

Controlo de risco avançado: escolha entre lote fixo ou lote automático com base no tamanho da sua conta e no apetite ao risco.

Filtro de tempo integrado: negoceie apenas durante horários selecionados para evitar sessões de notícias voláteis.

Estratégia de baixo drawdown: ideal para contas reais ou desafios de empresas proprietárias.

⚙️ Principais entradas:
Hora de início/Hora de fim: Intervalo de tempo para a criação da caixa.

Risco por negociação: defina a sua percentagem de risco por negociação.

Lote Automático / Lote Fixo: Sistema flexível de gestão de dinheiro.


💡 Configurações recomendadas:
Período: M15 ou M30

Pares: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (ou qualquer par de alta volatilidade)

Corretora: ECN com spread baixo e execução rápida

VPS: Altamente recomendado para um desempenho estável

Perfeito para comerciantes que:
Adoro a negociação de rompimento com base na ação do preço

Quer uma automatização completa sem estratégias arriscadas

Procurar um crescimento consistente com um controlo de risco disciplinado

A Garuda EA não é apenas um robô de trading — é uma arma revolucionária com precisão militar e lógica de risco inteligente.

"Voa como uma águia, não como um pato. Uma forte fuga pode levar-te longe." – Filosofia Garuda EA
Video Garuda MT5
