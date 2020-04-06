Garuda MT5





Garuda EA – Breakout Power com gestão dinâmica de risco

O Garuda EA é um poderoso Expert Advisor concebido para captar oportunidades de fuga de zonas de preços específicas baseadas no tempo (caixa). Com uma estratégia filtrada pelo tempo e uma gestão de risco inteligente, a Garuda EA pretende gerar lucros consistentes, mantendo o risco sob controlo.





Principais características:

Entrada de rompimento inteligente: as negociações são acionadas quando o preço rompe uma caixa personalizada baseada no tempo.





TP e SL dinâmicos: O Take Profit e o Stop Loss são calculados automaticamente com base no intervalo da caixa — adaptando-se à volatilidade do mercado.





Detecção automática de caixa: o EA desenha e mede automaticamente a zona de fuga com base no tempo definido.





Controlo de risco avançado: escolha entre lote fixo ou lote automático com base no tamanho da sua conta e no apetite ao risco.





Filtro de tempo integrado: negoceie apenas durante horários selecionados para evitar sessões de notícias voláteis.





Estratégia de baixo drawdown: ideal para contas reais ou desafios de empresas proprietárias.





⚙️ Principais entradas:

Hora de início/Hora de fim: Intervalo de tempo para a criação da caixa.





Risco por negociação: defina a sua percentagem de risco por negociação.





Lote Automático / Lote Fixo: Sistema flexível de gestão de dinheiro.









💡 Configurações recomendadas:

Período: M15 ou M30





Pares: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (ou qualquer par de alta volatilidade)





Corretora: ECN com spread baixo e execução rápida





VPS: Altamente recomendado para um desempenho estável





Perfeito para comerciantes que:

Adoro a negociação de rompimento com base na ação do preço





Quer uma automatização completa sem estratégias arriscadas





Procurar um crescimento consistente com um controlo de risco disciplinado





A Garuda EA não é apenas um robô de trading — é uma arma revolucionária com precisão militar e lógica de risco inteligente.





"Voa como uma águia, não como um pato. Uma forte fuga pode levar-te longe." – Filosofia Garuda EA