После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь





Candle Power EA

Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500

Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ОПИСАНИЕ

Данный советник следует стратегии торговли акциями на индексе S+P 500, которая систематически использует возврат к среднему в перегретых рыночных фазах. Советник объединяет пять независимых стратегий возврата к среднему в рамках структурированного портфельного подхода для целенаправленной торговли рыночными перекосами.

Основное внимание уделяется стрессовым и коррекционным фазам с повышенной волатильностью. В таких рыночных условиях советник может использоваться в качестве потенциальной защиты от обвалов, хедж-компонента или тактического дополнения к существующему портфелю. В спокойные рыночные фазы стратегия ведет себя близко к рынку и направлена на получение дополнительных, некоррелированных источников дохода.

Стратегия работает без мартингейла и без сетки. Каждая из пяти стратегий использует различную логику фильтров и входа, что снижает корреляцию и повышает стабильность кривой эквити.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БЭКТЕСТ И ИСТОРИЯ

Долгосрочная история вместо оптимизированных краткосрочных тестов

Представленный бектест основан на тиковых данных с 11/2010 года и включает несколько полных рыночных циклов индекса S&P 500 – в том числе сильные коррекции и выраженные стрессовые фазы.

В отличие от многих предложений на MQL5 Market с историей бектеста всего 3–5 лет, был сознательно выбран длительный, последовательный тестовый период. Цель – реалистичная оценка характеристик стратегии в различных рыночных режимах – без подгонки кривой под отдельные фазы, без мартингейла, без сетки.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ПОЧЕМУ ЭТОТ СОВЕТНИК?

Фокус на обвалы и возврат к среднему

Тактическое использование всплесков волатильности и эффектов возврата к среднему в нисходящих и стрессовых фазах индекса S&P 500 – в качестве потенциальной защиты от крахов и хеджа в портфеле.

Портфельный подход вместо единичной ставки

Пять независимых стратегических модулей с различными методами фильтрации → более низкая корреляция, более стабильная и гладкая кривая эквити.

Практика встречает технологии

Разработано сертифицированным трейдером и управляющим портфелем, реализовано в сотрудничестве с дипломированным информатиком с более чем 15-летним опытом разработки советников.

Гибкая расширяемость

Дополнительные пресеты для VIX, золота (XAUUSD) и нефти (USOIL / UKOIL) находятся в разработке.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Активное отслеживание в реальном времени. Работа в реальном времени была запущена недавно (сниженный риск при запуске) – развитие можно прозрачно отслеживать с самого начала.

Отслеживание в реальном времени (Запущено всего несколько дней назад)

Прозрачность обязательна. Текущие результаты в реальном времени:

Сигнал MQL5: https://www.mql5.com/ru/signals/2328739?source=Site+Profile

Примечание: В сигнале содержатся дополнительные стратегии. В FX Blue по адресу

и с указанием магических номеров 5 стратегий, включенных в советник, можно отслеживать изолированно.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ (ВКЛЮЧАЯ МАГИЧЕСКИЕ НОМЕРА)

Термины: CPI = индикатор Candle Power, RSI = индекс относительной силы.

Big Bad Bug Bounce

Подход: RSI + фильтр волатильности

Магический номер: 10001

Marauder Mondays

Подход: CPI + фильтр дня недели

Магический номер: 10002

Arachnid Anchors

Подход: CPI + фильтр дневного максимума/минимума

Магический номер: 10003

CPI + Daily

Подход: CPI + фильтр дневного максимума/минимума + вариант выхода

Магический номер: 10004

Would you like to trade more?

Подход: CPI + CPI (многоступенчатое подтверждение сигнала CPI)

Магический номер: 10005

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



СИГНАЛЬНЫЙ ДВИЖОК И ФИЛЬТРЫ (ВЫДЕРЖКА)

Входы: CPI (индикатор Candle Power), RSI или комбинации.

Выходы: 7 вариантов (в дополнение к SL/TP/временному стопу), включая выходы по RSI/CPI.

Управление капиталом: 8 методов, риск в % на каждый метод MM.

Стопы и цели: 7 методов SL, 6 методов TP, 3 метода безубытка, плюс временной стоп.

Тренд/Волатильность: 2 скользящие средние (полностью настраиваемые), фильтр волатильности (3 метода).

Режим/Тайминг: Фильтры дневного максимума/минимума, цены закрытия, месяца/недели/годовщины, сезонности, цикла процентных ставок, торгового дня, свечи и предыдущей свечи (цвет + %).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ТЕСТИРОВАНИЕ И ДАННЫЕ

Бектесты на тиковых данных с 15.10.2010.

Сравнение данных с фьючерсами S&P (M1) с 01.01.2008 (проверка надежности).

(Бектесты/анализы не являются гарантией будущих результатов.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЧАСТОТА ТОРГОВЛИ (СРЕДНЯЯ ЗА ГОД)

Big Bad Bug Bounce: приблиз. 35 сделок

Marauder Mondays: приблиз. 17 сделок

Arachnid Anchors: приблиз. 12 сделок

CPI + Daily: приблиз. 8 сделок





Would you like to trade more?: приблиз. 21 сделка

*Не каждая логика торгует одинаково часто: отчасти 8–17 сделок/год, другие модули чаще. Это обеспечивает диверсификацию во времени и по рыночным режимам. Количество сделок ничего не говорит о производительности.*

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



СИМВОЛЫ И ПРЕСЕТЫ

Основной: S&P 500

(Отображение у брокера, например, US500, SPX500USD, .US500Cash)

Дополнительные пресеты (запланированы, в настоящее время не включены): VIX, золото и нефть

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЦЕНА И ЛИЦЕНЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

Преимущество раннего пользователя:

Планируемый выпуск дополнительных настроек/пресетов для VIX, золота и нефти, а также, возможно, других инструментов к началу 2026 года.

Существующие клиенты получат их без дополнительной оплаты в виде обновления. Для новых покупателей цена может увеличиваться с ростом объема стратегий.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ПОСТАВКА И ПОДДЕРЖКА

Советник (.ex4) + 5 Setfiles (стандарт S&P; пресеты для VIX/золота/нефти появятся позже)

60-страничное руководство доступно на английском и немецком языках, при необходимости возможен перевод на все языки с помощью ИИ (Краткий старт, Параметры, Настройки, Лучшие практики и Примечания по рискам)

→ Получить после покупки через сообщение MQL5 мне (Верификация покупателя)

Объясняющее видео (DE & EN): приватная ссылка только для покупателей – каждый параметр объясняется подробно

Шаблонный файл для использования фильтров сезонности и цикла процентных ставок

Поддержка: через сообщения MQL5; обновления через Маркет

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Торговля связана с риском. Прошлые результаты (бектесты/отслеживание в реальном времени) не гарантируют будущих результатов. Начинайте консервативно, тестируйте на демо-счете, масштабируйтесь контролируемо. Не является инвестиционной рекомендацией.