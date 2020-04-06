Candle Power EA
- Эксперты
- Brainbug Investment GmbH
- Версия: 1.0
- Активации: 10
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!!
Всегда запускайте EA с настройками!!!
Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500
Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля.
ОПИСАНИЕ
Данный советник следует стратегии торговли акциями на индексе S+P 500, которая систематически использует возврат к среднему в перегретых рыночных фазах. Советник объединяет пять независимых стратегий возврата к среднему в рамках структурированного портфельного подхода для целенаправленной торговли рыночными перекосами.
Основное внимание уделяется стрессовым и коррекционным фазам с повышенной волатильностью. В таких рыночных условиях советник может использоваться в качестве потенциальной защиты от обвалов, хедж-компонента или тактического дополнения к существующему портфелю. В спокойные рыночные фазы стратегия ведет себя близко к рынку и направлена на получение дополнительных, некоррелированных источников дохода.
Стратегия работает без мартингейла и без сетки. Каждая из пяти стратегий использует различную логику фильтров и входа, что снижает корреляцию и повышает стабильность кривой эквити.
БЭКТЕСТ И ИСТОРИЯ
Долгосрочная история вместо оптимизированных краткосрочных тестов
Представленный бектест основан на тиковых данных с 11/2010 года и включает несколько полных рыночных циклов индекса S&P 500 – в том числе сильные коррекции и выраженные стрессовые фазы.
В отличие от многих предложений на MQL5 Market с историей бектеста всего 3–5 лет, был сознательно выбран длительный, последовательный тестовый период. Цель – реалистичная оценка характеристик стратегии в различных рыночных режимах – без подгонки кривой под отдельные фазы, без мартингейла, без сетки.
ПОЧЕМУ ЭТОТ СОВЕТНИК?
Фокус на обвалы и возврат к среднему
Тактическое использование всплесков волатильности и эффектов возврата к среднему в нисходящих и стрессовых фазах индекса S&P 500 – в качестве потенциальной защиты от крахов и хеджа в портфеле.
Портфельный подход вместо единичной ставки
Пять независимых стратегических модулей с различными методами фильтрации → более низкая корреляция, более стабильная и гладкая кривая эквити.
Практика встречает технологии
Разработано сертифицированным трейдером и управляющим портфелем, реализовано в сотрудничестве с дипломированным информатиком с более чем 15-летним опытом разработки советников.
Гибкая расширяемость
Дополнительные пресеты для VIX, золота (XAUUSD) и нефти (USOIL / UKOIL) находятся в разработке.
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Активное отслеживание в реальном времени. Работа в реальном времени была запущена недавно (сниженный риск при запуске) – развитие можно прозрачно отслеживать с самого начала.
Отслеживание в реальном времени (Запущено всего несколько дней назад)
Прозрачность обязательна. Текущие результаты в реальном времени:
- Обзор FX Blue: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ (ВКЛЮЧАЯ МАГИЧЕСКИЕ НОМЕРА)
Термины: CPI = индикатор Candle Power, RSI = индекс относительной силы.
Big Bad Bug Bounce
Подход: RSI + фильтр волатильности
Магический номер: 10001
Marauder Mondays
Подход: CPI + фильтр дня недели
Магический номер: 10002
Arachnid Anchors
Подход: CPI + фильтр дневного максимума/минимума
Магический номер: 10003
CPI + Daily
Подход: CPI + фильтр дневного максимума/минимума + вариант выхода
Магический номер: 10004
Would you like to trade more?
Подход: CPI + CPI (многоступенчатое подтверждение сигнала CPI)
Магический номер: 10005
СИГНАЛЬНЫЙ ДВИЖОК И ФИЛЬТРЫ (ВЫДЕРЖКА)
- Входы: CPI (индикатор Candle Power), RSI или комбинации.
- Выходы: 7 вариантов (в дополнение к SL/TP/временному стопу), включая выходы по RSI/CPI.
- Управление капиталом: 8 методов, риск в % на каждый метод MM.
- Стопы и цели: 7 методов SL, 6 методов TP, 3 метода безубытка, плюс временной стоп.
- Тренд/Волатильность: 2 скользящие средние (полностью настраиваемые), фильтр волатильности (3 метода).
ТЕСТИРОВАНИЕ И ДАННЫЕ
- Бектесты на тиковых данных с 15.10.2010.
- Сравнение данных с фьючерсами S&P (M1) с 01.01.2008 (проверка надежности).
ЧАСТОТА ТОРГОВЛИ (СРЕДНЯЯ ЗА ГОД)
- Big Bad Bug Bounce: приблиз. 35 сделок
- Marauder Mondays: приблиз. 17 сделок
- Arachnid Anchors: приблиз. 12 сделок
- CPI + Daily: приблиз. 8 сделок
- Would you like to trade more?: приблиз. 21 сделка
СИМВОЛЫ И ПРЕСЕТЫ
- Основной: S&P 500
- (Отображение у брокера, например, US500, SPX500USD, .US500Cash)
ЦЕНА И ЛИЦЕНЗИОННАЯ МОДЕЛЬ
Преимущество раннего пользователя:
- Планируемый выпуск дополнительных настроек/пресетов для VIX, золота и нефти, а также, возможно, других инструментов к началу 2026 года.
- Существующие клиенты получат их без дополнительной оплаты в виде обновления. Для новых покупателей цена может увеличиваться с ростом объема стратегий.
ПОСТАВКА И ПОДДЕРЖКА
- Советник (.ex4) + 5 Setfiles (стандарт S&P; пресеты для VIX/золота/нефти появятся позже)
- 60-страничное руководство доступно на английском и немецком языках, при необходимости возможен перевод на все языки с помощью ИИ (Краткий старт, Параметры, Настройки, Лучшие практики и Примечания по рискам)
- Объясняющее видео (DE & EN): приватная ссылка только для покупателей – каждый параметр объясняется подробно
- Шаблонный файл для использования фильтров сезонности и цикла процентных ставок
- Поддержка: через сообщения MQL5; обновления через Маркет
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Торговля связана с риском. Прошлые результаты (бектесты/отслеживание в реальном времени) не гарантируют будущих результатов. Начинайте консервативно, тестируйте на демо-счете, масштабируйтесь контролируемо. Не является инвестиционной рекомендацией.