XBot Quantum IQ7

CRAZY DISC 95% OFF : Your Insider Tip from a Trading Ally

End-of-Year 2025 Celebration & New Year 2026 Kickoff!

Привет, товарищ трейдер...

Это не просто очередная акция. Это ваш секрет от человека, который вместе с вами был в этой ситуации. Мы не просто предлагаем продукт — мы даем вам ключи к более разумному и эффективному будущему в трейдинге.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only 5% of our arsenal is public.

Да, это лишь малая часть того, что мы создали. Но даже этого кусочка достаточно, чтобы изменить вашу игру.

Скидка до 95% на EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE

Это не просто обычный советник. Это точный инструмент для трейдеров, которые устали от ложных сигналов и хотят настоящего, интеллектуального контроля.

Ограниченное время. Ограниченная квота.

Если что-то ушло, то оно ушло. И упустить это было бы серьёзной ошибкой.

FULL Original Product – MT4 (/market/product/153369)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скидки до 95% на EA_Quantum_IQ7 ВСЕ в ОДНОМ

Упустить эту возможность было бы огромной ошибкой.

Почему?

  • Вы НЕ найдете этот продукт где-либо еще
  • Никаких ложных сигналов
  • Никакой манипуляции историей
  • Никаких уловок в маркетинге EA

Мы не просим вас верить немедленно.

Проверьте нашу приверженность с помощью оригинального продукта и 7-дневной тест-драйв-версии.


Почему EA_Quantum_IQ7 такой особенный?

Создано для дальновидных трейдеров

Забудьте о манипуляциях с бэктестами и пустых обещаниях. Это для тех, кто хочет понимать рынок и уверенно доминировать на нём.

Три основные функции, которые меняют подход к торговле:

  1. Панель управления Ai Mastermind — сигналы и технические идеи в режиме реального времени от интеллектуального алгоритмического мозга.
  2. Практическая торговая панель — ручная торговля становится интуитивно понятной благодаря простоте перетаскивания.
  3. EA-AutoRobot – автоматизированная торговля, которая с точностью имитирует поведение нескольких пар.

Учитесь во время торговли

Каждая функция сопровождается руководством. Вы не просто используете инструмент — вы совершенствуете его.

Проверьте, прежде чем доверять

Мы верим в прозрачность. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней.

Просто введите ID_Code = DEMO-101 в главном меню, чтобы разблокировать полную версию.

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

Как начать

  1. Загрузите бесплатную демоверсию
  2. В главном меню введите: ID_Code = DEMO-101
  3. Алгоритм активируется и разблокируются все функции

Краткое изложение судебного процесса

Ai Mastermind > Помогает новичкам прогнозировать рынки за неделю | > Сигналы в реальном времени + техническая поддержка

Торговая панель > Более интеллектуальная среда ручной торговли | > Ручная торговля с помощью перетаскивания

EA-AutoRobot > Тестирование на истории для поиска наилучшей пары |

Использование и настройки

• ИИ-мастермайнд → пусть вращается

• Торговая панель → стоп л   упс на H4

• EA-AutoRobot → бэктест → настройка → форвард-тест

С Predator IQ7 вы не просто пробуете советника — вы учитесь разумно понимать рынок.

Мудрые рецензенты будут вознаграждены. Присоединяйтесь к сообществу BATIK и выделитесь как автор с оценкой 5 звёзд.

Заметка от вашего союзника по батику :

Это лишь малая часть того, что мы создали за кулисами. Но если вы настоящий трейдер, вы оцените его ценность.

Не ждите, пока дверь закроется.

Не наблюдайте, как другие берут на себя инициативу, пока вы колеблетесь.

Присоединяйтесь к сообществу БАТИК.

Будьте трейдером, который действует тогда, когда это важно.

Такие возможности не появляются дважды.

Преимущества

  • Прозрачность – проверьте перед покупкой
  • Образовательные – Полные обучающие видео
  • Практика – реальный опыт, а не только теория

Внимание: для участников CyberBot: при использовании ThinkBot IQ7 для реальной торговли вы сможете улучшить свои решения, опираясь на опыт и распознавание паттернов основных валютных пар. Фундаментальные принципы и психология торговли от GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai и Google AI Gemini поддерживают разумные действия. --- Если у вас возникли помехи или программа не может выполнять свои функции, убедитесь, что ваш MetaTrader подтвердил следующее:

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  mql5 com/ru/users/BATIK

Заключительное замечание

Советник AutoRobot тщательно разработан для распознавания и адаптации к поведенческим характеристикам большинства активов, представленных на рынке Форекс и деривативов. Его поистине уникальная гибкость — он работает независимо от конкретной пары или таймфрейма. Это открывает широкие возможности для самостоятельного исследования и оптимизации, позволяя вам изучать и выявлять наиболее прибыльные торговые комбинации.

Мы призываем вас посвятить время   бэктестинг   Используя тестер стратегий на различных валютных парах и таймфреймах, вы сможете подобрать идеальную стратегию. Для начала мы рекомендуем   EURUSD на таймфрейме H1 .

Если вы ждали по-настоящему   Торговая система нового поколения , улучшенная с помощью   Мастер ИИ   Выступая вашим персональным консультантом 24/7 — сейчас самое время действовать. То, что вы получите, значительно превзойдёт ваши инвестиции.


