InfoString

Получает значение указанного текстового свойства.

bool InfoString(

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING prop_id,

string& var

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор текстового свойства из перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING.

var

[out] Ссылка на переменную типа string для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).