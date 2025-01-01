ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoCommission 

Commission

Получает размер комиссии по позиции.

double  Commission() const

Возвращаемое значение

Размер комиссии по позиции в валюте депозита.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).