Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Commission Получает размер комиссии по позиции. double Commission() const Возвращаемое значение Размер комиссии по позиции в валюте депозита. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). PriceCurrent Swap